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Все про:Нацполіція (9073) вбивство (2078) Запорізька область (443)

 Мешканець Запорізької області зарубав сокирою двох жінок і спалив їхні тіла

Працівники Оріхівського відділення поліції встановили особу зловмисника, який під час раптово виниклої сварки скоїв убивство двох жінок. Після чого тіла підпалив. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

23 лютого об 11:05 до Оріхівського відділення поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення від жителя села Преображенка 1982 року народження про те, що 22 лютого пішли з дому і не повернулися його мати 1960 року народження та дружина 1987 року народження.

Також 23 лютого до Оріхівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на сміттєзвалищі в селі Преображенка виявлені обгорілі останки людського тіла.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції.

Правоохоронці встановили, що 22 лютого близько 10:00 на сміттєзвалищі під час збирання металобрухту між місцевим мешканцем 1989 року народження та двома жінками, його односельцями, виникла сварка. Чоловік схопив сокиру і вдарив молодшу жінку по голові, а потім, щоб позбутися свідка подій, завдав декількох ударів і старшій жінці. Від травм обидві померли на місці. Далі щоб приховати сліди злочину, зловмисник підпалив тіла.

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"Працівники поліції встановили особу та місцезнаходження підозрюваного і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі. Триває досудове розслідування", - розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП у Запорізькій області Василь Чернета.

Загалом від початку року співробітники запорізької поліції розкрили 11 умисних вбивств.

Нагадаємо, що запорізькі оперативники затримали групу підозрюваних у скоєнні квартирних крадіжок на території міста та сусідньої області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177449
 
   
 Топ коментарі
 
Ну и какой смысл кормить 15 лет его? Поспособствовать в получении паспорта Мордора и отпустить туда,без права пересекать украинскую границу пожизненно.И так всех убийц,маньяков и остальных кто пожелает.
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І це ще вірус не почав вирувати по справжньому!
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І це ще вірус не почав вирувати по справжньому!
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Хто більш-менш давно на форумі, той прочитає заголовок новини трохи інакше:

Житель Запорожской области гризодубировал двух женщин и сжег их тела
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Ну и какой смысл кормить 15 лет его? Поспособствовать в получении паспорта Мордора и отпустить туда,без права пересекать украинскую границу пожизненно.И так всех убийц,маньяков и остальных кто пожелает.
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Кацапня внесе його на обмін , вони у Козлостані ******* таких пасажирів )
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Это жесть! Металлолом на свалке не поделили. Люди в скотов превратились
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Не трогайте животных... они на такое не способны, уверяю. Это только представители Хомо могут
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там какя-то аномалия, сильно много уродов
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По простому могу сказать как это называется, примитивный бандитизм на самом нижнем уровне. Результат недореформ и низкой социальной планки большинства населения. Плюс катастрофическая ситуация с кадрами в недополиции. Просто некому проводить профилактику с людьми. Соцслужбы ложили х...р на работу с бедным сословием. Местным властям так вообще насрать на людей, главное по выгодней аткат отбрить. Вот люди остаются со своими проблемами сами. Работы нет, а если и есть то за копейки или спасибо. И начинается война за метал, бутылки, картон...
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это они еще не научились обьединяться и не вооружились.....
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правильно сказав але не додав. Ми за площею звалок дорівнюємо такій не маленькій країні, як Люксембург (де сміттєзвалищ в природі не існує) і після всіх тих пожеж під Львовом і не тільки. Жодного руху. Хоча пригадую, свого часу данці цікавились тим щоб побудувати пару ******** переробних заводів але оце: "Местным властям так вообще насрать на людей". Так нічому нас і не вчить і замість нових робочих місць ми отримуємо нових вбивць...
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На самом деле все закончится во всех исторических красках. Более успешные и сильные займут нашу территорию. Со свалками, без, это не важно. Они смогут решить эти вопросы. А население Украины просто растворится. Кто более проворней просто уедут. Другие вымрут от болезней или погибнут все в той же борьбе за выживание, как вот это две особы от рук собрата с топором (это пример, методов много). Других ассимилируют. Кто начнет сопротивляться (таких будет не так уж и много) просто ликвидируют (пример - УПА). И времени не так уж и много у нас осталось. Яркий пример деградации Новые Санжары.
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до цього ще довго. Тут ще проживає понад 34 мільйони населення. Хоча за період з 1991 року значне скорочення з 52 до 34-36. З такими темпами ще через років 20 нас залишиться якраз близько 20.
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Это если приблизительно анализировать уже то что мы знаем. А с учетом уже потери 7% территорий. Массовой миграции в более благополучные страны. Катастрофического снижения уровня медицинского обслуживание. Увеличения преступности и не способности импотентных органов МВД как либо образом влиять на это. Я думаю времени у нас поменьше будет. Да и с учетом скорого рынка земли... даже не рынка, я б сказал возвращения к земельной системе феодального строя... печелька выходит)))
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Слава Украине Героям Слава
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