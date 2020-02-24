 Найманці РФ обладнують нові вогневі позиції для САУ і танків, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Зокрема, протягом минулого тижня противник збільшив інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів з відпрацювання питань нанесення ударів по уточнених цілях у глибині оборони Об’єднаних сил та вогневої підтримки його передових підрозділів в умовах загострення обстановки.
"Російські окупанти обладнують нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок (САУ) і танків, створюють додатковий запас артилерійських боєприпасів у районах передових позицій", - йдеться в повідомленні.
егослуги народа - они такие!
І, взагалі, йому "не має часу думати стратегічно", він Марусю перелякався.
круто рашистську воєнщину протролив
Министр обороны мог бы выйти с личной инициативой перед всеми СМИ и открыто обратиться к нации и рассказать о наших разведданных и о подготовке РФ к полномасштабному вторжению.
Поставить ЗЕ к необходимости самоопределиться - или ты будет и дальше пудрить мозги Украинцам или начнешь ударными темпами наращивать оборону страны.
Где давно обещанные батальоны территориальной обороны по всем областям? Их нет! Формально провели одни сборы на 1 неделю - показали как собрать и разобрать автомат и показали плакатики как оказывать первую помощь при ранении и распустили всех по домам. И это все?!...
Предположим, что он боится за рынок сбыта... И ?!? Что дальше?
Полиция слава богу задержала этих любителей "русского мира".