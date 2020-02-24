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 Політика України
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Все про:Дубневич (66) Гладковський (123) Холодницький (560) Антикорупційна прокуратура (1082)

 Завершення розслідування щодо Гладковського і Дубневича очікується в березні-квітні, - Холодницький

Розслідування у справах колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського і народного депутата Ярослава Дубневича мають завершитися в березні-квітні.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ.

"Затримати ми їх затримали, але справи досі не в суді. Підозри Гладковському і іншим були оголошені тоді, коли детективи НАБУ принесли прокурорам САП достатньо доказів для їх оголошення. Наголошую, підозра ще не означає, що людина вже винувата. Це лише перша стадія кримінального процесу щодо конкретної особи", - зазначив він.

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За його словами, в разі розслідування справи з підозрою понад шість місяців виникають питання до правоохоронців.

"Думаю, що в березні-квітні потрібно ставити крапку в цих провадженнях. Там терміни слідства ще є, але якщо справи з підозрюваними розслідуються більше шести місяців, то виникає логічне питання: а що ж тоді робили раніше, якщо ви досі не готові", - сказав Холодницький.

Процес рухається, докази збираються і детективи, розуміючи те, що хоче прокурор, повинні це зібрати. Не треба розказувати, що хтось там десь щось гальмує, слава Богу, ми це все вже проходили... Тому тут процес простий: докази є – "біжимо", немає – "стоїмо". Кричіть, мітингуйте, звільняйте, "перезавантажуйте", але доказів від цього більше не стане", - додав він.

Нагадаємо, 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: помилкового декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність з нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згода на затримання за 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосування за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила відправити Ярослава Дубневича під арешт із заставою в 90 млн гривень. Наступного дня він вийшов під заставу.

Також 17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177430
 
 
 Топ коментарі
 
Ждем-пождем с утра до ночи...
Завершение расследования по Гладковскому и Дубневичу ожидается в марте-апреле, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2650
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Клоуны отплясали февраль первый акт с коронАвирусом, на очереди второй февраль-март Порошенко, "по Гладковскому и Дубневичу ожидается в марте-апреле", а там 9 мая придумают какую то провокацию...
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Як пояснити зебобікам, що "свинарчуки" - всьо, так само я як Вальцман, панамський офшор,ліпєцк і мальдіви. Залишився діабетичний алкоголізм і соя. Натомість маємо Оман, Делавер і кокс.
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Все вони розуміють.
Просто цими словами вони маскують дійсні претензії до Порошенка: «Почему он дал пріказ стрєлять по русскім браттям, которие прішлі освобождать Украіну от бєндєровцев !?»
Десь так.
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Клоуны отплясали февраль первый акт с коронАвирусом, на очереди второй февраль-март Порошенко, "по Гладковскому и Дубневичу ожидается в марте-апреле", а там 9 мая придумают какую то провокацию...
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это сигнал, что пора заносить, не тяните резину.
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Виглядає на те, що у березні-квітні очікується закриття цих "справ".
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А потом суд по востановлению в должности, как по Насирову.
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Почему американци не дают Украине оружие?
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Щоб владу не перестріляли. 😁 Жартую, жартую. Зброю не дають, бо не довіряють.
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ожидается/ Надеюсь, благодаря монобольшинству в новой Раде не будет политической коррупции, - Холодницкий. 26.07.19/Трое нардепов хотят дать показания по делу о взятках во фракции "СН", - Холодницкий 25.10.19/ Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?
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А де ті гроші,що внесені як застава - пішли на ваші премії,які ви собі виписуєте???????????
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Дубневичі на квітень вже замовили ресторацію на Цитаделі...
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Хто знає, як просувається суд у цивільному позові Гладковського-молодшого до Бігуса і К* по "захисту честі і достоїнства" (нехай буде так, під такою умовною назвою)? Адже позовна заява в суд потрапила ще десь квітні того року; в червні мало відбутись перше засідання - і не було через неявку відповідачів...
Хто знає, пліз, просвітіть.
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