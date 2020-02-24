 Західні партнери закликали Україну продовжити медреформу, не вносячи в неї істотних змін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, про це йдеться в листі, підписаному представниками урядів Канади, Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва USAID, ВООЗ і Світового банку.
"На цьому критичному етапі [перед стартом другої фази медреформи] ми просимо уряд продовжувати впроваджувати заплановані етапи реформи, не вносячи суттєвих змін в її дизайн. Контрактування послуг НСЗУ, яка фінансується за рахунок загальних податків і покриває пакет певних послуг, залишається важливою передумовою справедливого й ефективного розподілу ресурсів", - сказано в цьому листі.
Західні експерти вважають, що впровадження інших механізмів фінансування, як-от медичне страхування за рахунок відрахувань з зарплати або субсидоване добровільне медичне страхування, наразі передчасні і погано вплинуть на рівноправний доступ до медичних послуг.
"Ми наполегливо закликаємо уряд уникати зміни курсу реформи фінансування охорони здоров'я до того, як вона дасть відчутні і стійкі результати", - сказано в листі.
Експерти також закликають гарантувати ключову роль Національної служби здоров'я в прийнятті рішень щодо планування і впровадження реформ у медичній сфері.
Нагадаємо, медична реформа, яка почалася в квітні 2018 року, поки що торкнулася тільки первинної медичної допомоги (терапевти, сімейні лікарі, педіатри).
З 2020 року системні зміни почнуться на рівні поліклінік і лікарень по всій країні.
З 1 квітня, відповідно до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування, всі види медичних послуг повинна оплачувати Національна служба здоров'я України. Пацієнт зможе вільно вибирати лікаря і заклад, отримувати послугу, за яку платитиме Нацслужби здоров'я.
За місяць до цього президент Володимир Зеленський несподівано оголосив про створення "колегії видатних лікарів", яка аналізуватиме медичну реформу. До неї увійшли, зокрема, директор Інституту серця Борис Тодуров, директор Інституту трансплантології Олександр Усенко, ексміністр охорони здоров'я України, кардіохірург Ілля Ємець, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.
Ця робоча група повинна буде внести пропозиції щодо подальшого реформування вітчизняної медицини: фінансування, вдосконалення системи підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів, інших медичних працівників, підвищення рівня їхньої заробітної плати, наукового супроводу системи охорони здоров'я.
- сегодня я коронавирус
а ты короче медсестра
- я не хочу нет нет не буду
мне стра...
То есть украинцам запрещают даже добровольное медицинское страхование? Ну так то правильно, папуасам медицина ни к чему...
Представь себе село, все жители которого занимаются лесозаготовкой. И среди них только один фермер снабжающий их едой. Причём продукты он раздаёт всем бесплатно, а финансирует его ферму сельский староста, собирающий с лесорубов налог. Но поскольку с налогов приходится и дороги строить для вывоза леса, и охрану нанимать и т.д.и т.п., в итого на того фермера остаются сущие копейки, поэтому всё село жрёт баланду.
И вот я, лесоруб, говорю: у меня денег так то хватает, давайте я это фермеру буду помимо налога напрямую давать денег, чтобы он и сельхозтехнику себе прикупил, и удобрений, и пару помощников нанял, и тогда через год другой мы все с вами начнём нормально питаться. А мне сельский староста в ответ: засунь себе в дупу свои деньги и жри баланду как все!
Это что ***** за новая украинская макроэкономическая теория?
зе ноу-хау
https://youtu.be/BBkVme1KW1E
Шукав у барі бармена посаду.
Та якось переплутав резюме -
І раптом він пройшов в Верховну Раду.
Спочатку, бідний, знітився. Що? Як?
Збагнуть хотів діяльності основи.
Але почув: «Не смикайся, чувак!
У нас тут в Раді більшість випадкових»
І скоро хлопець той, здолавши страх,
На кнопки вправно тиснув прямо зранку,
У спікера читаючи в очах
Усі бажання, примхи, забаганки.
А що ж команда? Далі залюбки
Веде народ і пише в книзі долі.
І нам кричить: «Нє парьтєсь, чуваки!
Усе окей! Країна під контролем!»
Та все одно, дивлюсь тривожно в даль.
Туди, де мерехтить партійний парус.
І в серці то надія, то печаль,
І я, пробачте, парюсь, парюсь, парюсь…
Блага народ.
- Лети в Детройт, під три чорти!
Ти - знак скорбот.
Ти - знак біди! Іди, іди
В свій USA!
І не вертайся вже сюди
Ти - жах людей!
- Why? Why? Чому? Трива банкет! -
Кричить Супрун.
- Я не піду! Ти - піпл бед!
Який пустун!
Який нахаба ти, май френд,
І хитрий вкрай!
Якщо ти Путіна агент,
Тоді вмирай!
- Я не агент, я хочу жить!
А ти - мій біль.
І смерть підходить кожну мить,
І звідусіль.
В обіймах клятих не души
Твоїх реформ!
Де було радісно душі,
Там нині морг.
- Вам тільки б їсти у теплі.
А тут наказ!
Щоб жити добре на землі,
Багато вас!
- А хто ж рокам поклав межу?
Скажи-но, пліз!
- От цього, дарлінг, не скажу -
То наш сюрприз.
Хотя, зачем избирателям Зели нужно лечиться вообще ? Они безнадёжны: неизлечимо больны на голову.
Та ну фігня.
Давайте краще відновимо СЄС і Богатирьову знов посадимо в міністри.