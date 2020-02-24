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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Держприкордонслужба (2421) Італія (360) перевірка (391) Демченко Андрій (4) COVID-19 (261)

 Прикордонники у зв'язку зі спалахом коронавірусу здійснюють посилене візуальне спостереження за пасажирами з Італії, - Держприкордонслужба

Українські прикордонники здійснюють посилене візуальне спостереження за пасажирами, що прибувають в Україну з Італії, інформація про ситуацію в цій країні у зв'язку з поширенням коронавірусу доведена до всіх підрозділів, зазначає спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"За нами залишається лише посилене спостереження за пасажирами, як в авіаційних пунктах пропуску, так і на автомобільних і залізничних пунктах пропуску. Про ситуацію в Італії інформація доведена до всіх наших підрозділів", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Демченко зазначив, що прикордонники здійснюють лише візуальне спостереження. "Якщо у нас будуть якісь застереження щодо стану здоров'я пасажирів, ми радитимемо їм відразу звернутися до медиків та інформувати медичний персонал в аеропортах. І, звичайно, якщо люди скажуть, що вони погано почуваються, то відразу викличемо на місце медиків", - пояснив він.

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Демченко наголосив, що українські прикордонники робили це від самого початку загострення ситуації через поширення коронавірусу у світі, і зараз просто приділятимуть більше уваги саме італійському напрямку.

"У цьому разі, оскільки виділяється напрямок Італії, і ми бачимо повідомлення, що там поширюється вірусна інфекція, то ми приділяємо більше уваги саме італійському напрямку", - зазначив він.

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Нагадаємо, в Італії спостерігається спалах коронавірусу: понад 100 хворих, 3 померлих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177431
 
 
 Топ коментарі
 
простите меня грешного, какое в опу усиленное визуальное наблюдение.
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Усиленное визуальное наблюдение - віруси дуже маленькі, потрібні персональні мєлкоскопи для погранців. Пограничники в связи со вспышкой коронавируса ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами из Италии, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4844
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Визуально наблюдая скажу я вам ребята, много имбецилов выбрали.
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простите меня грешного, какое в опу усиленное визуальное наблюдение.
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Как китайцы деньги конфискуют
- Дэнги разносчик коронавируса, синьоры и синьориты, скажите им "чао".. Пограничники в связи со вспышкой коронавируса ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами из Италии, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7276
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лазерным термометром в лобик метят, но люди давно научились проходить эти проверки, перед границей съедают пачку жаропонижающего и нет проблем, сегодня тетка звонила из Италии, утром и вечером звонит городской телефон и автоответчик диктует номера телефонов куда звонить если обнаружили температуру недомогание и т.д. рекомендуют не выходить из дома и делать закупку продуктов на длительный срок что бы меньше шарится по магазинам.
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Почему до сих пор не закрыта граница с Италией!!! Доиграетесь !!
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у нас все под контролем, усиленным, и визуальным.
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Они только визуально смотрят как с кого мзду сбить под любым предлогом, знаем это - плавали.
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Усиленное визуальное наблюдение - віруси дуже маленькі, потрібні персональні мєлкоскопи для погранців. Пограничники в связи со вспышкой коронавируса ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами из Италии, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4844
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От взгляда украинского пограничника никакой вирус не спрячется, даже на стадии инкубации.
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смех смехом, но на границе должны быть тесты, что бы мгновенно можно было определить кто заражен а кто нет, как я понял у нас комплектов на 66 человек, скорей всего для клоуна и всю его родню, чтоб можно было проверится после шопинга в гейропе.
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Опять будут за мзду пропускать. Новый бизнес.
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А тут можно хорошо заработать, потому что практически все кашляют и так.
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Разведут костер по близости. накидают трави шоб кашляли.
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Визуально наблюдая скажу я вам ребята, много имбецилов выбрали.
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а сели бы они справочки еще не зассали сдать
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Действительно перебор или они уже инфицируют друг друга
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усиленное визуальное - ну ну этим Скалецкая и керует из Новосанжар
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Пограничники в связи со вспышкой коронавируса ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами

