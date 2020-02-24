 "Росія робить із Криму маленький Афганістан": окупанти пропонують вирощувати на півострові опійний мак

"Проректор" із зовнішніх зв'язків "Кримського федерального університету" Михайло Сергєєв запропонував вирощувати на окупованому півострові нарковмісні рослини, оскільки опіати і канабіоіди рослинного походження використовують у медицині, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Багато країн вже задумалися про те, щоб припинити вирощувати сади в великій кількості, а натомість виробляти опіоїдні маки. Якщо врахувати те, що зараз у законодавство Росії вносяться зміни, і те, що в Криму організовується біотехнологічний комплекс, республіка могла б претендувати на провідні позиції в країні за цим напрямом", - заявив він.

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В окупаційному "міністерстві сільського господарства Криму" поки публічно не коментували заяву "проректора" "КФУ".

Зміни в російському законодавстві, про які згадав Сергєєв, стосуються федерального закону № 168-ФЗ, який скасував заборону на вирощування нарковмісних рослин у медичних цілях. Відповідний законопроєкт винесли на розгляд російської Держдуми на початку 2019 року, 3 липня 2019 року Закон підписав російський президент Володимир Путін.

У пояснювальній записці до документа повідомляється, що дев'ять з десяти компаній, що виробляють препарати опію, перебувають "у юрисдикції держав, які застосували до Росії санкції". На думку авторів закону, в рамках імпортозаміщення передбачається організація "повного циклу виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин з культивованих нарковмісних рослин": культивування маку з високим вмістом алкалоїдів опію, переробка макової соломи та виробництво наркотичних лікарських препаратів.

Кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторією прогнозів Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України Андрій Федоренко висловив думку, що дефіцит води змушує шукати в Криму нові сільськогосподарські культури, стійкі до браку вологи.

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"Думаю, там вибір невеликий: або ці землі перетворяться на пустелю, або вони будуть шукати альтернативні шляхи, щоб хоч якось цю пустелю використовувати. У Криму немає особливого вибору, тому що земля стає непридатною для вирощування чого-небудь. Раніше на півострові навіть вирощували рис, тепер рисова галузь повністю втрачена. Тому доводиться шукати якусь альтернативу, або просто залишати цю землю пустельною", - сказав Андрій Федоренко.

"Кримський еколог" Маргарита Литвиненко побоюється, що вирощування опійного маку на окупованому півострові загрожує низкою проблем.

"Навіть у СРСР припиняли вирощування маку через неможливість охороняти плантації і припиняти незаконну торгівлю. Мак дичавіє, але на солонуватих ґрунтах буде рости добре. Але при такому високому рівні наркозалежності, яка спостерігається зараз в Криму, півострів може стати меккою наркоманів", - сказала Литвиненко.

Український юрист-міжнародник Борис Бабин у коментарі висловив думку, що зміни в російському законодавстві, що стосуються виробництва наркотичних препаратів з власної сировини, були зроблені для потреб російської армії.

"Потрібно розуміти, звідки така раптова увага до проблем медицини. Як відомо, опіати застосовуються як знеболювальний засіб, але це мало цікавить уряд Росії. Навіщо такі кроки? В разі збройних конфліктів потрібна велика кількість опіатів, оскільки вони необхідні не тільки в цивільній, але і у військовій медицині. Нарощування виробництва опіатів будь-якою спецслужбою світу розглядається як підготовка країни до війни. Коли ви накопичуєте запас знеболювальних, значить, ви готуєтеся до того, що будете масово їх застосувати", - заявив Бабин.

Він зазначив, що російська наука навряд чи готова до масового синтезу якісних аналогів знеболювальних для потреб військових, тому "вони повертаються до дідівських методів".

"Швидше за все, Росія розуміє, що в разі будь-якої ескалації вона потрапить під ембарго на поставки опіатів, і вони хочуть наростити у себе виробництво і самим вирощувати опійний мак. Така частина політики мілітаризації Росії, не могла не відбитися на Кримі. На окупованій території найбільш завзяті колаборанти, які намагаються вгадати будь-який подув зверху, активно підтримують ідею вирощування опійного маку. Але ця специфічна культура в Криму ніколи масово не вирощувалася, для цього треба повністю створювати інфраструктуру", - заявив експерт.

Борис Бабин підкреслив, що подібні ініціативи є наслідком мілітаризації економіки Росії, від якої потерпають і на анексованому півострові.

"Результат доволі характерний: з Криму фактично роблять Афганістан. Такий маленький Афганістан для виробництва опійного маку на потребу російської армії. Ось навіщо росіянам був потрібен Крим, щоб там вирощувати опійний мак. Як з'ясувалося, більше ні для чого вони його пристосувати не можуть", - додав він.