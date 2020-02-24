 Зеленський нагородив хореографа Чапкіса орденом Ярослава Мудрого, - указ

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №56/2020 розміщено на сайті глави держави.

"За визначний особистий внесок у розвиток національної культури і хореографічного мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Чапкіса Григорія Миколайовича - хореографа, професора кафедри Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка", - йдеться в тексті указу.

Зазначимо, сьогодні, 24 лютого, Чапкісу виповнюється 90 років.

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