 Прикордонники у зв'язку зі спалахом коронавірусу здійснюють посилене візуальне спостереження за пасажирами з Італії, - Держприкордонслужба

"За нами залишається лише посилене спостереження за пасажирами, як в авіаційних пунктах пропуску, так і на автомобільних і залізничних пунктах пропуску. Про ситуацію в Італії інформація доведена до всіх наших підрозділів", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Демченко зазначив, що прикордонники здійснюють лише візуальне спостереження. "Якщо у нас будуть якісь застереження щодо стану здоров'я пасажирів, ми радитимемо їм відразу звернутися до медиків та інформувати медичний персонал в аеропортах. І, звичайно, якщо люди скажуть, що вони погано почуваються, то відразу викличемо на місце медиків", - пояснив він.

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Демченко наголосив, що українські прикордонники робили це від самого початку загострення ситуації через поширення коронавірусу у світі, і зараз просто приділятимуть більше уваги саме італійському напрямку.

"У цьому разі, оскільки виділяється напрямок Італії, і ми бачимо повідомлення, що там поширюється вірусна інфекція, то ми приділяємо більше уваги саме італійському напрямку", - зазначив він.

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Нагадаємо, в Італії спостерігається спалах коронавірусу: понад 100 хворих, 3 померлих.