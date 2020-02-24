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Все про:вибори (4913) Путін (16383) Росія (26529) США (6294) Трамп (2564)

 Росія може намагатися втрутитися у вибори США, щоб переобрати Трампа, - NYT

Російська Федерація може намагатися втрутитися у вибори США у 2020 році, щоб сприяти перемозі Дональда Трампа або сенатора Берні Сандерса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Як пише видання, Путін прагне отримати "поступливого колегу в Білому домі, який навряд чи стане заперечувати його територіальні та ядерні амбіції".

Зауважується, що, за словами американської розвідки, можна дійти висновку, що Росія намагається втрутитися в майбутні американські вибори. Зазначається, що президенту РФ Володимиру Путіну вигідно, щоб президентом США переобрали Дональда Трампа або сенатора Берні Сандерса, який лідирує на праймеріз серед демократів.

Видання стверджує, що ці кандидати більше націлені на внутрішню політику США, а не на зовнішню, що дозволить Росії зміцнити свої позиції у світі.

"Незалежно від того, кого оберуть, Путін, імовірно, підірвав одну зі своїх основних цілей: змусити Сполучені Штати та їхніх союзників скасувати санкції, які були введені після анексії Криму, і прискорив гібридну війну проти України", - пише NYT.

За словами колишнього офіцера національної розвідки в Росії Анджели Стент, якщо РФ справді втручатиметься у вибори США 2020 року, "це може привести до нових енергетичних санкцій".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177448
 
 
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Це та розвідка, керівники котрої знаходяться під слідством за змову і переслідування по політичним мотивам? Деми вже зрозуміли,що Трамп переможе і знову мутять воду.
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Козломордый, а ну сыграй на балалайке "Трамп 2020!" Или "Яблочко."
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...америке пабьеды нужны, иначе кранты, китаиса и ********* додавят, а макароны и меркели помогут...оно им не надо, ценности эти декларируемые...газ на шару и бабки важнее.. Росія може намагатися втрутитися у вибори США, щоб переобрати Трампа, - NYT - Цензор.НЕТ 7667
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теж мені секрет. за трампа як один проізраїльске лобі...і раша!
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