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 Політика України, Економіка
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Все про:держбюджет (324) доходи (129) Кабмін (3710) план (64) Рахункова палата (61)

 Держбюджет недовиконано за доходами на 37,8 млрд грн, - Рахункова палата спростовує цифри у звіті Кабміну

Основна причина невиконання доходів - низька якість макроекономічного прогнозу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати, про це заявив Валерій Пацкан, коментуючи звіт про хід та результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України в 2019 році.

"Рахункова палата ознайомилася зі Звітом. І в межах нашої компетенції маємо декілька коментарів щодо окремих досягнень уряду у 2019 році", − сказав він.

За його словами, у звіті уряду зазначено, що виконання затвердженого Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" показника дохідної частини державного бюджету становило 99,1%.

"Проте виконання плану доходів, з урахуванням змін, внесених розпорядниками бюджетних коштів, становило 96,3%. Невиконання плану доходів на 37,8 млрд грн є найбільшим з 2015 року. І це після внесення змін у четвертому кварталі до державного бюджету, зокрема зменшення доходів державного бюджету на 20,1 млрд гривень", − сказав Голова Рахункової палати.

Також він зауважив, що дохідну частину держбюджету вдалося наповнити за рахунок наперед сплачених податків.

"Наприклад, у грудні 2019 року сума наперед сплачених податків збільшилась на 9,4 млрд гривень. У грудні 2018 року показник був 3,9 млрд грн", − зауважив Пацкан.

Він підкреслив, що основна причина невиконання доходів − низька якість макроекономічного прогнозу, про що Рахункова палата неодноразово зазначала.

За словами Пацкана, у звіті уряду також стверджується про зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів. "Якщо порівняти з 2018 роком, то насправді видатки на обслуговування державного боргу у 2019 році зросли на 3,8 млрд грн, або 3,3%", − пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці витрачають на продукти 42% доходу, - рейтинг Міністерства сільського господарства США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177450
 
   
 Топ коментарі
 
Розрахункова палата порохоботи, звільнити їх всіх, призначити прибиральницю з кварталу.
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Так реформы в турборежиме!
Госбюджет недовыполнен по доходам на 37,8 млрд грн, - Счетная палата опровергает цифры в отчете Кабмина - Цензор.НЕТ 9438
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клоуны и самокатчики против финансистов. Кто прав, если у первых должность выше?
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Сказали рост значит рост. И нечего тут. Успехи то колоссальные.
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Невыполнение плана доходов на 37,8 млрд грн является крупнейшим с 2015 года. И это после внесения изменений в четвертом квартале в государственный бюджет, в частности уменьшение доходов государственного бюджета на 20,1 млрд грн", - сказал глава Счетной палаты.

т.е. реальный МИНУС 57.9 млрд.грн..
Точно милованов сказал - "суперэффективное правительство и власть"))
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Учитывая, что по итогам 2019 года украинцы переплатили авансом в бюджет почти 40 миллиардов гривен, то ситуация еще хуже. Они это называют "правильным администрированием".

https://lenta.ua/ukraintsy-pereplatili-v-byudzhet-pochti-40-milliardov-griven-38620/
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можно подумать что это и без палаты не видно
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Розрахункова палата порохоботи, звільнити їх всіх, призначити прибиральницю з кварталу.
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Основная причина невыполнения доходов - низкое качество макроэкономического прогноза / выше качество макроэкономического прогноза -выше доходы
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А чего другого вы ожидали от правительства которым руководит чел у которого ума хватало только на то что бы работать статистом на Интере?
Чел у которого вообще нет ни каких достижений...нет ничего...оно пустое место...
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Ось почему слуги Осла так усиленно пропихивают продажу земли. Только так Кловун сможет остаться у власти, продавая украинскую землю - последний актив.
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Зеленые -ВСЕГДА врут! Не было за каденцию Зе ни одного сообщения от них,где не было бы вранья. Одно вранье забивает предидущее. Так и живем год уже.
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Іншого й нечекали від гончмурика...!
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Китайцы не отдают инстаняше собаку для вывоза. В Китае законы по вывозу животных более жесткие. А учитывая эпидемию коронавируса, вывоз животных запрещен. А если Китай не отдаст собачку, то что? Войну Зеленский объявит?
Инстаняша решила попиариться на собачке, Шарий на инстаняше, Зеленский на всем этом. Сейчас еще Ахметов туда влез. При этом в Китае сейчас около 10 тысячи Украинцев. @Володимир Зеленський а вы точно президент страны?(с)
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Все побудовано на брехні і піару. Клоуни тільки так можуть жити і працювати.
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Если ,это правда ,то это называется служебный подлог! Есть статья в УК.
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Не той випадок, там ті відсотки можна крутити в різні боки, скаже що не то мав на увазі.
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давненько Главзебил на тесле не рассекал. Как думаете, зебилы, после очередного катания Осла Оманского на машинке экономика пойдет вверх?
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Тесла была богдановская. Так что теперь экономике точно кирдык, больше Богдан свою машинку не даст.
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Як казав Попандопуло з одного фільму "Я собі іще намалюю.... 37,5 або навіть і 100 млрд.гривень".
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А що Зебілам робити, коли тільки обіцяти і лишилося?
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ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА. КАКИЕ 100 ДОСТИЖЕНИЙ УВИДЕЛ КАБМИН И ПОЧЕМУ ДОКУМЕНТ ВЫЗВАЛ СКАНДАЛ.
Если верить премьер-министру, то мы вот-вот заживем. Об этом утверждает сотня цветных страниц с громким названием "Топ-100 достижений правительства 2019"
Оказалось, за подготовку и за саму презентацию правительство заплатило подрядчикам по 840 гривен за страницу - всего 84 тысячи гривен.
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Щось не дуже виходить у клоунів та кухарок керувати державою.
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Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов... Держбюджет недовиконано за доходами на 37,8 млрд грн, - Рахункова палата спростовує цифри у звіті Кабміну - Цензор.НЕТ 7932
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Недолугі порохоботи, чули дзвін, та не знають де він! Як працює економіка - знань НУЛЬ, але вою вище даху! ЗАДОВБАЛИ !
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Ну, порохоботы они такие... все время вам в штанишки гадят... А Счетная Палата - туда только порохоботов берут на работу, выходит???
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