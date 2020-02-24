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 Політика України, Суспільство
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Все про:Лещенко (379) суд (5931) Насіров (635)

 Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко. ДОКУМЕНТ

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив чинним поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив журналіст та екснардеп Сергій Лещенко

"Романа Насірова поновлено на посаді голови Державної фіскальної служби. Таке рішення ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд. Суд залишив чинним рішення першої інстанції про незаконне звільнення Насірова Кабміном Гройсмана від січня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

За його словами, сама ДФС нині перебуває в процес ліквідації.

У постанові суд залишив рішення Окружного адміністративного суду Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів від 31 січня 2018 №35-р "Про звільнення Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України" без змін.

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Нагадаємо, Роман Насіров очолив ДФС України 5 травня 2015 року. У березні 2017 року співробітники НАБУ і САП вручили підозру главі ДФС Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення. Затримання Насірова відбувалось у лікарні "Феофанія". Лікарі Феофанії спочатку не дозволяли правоохоронцям вручити підозру Насірову. У глави ДФС Насірова начебто діагностували інфаркт.

Антикорупційна прокуратура підозрює Насірова в завданні державі 2 млрд грн збитків: він ухвалював рішення, які допомагали екснардепу Олександру Онищенку втілити в життя корупційні схеми. Також у САП не відкидають, що суму завданих держзбитків, які інкримінуються Насірову, буде уточнено. Зі свого боку Онищенко заявив: "Слідство нічого не доведе: в моїх взаєминах із Насіровим грошей не було".

Під час судового засідання захист Насірова попросив про проведення судмедекспертизи стану здоров'я підозрюваного. У прокуратурі у відповідь заявили, що захист Насірова використовує право на медичну допомогу для затягування справи. У підсумку, Солом'янський райсуд відмовив у проведенні судмедекспертизи, а викликаний до суду представник Інституту кардіології ім. Стражеско заявив: "Стан Насірова дозволяє йому брати участь у суді". Також, під час засідання стало відомо, що Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини. Цензор.НЕТ публікував детальний репортаж із Солом'янського райсуду Києва, де три доби розглядали запобіжний захід для Насирова.

У підсумку суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олександр Бобровник у ніч на 7 березня частково задовольнив клопотання слідчих органів, обравши для голови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів, до 30 квітня 2017 року, з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

13 березня 2017 року Апеляційний суд підтвердив арешт Насірова із заставою 100 млн грн.  Пізніше він вийшов з-під варти під встановлену судом заставу в розмірі 100 млн гривень.

У вересні 2018 року Шевченківський райсуд звільнив Насірова від зобов'язання носити електронний браслет. У Шевченківському райсуді Києва справу Насірова слухали понад два роки. Адвокати вимагали зачитати обвинувальний акт із 774 сторінок у повному обсязі. Оскільки засідання відбувалися кілька разів на місяць, прокурори не встигли дочитати обвинувачення.

У жовтні 2019 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про передачу кримінального провадження, в якому фігурує ексглава Державної фіскальної служби (ДФС) України Роман Насіров, до Вищого антикорупційний суд України (ВАКС). Перше підготовче засідання суду відбулося в п'ятницю 8 листопада. На засіданні ВАКС 19 листопада прокурор оголосив обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням ексглави ДФС України Романа Насірова.

Також читайте: Насіров допоміг Парнасу з позикою в $10 млн на його бізнес-проєкт, - The Wall Street Journal

Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко 01
Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177436
 
