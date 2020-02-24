 СБУ ліквідувала на Львівщині причетну до низки резонансних злочинів банду, яку координував злодій у законі. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, до угруповання входять судимі за тяжкі та особливо тяжкі злочини представники місцевого криміналітету. Діяльність осередку координує один із відомих в Україні "злодіїв у законі". Учасники угруповання також мають тісні зв’язки із транснаціональними злочинними групами.

"Оперативники спецслужби отримали інформацію, що бізнесмен із однієї з європейських країн підшуковує виконавців для розправи над колишнім бізнес-партнером громадянином України за начебто неповернений борг. За версією слідства, через зв`язки у кримінальних колах своєї країни іноземець вийшов на організоване угруповання із Львівщини та замовив "вибити" з екскомпаньйона $10 тисяч. Український підприємець звернувся до СБУ", - сказано в повідомленні.

Двох активних учасників угруповання правоохоронці затримали у Дрогобичі відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання від комерсанта $2 тисяч – другої частини неіснуючого боргу.

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У ході обшуків за місцями проживання учасників групи вилучено вогнепальну та холодну зброю, яку зловмисники імовірно застосовували під час злочинної діяльності. Крім того, правоохоронці виявили велику кількість свідоцтв про смерть, документи сторонніх осіб на нерухомість, боргові розписки на сотні тисяч доларів, а також чорнові записи щодо оборудок із незаконним видобутком бурштину та майнінгову "ферму".

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників угрупування. Наразі перевіряється причетність групи до скоєння низки гучних злочинів, зокрема, вимагання, розбійних нападів, викрадень людей, замовних вбивств в інших регіонах України, а також за межами України.

Заходи з викриття зловмисників проводились Головним Управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю спільно з Управлінням СБ України у Львівській області та слідчими поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Фото: пресслужба СБУ