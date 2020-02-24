 Опубліковано рейтинг українських міст із найдорожчою "комуналкою".ТАБЛИЦЯ

Про це пише ЛігаБізнесІнформ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, в рейтингу розраховані нормативні витрати на комунальні послуги однієї сім'ї з трьох осіб, які проживають у квартирі площею 50 кв м. У квартирі є: гаряча / холодна вода, тепло, електроенергія і газ, але відсутні лічильники. У виданні зазначають, що реальні цифри в платіжках відрізняються від абсолютних результатів, оскільки у кожного домогосподарства завдяки різним лічильників індивідуальне споживання.
Лідером антирейтингу став Дніпро. З урахуванням всіх платежів, сім'я з трьох осіб, які проживають цьому місті в будинку без лічильників, може заплатити за комуналку 3466 грн. Друге місце - за Кропивницьким, де без тарифу на утримання будинку і поставку гарячої води, фінальний платіж - 3 379,13 грн. Третю позицію посіли Суми - 3350 грн.
До першої десятки також входять: Рівне (3335 грн), Луцьк (3266 грн), Тернопіль (3288 грн), Чернігів (3242 грн), Київ (3 145 грн), Маріуполь (3 040 грн), а також Харків (3035 грн) і Миколаїв (3018 грн).
Замикає список рейтингу Ужгород, де без тарифу за опалення і постачання гарячої води, комуналка - 854,5 грн.
Перед ним розташувалися Чернівці - 1 840,8 грн (без платежу за утримання будинку та поставку гарячої води) і Херсон - 2331,9 грн (без тарифу на тепло і поставку гарячої води).
Хочеш, пий, хочеш, геморой лікуй...
Ну діджіталізатори, ну прямо прєстідіжітатори якісь...
Если честно, это для меня не проблема и мне по жизни жаловаться не на что.
Но как живут другие люди с такими пенсиями и такими платежками????
Дожить до 21.04.2019, і проголосувать проти Порошенка.
А там, хоть камні с нєба.
Тьфу на вас, безмозглая зеленая короста.
Я разве писал что-то про зелнского?
Петя справедливо получил под зад, но следующий през ничем не лучше. Я допускаю мысль, что даже хуже - но это не повод выбирать из двух гавен лучшее.
Платёжка - не более 15% от доходов семьи. Значит доход твоей семьи - 10900 грн. Не знала?
разве шо на тебя в прошлом году покупка дома или машины оформлена
Ничего не покупала, не оформляла. На субсидию подала в октябре прошлого года.
Прописана одна, других доходов нет.
висралисказали, пане...
в Кременчуге КалорияГиго
2000 гривен, на кой ляд тут полтава
занюханая, там всё дешевле
Та з нового року по всій Україні вони зросли. і зараз становлять десь від чотирьох до семи гривень за квадрати квартири (в залежності від того хто обслуговує: комунальний ЖЕК чи ОСББ. В ЖЕКу - дешевше...).