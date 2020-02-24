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 Політика України
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Все про:Миколаїв (409) привітання (459) СРСР (214) опозиційний блок (244)

 Депутат Миколаївської міськради від "Опоблоку" Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ. Скриншот

Депутат Миколаївської міськради від "Опозиційного блоку" Павло Зоткін привітав із 23 лютого, опублікувавши прапор Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Крім того, українці обурилися через те, що на вітальній листівці був зображений російський прапор. Відповідний пост опубліковано на особистій сторінці у Facebook депутата.

"Зі святом, чоловіки!" – підписав він фото .

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Та пішли вони на ху... зі своєю декомунізацією", - соратник кума Путіна нардеп від ОПЗЖ Ківа привітав однодумців із 23 лютого

Користувачі відразу відреагували на цей пост і поцікавилися в депутата, чи не живе він у РФ: "Ви в Росії живете чи що?", "Ви що, воїни радянської армії?! Що ви відзначаєте?!", "До чого тут Росія, якщо людина проживає в Україні?", "Якщо депутат чинить з дотриманням законів вибірково, то чого можна очікувати від населення? СБУ, підкажіть будь ласка, як ставитися до такого роду привітань від депутатів місцевих рад?".

Цікаво, що через деякий час депутат з Миколаєва все ж видалив цю листівку і замінив її на іншу. Павло Зоткін виправдався тим, що просто відразу не побачив російський прапор.

Депутат Миколаївської міськради від Опоблоку Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ 01
Депутат Миколаївської міськради від Опоблоку Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ 02
Депутат Миколаївської міськради від Опоблоку Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ 03
Депутат Миколаївської міськради від Опоблоку Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ 04
Депутат Миколаївської міськради від Опоблоку Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ 05
Депутат Миколаївської міськради від Опоблоку Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ 06
Депутат Миколаївської міськради від Опоблоку Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177464
 
 
 Топ коментарі
 
Жопоблок он такой.. Рассейскопатриотичный.
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Просто він виражає дійсну позицію всієї ригоанальної швалі, що ПОКИ-ЩО вимушено розділена на Жоппоблок та Слуг НАвороссії.
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Зеленский, почему ты, ****, потворствуешь предателям Украины? Почему при тебе предатели подняли головы? Иди нахрен из власти и Украины, если ты не можешь навести порядок в этом вопросе и сам видимо предатель. Вали в Расею и чтоб не вонял тут.
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А что вдруг случилось? Что, ЗЕльцман тебя в списки не взял? Ты же недавно с пеной у рта за него вопила! Депутат Миколаївської міськради від "Опоблоку" Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ - Цензор.НЕТ 4830
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депутаты производное....этих мерзостей среди нас туча .. кацапских избирателей...
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Через сім годин людина побачила прапор. Це все що треба знати про депутатів і загалом керівництво будь-яке і будь де.
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ага а кто привел кацапов к власти на второе место по рейтингу в раде...
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23 февраля - день позора Красной армии