 
 Топ коментарі
 
Чему удивляться.И Януковича восстановит. Страна уже потеряла все атребуты государственности.
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Выплатите зарплату за вынужденный прогул. Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2589И моральный урон-пришлось с пледом комедию ломать.
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Было бы логично наказать Гройсмана за незаконное увольнение Насирова.
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Не ну а чего вы хотели, теперь он получит зарплату за 3 года и компенсирует этим расходы на судью, такая практика уже поставлена на поток.
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Все вірно, тільки оклад а не зарплату.
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Не в деньгах счастье , счастье в их количестве ☝️
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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Если бы не продажные судьи, украинцы жили бы не хуже французов или немцев. Ведь именно беззаконие привело к грабежу страны олигархами, обнищанию населения и войне. Гореть им в аду за все то зло, что они сделали.
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Не то ли это суд, что реформирован мародёром..?
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Якщо суддя на посаді з 2014 року чи пізніше то той, якщо раніше то ні.
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А як же очищення судової системи?
https://tsn.ua/politika/kasta-zruynovana-poroshenko-pro-uhvalenu-reformu-sudovoyi-sistemi-666396.html
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Назвіть будьласка призвища суддів,які прийняли таке рішення з щостого апеляційного - їх призвіщами будуть називати вулиці і проспекти. Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7627
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При зеленському українські суди стали таки чесними і справедливими. )
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Так это Зеленский проводил судейскую реформу и разваливал дело против этого хапуги?
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Так и не Порох же их учил в вузах,так и не зендон-же.........и так по кругу
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"сама ГФС находится сейчас в процесс ликвидации" - нивапрос, ликвидировать вместе с начальником насировым
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Все. Гаплик. Всіх цих ""суддів"" треба сцяними шматами гнати з роботи. Це сама падлюча проблема України. Це банда гандонів, яка хронічно топить країну. Який дурень принесе інвестиції в бордель, де чиновники практично безкарні???
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Наші "суди" скоро і Чекатило реабілітують.
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Не всё так плохо. Чикатило-то занести уже не сможет. )
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Так теперь будет два начальника ГФС😂
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Вот это Петя реформу судебную провёл, всему миру на зависть. А также создал гос. компании руководителей с миллионными зарплатами и которых хрен уволишь и зарплату *** уменьшишь
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но ведь Королевский Ишак давно все исправил, правда ж?
Ишак год при власти - все косяки праклятых-барых уже 100 раз устранены, разве нет?

это ж так просто - сделать нормальные суды, не так ли?
примерно как на Донбассе: "просто перестать стрелять"...
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Ну до вас наконец-то дошло что олигарх и клоун олигарха работают не в интересах государства, а только в интересах олигархов?
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Дно пробили в очередной раз-- когда єто скотство закончится ? Нет политической воли нет желания разогнать єту судейскую мафию -- просто писец Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7419
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Їбатюшкі свят! От це держава так держава Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1879
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и вернут зарплату за 5 лет судов и т.п.
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а у матери в квартире одно отопление стоит дороже чем вся ее пенсия. но то такое. мелачи жызни
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Необходимо обращаться в Верховный суд !!! А Мельничука В.П. Файдюка В.В . Рагимову Т.О. уволить к чертовой матери без права занимать госдолжности за предумышленное и незаконное решение
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народ интересуется. а витямбу енакиевско, миколу янавича бимбу и остальных каришей, когда эти суды оправдают и на работе восстановят?! и да. надо бы судьям зарплаты поднять и льгот накинуть. тяжко им...
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лохи карлят на заводах их кидают
работают дураки
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Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3191Янык пятый десяток авторучек ломает........... Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6923
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Вот что одеяло чудотворное делает! Срочно выкупить его и передать узникам по делу Шеремета.
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Порошенко та Зеленський! Вітаю!
Ви зробили це РАЗОМ!!! Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 936
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подобные решения судов ,без сомнения , медленно ,но уверенно занимаются также востановлением и народного правосудия Майдана,под решение которого могут попасть и судьи ,которые выносили сии решения... Суд поновив Насірова на посаді глави ДФС, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3326
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Предлагаю судебные издержки и зарплаты Насирова за годы простоя выплатить за счет субсидий и пенсий зебилов.
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С Л А В А У К РА ИНЕ!!!! Ура за это боролись? Класс, я тоже хочу ******** 2 ярда, занести в чемоданах выкуп 150 млн грн и быть в + всю жизнь. АЛЛИ ЛУЙЯ
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И одеяло вернул? Для завертывания зарплаты вынужденного прогула?
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а правосудие таки есть, жаль только, что оно платное...
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Если Насиров не виновен, тогда необходимо возбуждать уголовные дела против всех тех, кто возбуждал уголовные дела против Насирова. Против всех тех, кто его имя марал. Тоже необходимо сделать и с Савченко. Луценко на всю страну приводил всякие доказательства, что она виновна, что она хотела взорвать ВР. И вдруг Савченко выпускают, она дает всякие интервью, всех учит жить, вроде ничего не было. А как же быть с доказательствами ее виновности, что они тоже все поддельные, сфабрикованы, придуманы. Почему никто не отвечает. Что это за однобокое расследование, где виновные.
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Прокацапское чудовище, про наказание для прокуроров и судей которые засадили Луценко, Тимошенко и арестовывали майдановцев и автомайдановцев, ты тоже писало? Скрин пожалуйста, а то как то однобоко у тебя получается.
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... що за ідіотизм???!!! Такі суди повинні зникнути разом насірасім!!! Хвори на всю голову!!!
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альо, клоуны. это в страну с такой судебной системой вы иностранных инвесторов зазываете?! зовите громче....
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