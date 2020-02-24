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 Суспільство, Здоров'я
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 За межами Китаю коронавірус зафіксували у 29 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ

Станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 2619 - летальні. Одужали вже 25 360 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За межами Китаю виявлено 2098 випадків у 29 країнах світу. У країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Велика Британія - 9; Італія - 157; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Також у відомстві нагадали, що 21 лютого Центром було отримано повідомлення щодо виявлення в потягу Київ-Москва громадянки КНР із симптомами гострого респіраторного захворювання.

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Відповідно до проведеної верифікації отриманої інформації, фахівцями відділу реагування на надзвичайні події та ММСП Центру встановлено, що згідно з даними епіданамнезу захворілої громадянки КНР відомо, в період з 16 по 20 лютого вона брала участь як торговий представник у виставці будівельних матеріалів та проживала в готелі "Україна" м. Києва. Скарг на стан здоров'я в неї не було. Вночі з 20 на 21 лютого в рамках санітарно-карантинного контролю в неї було виявлено підвищення температури тіла до 38,1 оС, її госпіталізували до Брянської обласної інфекційної лікарні, на території Російської Федерації.

Станом на 15:00 21 лютого самопочуття нормальне, результати лабораторних досліджень на новий коронавірус негативні. З-поміж контактних осіб по вагону також в інфекційну лікарню госпіталізовано 5 громадян України (2 чоловіки та 3 жінки), стан нормальний, скарг немає, лабораторні дослідження в роботі. У відчепленому і поставленому на санітарну стоянку вагоні, в якому їхала хвора китаянка, також перебувають 6 громадян України, які відмовилися від госпіталізації. Громадяни України забезпечені всім необхідним, включно з гарячим харчуванням. Після отримання результатів лабораторних досліджень на новий коронавірус буде ухвалено рішення про їхнє подальше прямування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177438
 
 
 Топ коментарі
 
Oljik - сейчас президент Италии выступит и назовет своих граждан средневековыми дикарями..

Тоже сделает и премьер министр Израиля - там сейчас граждане жгут шины против заселения в больницу приезжих с подозрением на Короновирус...(с утра выкладывал ссылку, но Цензор удалил почему то)..
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Может просто диагностировать не могут???
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Откуда вы знаете, что нет, интересно? Ведь больных с атипичной пвневмонией в Украине - полно сейчас и никто их не тестирует на COVID-19
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Я как раз о том. Всё равно ведь попадёт так или иначе в страну, почти наверняка.
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Точно - вот был бы Порошенко - он всех бы срочно выявил.
Хотя я бы предпочел, чтобы Министром у нас все же была Супрун, а не Скалецкая...
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Может просто диагностировать не могут???
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Откуда вы знаете, что нет, интересно? Ведь больных с атипичной пвневмонией в Украине - полно сейчас и никто их не тестирует на COVID-19
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а откуда у вас данные по количеству больных пневмонией? может ссылочку на статистику скинете? )
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Если бы у меня были данные на точное количество - я бы написал точное количество, а не писал бы "полно".
По атипичной пневмонии же знаю, что такой диагноз поставили моей племяшке и ее родителям (уже выздоровели), подруге, которая 2 недели в больнице под капельницей лежала (тоже уже выздоровела) и другим коллегам и знакомым. Тесты у нас делают только на грипп.
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у меня тоже была атипичная пневмония 2 года назад, еле выздоровел! у моего племянника малого тоже была 3 года назад. наверное, тоже коронавирус был... ))
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" наверное, тоже коронавирус был"

Ну и я о том же, что мы не знаем, что это за болезнь. Ставят диагноз "атипичная пневмония" и все.
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я думаю, это проблема иммунитетов. и эта проблема уже давно. когда начнется коронавирус в Украине, поверь, мы все это почувствуем, когда нужно будет лечь в больницу лечить пневмонию, а мест в стационаре больше не будет.
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а-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!
Далой прививки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Прививок от COVID-19 еще не существует - обещали года через полтора.
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и на Московии нет, хотя там полно китайцев....
как так может быть?....
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я в другой теме описывал почему. Они грамотно подошли к вопросу. Еще в январе в 5 регионах ограничили въезд с китая и нашлепали карантинных зон для прибывающих. по бумажке с 20 февраля полностью закрыли границу, а по факту еще с 20-х чисел января, если не раньше.
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ну не знаю..., возможно ли запереть всех китайцев...
их и в самой Москве говорят тьма....
тем более зная как руськие работают..... - их только Сралин мог заставлять что то делать ответственно...
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наличие проживающих китайцев и пересечение границы с Китаем вещи разные.
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Да ладно, сибиряки рассказывают, что у них тьма заболевших, но всем ставят орви и тд За межами Китаю коронавірус зафіксували у 29 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6314 В Тюмени каждый третий уже заболел или переболел какой-то заразой с сильным кашлем и высокой температурой. Но вируса конечно нет За межами Китаю коронавірус зафіксували у 29 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6314 Рашка никогда ничего не признает.
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у меня у самого куча родственников на ДВ. Один так вообще врач во Владивостоке. Так что знаю о чем говорю из первых уст. Это сезонная эпидемия ОРВИ, берущая начало с ноября месяца.Все по классике - пик приходится на середину декабря по первую половину марта. В частности в Приморском крае сие обусловлено крайне шизанутым климатом и пофигистичным к своему здоровью населением. а вэтом году, как рассказывали климат, что в Хабаровском, что в Приморском краях, что в Сибири выделывает кренделя с резким перепадом температур порой от 10 градусов и более (и это не смена дня и ночи)
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Заболевшие есть и много, их не тестируют, информацию не разглашают. Кацапия всегда была и будет тихушницей.
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ваша воля верить во что угодно.
А так добавлю, что сокрытие такой информации вещь глубоко бессмысленная. Я поверю еще что сокрыли единичные случаи, но много заболевших - это просто ЛОЛ. Уже бы давно как в Китае ограничение на передвижение устроили и карантины повводили, ибо это угроза нацбезопасности.
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тоже самое и в Италии...
Прикинь...




