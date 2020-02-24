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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Китай (485) COVID-19 (261)

 Здоровим людям дозволили виїжджати з ізольованого міста Ухань

Влада китайського міста Ухань дозволила залишати місто людям, які в ньому не проживають і не хворіють COVID-19. Тим часом у Китаї за добу зафіксували 150 випадків смерті від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Так, влада китайського міста Ухань у понеділок, 24 лютого, послабила обмеження на виїзд з міста. Відтепер за певних умов його можуть залишити люди, які у ньому не мешкають. Серед цих умов - відсутність у них симптомів захворювання, спричиненого коронавірусом, а також контактів із хворими на COVID-19, передає агенція новин AFP.

Крім того, дозвіл на виїзд можуть отримати й інші особи, якщо у них є вагомі причини залишити Ухань. Усі охочі однак мають отримати офіційний дозвіл на виїзд.

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Крім того, ці особи повинні зареєструватися у тих містах, куди вони виїхали з Уханя, та перевірити стан здоров'я протягом двох тижнів.

Водночас повідомляється, що в Китаї різко зросла кількість смертей від коронавірусу.

Так, комісія з охорони здоров'я КНР повідомила 24 лютого про 150 смертей від коронавірусу за останню добу. Це - найбільша кількість летальних випадків, ніж будь-коли за один день, зазначає інформагенція dpa.

Крім того, у Південній Кореї за добу померли ще двоє людей. Таким чином, кількість жертв там зросла до семи людей. Всього у країні зафіксовано 763 випадки інфікування коронавірусом.

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Нагадаємо, в Італії померла вже третя людина, яка була заражена коронавірусом. У всіх трьох випадках йдеться про літніх людей. Між тим, станом на вечір 23 лютого, в Італії підтверджено вже 152 випадки зараження коронавірусом.

Раніше уряд Італії обмежив пересування у тих районах на півночі країни, де виявили випадки інфікування. Обмеження зачепили 52 тисячі людей. Крім того, у Венеції достроково завершили карнавал, який мав тривати до 25 лютого.

Станом на 24 лютого у світі зафіксовано понад 79300 заражень коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177441
 
 
 Топ коментарі
 
Один плюс, за песиком танцюристки можна не посилати окремий літак.
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и одновременно подтвердили 200 случаев повторного заражения
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Вирішили розслабитися і спробувати отримати задоволення.
Все одно уже по всьому світові.
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По данным исследователей, инфекция остается в фекальных массах больных и может вместе с потоками воздуха переноситься на значительные расстояния, таким способом заражая других людей. Также вирус может попадать в системы канализации. Предполагается, это может объяснять, почему на круизном лайнере Diamond Princess заразилось так много людей. Об этом сообщает Bloomberg
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Один плюс, за песиком танцюристки можна не посилати окремий літак.
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Вирішили розслабитися і спробувати отримати задоволення.
Все одно уже по всьому світові.
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І що це означає, то кримінальна відповідальність за порушення карантину, то вільний виїзд, здоха корова нехай і теля...
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Бубочка, заказывай авиабилет на регулярный рейс для собачки!
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Хай сам мотнеться - вийде класний сюжет типу "супер припіздєнт рятує китайського песика "української" танцюристки з кґивого ґогу" -якраз для лохтурату 5+!
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Вирус не опасен!
Средневековый Китай исцелившихся от короновируса снова посадил на карантин
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и одновременно подтвердили 200 случаев повторного заражения
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Интересная история... вылечились а иммунитет к вирусу не появился... или вирус уже мутировал...
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Из разряда сгорела хата, гори и сарай...
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