В данной статье не идет дискуссия на тему, когда следует отмечать воинский праздник. Просто дана подборка событий под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Были ли бои и, главное - первые победы? И не следовало бы этот праздник отмечать в другой день?
Оказывается, особых побед не было, - сводные части после оборонительных боев отступили перед малочисленными германскими отрядами и сдали Псков и Нарву. А Дыбенко, которому поручили оборону Нарвы, сбежал сначала в Гатчину, затем в Самару. Если кто там и дрался, так это немногочисленные господа офицеры и солдаты-ударники, осколки царской армии. В РККА в те дни вступили многие генералы, офицеры и солдаты старой армии, дабы противостоять германскому нашествию. Отличился со своей батареей штабс-капитан Александр Бржезицкий - прообраз Мышлаевского в "Белой гвардии" Булгакова, - его судьба в конце концов привела в ряды Красной Армии.
Начиналось это так: 18 февраля 1918 г. германские и австро-венгерские войска объявили о прекращении перемирия и начали наступление по всему Восточному фронту. Как отмечает историк Юрий Фельштинский, относительно небольшие немецкие отряды продвигались на поездах и автомобилях малыми передовыми отрядами ринулись в наступление, почти не встречая сопротивления остатков деморализованной старой армии: «Из-за царившей у большевиков паники и слухов о приближении мифических германских войск города и станции оставлялись без боя ещё до прибытия противника. Двинск, например, был взят немецким отрядом в 60-100 человек. В Режице германский отряд был столь малочислен, что не смог занять телеграф, который работал ещё целые сутки».
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коба придумал этот фейк : Тезис «вождя народов» звучал так: «Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на революционный Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма стал днём рождения молодой Красной Армии». Позже такая формулировка была закреплена в кратком курсе истории ВКП(б.
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не припомню, но вроде какой то рос.губ тоже картинкой поздравил, только на ней амерскую технику запечатлел. дебил, однако
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И авианосец, не "Кузя" и танк явно не рассейский и самолет... Ф-14 «Томкэт» Депутат Миколаївської міськради від "Опоблоку" Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ - Цензор.НЕТ 7403
Депутат Миколаївської міськради від "Опоблоку" Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ - Цензор.НЕТ 1898
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Та і танк не їхній, а більше має сходство на Т-64, наш танк. І стрічка не їхня, а армії Власова.
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Що ще мона очікувати від підарасні з жопоблоку ? Картина маслом
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Тяжело было разглядеть аквафреш с орлом на половину фотографии Депутат Николаевского горсовета от "Оппоблока" Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ - Цензор.НЕТ 9829
Хороший вопрос ему пользователь задал: как такие "слепые" законопроекты в облраде рассматривать умудряются? Депутат Николаевского горсовета от "Оппоблока" Зоткин поздравил с 23 февраля картинкой с флагом РФ - Цензор.НЕТ 4995
Или он там для мебели?))
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Страны той нет ( и уже никогда к счастью не будет)...армии той страны тоже нет....а совкодрочеры все продолжают дрочить на этот праздник...
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Во всем ты прав, а вот людей ты забыл, такой же, как и новая власть, а этот тоже идиот, при чем тут Россия, это праздник не существующей страны, многие выросли в этой стране и не так она была плохая, на фоне нынешних, так что, расставайся с приветом, многие не дрочат, а ты продолжай, они выросли и жили, возьми их и удави.
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Леха, думаєш це чудо служило в РА? Більшість тих, хто святкує 23 лютого не служило ніде.
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Ну дорогэнькый, я же написал, ИДИОТ. Ну, почему я не могу отпраздновать с кумом этот праздник, он десатник, я танкист, но совка, как вы называете, хотя, армия в СОВКЕ была самой , ОДНА ИЗ ДВОИХ, самой сильной в мире. Это праздник всех бывших республик, в истории, к стати праздник Победы так же, Россия много на себя взяла, нынешняя Россия к тем событиям не имеет никакого отношения. Наши отцы и деды ГЕРОИ той страны, независимо от национальности.
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В каком году она была самой сильной? В 1945- м? В 1982-1984 годах...когда я служил...это уже был полный швах....эта армия могла разве что пушечным мясом победить....что в принципе она всегда и делала...
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Не знаю, может ты служил в стройбате, а я служил в нормальной армии и мне есть, что вспомнить, сейчас живу при другом строе, но на своей Родине, ничего против не имею. Так в жизни получилось, но лишать меня праздника не имеет никто, то была моя жизнь. Я же ясно написал, прощайся с приветом, у меня многое было в той стране хорошего. как и в этой, я женился, заимел детей, при этой имею внуков. так что дрочи и дальше, а я живу на Родине своей.
