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 Найманці РФ обладнують нові вогневі позиції для САУ і танків, - розвідка

Командування російських окупаційних військ нарощує підготовку з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК до активізації бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, протягом минулого тижня противник збільшив інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів з відпрацювання питань нанесення ударів по уточнених цілях у глибині оборони Об’єднаних сил та вогневої підтримки його передових підрозділів в умовах загострення обстановки.

"Російські окупанти обладнують нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок (САУ) і танків, створюють додатковий запас артилерійських боєприпасів у районах передових позицій", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командування окупаційних військ на Донбасі планує залучити "козачі формування" з РФ, - розвідка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177458
 
 
 Топ коментарі
 
А Украина отводит войска и артиллерию... ну, ну....
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Розвідка бреше. Зелене чмо зазирнув хуйлу вглаза і побачив там бажання припинити війну.
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Спасибо тебе Ишак Оманский за то что войска отвел. Отводи еще, нужна ж проста перестать стрелять!
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А Украина отводит войска и артиллерию... ну, ну....
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Тому і відводить, щоб кацапи на готові позиції прийшли. А то бідні змушкні самі копати.
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Треба відводити війська там, де є російська техніка. Тоді ***** не образиться на Зе.
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Президент и его слуги народа - они такие!
Наемники РФ оборудуют новые огневые позиции для САУ и танков, - разведка - Цензор.НЕТ 9291
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А клоуну це повыдомили, чи для нього тупого--"а какая разница".
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Это известно. Но опять же неизвестно, что все это происходит в зоне разведения войск. Или точнее так: не хотят, чтобы это было известно. И куда девали вице-премьера Федорова? Это же не рваный носок, который выбросили на растерзание бомжам. Он член правительства, которое пропало неизвестно куда, но которое шлет приветы из ФБ и получает зарплату. Куда оно подевалось?
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Спасибо тебе Ишак Оманский за то что войска отвел. Отводи еще, нужна ж проста перестать стрелять!
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Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик! Винни-Пух
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Это просто провокация,нечего переживать,мы к крепкому миру приближаемся
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А у головнокомандувача "в мозку війна уже закінчилася". Так що все нормально, 73%?
І, взагалі, йому "не має часу думати стратегічно", він Марусю перелякався.
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"Ты не забывай, что у меня в голове опилки. Длинные слова меня только огорчают."
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Розвідка бреше. Зелене чмо зазирнув ***** вглаза і побачив там бажання припинити війну.
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На Донбассе 562 танка плешивого хмыря и почти столько же БТР разных калибров.Это больше чем в Финляндии,Швеции и Норвегии вместе взятых.Стадо баранов Наемники РФ оборудуют новые огневые позиции для САУ и танков, - разведка - Цензор.НЕТ 2919трусливое
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мы уверенно приближаемся к миру..., жаль только, что противник об этом ничего не знает...
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..."развод" Украины продолжается..."Икар-Чечетов" однажды выдал..:"Мы из "развели",как котят"..."Взлетел" он,правда без крыльев" с 17 этажа...
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Вчера в Ютьюбе смотрел видео с Марком Солониным,которым в подробностях рассказал как красная армия обосралась в Крыму в 1941-42 годах.ПОЗОРИЩЕ.........
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а мені здається, що хлопець - молодець
круто рашистську воєнщину протролив
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зачетный дембель... на могилку ему такое поставьте
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Военные проблемы у нас из-за трусливых генералов которые ради погонов и высокой пенсии будут лизать жопу ЗЕ.
Министр обороны мог бы выйти с личной инициативой перед всеми СМИ и открыто обратиться к нации и рассказать о наших разведданных и о подготовке РФ к полномасштабному вторжению.
Поставить ЗЕ к необходимости самоопределиться - или ты будет и дальше пудрить мозги Украинцам или начнешь ударными темпами наращивать оборону страны.
Где давно обещанные батальоны территориальной обороны по всем областям? Их нет! Формально провели одни сборы на 1 неделю - показали как собрать и разобрать автомат и показали плакатики как оказывать первую помощь при ранении и распустили всех по домам. И это все?!...
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А зеля не хочет съездить им в глаза посмотреть?
