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 Події, Фоторепортаж
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Все про:злодій у законі (146) Львівщина (1051) ОЗУ (115) СБУ (5330)

 СБУ ліквідувала на Львівщині причетну до низки резонансних злочинів банду, яку координував злодій у законі. ФОТОрепортаж

На Львівщині співробітники Служби безпеки України затримали учасників організованого угруповання, підозрюваних у причетності до низки резонансних злочинів у різних регіонах країни і за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, до угруповання входять судимі за тяжкі та особливо тяжкі злочини представники місцевого криміналітету. Діяльність осередку координує один із відомих в Україні "злодіїв у законі". Учасники угруповання також мають тісні зв’язки із транснаціональними злочинними групами.

СБУ ліквідувала на Львівщині причетну до низки резонансних злочинів банду, яку координував злодій у законі 01

"Оперативники спецслужби отримали інформацію, що бізнесмен із однієї з європейських країн підшуковує виконавців для розправи над колишнім бізнес-партнером громадянином України за начебто неповернений борг. За версією слідства, через зв`язки у кримінальних колах своєї країни іноземець вийшов на організоване угруповання із Львівщини та замовив "вибити" з екскомпаньйона $10 тисяч. Український підприємець звернувся до СБУ", - сказано в повідомленні.

СБУ ліквідувала на Львівщині причетну до низки резонансних злочинів банду, яку координував злодій у законі 02

Двох активних учасників угруповання правоохоронці затримали у Дрогобичі відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання від комерсанта $2 тисяч – другої частини неіснуючого боргу.

Також дивіться: Поліцейські затримали на Київщині банду грабіжників-іноземців. ФОТОрепортаж

СБУ ліквідувала на Львівщині причетну до низки резонансних злочинів банду, яку координував злодій у законі 03

У ході обшуків за місцями проживання учасників групи вилучено вогнепальну та холодну зброю, яку зловмисники імовірно застосовували під час злочинної діяльності. Крім того, правоохоронці виявили велику кількість свідоцтв про смерть, документи сторонніх осіб на нерухомість, боргові розписки на сотні тисяч доларів, а також чорнові записи щодо оборудок із незаконним видобутком бурштину та майнінгову "ферму".

СБУ ліквідувала на Львівщині причетну до низки резонансних злочинів банду, яку координував злодій у законі 04

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників угрупування. Наразі перевіряється причетність групи до скоєння низки гучних злочинів, зокрема, вимагання, розбійних нападів, викрадень людей, замовних вбивств в інших регіонах України, а також за межами України.

СБУ ліквідувала на Львівщині причетну до низки резонансних злочинів банду, яку координував злодій у законі 05

Заходи з викриття зловмисників проводились Головним Управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю спільно з Управлінням СБ України у Львівській області та слідчими поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Також читайте: У 2019 році поліція знешкодила 275 організованих злочинних угруповань, - Клименко

СБУ ліквідувала на Львівщині причетну до низки резонансних злочинів банду, яку координував злодій у законі 06
СБУ ліквідувала на Львівщині причетну до низки резонансних злочинів банду, яку координував злодій у законі 07
Фото: пресслужба СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177422
 
   
 Топ коментарі
 
Говорят одна из этих двух банд попалась
СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе - Цензор.НЕТ 3353
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фейк. это братские сироты. дети кормящего даунбаса и голодающего поволжья
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Говорят одна из этих двух банд попалась
СБУ ликвидировала на Львовщине причастную к ряду резонансных преступлений банду, которую координировал вор в законе - Цензор.НЕТ 3353
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фейк. это братские сироты. дети кормящего даунбаса и голодающего поволжья
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Заголовок что ликвидировали, а в тексте - что задержали! Цензор, блин, у нас это не одно и тоже, это две очень, очень большие разницы...
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СБУ молодец. А Авакову бандюганами заниматься некогда-то рюкзаки, то Шереметгейт, то с обещаниями Не забудем-не простим новосанжарцам.
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за десятку такую канитель "международную" подняли …… ? муть какая то .
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Читати вмієте, -- це вже ДРУГА частина неіснуючого боргу
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Друга чи третя частина - десять тисяч то не предмет інтересу банди,яка "причетна до резонансних злочинів і координується злодієм в законі"...Шпана на районі - і то навряд чи закікавиться такими мізерними для кримінального світу сумами,де давно оперують мільйонами.
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читайте ниже..... если их так расписали , то их уровень 100+ $ , не меньше. А так, муть какая то.
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Где трупы бандитов? Или я не правильно понимаю формулировку "СБУ ликвидировала"?
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хороший вопрос.
СБУ считает, что, раз устойчивые связи между членами банды, типа, разорваны, то банды нет.
Но это просто игра слов. Сейчас можно говорить, максимум, о задержании.
До ликвидации не факт, что дойдет.
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а ґебельси пукіна ЗНОВ істерично заскавчали.. Коли їхніх подопічних крімінальних гнід в Україні ДУШАТЬ то вони аж сіпаються в судомах
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Все банды,бандиты,торговцы наркотой,проститутки и т.д. весь этот сброд прекрасно известен полицейским,сбу,прокуратуре, которые по весьма понятным причинам их и крышуют.
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ґебкльсе пукінський та не дуркуй і не бреши!! то у вас =в фєдєрастії мєнти-фсб-крімінал "мишибратья" під орудою пукіна=фашистської гніди СБУ ліквідувала на Львівщині причетну до низки резонансних злочинів банду, яку координував злодій у законі - Цензор.НЕТ 8060
А в УКРАЇНІ крімінальну ґапоту ПОЛІЦІЯ ДУШИТЬ!!
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Это месть властей западенцам, что они замутили Майдан.
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