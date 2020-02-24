EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  4938  142
Все про:Порошенко (11569) Європейська Солідарність (263) Головань Ігор (36)

 Адвокати Порошенка оскаржили "силовий привід" в Апеляційному та Печерському судах, СБУ, Офісі Генпрокурора та Вищій раді правосуддя

Команда адвокатів п'ятого президента України, лідера партії "ЄС" Петра Порошенка вважає рішення про привід, ухвалене одіозним Печерським судом, політичним. Більше того - надиктованим в Офісі Президента Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.

Адвокати наголошують, що юридична нікчемність рішення буде доведена законним шляхом - через оскарження щонайменше в 5 інстанціях.

"Першу заяву подано до Служби безпеки України про злочинне втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ. Тільки таке втручання могло "розподілити" цю справу, зокрема, одіозному судді Сергію Вовку, який давно пов’язаний із поплічником Януковича Андрієм Портновим", – зазначив адвокат Головань.

Другу заяву подано до Офісу Генерального прокурора, зокрема, щодо порушення слідчим ДБР територіальної підсудності. Місцезнаходження ДБР у Шевченківському районі доводять не тільки гугл-карти, а й три судові рішення. Однак ДБР, продовжуючи сумнівні традиції свого екскерівника Романа Труби, вперто ходить за потрібними ухвалами саме до "придворного" Печерського суду.

Читайте також: Значну частину кримінальних проваджень ДБР потрібно викинути на смітник через їхню неправосудність, - адвокат Порошенка Головань. ДОКУМЕНТ

Крім того Офісу Генпрокурора повідомлено, що ухвали Печерського суду ухвалено на основі запиту керівника неіснуючого підрозділу ДБР. Як відомо, Указом президента Зеленського з початку року затверджена нова структура ДБР. Відповідно, третього слідчого відділу Першого управління досудових розслідувань в ній немає. Тому "начальник" цього фантомного відділу пан Корецький не має жодних законних повноважень на жодні слідчі дії.

Ще одну заяву подано до Вищої ради правосуддя. Як відомо, процедура судового розгляду щодо народних депутатів України, передбачена в Кримінальному Процесуальному кодексі, потребує особистої присутності в суді народного депутата України. Натомість судді Печерського суду ухвалювали ці рішення в атмосфері підвищеної секретності. Петро Порошенко не був повідомлений про це засідання, як того вимагає закон, і не був на ньому присутній.

За словами адвоката, заяву щодо порушення принципу територіальної підсудності, а також порушення вимог КПК щодо особистої присутності народного депутата України на судовому засіданні подано до і до Апеляційного суду м.Києва.

Читайте: Влада відволікає увагу від провалів, - адвокат Порошенка Головань про "силовий привід"

І ще одну заяву з вимогою переглянути ухвали як неправосудні подано до Печерського районного суду.

Також у повідомленні звертається увага на те, хто першим став джерелом інформації про ухвали Печерського суду і оприлюднив фрагменти скан-копій судових рішень. Це був народний депутат із президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

"Як випливає з так званих "плівок Труби", автентичність яких була доведена незалежними іноземними експертами, безпосередні вказівки керівництву ДБР на організацію політичних переслідувань Петра Порошенка давали керівники Офісу президента Зеленського", - йдеться в повідомленні.

""ЄС" наголошує, що політичні переслідування в Україні є неприпустимими. Грубі порушення закону, використання правоохоронних органів для зведення політичних рахунків із лідером опозиційної партії свідчать про слабкість нинішньої влади перед внутрішніми та зовнішніми викликами, і створюють загрозу національній безпеці України.

Атаки на Петра Порошенка мають на меті відволікти увагу суспільства на неспроможності нинішньої влади ефективно реагувати на безпекові виклики, ефективно управляти економікою і виконувати свої щедрі передвиборчі обіцянки", - йдеться в повідомленні пресслужби "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова готова зустрітися з Портновим, але відмовляє в зустрічі щодо проваджень, де він фігурує, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177451
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Легче рассказать глухому, и показать слепому, чем стараться, что то объяснить.......Не хочу обидеть.
 показати весь коментар
 
Ну так для них закон не писан.
Как там уже Трубу привлекли за переговоры с ОПУ ?
Как там Зеля, уже все про Оман поведал? Если не суду, то хотя бы гражданам Украины
 показати весь коментар
 
 
А он ничего не боится.

