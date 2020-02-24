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 Політика України
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Все про:Голобуцький (1) Ківа (114)

 Нардеп від ОПЗЖ Ківа, який привітав із 23 лютого, у 2015 році просив не вітати його "зі святом армії держави, яка знищує українську націю". Скриншот

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа, який привітав чоловіків цього року з 23 лютого, в 2015 році просив його з цим святом не вітати.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, передає Цензор.НЕТ.

"Пости на кожен випадок життя", - написав Голобуцький і опублікував два скриншоти постів нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи протилежного змісту: в одному (датованому 2020 роком) - нардеп вітає з 23 лютого, а в іншому (датованому 2015 роком) - просить не вітати його з цим "святом" і закликає "цінувати і знати наше Українське".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Та пішли вони на ху... зі своєю декомунізацією", - соратник кума Путіна нардеп від ОПЗЖ Ківа привітав однодумців із 23 лютого

Нардеп від ОПЗЖ Ківа, який привітав із 23 лютого, у 2015 році просив не вітати його зі святом армії держави, яка знищує українську націю 01
Нардеп від ОПЗЖ Ківа, який привітав із 23 лютого, у 2015 році просив не вітати його зі святом армії держави, яка знищує українську націю 02
Нардеп від ОПЗЖ Ківа, який привітав із 23 лютого, у 2015 році просив не вітати його зі святом армії держави, яка знищує українську націю 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177427
 
   
 Топ коментарі
 
Тогда он дрочил левой рукой, сейчас правой.
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А Зеленский год назад поздравлял с 23 февраля, а теперь ссыт Поздравивший с 23 февраля нардеп от ОПЗЖ Кива в 2015 году просил не поздравлять его "с праздником армии государства, которое уничтожает украинскую нацию" - Цензор.НЕТ 3335
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Кресло сидения- меняет точку зрения. А Ківа по науковій методології ананіст чи манструбатор?
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Вот вот, пусть "красноголовика" своего и поздравляет, и "пощли все на ..й" Нардеп від ОПЗЖ Ківа, який привітав із 23 лютого, у 2015 році просив не вітати його "зі святом армії держави, яка знищує українську націю" - Цензор.НЕТ 7822
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А Зеленский год назад поздравлял с 23 февраля, а теперь ссыт Поздравивший с 23 февраля нардеп от ОПЗЖ Кива в 2015 году просил не поздравлять его "с праздником армии государства, которое уничтожает украинскую нацию" - Цензор.НЕТ 3335
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Сам іди. Це форум і ти також не питав дозволу, щоб ставити своє питання.
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вот так пусть он мне и ответит а не его секретарша , так понятно ?
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Не треба свої галюни видавати за дійсність.
А то прям як Ківі...
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В уклонистком отряде спец наза))))
На кокоиновых фронтах...
В ежедневных схватках с алкоголем на корпоративах))))
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А він не служив, він зелений кідар-уклонист.
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Поздравил - зрада, не поздравил - ссыкун. И вот так практически всегда работает логика сои.
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как нет у нас в Украине киви, так и нет украинского кивы ...
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"Ківі" в Україні уже предостатньо - різного "фрукту"...- уже цілі плантації Нардеп від ОПЗЖ Ківа, який привітав із 23 лютого, у 2015 році просив не вітати його "зі святом армії держави, яка знищує українську націю" - Цензор.НЕТ 8410
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Тогда он дрочил левой рукой, сейчас правой.
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У Киви главный праздник в году...ДЕНЬ ОНАНИСТА))))
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Киви готов личным железным кулаком онанизма ударить по проклятому капитализму))))
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Обычный хамелеон меняющий окрас под окружение, таких в украинской политике полно.
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гівнюк а не чоловік,за гроші буде молоть дурним язиком що попало,а може після того як получив по рилу в кафе від Українського бійця,згадав що він знову красний.
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Киву взяли в депутаты, чтобы всех посылать. Вовка - ишак, а Кива - бесполезный мудак.
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Да че к киве пристали. Норм чел. Заменяет шляшко, добкина мл, барну и других всех вместе взятых 😷
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..отправьте в дурку этого чертилу, оно же больное на всю голову, а сейчас и весна еще, обострение.. Поздравивший с 23 февраля нардеп от ОПЗЖ Кива в 2015 году просил не поздравлять его "с праздником армии государства, которое уничтожает украинскую нацию" - Цензор.НЕТ 814
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А как по-мне, он не красавчик, и чистый шиз. Его над дурке каждые полгода в обязательном порядке на довольствие ставить должны.
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Ківа красавчік,він найкраща реклама ЖОПОблоку
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100%
Будь КИВИ...
Потереби свой телефон рейтинг...
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Откуда вообще возник этот Кива, недалекого ума субъект?
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Был одно время ярым националистом, советником Авакова, а теперь дружбан Рабиновича и Бойко.
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Ківі, схоже, від самого початку був засланим кізячком.
Навіть очолював Полтавський Правий сектор.
Тепер, коли настали його часи, він, медведчуковець, показує себе справжнього.
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Пустите Киву в Маскву на парад
Он там подрочит в строю,
И будет рад

