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 Київські новини, Суспільство
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Все про:грип (201) Київ (7333) ГРВІ (100) Поворозник (35)

 Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві знизилася майже на 5%, - КМДА

У столиці за 8-й тиждень 2020 зареєстровано 14591 хворого на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не вимагає введення додаткових заходів, і нижче базової лінії на 35,6%. Зараз показник захворюваності становить 494,5.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив перший заступник голови міськадміністрації Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 4,9% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 9 233 (зниження на 4,4%), дорослих – 5358 осіб (зниження на 5,8%).

"У структурі захворюваності діти становлять 63,3%, а на попередньому тижні – 62,9%. Серед школярів захворюваність знизилася на 12,7% – зареєстровано 4122 випадки", – розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 8-й тиждень госпіталізовано 246 осіб, із них 170 – діти.

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"Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 51 481 особу", – додав Микола Поворозник.

За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві освітній процес призупинено частково у 9 навчальних закладах.

"Наразі у 56 навчальних закладах відновлено освітній процес", – підкреслив Микола Поворозник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177468
 
 
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