Он возит зелебобов мордами об стол, показывая всему миру что из них "юрызды" - як з лайна куля.
 показати весь коментар
 
 
Он 'возит' не зелебобов, как вы говорите, а дискредитирует правоохранительные и антикоррупционные органы своей страны, где был законно избран президентом не он. Патологический страх, что прийдется отвечать за свою коррупцию им движет и ничего более.

Он надел маску 'армия, мова, вира', выдуманную не им, а его пиарщиками, чтоб было прикрытие для все тех же схем овоща.

Из Украины им были при помощи гонтаревой выведены миллиарды долларов. И если команда Зе не разберётся с этим - пойдут на свалку точно так же ,как и ваш порошенко.

Нет Лауры Ковеши- будем искать .
 показати весь коментар
 
 
Это где это вы узрели "правоохранительные органы" ? Нет таких. Бубочка распустил Верховну Раду вопреки Конституции - никто и не поперхнулся, а КС проблеял в "одобрение".
 показати весь коментар
 
 
Порох вас всех, зелебобов хреновых, расставит по стойке "смирно", не $$ы.
 показати весь коментар
 
 
Так как сейчас дискредититруют себя правоохранительные органы сами себя находясь под руководством незнамо на какой посаде находящегося Портнова, ранее никто и представить себе не мог.
Если бы Порошенко двигал патологический страх, то он давно бы убежал из страны, как портняжка, который напару с Янучарой бежали из страны, а теперь оказывается на смех курам, он бежал в командировку
Насчет "маски" Так это не маска , если вы не знали - то это суть существования государства украинского. И, если бы Порошенко не возродил армию, то государства бы уже не было.
А про выедения из страны миллиардов, так это Бенина история.
И когда с этим всем разберутся не сейчас, так позже, то вся это зеленое наваждение расстает как роса на солнце.
 показати весь коментар
 
 
Так все подельники мародера убежали - гонтарева, кононенко, Грановский - а Беня выводил СВОИ деньги, из СВОЕГО банка - когда ему сказали - мы скоро придем тебя немножко грабить .....
 показати весь коментар
 
Ти,***"ь,за руку піймала чи хто небудь з твоїх однодумців щось може довести,москальня погана
 показати весь коментар
 
Татьяна Лайф Если бы он испытывал патологический страх расплаты,уже на второй день после инаугурации Зеленского - Порошенко выехал бы из страны.Вы просто питаетесь фейками СМИ и этим поддерживаете свою жизнедеятельность.Если вдруг появится новость, что на Мальдивах разведка обнаружила лабораторию, в которой Порошенко лично руководил культивированием коронавируса, поверите и в это.
 показати весь коментар
 
ЗЕбилка, что там ХУЖЕНЕБУДЕТ уже настало или нужно еще подождать?!?
 показати весь коментар
 
Тетя ты наверно много бухаешь Где ты при клоуне видела законы когда всем руководит портянка
 показати весь коментар
 
 
Он не боится допросов, а требует, чтобы все происходило без нарушений процедуры как минимум. И за это стоит бороться. Может это еще кому-то пригодится.
Мы ж не все портные, которому взыли и нарисовали 5 лет командировки в расею.
А уехать из страны у Пошенко уже было много возможностей. Захотел бы, уехал.
 показати весь коментар
 
 
Я уже писала выше о примере незаконной депортации из Украины Саакашвили. Тогда нарушений процедуры вы не заметили?

Порошенко называет нарушениями все, что касается попыток новой власти привлечь его к ответу .
 показати весь коментар
 
 
Вот тут, уважаемая Татьяна, уж точно все было по закону. Об этом уже столько раз писалось и говорилось, что даже повторять не хочется.
И пусть Миша потихоньку дышит в тряпочку и поменьше высовывается пока ему многое прощается. Ибо при смене власти может быть депортирован опять и с худшими последствиями. Над этим вопросом юристы даже потеть не будут
 показати весь коментар
 
...с врагом нельзя миндальничать, только душить... Адвокати Порошенка оскаржили "силовий привід" в Апеляційному та Печерському судах, СБУ, Офісі Генпрокурора та Вищій раді правосуддя - Цензор.НЕТ 4775 иначе он задушит тебя..Порошок не внял этому правилу, за что и отгребает теперь от гнид из нор повылазивших..
 показати весь коментар
 
 
Петро - кондитер! У него главное, чтобы кошелек был толстый и дивиденды в своем банке(МИБ) росли! Он сам ничего не соображал, поэтому и имел около ста советников, в том числе и вора Бирюкова!
 показати весь коментар
 
 
Порох лично закупал оружие для фронта, включая снайперские винтовки и боеприпасы.

