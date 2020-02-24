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 Політика України
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Все про:Угорщина (534) НАТО (2301) Верещук (52)

 Країни-члени НАТО знають, як розблоковувати роботу комісії Україна-НАТО: Альянс має розуміння, як нас прийняти, - "слуга народу" Верещук

У країн-членів НАТО є розуміння, як розблокувати роботу Комісії Україна-НАТО, і Україна сподівається порушити це питання під час Парламентської асамблеї НАТО в Україні в травні, повідомила член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук (фракція "Слуга народу").

"Я нещодавно була у Брюсселі і особисто спілкувалася з представниками НАТО. Хочу всіх запевнити: у НАТО є розуміння, як нас прийняти. Звісно, політичний аспект залишається, але ті слабкі місця, які, наприклад, на сьогодні нам заважають, а саме - Комісія Україна-НАТО, яка, на жаль, поки що заблокована. Заблокована, але ми питання вирішуємо. Вже є розуміння країн-членів НАТО, як вийти з цього стану. Ми сподіваємося, що у травні цього року, коли відбудеться парламентська асамблея членів НАТО в Україні... ми зможемо вирішити питання, які нас турбують", - сказала вона на публічній дискусії, присвяченій річниці внесення змін до Конституції, в Києві у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Верещук зазначила, що в парламенті було ухвалено законопроєкт про військові звання, розробляється законопроєкт про Службу безпеки України і зовнішню розвідку, було створено підкомітет з розвідки. Також вона наголосила, що надання Україні статусу члена програми розширених можливостей дасть новий імпульс до членства України в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні, - Пристайко після зустрічі з Сійярто

"Якщо все буде добре, і в жовтні цього року ми підпишемо програму розширених можливостей, це буде новий імпульс, нові можливості і новий крок до досягнення нашої цілі, а ціллю є, безумовно, беззаперечно, безальтернативно: Україна - член ЄС і член НАТО", - додала вона.

Як повідомлялося, відносини між Україною та Угорщиною ускладнилися після ухвалення в Україні Закону "Про освіту". Закон у другому читанні і в цілому ухвалили 5 вересня 2017 року, він набув чинності 28 вересня. Згідно з нормами цього документа, розширено використання державної мови в шкільному навчанні. Угорщина висловила стурбованість майбутнім угорської меншини в Україні. Будапешт блокував засідання комісії Україна - НАТО на найвищому рівні і заявляв, що готовий протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено зміни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177440
 
   
 Топ коментарі
 
Это та, которая заявила : Нардеп Слуги народа о НАТО: Нам нельзя идти туда, где нас не ждут.Ирина Верещук 24.09.2019
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Это политическая проститутка..
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І що чекають? Коли прийде проукраїнська влада? Через чотири роки України може вже не бути.
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Та скільки тому Порошенку років. То ж не пєнсіонєр, як бабушка Ю, чи полковнік Г ...
Діждемо.
Дон'т панік.
Слава Україні !
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Это та, которая заявила : Нардеп Слуги народа о НАТО: Нам нельзя идти туда, где нас не ждут.Ирина Верещук 24.09.2019
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вона колись була мером Рава Руської, випадково, бо демократи і націоналісти пересралися поміж собою і виставились кандидатами десятками. А вона, ніби позапартійна (насправді - мертвечуківська) - пролізла. Потім її з позором вигнали.
Придивсь до її висерів, вона зажопівка нині, навіть не слуга уродів.
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Це та чорнорота ***** робитиме все для того щоб Україна не потрапила до НАТО , звичайно з наказу бубочки . Ніхто розблоковувати роботу комісії не буде . Путєн наказав , бубочка сказав : "Єсть" . .
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Ето та, яка морозиться і вмикає дурочку.
Буцім - то вона не розуміє, що Україна має два взаємовиключні шляхи, або НАТО, або гарматне м'ясо для Россіі, у протистоянні з Китаєм.
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Нет чего у них нет. Пока путина хла поставят к стенке может оно что выдавит. Вон по Сирии как Турция давит и не фига. Просто экономическая блокада или война другого нет. А то все ля-яля только для хла под балалайку его пляшут
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" Страны-члены НАТО знают", но моника то не знает ))
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Я недавно была в Брюсселе и сама лично общалась с представителями НАТО. Хочу всех заверить: у НАТО есть понимание, как нас принять. Конечно, политический аспект остается, но те слабые места, которые, например, на сегодня нам мешают, а именно - комиссия "Украина-НАТО", которая, к сожалению, пока заблокирована. Заблокирована, но мы вопрос решаем. Уже есть понимание стран-членов НАТО, как выйти из этого состояния. Мы надеемся, что в мае текущего года, когда состоится парламентская ассамблея членов НАТО в Украине ... мы сможем решить вопросы, которые нас беспокоят", - сказала она на публичной дискуссии, посвященной годовщине внесения изменений в Конституцию, в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://censor.net.ua/n3177440
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Звичайно, що країни НАТО добре знають антинародну суть СН.
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..затянулось что то это вступление...трамп должен нажать на некоторых поцев, враз примут Країни-члени НАТО знають, як розблоковувати роботу комісії Україна-НАТО: Альянс має розуміння, як нас прийняти, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 4036 ..трамп-это не буш мл.....без его кулака никак не получится..
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НАТО и Турции нифига не помогает.Из 4млн.Идлибской зоны-1млн.перемистился поближе к турецкой границе и там дома строят.8млн.арабов в руках у не турка Эрдогана и его арабской жены,но они не создают из них армию, разрешают переселятся на земли бывшей Пэриджанской империи(напр г.Аферин-Великолепный) .отнятый англичанами и переданный арабью.Правда на земле турки сильно долбают войска режима асада.Вчера ( тв.Турции) режим потерял еще десятки убитыми.Эрдоган сдал одеров-азэров( а не туркоман) в г.АЛА БЕЙЕ(Алеппо?) и сейчас под давлением страны не может отдать весь Идлиб.
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Вони, щоб "сподобатись" мадьярам, розраховують на ревізію мовного закону. Ось, наприклад, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко у інтерв'ю "Главкому" вважає, що ухвалення мовного закону, яке відбулось в останні дні каденції минулої Ради, заклало багато ризиків - для суспільства загалом і для нових депутатів. За словами Ткаченка, нардепи на базі комітету з питань гуманітарної та
інформаційної політики розпочали підготовку до національного круглого
столу щодо мовного питання. Таким чином законодавці хочуть знайти
компромісний підхід, який би об'єднував країну. Каже, "... будемо до цієї дискусії залучати фахівців, науковців, експертів. Тому, якщо розпочинати цю дискусію і йти вперед, то потрібно чітко усвідомлювати всі ризики, з якими ми можемо стикнутися. Така дискусія незабаром розпочнеться. Принаймні, вчені, до яких ми звернулися з такою ідеєю, відреагували: слава богу, нарешті можна почати. Суспільство давно вже чекає відвертої, але спокійної розмови з цього питання. Якщо робити зміни, то лише комплексно, не вибірково."

Зрозуміло, що "вчені" та "експерти", які його консультуівтимуть, будуть суціль зі слуг уродів та зажопівців. А, те, ніби "в цьому законі про медіа практично ми не торкалися мови" - то брехня. Бо, принаймі, змінюють квоти. І змінюють терміни переходу на викладання в школах державною - саме те, що вимагають мадьяри. Залишається їм ще якось втиснути другу забаганку мадьярів - про державне фінансування викладання угорською...
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