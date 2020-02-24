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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4603) нагорода (587) орден (59) наказ (225)

 Зеленський нагородив хореографа Чапкіса орденом Ярослава Мудрого, - указ

Президент України Володимир Зеленський нагородив українського танцюриста і хореографа, народного артиста України Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №56/2020 розміщено на сайті глави держави.

"За визначний особистий внесок у розвиток національної культури і хореографічного мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Чапкіса Григорія Миколайовича - хореографа, професора кафедри Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка", - йдеться в тексті указу.

Зазначимо, сьогодні, 24 лютого, Чапкісу виповнюється 90 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177434
 
   
 Топ коментарі
 
А коли днюха у Влада Ями? Теж видатний танцівник.
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Сошлись у трона руки греть
И людям расставляют сеть.
Что шут нашепчет на ушко,
Мудрец объявит широко.
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Кто-нибудь думает как спасти этого человека от всего, что творит? Не страну - а хотя бы его...
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Всім нашим президентам подобається ордени роздавать, особливо холуям, ну і вряди-годи якимось діячам культури щось для різноманіття підкидають.
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А нафига ? Вова ты что в последний день и ночь как Петя медалями разбрасываться не собираешься ?
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А коли днюха у Влада Ями? Теж видатний танцівник.
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"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры..."

Я вибачаюсь - якої такі да культури?
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Не стоит показывать свою пещерную дремучесть.
Чапкис несколько десятилетий являлся ведущим исполнителем ансамбля Вирского.
А так, как он исполнял партии в повзунке и гопаке никто уже 40 лет не в состоянии повторить.
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по логике вещей, он должен был наградить хор им. Веревки...
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Этих, наградят только после награждения Лисого "солиста".
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Що, за своїх такі да образно? Так вони і пролазять. Сумно за Вірського...
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Ну да ну да - он же его танцевать еще научил! ГЕРОЙ!
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а исчо он три минуты у Сталина на коленях сидел - ******* понравится такой приветик сталинистам рашистским
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Чапкіс глибока вата і до цього часу захлинаючись від пихи розповідає як школярем співав в Кремлі для Сталіна .
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Откуда ти знаешь, ты что в штаны заглядывал? Может "виртуоза" тайным указом отметили... Зеленський нагородив хореографа Чапкіса орденом Ярослава Мудрого, - указ - Цензор.НЕТ 4315
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ЗЕперемога?
Смеяться или плакать?
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Незабаром з'явиться найвища нагорода - орден ВаЗЕліну
Видаватиматься тим, хто найбільш віртуозно продає країну
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Почему у Чапкиса отца звали Ноех, а в паспорте он Николаевич?
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Щоб не зрозуміли - яку національну культуру він просуває
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--- орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

А в какую сторону здесь степени считаются? 5-я - это какпец какой умный или ну, только что не конченный дурак?
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Ну 5 степень это типа самая низшая у этого ордена.
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Первый раз вижу это еврейскую рожу. Кто такой?
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Спивчуваю загыблому воину на Донбаси- а тепер щодо короновирусу - всех привезенных из Китая обсервировать в Конче Заспе... Это почти точное цитирование нашего награждающего национальными званиями героев страны...
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Чи думав колись Ярослав,що його країною колись буде керувати єврей і нагороджувати орденом його імені іншого єврея?..Не думав...значить не мудрий...
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Взагалі нічого не маю проти, але якось дисонує назва ордена "Ярослава Мудрого" з родиною нагородженого (батько - Ноех Елькуновіч Чапкіс, мати - Берта Йосипівна)
P.S. От так "Ноехович" перетворився у "Миколайовича"
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Ну, у всякому разы не по фамілії. Там інше, відверта українофобія.
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Фамилии типа Зеленский, Высоцкий, Комаровский и т.п. у евреев появились во время отмены черты оседлости.

