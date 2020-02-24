 Країни-члени НАТО знають, як розблоковувати роботу комісії Україна-НАТО: Альянс має розуміння, як нас прийняти, - "слуга народу" Верещук

"Я нещодавно була у Брюсселі і особисто спілкувалася з представниками НАТО. Хочу всіх запевнити: у НАТО є розуміння, як нас прийняти. Звісно, політичний аспект залишається, але ті слабкі місця, які, наприклад, на сьогодні нам заважають, а саме - Комісія Україна-НАТО, яка, на жаль, поки що заблокована. Заблокована, але ми питання вирішуємо. Вже є розуміння країн-членів НАТО, як вийти з цього стану. Ми сподіваємося, що у травні цього року, коли відбудеться парламентська асамблея членів НАТО в Україні... ми зможемо вирішити питання, які нас турбують", - сказала вона на публічній дискусії, присвяченій річниці внесення змін до Конституції, в Києві у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Верещук зазначила, що в парламенті було ухвалено законопроєкт про військові звання, розробляється законопроєкт про Службу безпеки України і зовнішню розвідку, було створено підкомітет з розвідки. Також вона наголосила, що надання Україні статусу члена програми розширених можливостей дасть новий імпульс до членства України в НАТО.
"Якщо все буде добре, і в жовтні цього року ми підпишемо програму розширених можливостей, це буде новий імпульс, нові можливості і новий крок до досягнення нашої цілі, а ціллю є, безумовно, беззаперечно, безальтернативно: Україна - член ЄС і член НАТО", - додала вона.
Як повідомлялося, відносини між Україною та Угорщиною ускладнилися після ухвалення в Україні Закону "Про освіту". Закон у другому читанні і в цілому ухвалили 5 вересня 2017 року, він набув чинності 28 вересня. Згідно з нормами цього документа, розширено використання державної мови в шкільному навчанні. Угорщина висловила стурбованість майбутнім угорської меншини в Україні. Будапешт блокував засідання комісії Україна - НАТО на найвищому рівні і заявляв, що готовий протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено зміни.
Діждемо.
Дон'т панік.
Слава Україні !
Придивсь до її висерів, вона зажопівка нині, навіть не слуга уродів.
Буцім - то вона не розуміє, що Україна має два взаємовиключні шляхи, або НАТО, або гарматне м'ясо для Россіі, у протистоянні з Китаєм.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Звичайно, що країни НАТО добре знають антинародну суть СН.
інформаційної політики розпочали підготовку до національного круглого
столу щодо мовного питання. Таким чином законодавці хочуть знайти
компромісний підхід, який би об'єднував країну. Каже, "... будемо до цієї дискусії залучати фахівців, науковців, експертів. Тому, якщо розпочинати цю дискусію і йти вперед, то потрібно чітко усвідомлювати всі ризики, з якими ми можемо стикнутися. Така дискусія незабаром розпочнеться. Принаймні, вчені, до яких ми звернулися з такою ідеєю, відреагували: слава богу, нарешті можна почати. Суспільство давно вже чекає відвертої, але спокійної розмови з цього питання. Якщо робити зміни, то лише комплексно, не вибірково."
Зрозуміло, що "вчені" та "експерти", які його консультуівтимуть, будуть суціль зі слуг уродів та зажопівців. А, те, ніби "в цьому законі про медіа практично ми не торкалися мови" - то брехня. Бо, принаймі, змінюють квоти. І змінюють терміни переходу на викладання в школах державною - саме те, що вимагають мадьяри. Залишається їм ще якось втиснути другу забаганку мадьярів - про державне фінансування викладання угорською...