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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:НАТО (2301) членство в НАТО (282) Апаршин Іван (21)

 У військовій стратегії України буде задокументовано курс на членство в НАТО, - глава оборонного директорату ОП Апаршин

Протягом двох-трьох місяців з'явиться військова стратегія України, де буде задокументований курс України на членство в НАТО, заявив генеральний директор Директорату з питань національної безпеки і оборони Офісу Президента України Іван Апаршин.

"Набуття Україною членства в НАТО - це взагалі питання сьогодні не обговорюється. Найближчим часом указ президента, стратегія національної безпеки та оборони, там також є пряме посилання, що кінцева мета України - повноправне членство України в НАТО. Найближчим часом, протягом двох-трьох місяців буде військова стратегія. Там також буде пряма норма щодо вступу України до НАТО", - сказав він на публічній дискусії, присвяченій річниці внесення змін до Конституції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням ой на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що прагнення України до членства в альянсі підтверджено практичними кроками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни-члени НАТО знають, як розблоковувати роботу комісії Україна-НАТО: Альянс має розуміння, як нас прийняти, - "слуга народу" Верещук

"Бюджет збільшено. Державне оборонне замовлення, хоч і з затримкою, вже сьогодні затверджено. Сьогодні знову-таки на рівні комітету будуть деякі внесені зміни...", - сказав Апаршин.

Також він повідомив, що Офіс президента розпочав інспекційну перевірку Міністерства оборони та Збройних сил України з питання територіальної оборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177454
 
   
 Топ коментарі
 
"... Задокументований рух до Нато" - Конституцію почитай.
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А но читает. Вот только когда служил и помогал одному полковнику в пенсне (ОНОтоле) розпродавать вооружение оперативного резерва, он читал в основном этикетки на бутылках спиртного, коим и заливал себя по самые ноздри.
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Рассказывали, что и Евроассоциацию не хотят, и безвиз не хотят. Угомонитесь уже. Главное, чтобы мы хотели. А главное, все для этого делали.
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"... Задокументований рух до Нато" - Конституцію почитай.
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А но читает. Вот только когда служил и помогал одному полковнику в пенсне (ОНОтоле) розпродавать вооружение оперативного резерва, он читал в основном этикетки на бутылках спиртного, коим и заливал себя по самые ноздри.
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Хватит уже муть нести зольдатик . Решение суда покажи, его нет. Вернее оно есть и даже два, в которых говориться, что все эти обвинения Гриценко - ложь.Сколько уже можно лгать.


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А шо, тебя грицацуев тоже в мозг укусил? Тут один уже есть!
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Шура, пилите гири у своей Параше. А с ОНОтоле и его подельников Апарышем наш народ разберётся. Скоро. У військовій стратегії України буде задокументовано курс на членство в НАТО, - глава оборонного директорату ОП Апаршин - Цензор.НЕТ 6157
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В про те, кого вважати основною загрозою, вочевидь документувати не будуть. Бо на Бубочку пуцин образиться.
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Так зевладі же не вірять, тому приймайте що завгодно.
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У нас известных спецов много, даже из попередников. Поэтому в НАТО точно возьмут!
В готовящейся военной стратегии Украины будет задокументирован курс на членство в НАТО, - глава оборонного директората ОП Апаршин - Цензор.НЕТ 2202
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Візьмуть, але тоді, коли прийде українська влада.
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А излишки имущества в армии уже подсчитали? Апарыш большой специалист в этом вопросе...
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Краще б замість стратєгії розповів, що там поробляють Грім-2. Міф це, чи реальність.
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Теперь уже скорее все миф...был бы Турчинов...могло стать реальностью...
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Так а шо до этого было задокументировано? Или Осел решил шо то было не то а теперь оно то?
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Тепер казатиме що це він повів Україну до НАТЬІ. Звичайний плагіат Брехуна оманського.
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будет / Но золотую жилу советник слуги народа Коломойского уже застолбил и уже разрабатывает. На балансе Минобороны 530 тыс. га земли, из них 270 тыс. избыточных, - советник Зеленского Апаршин.10.05.19
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Обещанного 3 года ждут, так что после Зеленского ната.
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Вчасно похмеляється і прокапується. Досвідчений.
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А ты что свечку держал, когда он наливал, или чисто по внешним признакам судишь? Если чисто по внешним, тогда ЗЕ безусловно кокаин нюхает. Свою фотку опубликуй, мы и про тебя решим что ты нюхаешь или пьешь. А-а-а-а-пчхи.
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Еще один обиженный судьбой и интеллектом. У вас зебиляторов сегодня день нытья что ли? Так я не вижу своей вины, что вы полудурки добравшись до избирательных участков в двух турах выборов умудрились проголосовать вот за таки апаришей... Ко мне какие вопросы то? Сидел ли я за одним столом с эти экспертом по "надлишковому майну ЗСУ"? - нет конечно, я ж не поц. Так что шурка, теперь сиди спокойно и жди "конца эпохи бедности" и лучше больше на избирательные участки не ходи, а то из-за таких шариковых как ты и страны про...бываются.
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если нас там не хотят, то хоть на лбу напишите....
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Рассказывали, что и Евроассоциацию не хотят, и безвиз не хотят. Угомонитесь уже. Главное, чтобы мы хотели. А главное, все для этого делали.
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кто рассказывал???, 5-й канал???)))
Франция и Германия: не верьте кандидатам, обещающим скорое вступление Украины в ЕС и НАТО