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Скотыняка за мзду мать родную продаст, чему удивлятся?
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Кива это политическая проститутка !
Переобуваться в воздухе без проблем .
Главное за корыто держаться !
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Ну так не даром же говорят: "Место сидения определяет точку зрения".
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Уважаемые дамы , в следующий раз поздравляя Киву ,, не забудьте посвятить этому " музчине" кусочек поэзии . . .
Нардеп від ОПЗЖ Ківа, який привітав із 23 лютого, у 2015 році просив не вітати його "зі святом армії держави, яка знищує українську націю" - Цензор.НЕТ 1423 .
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Це ж треба було ківі так умудритися, вроді і не сидів, а все одно "опущений".
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Для чого та звертають увагу на це ненормальне чудо зі справкою?!
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если бы это чудо сидело дома а то ведь какие то олени за него проголосовали . и оно теперь сидит в Раде
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Поздравивший с 23 февраля нардеп от ОПЗЖ Кива в 2015 году просил не поздравлять его "с праздником армии государства, которое уничтожает украинскую нацию" - место сидения определяет точку зрения.

Нардеп від ОПЗЖ Ківа, який привітав із 23 лютого, у 2015 році просив не вітати його "зі святом армії держави, яка знищує українську націю" - Цензор.НЕТ 2043
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А чем ОПЗЖхуже партии квартальщиков- только тем, что там клоунов меньше ?
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ах да !у этого заботащегося о причандалах в момент создания законов для страны еще и справочка есть. А не все у квартальщиков осмелились пройти обследование .
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Настоящий политик, как флюгер, смотря откуда ветер дует.
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Чё вы прикалываетесь, ну обострение у пациента весеннее...
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Да не псих он. Просто играет психа, потому что определенным кругам избирателей это по нраву, а он хочет получить их голоса. Ту же нишу занимают Жирик на Рашке и Ляшко у нас.
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Вот всё и ясно. Нечего на обиженных обижаться. Блаженные есть во все времена и во всех народах.
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Не может быть ни грамма уважения к такому куску говна. Как он а Раду попал - не понятно
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То как раз реклама человека до наркотиков и после
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С 2015 года много спинномозговой жидкости утекло.
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Лиса голова проститутки на тілі качка - ось що таке Ківа...
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Отличная демонстрация сущности любой политоты. Ему по зарез нужно вести за собой толпу, ибо быть вождем - означает бабки и власть.
А вот куда вести - это уже дело десятое. Если проще окучить майдановскую аудиторию, он будет слезки лить над Небесной Сотней и костерить проклятого Путина. Если проще окучить ватную аудиторию, он будет слезки лить над беркутами и костерить проклятый Запад.
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Киви - мерзкая кремлевская двухдолларовая шлюха!
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Состояние явно ухудшается. Пора усыплять
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Одним словом Шармута ,т.е. проститутка 😠
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