 Депутат Миколаївської міськради від "Опоблоку" Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ. Скриншот

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.
Крім того, українці обурилися через те, що на вітальній листівці був зображений російський прапор. Відповідний пост опубліковано на особистій сторінці у Facebook депутата.
"Зі святом, чоловіки!" – підписав він фото .
Користувачі відразу відреагували на цей пост і поцікавилися в депутата, чи не живе він у РФ: "Ви в Росії живете чи що?", "Ви що, воїни радянської армії?! Що ви відзначаєте?!", "До чого тут Росія, якщо людина проживає в Україні?", "Якщо депутат чинить з дотриманням законів вибірково, то чого можна очікувати від населення? СБУ, підкажіть будь ласка, як ставитися до такого роду привітань від депутатів місцевих рад?".
Цікаво, що через деякий час депутат з Миколаєва все ж видалив цю листівку і замінив її на іншу. Павло Зоткін виправдався тим, що просто відразу не побачив російський прапор.
В данной статье не идет дискуссия на тему, когда следует отмечать воинский праздник. Просто дана подборка событий под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Были ли бои и, главное - первые победы? И не следовало бы этот праздник отмечать в другой день?
Оказывается, особых побед не было, - сводные части после оборонительных боев отступили перед малочисленными германскими отрядами и сдали Псков и Нарву. А Дыбенко, которому поручили оборону Нарвы, сбежал сначала в Гатчину, затем в Самару. Если кто там и дрался, так это немногочисленные господа офицеры и солдаты-ударники, осколки царской армии. В РККА в те дни вступили многие генералы, офицеры и солдаты старой армии, дабы противостоять германскому нашествию. Отличился со своей батареей штабс-капитан Александр Бржезицкий - прообраз Мышлаевского в "Белой гвардии" Булгакова, - его судьба в конце концов привела в ряды Красной Армии.
Начиналось это так: 18 февраля 1918 г. германские и австро-венгерские войска объявили о прекращении перемирия и начали наступление по всему Восточному фронту. Как отмечает историк Юрий Фельштинский, относительно небольшие немецкие отряды продвигались на поездах и автомобилях малыми передовыми отрядами ринулись в наступление, почти не встречая сопротивления остатков деморализованной старой армии: «Из-за царившей у большевиков паники и слухов о приближении мифических германских войск города и станции оставлялись без боя ещё до прибытия противника. Двинск, например, был взят немецким отрядом в 60-100 человек. В Режице германский отряд был столь малочислен, что не смог занять телеграф, который работал ещё целые сутки».
Хороший вопрос ему пользователь задал: как такие "слепые" законопроекты в облраде рассматривать умудряются?
Или он там для мебели?))
И когда через год после того как я дембельнулся Руст сел на красную площадь...я не удивился ни разу...
Так и должно было быть....офицеры в полках в основной своей массе алкаши...обучение солдат проводили деды...их методами...и то крути..а жто не трогай....таджик за рулем тягача 45 минут ракету на " пушку" ставил...потому что задним ходом ездить не умел...
И так везде и всюду...
К стати у и тебя тоже....в свидетельстве о рождении абривеатуры СССР нет...
Ничего хорошего в той стране не было...и потому она сдохла...и все ее праздники должны сдохнуть вместе с ней....
А ты совкодрочер продолжай дрочить...
-Валико-джан,у нас в Дилижане на кухне открываешь простой кран, вода течет второе место занимает в мире!
Представляешь, леха, и этой лучшей одной из второй армий вломили простые афганские басмачи...
скоро весна
пока медведчука не департируют, за посадят даже не надеюсь
с каждым днём этих скрепных подснежников будет вылазить все больше и больше
а СБУ в это время диаманты во львове копае
Вчора,як подуріли, куди тільки можна присилали відеоролики і картинки окупаційної армії і її свято. Я відповідав, що це не моє свято і тут посипалося, що я "упоротий", що то наша молодість... То ваша дурість. Бо святкуєте свято ворожої армії, яка ніби створена у 1918-1922 роках в РСФР..., потім Червона Армія, а зараз російська армія. Ця армія у 1918-1922 окупувала УНР, а потім з віртухаями НКВС створила голодомор. Чому, наприклад не святкувати День народження армії Русів у період 945-972 роки, коли Велика Армія Святослава Ігоревича- Великого Київського князі розширила кордони Русі аж за Дунай? І ще для "настальгівтиків", у 1991 року радянський союз помер і цвях у його кришку забира Росія, яка у травні оголосила свою незалежність. Ми проголосили незалежність у серпні, після референдуму всього українського народу і в нашій армії Украіни прийняли присягу військові, які служили на территорії України і ті військові, які приїхали з іншої території бувшого радянського союзу. Хто захотів, то залишився в Росії, хто захотів, то в Білорусі. Ми окрема даржава і є наша армія, яка святкує це свято 6 грудня. А Московія, яка назвала себе у 1721 році росією, унаслідквала свята радянського союзу і це їх святто. Вони вбивають наших військових на Донбасі, окупували частину території, анексували Крим. То що ви святкуєте? Яку молодість? Ви святкуєте свою тупість і дурість, бо то свято окупаційної армії. Ви зрадили своїх військових, які вчора і сьогодні в окопах по яких втора лупила та армія Такої істерії не було ще навіть у минулому році. Пропаганда і бездарь, яка сьогодні рулює, роблять своє.Навіть це що вони, наші вороги святкують - фейк. Вигадка ворога сраліна.