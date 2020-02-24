 За межами Китаю коронавірус зафіксували у 29 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За межами Китаю виявлено 2098 випадків у 29 країнах світу. У країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Велика Британія - 9; Італія - 157; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку).
В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.
Також у відомстві нагадали, що 21 лютого Центром було отримано повідомлення щодо виявлення в потягу Київ-Москва громадянки КНР із симптомами гострого респіраторного захворювання.
Відповідно до проведеної верифікації отриманої інформації, фахівцями відділу реагування на надзвичайні події та ММСП Центру встановлено, що згідно з даними епіданамнезу захворілої громадянки КНР відомо, в період з 16 по 20 лютого вона брала участь як торговий представник у виставці будівельних матеріалів та проживала в готелі "Україна" м. Києва. Скарг на стан здоров'я в неї не було. Вночі з 20 на 21 лютого в рамках санітарно-карантинного контролю в неї було виявлено підвищення температури тіла до 38,1 оС, її госпіталізували до Брянської обласної інфекційної лікарні, на території Російської Федерації.
Станом на 15:00 21 лютого самопочуття нормальне, результати лабораторних досліджень на новий коронавірус негативні. З-поміж контактних осіб по вагону також в інфекційну лікарню госпіталізовано 5 громадян України (2 чоловіки та 3 жінки), стан нормальний, скарг немає, лабораторні дослідження в роботі. У відчепленому і поставленому на санітарну стоянку вагоні, в якому їхала хвора китаянка, також перебувають 6 громадян України, які відмовилися від госпіталізації. Громадяни України забезпечені всім необхідним, включно з гарячим харчуванням. Після отримання результатів лабораторних досліджень на новий коронавірус буде ухвалено рішення про їхнє подальше прямування.
Хотя я бы предпочел, чтобы Министром у нас все же была Супрун, а не Скалецкая...
По атипичной пневмонии же знаю, что такой диагноз поставили моей племяшке и ее родителям (уже выздоровели), подруге, которая 2 недели в больнице под капельницей лежала (тоже уже выздоровела) и другим коллегам и знакомым. Тесты у нас делают только на грипп.
Ну и я о том же, что мы не знаем, что это за болезнь. Ставят диагноз "атипичная пневмония" и все.
Далой прививки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
как так может быть?....
их и в самой Москве говорят тьма....
тем более зная как руськие работают..... - их только Сралин мог заставлять что то делать ответственно...
А так добавлю, что сокрытие такой информации вещь глубоко бессмысленная. Я поверю еще что сокрыли единичные случаи, но много заболевших - это просто ЛОЛ. Уже бы давно как в Китае ограничение на передвижение устроили и карантины повводили, ибо это угроза нацбезопасности.
Прикинь...
Конопляний Джмелик
@dmitrosel007
·1 ч
Італійці вирішили, що в зараженні вірусом винні китайські ресторани, кафе і перукарні, і пішли трощити...
Тоже сделает и премьер министр Израиля - там сейчас граждане жгут шины против заселения в больницу приезжих с подозрением на Короновирус...(с утра выкладывал ссылку, но Цензор удалил почему то)..