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Я служил на КП ПВО той армии которая отвечала за безопасность мацквы...
И когда через год после того как я дембельнулся Руст сел на красную площадь...я не удивился ни разу...
Так и должно было быть....офицеры в полках в основной своей массе алкаши...обучение солдат проводили деды...их методами...и то крути..а жто не трогай....таджик за рулем тягача 45 минут ракету на " пушку" ставил...потому что задним ходом ездить не умел...
И так везде и всюду...
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И у меня в отличии от тебя совкодрочера....Родина это Украина....тогда она правда называлась УССР....о чем к стати и в свидетельстве о рождении написано.....родился в УССР.....а в СССР....
К стати у и тебя тоже....в свидетельстве о рождении абривеатуры СССР нет...
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Ну я же не с приветом, Я же не пишу, что надо возвратить совок, это дурак может написать, время не подлежит к возврату. Это уже история, МУХИ, я служил тогда, когда вы вытирали еще сопли и служил за пределами Родины. Буков тут написал, ну не миллион и армия уже была разложена, согласен. Напишите еще, что вы голодали, вам не давали учиться, какими были не счастными. Да и вообще у вас не было детства. Если нет прошлого, то не будет будущего. А я счастлив, пол жизни прожил в то время и пол жизни в этом.
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Я теж служив в 1987-1989, і теж думав що ми самі сильні, доки не попав в Афган, до цієї пори не можу поняти нащо ми там вбили 1 млн людей, а потім втікли, зрадивши тих хто нам повірив. Дівчат що зняли паранджу, повіривши нам, потім побили камінням, а "сама сильна армія" їх кинула на смерть.
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Во первых, ты тогда мало о чем думал, это сейчас, возможно, начал думать. Во вторых, с перестройкой армии уже не было и в третьих, ты не виноват в развале страны. Я же не заставляю тебя вспоминать те времена.
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Дурашка...и я вырос и жил в той стране...и в армии той страны служил...
Ничего хорошего в той стране не было...и потому она сдохла...и все ее праздники должны сдохнуть вместе с ней....
А ты совкодрочер продолжай дрочить...
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(цитата) "...армия в СОВКЕ была самой , ОДНА ИЗ ДВОИХ, самой сильной в мире..."...
-Валико-джан,у нас в Дилижане на кухне открываешь простой кран, вода течет второе место занимает в мире!
Представляешь, леха, и этой лучшей одной из второй армий вломили простые афганские басмачи...
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это вам не за Порохом гоняться, это преступление во время войны!
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отправьте габиновича на урановые рудники вместо парада в мацковии
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очередная запутинская консерва выстрелила
скоро весна
пока медведчука не департируют, за посадят даже не надеюсь
с каждым днём этих скрепных подснежников будет вылазить все больше и больше
а СБУ в это время диаманты во львове копае
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Цікаво працює мозок в цього утирка, він вітає з радянським святом, а коли йому пишуть що повідомлять в СБУ, він обзиває опонента ім'ям ще одного радянського героя (Павла Морозова), але вже в негативному ракурсі, дволична істота.
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Я хоч і служив у радянській армії, але це свято більше не відзначаю з 2014 року. Своє діло я зробив - поки Володимир Олексадрищ ріс, я його захищав від НАТО і світового імперіалізму. А він підрос і відмовився мене захищати від кацапської орди. Це не справедливо!
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краще б він не підиріс... але ж підіріс...
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Какое отношение 23 февраля имеет к мужчинам? НИКАКОГО!!! Это был день Советской армии, которой уже давно НЕТ! И в СА служили кроме мужчин и женщины, то есть это профессиональный праздник. Так что, мужики от обиды на женщин (у них есть 8 Марта и нам нужен свой праздник), подтянули его под себя. А что касается Зоткина. Очередной любитель "русского мира". Только у меня всегда крутится вопрос: А почему любители "Русского мира" не едут в Россию на ПМЖ? Что их удерживает во враждебной Украине? Героями хотят стать как Павлики Морозовы? И простите Зоткина. Он плохо видит (политическая близорукоость). В.И. Ленин с И.В.Сталин таких ставили просто к стенке.
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Сколько же в Украине кацапских шлюх! Ужас!
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А воно хоча в армії служило? Чи хотіло показати свою важність і хоробрість?