ПВО Киева финансировалась Рошеном.
 показати весь коментар
 
 
По закону - это должно быть отражено в декларации! Дальше, если бы Трамп купил кому-то оружие, его бы в тот же день арестовали ибо закупкой оружия для армии занимается только Министерство Обороны!
 показати весь коментар
 
 
Всі особисті декларації перевірені, порушень не виявлено. А декларації юр.особи "Рошен" перевіряються податковою, спростуваняь фінансування відновлення ПВО не надходило.
 показати весь коментар
 
Прекрасно! Значит Петро ничего, никому не покупал!
 показати весь коментар
 
Мы не знаем, что делал бы Трамп, если бы на него напала расея, может быть вообще бы обделался.
А во- вторых, после Янучарина наше МО и не только были нищими. Казна была пуста.
Как говорится, в роковые минуты - "Не держитесь устава, яко слепой стены; в нем бо порядки писаны, а времен и случаев нет".
Тогда нужно было быстро спасать армию и страну
Если бы еще и волонтеры начали декларации писать, то ордынцы бы до Киева дошли
 показати весь коментар
 
Советы давайте своему зеленому светилу, а то он что-то вообще перестал армией заниматся.
 показати весь коментар
 


NinaBoi



Все про що співала русня і місцеві журнашлюхі,задля обрання бубочкі,вияволось фейком.
1.Марченка виправдали.Справа броніжилетів фейк.
2.У справі Свинарчуків корупції не виявлено.
3.Роттердам+ визнано годною формулою.
 показати весь коментар
 
 
Марченка не оправдали, а выпустили под залог 20 млн, которые внес Петро!
А про Свинарчука читай иногда Цензор:
"Расследование по делам бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского и народного депутата Ярослава Дубневича должны завершиться в марте-апреле" Источник: https://censor.net.ua/n3177430
 показати весь коментар
 
 
Не гони беса! Это только решение об отказе прокурорам на продления срока действия обязательств!
повне скасування запобіжного заходу ще попереду.
 показати весь коментар
 
Сам Холодницький для таких зебілів, як ти - розказує теорію слідства:

«Думаю, що в березні-квітні потрібно ставити крапку в цих провадженнях. Там терміни слідства ще є, але якщо справи з підозрюваними розслідуються більше шести місяців, то виникає логічне питання: а що ж тоді робили раніше, якщо ви досі не готові. Процес рухається, докази збираються і детективи, розуміючи те, що хоче прокурор, повинні це зібрати. Не треба розказувати, що хтось там десь щось гальмує, слава Богу, ми це все вже проходили... Тому тут процес простий: докази є - "біжимо", немає - "стоїмо". Кричіть, мітингуйте, звільняйте, "перезавантажуйте", але доказів від цього більше не стане». Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3177430
Так що давайте матеріали. А обмеження свободи для "порохоботів" нині всі суди залюбки штампують; але це не є доказом вини підслідних, як видно по звинувачених по справі вбивства Шеремета.
 показати весь коментар
 
Уж помолчил про бенины кошельки и кошельки товарисчей из зеленых. И что-то никто из них ни копейки на армию не потратился.
 показати весь коментар
 
Ну что-то зеленые не реальных врагов душат, они им содействуют
 показати весь коментар
 
 
..тебе бы его мозгов, хотя бы 1%, Конфуцием бы посчитали, а так прыгай в свой восточный экспресс, пока ходит еще, и дуй за паребрик, там за вумного сойдешь.. Адвокати Порошенка оскаржили "силовий привід" в Апеляційному та Печерському судах, СБУ, Офісі Генпрокурора та Вищій раді правосуддя - Цензор.НЕТ 1287 ...
 показати весь коментар
 
 
- Петро Олексійович, телеглядачі цікавляться, які ваші улюблені передачі?
- Ну там чай, згущонка, сигарети.
 показати весь коментар
 
 
Таких автоматів на передку не бачили. Нацгвардію Петя любив
 показати весь коментар
 
Ти при своєму Зебілі такого параду не побачиш.
 показати весь коментар
 
Обжалуй не обжалуй, а сидіти все одне прийдеться, стара ти мумія.
 показати весь коментар
 
 
ти дебілувата ЗЕлена потвора, раніше сядешь разом зі своїм припіздентом наркоманом!!
 показати весь коментар
 
 
Пока не начнут судить за подобной правовой беспредел - порядка в стране не будет. Впрочем с ЗЕ-быдлом при власти, это и так невозможно...
 показати весь коментар
 
 
Толпа гневных зебелят размахивает пиписками с маленькими зелёненькими флажками на конце....
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору