 Завершення розслідування щодо Гладковського і Дубневича очікується в березні-квітні, - Холодницький

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ.

"Затримати ми їх затримали, але справи досі не в суді. Підозри Гладковському і іншим були оголошені тоді, коли детективи НАБУ принесли прокурорам САП достатньо доказів для їх оголошення. Наголошую, підозра ще не означає, що людина вже винувата. Це лише перша стадія кримінального процесу щодо конкретної особи", - зазначив він.

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За його словами, в разі розслідування справи з підозрою понад шість місяців виникають питання до правоохоронців.

"Думаю, що в березні-квітні потрібно ставити крапку в цих провадженнях. Там терміни слідства ще є, але якщо справи з підозрюваними розслідуються більше шести місяців, то виникає логічне питання: а що ж тоді робили раніше, якщо ви досі не готові", - сказав Холодницький.

Процес рухається, докази збираються і детективи, розуміючи те, що хоче прокурор, повинні це зібрати. Не треба розказувати, що хтось там десь щось гальмує, слава Богу, ми це все вже проходили... Тому тут процес простий: докази є – "біжимо", немає – "стоїмо". Кричіть, мітингуйте, звільняйте, "перезавантажуйте", але доказів від цього більше не стане", - додав він.

Нагадаємо, 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: помилкового декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність з нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згода на затримання за 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосування за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила відправити Ярослава Дубневича під арешт із заставою в 90 млн гривень. Наступного дня він вийшов під заставу.

Також 17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.