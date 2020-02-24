 Прикордонники у зв'язку зі спалахом коронавірусу здійснюють посилене візуальне спостереження за пасажирами з Італії, - Держприкордонслужба

"За нами залишається лише посилене спостереження за пасажирами, як в авіаційних пунктах пропуску, так і на автомобільних і залізничних пунктах пропуску. Про ситуацію в Італії інформація доведена до всіх наших підрозділів", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Демченко зазначив, що прикордонники здійснюють лише візуальне спостереження. "Якщо у нас будуть якісь застереження щодо стану здоров'я пасажирів, ми радитимемо їм відразу звернутися до медиків та інформувати медичний персонал в аеропортах. І, звичайно, якщо люди скажуть, що вони погано почуваються, то відразу викличемо на місце медиків", - пояснив він.
Демченко наголосив, що українські прикордонники робили це від самого початку загострення ситуації через поширення коронавірусу у світі, і зараз просто приділятимуть більше уваги саме італійському напрямку.
"У цьому разі, оскільки виділяється напрямок Італії, і ми бачимо повідомлення, що там поширюється вірусна інфекція, то ми приділяємо більше уваги саме італійському напрямку", - зазначив він.
Нагадаємо, в Італії спостерігається спалах коронавірусу: понад 100 хворих, 3 померлих.
- Дэнги разносчик коронавируса, синьоры и синьориты, скажите им "чао"..
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Вот это поворот.....
Например, представить, с какой радостью будут встречать на Западной Украине своих заробитчан. После того, как Италия (и другие некоторые европейские страны) ужесточила правила пребывания и пока еще вежливо порекомендовала заробитчанам отчаливать на Родину.
Хлебом-солью?
Песнями и танцами?
Молебны больше в больницах и школах петь не будут?
им можно определить температуру тела с точностью до 0.000001 градуса.
ви службу контроля над інфекційними захворюваннями замінили "посиленим стеженням" за пасажирами???
ги-и-и-и-и-и!
Вот это ЗЕперемога!!!!
Даже "Доктор Хаус" - до этого не дотягивал... ! )))
Нам каюк, будет Эпидемия