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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Велика Британія (1145) ВОЗ (60) Канада (767) медицина (874) реформи (1849) Євросоюз (2818)

 Західні партнери закликали Україну продовжити медреформу, не вносячи в неї істотних змін

Західні партнери закликали Україну продовжити медичну реформу без істотних змін і забезпечити її необхідне фінансування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, про це йдеться в листі, підписаному представниками урядів Канади, Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва USAID, ВООЗ і Світового банку.

"На цьому критичному етапі [перед стартом другої фази медреформи] ми просимо уряд продовжувати впроваджувати заплановані етапи реформи, не вносячи суттєвих змін в її дизайн. Контрактування послуг НСЗУ, яка фінансується за рахунок загальних податків і покриває пакет певних послуг, залишається важливою передумовою справедливого й ефективного розподілу ресурсів", - сказано в цьому листі.

Західні експерти вважають, що впровадження інших механізмів фінансування, як-от медичне страхування за рахунок відрахувань з зарплати або субсидоване добровільне медичне страхування, наразі передчасні і погано вплинуть на рівноправний доступ до медичних послуг.

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"Ми наполегливо закликаємо уряд уникати зміни курсу реформи фінансування охорони здоров'я до того, як вона дасть відчутні і стійкі результати", - сказано в листі.

Експерти також закликають гарантувати ключову роль Національної служби здоров'я в прийнятті рішень щодо планування і впровадження реформ у медичній сфері.

Західні партнери закликали Україну продовжити медреформу, не вносячи в неї істотних змін 01

Нагадаємо, медична реформа, яка почалася в квітні 2018 року, поки що торкнулася тільки первинної медичної допомоги (терапевти, сімейні лікарі, педіатри).

З 2020 року системні зміни почнуться на рівні поліклінік і лікарень по всій країні.

З 1 квітня, відповідно до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування, всі види медичних послуг повинна оплачувати Національна служба здоров'я України. Пацієнт зможе вільно вибирати лікаря і заклад, отримувати послугу, за яку платитиме Нацслужби здоров'я.

За місяць до цього президент Володимир Зеленський несподівано оголосив про створення "колегії видатних лікарів", яка аналізуватиме медичну реформу. До неї увійшли, зокрема, директор Інституту серця Борис Тодуров, директор Інституту трансплантології Олександр Усенко, ексміністр охорони здоров'я України, кардіохірург Ілля Ємець, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

Ця робоча група повинна буде внести пропозиції щодо подальшого реформування вітчизняної медицини: фінансування, вдосконалення системи підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів, інших медичних працівників, підвищення рівня їхньої заробітної плати, наукового супроводу системи охорони здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177462
 
   
 Топ коментарі
 
Да им похер. У них Комаровский и евролаб. Внукам хватит.
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Зекоманді начебто натякають: "Ми вже зрозуміли, що ви ґепічні довбойопи - тому руками там нічого не торкайте! просто робіть усе як при Пороху!"
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От бачите? А у нас тільки тітушки з аваківськими ментами почубились. Європа ***.Западные партнеры призвали Украину продолжить медреформу, не внося в нее существенных изменений - Цензор.НЕТ 5307
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Больницы ликвидировать, оставить одного семейного фельдшера на 1000 человек. Лечиться аспирином.
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Вообще-то в конституции Украины ПРЯМОЙ запрет на закрытие хоть одной больницы, но супруниха при барыге-агенте путина Лолите чхать хотела на законы....
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Да им похер. У них Комаровский и евролаб. Внукам хватит.
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Какие у них нахрен реформы, если тупо не дают денег на все необходимое?

