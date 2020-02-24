 Мешканець Запорізької області зарубав сокирою двох жінок і спалив їхні тіла

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

23 лютого об 11:05 до Оріхівського відділення поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення від жителя села Преображенка 1982 року народження про те, що 22 лютого пішли з дому і не повернулися його мати 1960 року народження та дружина 1987 року народження.

Також 23 лютого до Оріхівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на сміттєзвалищі в селі Преображенка виявлені обгорілі останки людського тіла.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції.

Правоохоронці встановили, що 22 лютого близько 10:00 на сміттєзвалищі під час збирання металобрухту між місцевим мешканцем 1989 року народження та двома жінками, його односельцями, виникла сварка. Чоловік схопив сокиру і вдарив молодшу жінку по голові, а потім, щоб позбутися свідка подій, завдав декількох ударів і старшій жінці. Від травм обидві померли на місці. Далі щоб приховати сліди злочину, зловмисник підпалив тіла.

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"Працівники поліції встановили особу та місцезнаходження підозрюваного і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі. Триває досудове розслідування", - розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП у Запорізькій області Василь Чернета.

Загалом від початку року співробітники запорізької поліції розкрили 11 умисних вбивств.

Нагадаємо, що запорізькі оперативники затримали групу підозрюваних у скоєнні квартирних крадіжок на території міста та сусідньої області.