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 Політика України
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Все про:рейтинг (309) тарифи (434) комунальні послуги (157) платежі (22)

 Опубліковано рейтинг українських міст із найдорожчою "комуналкою".ТАБЛИЦЯ

Найбільше за комунальні платежі сплачують у Дніпрі, далі йдуть Кропивницький і Суми.

Про це пише ЛігаБізнесІнформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, в рейтингу розраховані нормативні витрати на комунальні послуги однієї сім'ї з трьох осіб, які проживають у квартирі площею 50 кв м. У квартирі є: гаряча / холодна вода, тепло, електроенергія і газ, але відсутні лічильники. У виданні зазначають, що реальні цифри в платіжках відрізняються від абсолютних результатів, оскільки у кожного домогосподарства завдяки різним лічильників індивідуальне споживання.

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Опубліковано рейтинг українських міст із найдорожчою комуналкою 01

Лідером антирейтингу став Дніпро. З урахуванням всіх платежів, сім'я з трьох осіб, які проживають цьому місті в будинку без лічильників, може заплатити за комуналку 3466 грн. Друге місце - за Кропивницьким, де без тарифу на утримання будинку і поставку гарячої води, фінальний платіж - 3 379,13 грн. Третю позицію посіли Суми - 3350 грн.

До першої десятки також входять: Рівне (3335 грн), Луцьк (3266 грн), Тернопіль (3288 грн), Чернігів (3242 грн), Київ (3 145 грн), Маріуполь (3 040 грн), а також Харків (3035 грн) і Миколаїв (3018 грн).

Замикає список рейтингу Ужгород, де без тарифу за опалення і постачання гарячої води, комуналка - 854,5 грн.

Перед ним розташувалися Чернівці - 1 840,8 грн (без платежу за утримання будинку та поставку гарячої води) і Херсон - 2331,9 грн (без тарифу на тепло і поставку гарячої води).

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177435
 
 
 Топ коментарі
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Что вы со своей рутиной эфир засоряете, мы ждем экстренное сообщение о результатах очередных тестов с нью васюков, и кто еще из руководителей *неожиданно* там пропиарится.
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после ознакомления с таблицей жители Кропивницкого должны взбунтоваться Опубликован рейтинг украинских городов с самой дорогой "коммуналкой" - Цензор.НЕТ 8552
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Подбунтовывают уже.Намедни у мэрии протестовали за повышенные тарифы на воду.А толку то?
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Коммуналка конечно не дорогая, но не с украинскими зарплатами и пенсиями.
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на Бодю бочку катят.... вы еще парковки приплюсуйте, Токио раем покажется!)))
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Вже заряжена....
Хочеш, пий, хочеш, геморой лікуй...
Ну діджіталізатори, ну прямо прєстідіжітатори якісь...
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Навколоплідні води відходять... "Криворожєніца" штампує нові кадри для ЗЄ
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Это капец. Моя пенсия 2000. В этом месяце платежка - 1635. И это еще есть какая-то субсидия!!! Я не выясняла сколько. Но субсидия есть.
Если честно, это для меня не проблема и мне по жизни жаловаться не на что.
Но как живут другие люди с такими пенсиями и такими платежками????
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У тих людей місія.
Дожить до 21.04.2019, і проголосувать проти Порошенка.
А там, хоть камні с нєба.
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Ну да, неблагодарные. Петя им комуналку поднял в 5-10 раз, а они за него не проголосовали.
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Если Петя несправедливо поднял, то почему Зезедент справедливо не вернул взад?
Тьфу на вас, безмозглая зеленая короста.
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"Тьфу на вас" - норма поведения быдла.
Я разве писал что-то про зелнского?
Петя справедливо получил под зад, но следующий през ничем не лучше. Я допускаю мысль, что даже хуже - но это не повод выбирать из двух гавен лучшее.
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Ну пока не назову тибя...
Платёжка - не более 15% от доходов семьи. Значит доход твоей семьи - 10900 грн. Не знала?
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Я прописана одна. И все мои доходы - 2000 пенсии.
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так не бывает.

разве шо на тебя в прошлом году покупка дома или машины оформлена
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2.5 года на пенсии. Сначала пенсия была 1600. С лета прошлого года 2000.
Ничего не покупала, не оформляла. На субсидию подала в октябре прошлого года.
Прописана одна, других доходов нет.
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Брехня. ВСЁ, что превышает 15% доходов семьи, покрывается дотацией.
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Кропивницкий чемпион! напомните сколько в этом городе за Зе и слуг голосовало?!
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І тут брехня. Я в Дніпрі на сіьм'ю з трьох осіб сплатив минулого місяця 5100 гривень комунальних платежів. Звичайна квартира. Це "трохи більше" вищезгаданих 3466 грн.
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priciom tut janik i ruski mir?ES dolzno byt primer.Vot segodnia vizu srednem ES 84% liudej dovolni zyzniu.Polsa,Estonija takix 85%,Litva i Latvija ciut mense 77%.Tak sto mozno i nezalyvatsia na zizn ES stranax
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В ЕС люди довольны. Это должно утешить украинцев?
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Так з ОВОЧА все й почалось, а нинішня "влада" складається з його колишніх прибічників і симпатиків. Якусь ху@ню ви висрали сказали, пане...
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Гарний графік,напевне соромно було друкувати,тому так і надрукували щоб не можна було прочитати не збільшивши.ГАНЬБА СМАРТФОНІВЦЯМ.
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Как подорожала коммуналка с 2013-го года. В основном подорожание всего происходило до 2017-го года.


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кроме коммуналки ничего с 2013 года больше не произошло ?
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брехня в стиле гончарука
в Кременчуге КалорияГиго
2000 гривен, на кой ляд тут полтава
занюханая, там всё дешевле
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а шо, так важко було знайти дані про тарифи на обслуговування будинку і прибудинкової території?
Та з нового року по всій Україні вони зросли. і зараз становлять десь від чотирьох до семи гривень за квадрати квартири (в залежності від того хто обслуговує: комунальний ЖЕК чи ОСББ. В ЖЕКу - дешевше...).
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це лише обласні центри, а в невеликих містах є куди вищі тарифи
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Тяжелейшее наследие совдепии в действии! Так и не смогли, не сумели уразуметь элементарное. 25 лет воду в ступе народ толчёт---а ему гамнеца подсыпают. Тарифы никогда не снижают---а наоборот повышают---но плавно, относительно равномерно, с учётом очень многих факторов. И не только тарифы, но и цены на всё. В рыночной системе конечно. Ведь все в системе, всем как бы выгодно. Ну где было что бы снижали? При сталине? Да! Но раза два и по политической причине, да и после войны тяжко было----и не снижали, а маневрировали ценами. Да в другом тема, беда у нас в другом! В олигархической системе что возникла уже пусть с 1994г. Сверхприбыля. офшоры, полное отсутствие такого понятия как почасовая ставка, реальная корзина потребления, поправки на инфляцию итд! И конечно же полное отсутствие реальных отраслевых профсоюзов! А не та комедуха что была при совдепии, и та оперетка что сейчас. Да многие, молодые особенно даже толком не имеют понятия, что такое профсоюзы? Как это работает, что это такое! А ведь удача Польши началась не с Бальцеровича---а с 1980-81гг с электрика Валенсы что возглавлял профсоюз судоверфи в Гданське. *Солидарность* называлось! Это не было политическим движением, не собирались власть свергать! И другой пример. про другого проф-лидера гильдии киноактёров---Рональда Рейгана! таки вот ребята были. Снижайте-снижайте!
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