Западные партнеры призвали Украину продолжить медреформу, не внося в нее существенных изменений - Цензор.НЕТ 9370
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Запад может советовать, а принимать решение должна власть , опираясь на народ. А народу нужна страховая медицина, так как сейчас медицина недоступна по цене для 90% людей. Все суют свой нос в Украину все кому не лень, а слабоумная власть старается всех слушать и всем угождать, но только не своим гражданам.
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Она не угождает никому и ничему, кроме своего собственного кармана и кармана олигархов.
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Для начала нужно прекратить воровать из бюджета, искоренить коррупцию, заставить всех исправно платить налоги и прикрыть офшоры. Мантра "нет денег" - для умственно отсталых. На дворцы еть, а на медицину нет? Поголовная приватизация и концессия, говорите? Ну-ну... При нынешнем раскладе страховая медицина у нас станет просто очередной жырной кормушкой для частных страховых компаний, как и высосанное из пальца и перевернутое с ног на голову ОСАГО. И уж кому точно следовало бы заткнуться, так это Великобритании, здравоохранение которой построено на основе системы Семашко.
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Хай би ці партнери полікувались в наших реформованих лікарнях...
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Зекоманді начебто натякають: "Ми вже зрозуміли, що ви ґепічні довбойопи - тому руками там нічого не торкайте! просто робіть усе як при Пороху!"
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И вводят штрафы. Это направлено на дальнейшее уничтожение медицины и геноцид народа. В городе Зели сколько населения? 666 тыс. Сатаниснкое число и зеленая сатана оттуда родом.
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Нема коли проводить реформи - міністр охорони здоров"я на карантині з фізруком. Западные партнеры призвали Украину продолжить медреформу, не внося в нее существенных изменений - Цензор.НЕТ 8648
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За запитом "коронавирус" на Поеторії ось такий віршик вискочив... просто в тему про Скалецьку, її бойфренда на обсервації та їхні рольові ігри:

- сегодня я коронавирус
а ты короче медсестра
- я не хочу нет нет не буду
мне стра...


Західні партнери закликали Україну продовжити медреформу, не вносячи в неї істотних змін - Цензор.НЕТ 9533

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народ должен вымереть, освободить территории и войны не нужно
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Западные эксперты считают, что внедрение других механизмов финансирования, таких как медицинское страхование за счет отчислений с зарплаты или субсидированное добровольное медицинское страхование, пока преждевременно и плохо повлияет на равноправный доступ к медицинским услугам.Источник: https://censor.net.ua/n3177462

То есть украинцам запрещают даже добровольное медицинское страхование? Ну так то правильно, папуасам медицина ни к чему...
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Нет, просто государственные субвенции не должны подменяться добровольным страхованием.
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Это что за новая теория? Во всех развитых странах они являются основным источником финансирования медицины. А разница между медициной в развитых странах и у вас тебе известна?
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В больницы загляни, развитой. Потом будешь трындеть. Страховая медицина обязательно нужна, но переходной период должен занять лет 5, когда отчисления достигнут нормального уровня.
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Давай ка я попробую провести тебе аналогию, вряд ли до тебя дойдёт конечно, но попытка как говорится не пытка...
Представь себе село, все жители которого занимаются лесозаготовкой. И среди них только один фермер снабжающий их едой. Причём продукты он раздаёт всем бесплатно, а финансирует его ферму сельский староста, собирающий с лесорубов налог. Но поскольку с налогов приходится и дороги строить для вывоза леса, и охрану нанимать и т.д.и т.п., в итого на того фермера остаются сущие копейки, поэтому всё село жрёт баланду.
И вот я, лесоруб, говорю: у меня денег так то хватает, давайте я это фермеру буду помимо налога напрямую давать денег, чтобы он и сельхозтехнику себе прикупил, и удобрений, и пару помощников нанял, и тогда через год другой мы все с вами начнём нормально питаться. А мне сельский староста в ответ: засунь себе в дупу свои деньги и жри баланду как все!
Это что ***** за новая украинская макроэкономическая теория?
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очевидно, їм сподобався метод захисту від інфекції шляхом ретельного нагляду за перетинаючими кордон туристами
зе ноу-хау
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В том то и проблема, что 73% дебилов подменили реальную жизнь картинкой из зомбоящика и сами в нее поверили.
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Вони хоч бачили наші лікарні? А наші медпункти на заводах та фабриках? Це ж ніщо якщо порівнювати з тим що є в Польщі, Угорщині (працював там і знаю про що веду мову).
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Чем больше больных людей, тем больше продадут лекарств "Западные партнеры". Западные партнеры призвали Украину продолжить медреформу, не внося в нее существенных изменений - Цензор.НЕТ 9120
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Болезни, в подавляющем большинстве случаев - результат старения организма. Не бухать и не курить, а также пристёгиваться в автомобилях - вот главные способы уменьшить общение с медициной.
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Зачистка територии слугами в ожидании подачек от сороса. Нас спасет народовладдя где в каждой громаде свои суды,менты,прокуроры и слуги нана содержании громады.Все по договору между слугами и народовладдям. Податки уменьшатся в разы а превлекательность увеличится тоже в разы для платникив податку.
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тоесть министр здравоохринения должна оставатся на своем рабочем месте в "санжарах"?
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Один пацан (в житті ні бе, ні ме)
Шукав у барі бармена посаду.
Та якось переплутав резюме -
І раптом він пройшов в Верховну Раду.