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Вот это поворот.....
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У меня даже есть лента для теста. На кислотность.
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Я предполагаю - это гениальное руководство Осла. Вот не зря же его выбрали то!
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Попробуйте предположить другое.
Например, представить, с какой радостью будут встречать на Западной Украине своих заробитчан. После того, как Италия (и другие некоторые европейские страны) ужесточила правила пребывания и пока еще вежливо порекомендовала заробитчанам отчаливать на Родину.
Хлебом-солью?
Песнями и танцами?
Молебны больше в больницах и школах петь не будут?
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Зачем сложная аппаратура для выявления вирусов, достаточно толь дать команду погранцам.
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глаз - алмаз.
им можно определить температуру тела с точностью до 0.000001 градуса.
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Точніше електронного мікроскопу показує структури клітин й натренованого кумпутеру виявлє різновиди сторонніх рнк Прикордонники у зв'язку зі спалахом коронавірусу здійснюють посилене візуальне спостереження за пасажирами з Італії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3548 Прикордонники у зв'язку зі спалахом коронавірусу здійснюють посилене візуальне спостереження за пасажирами з Італії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1502 Прикордонники у зв'язку зі спалахом коронавірусу здійснюють посилене візуальне спостереження за пасажирами з Італії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 541 Прикордонники у зв'язку зі спалахом коронавірусу здійснюють посилене візуальне спостереження за пасажирами з Італії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6080
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это Жесть! Мля, итальянцы приняли домой туристку с судна, после карантина, С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ АНАЛИЗОМ на вирус, и на через пять дней получили покойника....а они пацанам в нос приезжим заглядывать велят...вирусы шукать.
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там інша історія не транди, як кажуть у вас расее
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НИЧЬО РНБО скоро санстанцию вернет - потерпите пограничники ...
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Будут опять по магазинам анализы брать ходить.
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Продам лазерные пирометры. На бацыл натренированные.
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З аналізом клітинних рнк Прикордонники у зв'язку зі спалахом коронавірусу здійснюють посилене візуальне спостереження за пасажирами з Італії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6000 Даю фьючерс... Беру усі
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це самий смішний анекдот поки що за сьогодні
ви службу контроля над інфекційними захворюваннями замінили "посиленим стеженням" за пасажирами???
ги-и-и-и-и-и!
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особисто мене, це суцільна клованська профанація і невігластво вже просто розриває
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А я предлагаю пропускать только со справкой от СЕС. которую восстановили, шо вируса не наблюдается. Кабинет СЕС расположить до пограничного контроля.
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Наблюдательный пункт СЭС, а не кабинет!
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Наши пограничники видят вирусы???

Вот это ЗЕперемога!!!!
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варто підключити митників -вони теж по очах визначають ,чи хто везе контрабанду..
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Іноді стає соромно за нашу владу, коли вірус помітно візуально то вже піздно навіть пункт пропуску закривати.
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Знаєте,я вчора у Львові кілька раз зустрічав китайців..Власне китайців,а не корейців,японців чи в"єтнамців...Ці етноси все таки розрізняються...Малорослі,ходять парами...Може,збіг,але раніше їх не було видно...Можливо бізнес залатфлюють в зв"язку з тим,що наші неохоче туди їздять,можливо ще щось...У всякому випадку,поліціі варто зупиняти і розпитувати,що,для чого і чому...Гратись в демократію вже не варто,вже коли на своїх камні кидаємо то з чужих хоч спитати повинні...
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В катсапердонії,їх, почали знищувати,тож до нас здриснули...Звісно несамі
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Не піде, проблему треба зупиняти на порозі, якщо вже китайці в Україні, то що зможе поліція?
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Візуальні пости СЕС наш порятунок! На посту... Ти бачиш вірус? Нє.. -Значить його нема! І скалєцкая може спокійно спати в санаторії-брати на себе відповідальність за недолугу організацію? Воне также не лохиня!
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"усиленное визуальное наблюдение" - я рыдаю.... Нашли супер врачей- на глаз определять...
Даже "Доктор Хаус" - до этого не дотягивал... ! )))
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В трусы заглядывают? Руками проверяют?
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Всё, Украина от короновируса защищена, мы спасли мир - найден способ борьбы))).
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да, всего 2 камня в окна автобусов, и у всех пассажиров температура упала на 3 градуса.
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А не вменить ли медикам функции охраны госграницы посколько пограничникам вменены функции медиков?
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А границу закрыть не хотите? Думаю, этим закончится. И лучше сделать это быстрее. Тем более Супрун постаралась. Интересно, с умыслом или нет? В Украине ликвидирована Государственная санитарно-эпидемиологическая служба
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Обіцяв зелений папужка : плакати не будете .
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МОЗ України забезпечило прикордонників тестами для уточнення діагнозу у випадку підозри :Прикордонники у зв'язку зі спалахом коронавірусу здійснюють посилене візуальне спостереження за пасажирами з Італії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3676 Прикордонники у зв'язку зі спалахом коронавірусу здійснюють посилене візуальне спостереження за пасажирами з Італії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6551
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Все приезжающие из стран в которых зафиксированы случаи заражения должны сдавать анализы,а из Италии карантин,иначе не удержать.
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визуальное наблюдение...

Нам каюк, будет Эпидемия Прикордонники у зв'язку зі спалахом коронавірусу здійснюють посилене візуальне спостереження за пасажирами з Італії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8222
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