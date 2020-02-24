 Держбюджет недовиконано за доходами на 37,8 млрд грн, - Рахункова палата спростовує цифри у звіті Кабміну

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати, про це заявив Валерій Пацкан, коментуючи звіт про хід та результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України в 2019 році.
"Рахункова палата ознайомилася зі Звітом. І в межах нашої компетенції маємо декілька коментарів щодо окремих досягнень уряду у 2019 році", − сказав він.
За його словами, у звіті уряду зазначено, що виконання затвердженого Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" показника дохідної частини державного бюджету становило 99,1%.
"Проте виконання плану доходів, з урахуванням змін, внесених розпорядниками бюджетних коштів, становило 96,3%. Невиконання плану доходів на 37,8 млрд грн є найбільшим з 2015 року. І це після внесення змін у четвертому кварталі до державного бюджету, зокрема зменшення доходів державного бюджету на 20,1 млрд гривень", − сказав Голова Рахункової палати.
Також він зауважив, що дохідну частину держбюджету вдалося наповнити за рахунок наперед сплачених податків.
"Наприклад, у грудні 2019 року сума наперед сплачених податків збільшилась на 9,4 млрд гривень. У грудні 2018 року показник був 3,9 млрд грн", − зауважив Пацкан.
Він підкреслив, що основна причина невиконання доходів − низька якість макроекономічного прогнозу, про що Рахункова палата неодноразово зазначала.
За словами Пацкана, у звіті уряду також стверджується про зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів. "Якщо порівняти з 2018 роком, то насправді видатки на обслуговування державного боргу у 2019 році зросли на 3,8 млрд грн, або 3,3%", − пояснив він.
т.е. реальный МИНУС 57.9 млрд.грн..
Точно милованов сказал - "суперэффективное правительство и власть"))
https://lenta.ua/ukraintsy-pereplatili-v-byudzhet-pochti-40-milliardov-griven-38620/
Чел у которого вообще нет ни каких достижений...нет ничего...оно пустое место...
Инстаняша решила попиариться на собачке, Шарий на инстаняше, Зеленский на всем этом. Сейчас еще Ахметов туда влез. При этом в Китае сейчас около 10 тысячи Украинцев. @Володимир Зеленський а вы точно президент страны?(с)
Если верить премьер-министру, то мы вот-вот заживем. Об этом утверждает сотня цветных страниц с громким названием "Топ-100 достижений правительства 2019"
Оказалось, за подготовку и за саму презентацию правительство заплатило подрядчикам по 840 гривен за страницу - всего 84 тысячи гривен.