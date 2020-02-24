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 Події, Київські новини
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Все про:КМДА (776) насилля (123) Нацполіція (9073) Хонда Марина (2)

 За минулий тиждень у Києві вдвічі збільшилася кількість звернень стосовно домашнього насильства, - КМДА

Минулого тижня в Києві зафіксовано понад 600 звернень щодо домашнього насильства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Згідно зі зведеною інформацією від поліції, районних соціальних служб та Київського міського центру роботи з жінками, за минулий тиждень зафіксовано 647 звернень щодо домашнього насильства. Якщо порівнювати цю цифру з попереднім тижнем, то кількість звернень зросла майже вдвічі. Найбільше звернень надійшло у Дніпровському районі – 65. Найменше – у Печерському – 11", – зазначила Хонда.

Вона додала, що протягом цього періоду Київський міський центр роботи з жінками отримав 107 звернень щодо домашнього насильства. З них від жінок надійшло – 95, а від чоловіків – 12. Також у Києві зафіксовано 4 випадки домашнього насильства над дітьми. Одного кривдника направлено для проходження корекційних програм.

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Працівники поліції зафіксували 467 звернень щодо домашнього насильства. Правоохоронці винесли 78 термінових заборонних приписів, які забороняють кривднику наближатися до постраждалої особи чи перебувати в одному місці терміном до 10 діб.

Гаряча лінія з протидії домашньому насильству працює цілодобово за телефонами: 15-00 та 272-15-00.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177460
 
 
 Топ коментарі
 
подготовка к 23 февраля - чо уж там....
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защитники отечества в действии..
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та то зебилы начали праздновать 23е февраля и доказывают друг дружке что "за ниво ни галасавал!"
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Из них от женщин поступило - 95, а от мужчин - 12. Источник: https://censor.net.ua/n3177460
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у петиного электората обострение )
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Дебіл Ти, більшість у Києві голосувало за клоуна...
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Уважаемый модератор, а что, у вас тут на форуме разрешается оскорблять друг друга?
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ну, правильно, ватные отцы семейств праздновали день защитника непонятно чего.
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Серед чоловіків звичайно багато "Ків" але й серед жінок багато таких, що будь якого флегматика на раз-два в холерика перетворять..Тож за певних умов мордобій буває навіть корисним.
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