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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:журналістика (980) ВІЛ (23)

 Журналіст Євген Лєсной у прямому ефірі зізнався, що він уже 12 років живе з ВІЛ

Журналіст, креативний продюсер ТРК "Київ" Євген Лєсной 12 років живе з ВІЛ. Днями в прямому ефірі він уперше розповів про це. Своїм визнанням він вирішив боротися з негативним виокремленням спільноти ВІЛ-інфікованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Факты".

"Ви знаєте, багато людей вважають, що стигматизація, нерозуміння ВІЛ-інфікованих виникають через те, що багато відомих людей не визнають, що є ВІЛ-інфікованими. Ось зараз я визнаю себе ВІЛ-інфікованим. Я вже 12 років живу з ВІЛ. Я креативний продюсер каналу "Київ", для когось відомий журналіст. Це - серйозна заява", - сказав Лєсной.

Журналіст Євген Лєсной у прямому ефірі зізнався, що він уже 12 років живе з ВІЛ 01

Євген Лєсной народився і виріс у Росії. Там багато його друзі не знають, що він живе з ВІЛ. На його думку, Україна в цьому випадку дуже толерантна країна.

Після цього визнання в мережі з'явилися слова розуміння та підтримки.

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"Знаєте, мужність іноді здатна мати саме такий вигляд. Бо є теми, про які говорити не прийнято. Більше того - містична свідомість змушує всіх відмахуватися від діагнозів. ...Женя - це приклад того, що з ВІЛ можна жити. Бути успішним. Будувати кар'єру. І не піддавати ризику ні себе, ні тих, хто навколо", - написав журналіст Павло Казарін.

Журналіст Євген Лєсной у прямому ефірі зізнався, що він уже 12 років живе з ВІЛ 02

Журналіст телеканалу "Україна" Ярослав Куц згадав, що Лєсной - це той росіянин, який одним з перших вийшов на Красну площу протестувати проти рішення Держдуми дозволити використовувати російські війська на території України.

Журналіст Євген Лєсной у прямому ефірі зізнався, що він уже 12 років живе з ВІЛ 03

Люди дякують Лєсному за мужність зізнання та бажають здоров'я.

Журналіст Євген Лєсной у прямому ефірі зізнався, що він уже 12 років живе з ВІЛ 04

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Нагадаємо, за даними ООН, Україна посідає друге місця за поширенням ВІЛ-інфекції у Європі. Серед регіонів першість утримує Одеса.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва дозволив ВІЛ-позитивним людям усиновляти дітей, визнавши незаконним і недійсним пункт наказу міністерства охорони здоров'я, який це забороняє.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177429
 
 
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ФСБ для дискредитації протестного руху в московії та виявлення інакодумців використовує людей особливих. Ще й можна заслати їх до ворога. Три мухи - одним ударом.
Найпоширеніша версія появи СНІДу в Совдепії, що її було завезено ураністами.
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богдан , перестань кидатися "термінами" ...називай 3,14дарасів 3,14дарасами ...коротко і всім зрозуміло ...всі біди світу цього від того що люди перестали називати речі своїми іменами
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Это после фильма Дудя решение пришло сознаться?
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а мама(СараСаломоновна)Ж йому казала-не бери цукерки у незнайомих дядь з кримінальною ментальністю.. Журналист Евгений Лесной в прямом эфире признался, что он уже 12 лет живет с ВИЧ - Цензор.НЕТ 3885
Отакі вони і є "даруночки" ґбельсів пукіна Україні...
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сумно... хоча у нас 73 % країни живе з діагнозом дегенерат...
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Никогда не понимала людей с тягой, к душевному стриптизу.
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От сумы и тюрьмы не зарекайся.Жить можно до глубокой старости.Главное других не заразить.Триппер ,Сифилис, Туберкулёз - опасней.
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Можливо,з ВІЛ жити і можна...Головне,щоб він при цьому не жив ще з кимось...
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Сородич Зебіла припхався с московії.
Що, вдому було не кошерно?
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Украина очень толерастная страна ...и живут там 73 толерастов
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