Конопляний Джмелик

@dmitrosel007

·1 ч

Італійці вирішили, що в зараженні вірусом винні китайські ресторани, кафе і перукарні, і пішли трощити...

За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 29 странах, в Украине случаев заболевания нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4744
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В Італії - середньовічний народ. (С)
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Oljik - сейчас президент Италии выступит и назовет своих граждан средневековыми дикарями..

Тоже сделает и премьер министр Израиля - там сейчас граждане жгут шины против заселения в больницу приезжих с подозрением на Короновирус...(с утра выкладывал ссылку, но Цензор удалил почему то)..
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То Цензор пытается не допустить распостранения вируса бунта из Нових Санжар... За межами Китаю коронавірус зафіксували у 29 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 193
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Тоже дикари. Причем не только тупые, но и аллогичные - даже если считать, что вирус как-то связан с китайскими ресторанами - значит от них нужно держаться подальше, а не идти громить их...
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Там, на півночі, вже засилля тих бацил, тому і роблять профілактику. Італійці більш рішучі і радікальні в випадку загрози життю, ніж ми!
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Чудова "профілактика" - вломитися у те саме місце, яке ти вважаєш чомусь розсадником хвороби і починати там все трощити...
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Чукча пісатєль но нє соображатєль ! Бацили в переносному смислі, але тобі то не треба, заспокійся!
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Бацили у переносному сенсі - то скоріше араби з неграми, а не китайці - останні працюють, а не сидять на виплатах по безробіттю.
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Не можиш заспокоїтись? Випий таблєточку та пи.. іди на лєнту.сру! Там за тобою скучили!
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Тебе хтось образив зранку, маленька, чи ти по життю ображене? Чом таке агресивне? За межами Китаю коронавірус зафіксували у 29 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4793
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к сожалени. дегенераты у любого народа есть и в люьой стране. Вопрос только в количестве
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пока в Италии их как оказалось больше чем в Украине....
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Відсутні діагностичні набори (тест-системи) на вірус - тому і не діагностуються випадки захворювання...
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Та привезіть вже нарешті в Україну ту діагностику коронавірусу,бо в нас так перемре пів населення а ми так і лишимось єдиною країною,де того вірусу нема...
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Дело времени. Сейчас не средневековье. Люди очень мобильны. Вирус может зайти, как из Мордора, так и с Европы, Азии, обоих Америк, и даже Океании. Не столько должен быть страшен вирус для Украины, как тупая до безобразия власть клоунов.
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кто ж вам дохтор в вашей норвегии, что вы себе клоунов навыбирали? ))
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Україна найздоровіша країна Світу!! Слава слугам...
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Влада,МОЗ - ви думаєте,що після декількох тез,що ніби ви все контролюєте, в людей зявилась до вас величезна довіра?
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вони сподіваються принаймні трохи заспокоїти вас, щоб ви, середньовічні дикуни, не жбурляли камінням в одне одного )))
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Ехай в кетай, расскажи им про выдуманный вирус, кретин. За межами Китаю коронавірус зафіксували у 29 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7098
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Как можно заявлять, что у нас коронавируса нет, если у нас всего 30 штук тестов для его выявления? Откуда они могут знать, что те, кто сейчас ходит чихает и кашляет, больны обычным ОРВИ а не коронавирусом?
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Зебилы !!! вы рано радуетесь и если вирус выявят у нас( а он у нас есть на 99.9 % ) то сдержать и тем более вылечить и т.д., его вам кАзлам уже не удастся и это будет катастрофа для Украины...вы ******** золотое время когда еще можно было что-то сделать....
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Короновирус - завершающая стадия медицинской реформы в Украине!
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в Укране срочно нужен Вирус выкашивающий *********. Их процентов 70....
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