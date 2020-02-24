 Зеленський нагородив хореографа Чапкіса орденом Ярослава Мудрого, - указ

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №56/2020 розміщено на сайті глави держави.
"За визначний особистий внесок у розвиток національної культури і хореографічного мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Чапкіса Григорія Миколайовича - хореографа, професора кафедри Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка", - йдеться в тексті указу.
Зазначимо, сьогодні, 24 лютого, Чапкісу виповнюється 90 років.
И людям расставляют сеть.
Что шут нашепчет на ушко,
Мудрец объявит широко.
Я вибачаюсь - якої такі да культури?
Чапкис несколько десятилетий являлся ведущим исполнителем ансамбля Вирского.
А так, как он исполнял партии в повзунке и гопаке никто уже 40 лет не в состоянии повторить.
Смеяться или плакать?
Видаватиматься тим, хто найбільш віртуозно продає країну
А в какую сторону здесь степени считаются? 5-я - это какпец какой умный или ну, только что не конченный дурак?
с-ка, повбивав би!
P.S. От так "Ноехович" перетворився у "Миколайовича"
им начали выдавать паспорта и разные штрыбсроульштейны назвались златопольскими.
Вот, если бы он галушки зебилам бесплатно раздавал - вот это класс!
скопіюю сюди..
такий собі тролінг України від зеленського..
а орден Богдана Хмельницького і адмірала ушАкова слабо ?
А потом я посмотрел список орденоносцев и успокоился. У Бойко (да-да, того самого) тоже Ярослав 5й сетпени. Билозир, Л. Грач, Кивалов, Кравчук, Ехануров и т.д. Чапкис на их фоне не выглядит таким уж плохим кандидатом