 Нардеп від ОПЗЖ Ківа, який привітав із 23 лютого, у 2015 році просив не вітати його "зі святом армії держави, яка знищує українську націю". Скриншот

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, передає Цензор.НЕТ.
"Пости на кожен випадок життя", - написав Голобуцький і опублікував два скриншоти постів нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи протилежного змісту: в одному (датованому 2020 роком) - нардеп вітає з 23 лютого, а в іншому (датованому 2015 роком) - просить не вітати його з цим "святом" і закликає "цінувати і знати наше Українське".
А то прям як Ківі...
На кокоиновых фронтах...
В ежедневных схватках с алкоголем на корпоративах))))
Будь КИВИ...
Потереби свой телефон рейтинг...
Навіть очолював Полтавський Правий сектор.
Тепер, коли настали його часи, він, медведчуковець, показує себе справжнього.
Он там подрочит в строю,
И будет рад
Переобуваться в воздухе без проблем .
Главное за корыто держаться !
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А вот куда вести - это уже дело десятое. Если проще окучить майдановскую аудиторию, он будет слезки лить над Небесной Сотней и костерить проклятого Путина. Если проще окучить ватную аудиторию, он будет слезки лить над беркутами и костерить проклятый Запад.