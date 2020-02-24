 Адвокати Порошенка оскаржили "силовий привід" в Апеляційному та Печерському судах, СБУ, Офісі Генпрокурора та Вищій раді правосуддя

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.
Адвокати наголошують, що юридична нікчемність рішення буде доведена законним шляхом - через оскарження щонайменше в 5 інстанціях.
"Першу заяву подано до Служби безпеки України про злочинне втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ. Тільки таке втручання могло "розподілити" цю справу, зокрема, одіозному судді Сергію Вовку, який давно пов’язаний із поплічником Януковича Андрієм Портновим", – зазначив адвокат Головань.
Другу заяву подано до Офісу Генерального прокурора, зокрема, щодо порушення слідчим ДБР територіальної підсудності. Місцезнаходження ДБР у Шевченківському районі доводять не тільки гугл-карти, а й три судові рішення. Однак ДБР, продовжуючи сумнівні традиції свого екскерівника Романа Труби, вперто ходить за потрібними ухвалами саме до "придворного" Печерського суду.
Крім того Офісу Генпрокурора повідомлено, що ухвали Печерського суду ухвалено на основі запиту керівника неіснуючого підрозділу ДБР. Як відомо, Указом президента Зеленського з початку року затверджена нова структура ДБР. Відповідно, третього слідчого відділу Першого управління досудових розслідувань в ній немає. Тому "начальник" цього фантомного відділу пан Корецький не має жодних законних повноважень на жодні слідчі дії.
Ще одну заяву подано до Вищої ради правосуддя. Як відомо, процедура судового розгляду щодо народних депутатів України, передбачена в Кримінальному Процесуальному кодексі, потребує особистої присутності в суді народного депутата України. Натомість судді Печерського суду ухвалювали ці рішення в атмосфері підвищеної секретності. Петро Порошенко не був повідомлений про це засідання, як того вимагає закон, і не був на ньому присутній.
За словами адвоката, заяву щодо порушення принципу територіальної підсудності, а також порушення вимог КПК щодо особистої присутності народного депутата України на судовому засіданні подано до і до Апеляційного суду м.Києва.
І ще одну заяву з вимогою переглянути ухвали як неправосудні подано до Печерського районного суду.
Також у повідомленні звертається увага на те, хто першим став джерелом інформації про ухвали Печерського суду і оприлюднив фрагменти скан-копій судових рішень. Це був народний депутат із президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.
"Як випливає з так званих "плівок Труби", автентичність яких була доведена незалежними іноземними експертами, безпосередні вказівки керівництву ДБР на організацію політичних переслідувань Петра Порошенка давали керівники Офісу президента Зеленського", - йдеться в повідомленні.
""ЄС" наголошує, що політичні переслідування в Україні є неприпустимими. Грубі порушення закону, використання правоохоронних органів для зведення політичних рахунків із лідером опозиційної партії свідчать про слабкість нинішньої влади перед внутрішніми та зовнішніми викликами, і створюють загрозу національній безпеці України.
Атаки на Петра Порошенка мають на меті відволікти увагу суспільства на неспроможності нинішньої влади ефективно реагувати на безпекові виклики, ефективно управляти економікою і виконувати свої щедрі передвиборчі обіцянки", - йдеться в повідомленні пресслужби "ЄС".
Как там уже Трубу привлекли за переговоры с ОПУ ?
Как там Зеля, уже все про Оман поведал? Если не суду, то хотя бы гражданам Украины
Он возит зелебобов мордами об стол, показывая всему миру что из них "юрызды" - як з лайна куля.
Он надел маску 'армия, мова, вира', выдуманную не им, а его пиарщиками, чтоб было прикрытие для все тех же схем овоща.
Из Украины им были при помощи гонтаревой выведены миллиарды долларов. И если команда Зе не разберётся с этим - пойдут на свалку точно так же ,как и ваш порошенко.
Нет Лауры Ковеши- будем искать .
Если бы Порошенко двигал патологический страх, то он давно бы убежал из страны, как портняжка, который напару с Янучарой бежали из страны, а теперь оказывается на смех курам, он бежал в командировку
Насчет "маски" Так это не маска , если вы не знали - то это суть существования государства украинского. И, если бы Порошенко не возродил армию, то государства бы уже не было.
А про выедения из страны миллиардов, так это Бенина история.
И когда с этим всем разберутся не сейчас, так позже, то вся это зеленое наваждение расстает как роса на солнце.
Миллиард - это Яценюк украл!
А Порошенко - СТО МИЛЛИАРДОВ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Кpащe прuсядьтe! В Україні прoтягoм 5 рoкiв бyлo вкрaдeнo пoнaд 100 мiльярдiв дoлaрiв, і вcі ці кoштu знаходяться-порохоботва с
Мы ж не все портные, которому взыли и нарисовали 5 лет командировки в расею.
А уехать из страны у Пошенко уже было много возможностей. Захотел бы, уехал.
Порошенко называет нарушениями все, что касается попыток новой власти привлечь его к ответу .
И пусть Миша потихоньку дышит в тряпочку и поменьше высовывается пока ему многое прощается. Ибо при смене власти может быть депортирован опять и с худшими последствиями. Над этим вопросом юристы даже потеть не будут
ПВО Киева финансировалась Рошеном.
А во- вторых, после Янучарина наше МО и не только были нищими. Казна была пуста.
Как говорится, в роковые минуты - "Не держитесь устава, яко слепой стены; в нем бо порядки писаны, а времен и случаев нет".
Тогда нужно было быстро спасать армию и страну
Если бы еще и волонтеры начали декларации писать, то ордынцы бы до Киева дошли
NinaBoi
Все про що співала русня і місцеві журнашлюхі,задля обрання бубочкі,вияволось фейком.
1.Марченка виправдали.Справа броніжилетів фейк.
2.У справі Свинарчуків корупції не виявлено.
3.Роттердам+ визнано годною формулою.
А про Свинарчука читай иногда Цензор:
"Расследование по делам бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского и народного депутата Ярослава Дубневича должны завершиться в марте-апреле" Источник: https://censor.net.ua/n3177430
повне скасування запобіжного заходу ще попереду.
«Думаю, що в березні-квітні потрібно ставити крапку в цих провадженнях. Там терміни слідства ще є, але якщо справи з підозрюваними розслідуються більше шести місяців, то виникає логічне питання: а що ж тоді робили раніше, якщо ви досі не готові. Процес рухається, докази збираються і детективи, розуміючи те, що хоче прокурор, повинні це зібрати. Не треба розказувати, що хтось там десь щось гальмує, слава Богу, ми це все вже проходили... Тому тут процес простий: докази є - "біжимо", немає - "стоїмо". Кричіть, мітингуйте, звільняйте, "перезавантажуйте", але доказів від цього більше не стане». Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3177430
Так що давайте матеріали. А обмеження свободи для "порохоботів" нині всі суди залюбки штампують; але це не є доказом вини підслідних, як видно по звинувачених по справі вбивства Шеремета.
- Ну там чай, згущонка, сигарети.