Вчора,як подуріли, куди тільки можна присилали відеоролики і картинки окупаційної армії і її свято. Я відповідав, що це не моє свято і тут посипалося, що я "упоротий", що то наша молодість... То ваша дурість. Бо святкуєте свято ворожої армії, яка ніби створена у 1918-1922 роках в РСФР..., потім Червона Армія, а зараз російська армія. Ця армія у 1918-1922 окупувала УНР, а потім з віртухаями НКВС створила голодомор. Чому, наприклад не святкувати День народження армії Русів у період 945-972 роки, коли Велика Армія Святослава Ігоревича- Великого Київського князі розширила кордони Русі аж за Дунай? І ще для "настальгівтиків", у 1991 року радянський союз помер і цвях у його кришку забира Росія, яка у травні оголосила свою незалежність. Ми проголосили незалежність у серпні, після референдуму всього українського народу і в нашій армії Украіни прийняли присягу військові, які служили на территорії України і ті військові, які приїхали з іншої території бувшого радянського союзу. Хто захотів, то залишився в Росії, хто захотів, то в Білорусі. Ми окрема даржава і є наша армія, яка святкує це свято 6 грудня. А Московія, яка назвала себе у 1721 році росією, унаслідквала свята радянського союзу і це їх святто. Вони вбивають наших військових на Донбасі, окупували частину території, анексували Крим. То що ви святкуєте? Яку молодість? Ви святкуєте свою тупість і дурість, бо то свято окупаційної армії. Ви зрадили своїх військових, які вчора і сьогодні в окопах по яких втора лупила та армія Такої істерії не було ще навіть у минулому році. Пропаганда і бездарь, яка сьогодні рулює, роблять своє.Навіть це що вони, наші вороги святкують - фейк. Вигадка ворога сраліна.
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хорошо что на угле кацапы не рисуют свои флаги.
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на ростовском, более 80% покупного у кацапов, а наших людей выганяем зарабатывать валюту в Кацапстан и Европу, что бы отдать за уголь тому же путину - вот тебе весь бизнес с "агрессором"
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Москалі 30 років опалювали Москву бандерівським газом, до 2014 всі Карпати були забиті москвичами та пітерцями, задайте питання Нафтогазу, я плачу по ринковим цінам, нехай буде американський.
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Оржелю задавали, оно сказало что украинский уголь ему не нужен... вот и ответ. одни с непонятной половой ориентацией сменили других и тоже с непонятной половой ориентацией.
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И какое отношение Павел Зоткин (28.04.1980) имеет к Советской армии? Он в 11 лет был "Сыном полка"? И вообще он служил в армии?
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Люди с подобными хвамилиями всегда косили от службы в армии. Даже в советской.
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Этому поцу медики ватного Николаева ответили массовым сокращением медперсонала в лечебных учреждениях! Депутат Миколаївської міськради від "Опоблоку" Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ - Цензор.НЕТ 5294
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Сказка о Золотой рыбке , - Фон то в виде флага россии , а то что не видел блефует Идиот . Хочет жить в Украине , - а под флагом россии . А вот таких лишать Гражданства Украины и , чемодан вокзал россиия.Видать не хочет.
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...поцев этих сопливых, оттого тупых и продажных, гнать их власти сраными вениками повсеместно!... Депутат Миколаївської міськради від "Опоблоку" Зоткін привітав із 23 лютого картинкою з прапором РФ - Цензор.НЕТ 624
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Мразь парашенская ничего не боится??? Зря...., зря....
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Зеленський, твої дії на співпрацю депутата з російськими окупантами?
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Фильм о Советской армии, а флажок то власовский. В те годы который пропагандирует ( показывает) этот фильм, за подобное полотнище и двухглавого бройлера как минимум отправили бы на лесоповал, хотя думаю все было бы проще и быстрее. Так что господину депутату нужно "или трусы надеть , или крестик снять".
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