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/02/7/7092537/
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На лбу надо написат у ЗеВласти, чтобы не забывали вектор пути.
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крокодилы тоже летают, только низко,низко
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Разрабатывают стратеги- слуги гражданина Израиля Коломойского, друга путинской проститутки по вызову Нетаньяхи. Главнокомандующий -четыреждыуклонист, и Хомчак,
начальник Генерального штаба потому что «У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским»
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Что бы защитить страну курс на РВСН и ОМП надо.
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Что-то я ни черта не понял. Вроде ж как еще при Порошенко курс официально в Конституции закрепили. на кой ляд эту тему мусолят? Я мож не догоняю чего, выглядит как переливание из пустого в порожнее на заслугах прошлой власти.
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Після двох па в бік московії, треба зробити одне в інший бік.
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поначалу нужно перестрелять торговые представительства с кацапией
определить доктрину обороны или наступательных действий
а потом и в нато возьмут
эти зелепурые выпердыши кроме как с хаты продать мамкино золото - нихера и неумеют
шо нарки опиумные
и еще стратегии затевают...
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=Прикрасні= коментарі по питаннях державності. Та ми з такими думками і висказуваннями хіба в НАТО попадем чи до Росії приеднаемось. Нас уже ні там ні там неждуть. Просто бовтаемось а до берега пристать не можем. Ми ж ненавидем друг друга і тільки пакості розповсюджуем а конкретики ніякої немаем. Зхаменіться люди добрі як будем себе протиставляти інтересам більшості держав то розірвуть нас як мавпа газету. Про наш безлад в державі що тільки непишуть у ЗМІ. Нам потрібний мир щоб іти до розвитку держави і покращення соціальної сфери. а без миру нічого небуде. З повагою пенсіонер
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Пишить вже краще російською, не знущатесь над мовою і собою, пенсионер не винен що ому забороняли вчити українську.
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В Беларуси не задокументирован курс на членство в НАТО и в ЕС. Но они и там и там будут намного раньше Украины. Только дятлы не понимают, что не надо рассказывать врагу свои планы. Притом так задолго.
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Видно,з бодуна Конституцію України прочитав.
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"Давайте почитаємо останню Стратегію національної безпеки і оборони України, що запропонована Президенту з боку РНБО: "Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки: стримування (розвиток оборонних та безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України), стійкість (здатність суспільства й держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища та дотримуватися сталого функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх уразливостей), взаємодія (розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з НАТО, ЄС та США).Вперше так точно сформулювана пасивність і безпорадність України у вигляді недіяльністних установок. Можливо це найувейніший у-вей з усіх відомих у-веїв." С.Дацюк https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/5e4ce2aec3250/
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Когда никаких позитивных изменений в оборонпроме нет, но нужно говорить о чём то вечном.
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