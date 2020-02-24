 Держбюджет недовиконано за доходами на 37,8 млрд грн, - Рахункова палата спростовує цифри у звіті Кабміну

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати, про це заявив Валерій Пацкан, коментуючи звіт про хід та результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України в 2019 році.

"Рахункова палата ознайомилася зі Звітом. І в межах нашої компетенції маємо декілька коментарів щодо окремих досягнень уряду у 2019 році", − сказав він.

За його словами, у звіті уряду зазначено, що виконання затвердженого Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" показника дохідної частини державного бюджету становило 99,1%.

"Проте виконання плану доходів, з урахуванням змін, внесених розпорядниками бюджетних коштів, становило 96,3%. Невиконання плану доходів на 37,8 млрд грн є найбільшим з 2015 року. І це після внесення змін у четвертому кварталі до державного бюджету, зокрема зменшення доходів державного бюджету на 20,1 млрд гривень", − сказав Голова Рахункової палати.

Також він зауважив, що дохідну частину держбюджету вдалося наповнити за рахунок наперед сплачених податків.

"Наприклад, у грудні 2019 року сума наперед сплачених податків збільшилась на 9,4 млрд гривень. У грудні 2018 року показник був 3,9 млрд грн", − зауважив Пацкан.

Він підкреслив, що основна причина невиконання доходів − низька якість макроекономічного прогнозу, про що Рахункова палата неодноразово зазначала.

За словами Пацкана, у звіті уряду також стверджується про зменшення витрат платників податків на обслуговування боргів. "Якщо порівняти з 2018 роком, то насправді видатки на обслуговування державного боргу у 2019 році зросли на 3,8 млрд грн, або 3,3%", − пояснив він.

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