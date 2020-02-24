 Нардеп від ОПЗЖ Ківа, який привітав із 23 лютого, у 2015 році просив не вітати його "зі святом армії держави, яка знищує українську націю". Скриншот

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, передає Цензор.НЕТ.

"Пости на кожен випадок життя", - написав Голобуцький і опублікував два скриншоти постів нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи протилежного змісту: в одному (датованому 2020 роком) - нардеп вітає з 23 лютого, а в іншому (датованому 2015 роком) - просить не вітати його з цим "святом" і закликає "цінувати і знати наше Українське".

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