Спочатку, бідний, знітився. Що? Як?
Збагнуть хотів діяльності основи.
Але почув: «Не смикайся, чувак!
У нас тут в Раді більшість випадкових»

І скоро хлопець той, здолавши страх,
На кнопки вправно тиснув прямо зранку,
У спікера читаючи в очах
Усі бажання, примхи, забаганки.
А що ж команда? Далі залюбки
Веде народ і пише в книзі долі.
І нам кричить: «Нє парьтєсь, чуваки!
Усе окей! Країна під контролем!»

Та все одно, дивлюсь тривожно в даль.
Туди, де мерехтить партійний парус.
І в серці то надія, то печаль,
І я, пробачте, парюсь, парюсь, парюсь…
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- Уляно, серце, відпусти! -
Блага народ.
- Лети в Детройт, під три чорти!
Ти - знак скорбот.
Ти - знак біди! Іди, іди
В свій USA!
І не вертайся вже сюди
Ти - жах людей!
- Why? Why? Чому? Трива банкет! -
Кричить Супрун.
- Я не піду! Ти - піпл бед!
Який пустун!
Який нахаба ти, май френд,
І хитрий вкрай!
Якщо ти Путіна агент,
Тоді вмирай!
- Я не агент, я хочу жить!
А ти - мій біль.
І смерть підходить кожну мить,
І звідусіль.
В обіймах клятих не души
Твоїх реформ!
Де було радісно душі,
Там нині морг.
- Вам тільки б їсти у теплі.
А тут наказ!
Щоб жити добре на землі,
Багато вас!
- А хто ж рокам поклав межу?
Скажи-но, пліз!
- От цього, дарлінг, не скажу -
То наш сюрприз.
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Ого. Тобі бачу в штані не тільки Порох лайно підкидає, а ще і Супрун гадить потроху?
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Убьют реформу зелебобики, ясное дело. "Страховая медицина" означает прекращение государственной системы гарантий. То есть это только для богатеньких буратин.

Хотя, зачем избирателям Зели нужно лечиться вообще ? Они безнадёжны: неизлечимо больны на голову.
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Вийде Дура з карантину, тоді до неї і звертайтеся.
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https://www.youtube.com/watch?v=0I8QHIT811U&t=3738s посмотрите фильм Майкла Мура и многое станет ясным - откуда ветер дует
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Медикам потрібно відмінити на 4 роки зарплату і під авакінським конвоєм водити на роботу і назад, щоб ще хабарів не брали. Це ж вони повірили у 4 тисячі? Це ж вони хотіли всіх об*єгорити? Як казав експерт української мови, великий філософ Кіля Бімба :" нє скігліті, біріті ліпату і кіпайтє".
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давай тебе головним хірургом призначимо на їх зарплату.. будеш робити апірації діпутатам ВР Західні партнери закликали Україну продовжити медреформу, не вносячи в неї істотних змін - Цензор.НЕТ 126
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То що ж виходить Супрун правильно все робила?
Та ну фігня.
Давайте краще відновимо СЄС і Богатирьову знов посадимо в міністри.
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Русским, при виде Супрун, сразу распятые и съеденные православные младенцы мерещились. Дети табака.
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Западным партнерам медики на шару нужны.
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Ну этим *** партнёрам ,чем меньше украинцев тем лучше ..
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