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Эрдоган недавно был в Киеве.Это очень хороший визит был,Эрдоганыч знает как мочить в сортире ИХТАМНЕТов плешивого Хмыря
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можно сколько угодно вспоминать сакрально "просто перестать стрелять", но общество так и не знает до конца ху из мистер Зеленский... толи человек так сильно боится за свой бизнес в рф (шутка ли, там основные продажи офшорного квартала в плане медиапродукции, да и киностудия там же), толи на него у кгб-шный крыс очень сильный компромат и как следствие возможность дергать за яйолы пана президента Украины, толи наш през явный антимайданщик и поклонник версии о "братской расие" и "мы адин нарот"...о версии "мы работает под заказ" думать не хочеться...но что то из этого явно мешает президенту назвать росию и путина врагом Украины, агрессором и заставляет идти на поводу кремлевских хотелок...вспомните только как начали говорить в масмедия плешивый и остальные бояре входящие в переговорную группу по донбасу... они просто перечисляют условия, которые необходимо выполнять Украине и при этом самодовольно говорить, что лично они делать ничего по минску-2 не будут... за предыдущие 5 лет такого не было...там за невыполнение фалоимитатор всунутый чуть ниже спины у пукина постепенно расширялся до неприличия, а щас он строит из себя снова "гениального стратега и мачо"...не к добру это все в любом случае... к сожалению
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скоріш за усе у гебнявих на нього ну дуже смачний компромат, шотякщо його викладуть, то воно, оте зейло і вийте не вспіє зі свого палаца...
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Что именно меняет знание о причинах, почему Зеленский ведет такую внешнюю политику?
Предположим, что он боится за рынок сбыта... И ?!? Что дальше?
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мы сейчас предполагаем, а меняет это все сильно для государства и политической верхушки... на данный момент неизвестность в этом вопросе помогает слугам протискивать Украины все больше в "обьятия братанов" с молчаливого согласия большинства...как только с фактами получится предать огласке мотивы такой "дружелюбности" все пойдет своим чередом...поменяется все
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Ермак в ОПУ находится в состоянии глухого отчуждения. Набранный Богданом коллектив ему просто не подчиняется. Зеленский после атаки на Золотое понял, что Ермак для России никто и уже судя по всему жалеет о решении сменить Богдана. Не сложились у Ермака и отношения с Шефиром, который настучал Зеленскому о контактах Ермака и Кличко.
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Я кажется понял тактику Бубочки ,- взять противника измором , измотать Найманці РФ обладнують нові вогневі позиції для САУ і танків, - розвідка - Цензор.НЕТ 1023 .. Нужно потихоньку отводить войска , сепары будут вынуждены всё время оборудовать новые позиции , и так до тех пор пока не устанут , им это смертельно надоест , они бросят воевать и - вуаля , пабеда наша . . Гениально Вова . !!!
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! А в Україні заморожують виробництво ракет, щоб рогатих палити!!!! Смерть ворогам України!!!!
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Порохобот 100% . Сторонник Зе , своего говнокоманувача никогда не ослушается . Найманці РФ обладнують нові вогневі позиції для САУ і танків, - розвідка - Цензор.НЕТ 6836 .
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Не может быть! И.о. Голобородько сказал шо в его мозгах войны нет. Стало быть засуньте в дуло букетик цветов и на танцы.....
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Значит и нам пора возвращать Пороха, и готовить джавелины.
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В Одессе 23 февраля группа из 4-х человек развешивала вдоль побережья на пляжах флаги военно-морского флота СССР. Случайность?...
Полиция слава богу задержала этих любителей "русского мира".
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Огневые позиции , - Это привязка к Местности , а если так то и уничтожение при первом же Выстреле .
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"Не смотря на данние разведки он увидел в очке пуйла мир". Перед 18.02.2020р. так само писали про активізацію орків, не повірив ЗЕстратєх. А потім получив 18 лютого зранку, що чухались до самого вечора бо шукали винних серед наших військових, і пох. що орки вбили та покалічили наших бійців на наших же позиціях. Терміново треба гнати ЗЕплєсєнь, бо до літа орки будуть вбивати нас тисячами і хапати нашу землю кілометрами в день.
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ЕСЛИ ПРИ ОЧЕРЕДНОЙ "ПРАВАКАЦИИ" КОМАНДИРАМИ НА МЕСТАХ НЕ БУДЕТ ПРИНИМАТСЯ РЕШЕНИЯ, НЕ ВИЖУ СМЫСЛА ОТ ТАКОЙ АРМИИ. СИДЕТЬ В ОКОПАХ ТЕРПЕТЬ И ЖДАТЬ ПОКА ПРИЛЕТИТ?
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А что по этому поводу думает наш клоун, где обещанный им мир, трепло.
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Вони просто сліпі. В очах сатани ху@ла самий розумний із розумнійших бачить мир. І до речі, йому видніше, він не одну тону пороха понюхав.
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Донецк 16.04 мск На вольво-центре серьёзный замес. Артиллерия, миномёты, кк пулемёты
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