им начали выдавать паспорта и разные штрыбсроульштейны назвались златопольскими.
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Набери в Ютюбе танец повзунец, выбери чёрно-белую запись, тогда поймёшь, что чапкис - лучший украинский танцор за последние 100 лет, еврейской национальности.
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А це хитродупе скаче по всій гілці та хвалить свого сородича...
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Мне пофиг. а Зэ допустим лучший паяц страны за последние 20 лет и шо? какой от них толк и польза нации7? Может еще лучшего чревовещателя страны и лучшего дрессировщика собачек наградим орденом Ярослава Мудрого??
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А какая мудрость в том чтобы скакать как конь на сцене?? Ордена вообще не должны даваться таким деятелям, максимум учредить какую нибудь медаль За заслуги в искусстве и т.п.
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Пропаганда украинской культуры во всем мире - это, конечно, хирня
Вот, если бы он галушки зебилам бесплатно раздавал - вот это класс!
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следующие на награждение, 95 квартал и работники цирков?
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та шо орден, давай відразу премєр-міністром Зеленський нагородив хореографа Чапкіса орденом Ярослава Мудрого, - указ - Цензор.НЕТ 6842
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Зеленський нагородив хореографа Чапкіса орденом Ярослава Мудрого, - указ - Цензор.НЕТ 1565

скопіюю сюди..
такий собі тролінг України від зеленського..

а орден Богдана Хмельницького і адмірала ушАкова слабо ?
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орденом Ярослава Мудрого / наградил четыреждыуклонившийся слуга гражданина Израиля -военного союзника РФ: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский
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Этот Чапкис - мужичок феноменальный! Как ртуть!
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Султан Омана смотрит на Чапкиса с того света с недоумением.А ведь ему было всего 79. Зеленський нагородив хореографа Чапкіса орденом Ярослава Мудрого, - указ - Цензор.НЕТ 7562
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" Григорий Чапкис родился в 1930 году в Кишинёве, в ту пору в составе Румынии, предпоследним из семерых детей в еврейской семье" (с)======================Ну все понятно теперь)))) Если шо последняя награда, она же и первая и единственная. у Чапкиса была аж в 1960-м, совецкая медаль За труд)
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еврей .еврея не обидит . А Кузьме народного слабо ?
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Не ну танцует он конечно классно и чувак хороший. Но чтоб прямо орден...

А потом я посмотрел список орденоносцев и успокоился. У Бойко (да-да, того самого) тоже Ярослав 5й сетпени. Билозир, Л. Грач, Кивалов, Кравчук, Ехануров и т.д. Чапкис на их фоне не выглядит таким уж плохим кандидатом
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А "героев" то сколько Танька Отсохлая ( жена Засухи) Надька Савченко....
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мля , мог бы и губернатором сделать , как ни как юбилей , пожлобился Зеленський нагородив хореографа Чапкіса орденом Ярослава Мудрого, - указ - Цензор.НЕТ 563
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Якось слухала інтервью цього Чапкіса, він не те шоб не зовсім мудрий, він трошки дурний.
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А когда сценаристам квартала ордена Ярослава Смешного? А Лысому - Героя !
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Ще з часів Кучми державні нагороди перетворились на бутафорію, але при Зеленському вони перетворились на посміховище.
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Та нехай буде.Тільки виглядає не як нагорода за заслуги,а як подарунок на ювілей,і це знецінює орден.
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Почекуни!: В уряді очікують на активніше зростання економіки у 2020 роціЗеленський нагородив хореографа Чапкіса орденом Ярослава Мудрого, - указ - Цензор.НЕТ 2352
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"Я не Спиноза какой-нибудь, чтобы выделывать ногами разные кренделя! Я не субъект какой-нибудь!"
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А почему нет награждения продавца , уборщицы, токаря, шлифовщицы, мастера, инженера они что не так языком брешут...на ТВ. У нас все профессии престижны или я ошибаюсь, только родственников и друзей ... можно.
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