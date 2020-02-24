 Українські біометричні паспорти в ОРДЛО мають понад 950 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на дані Державної міграційної служби України.
Станом на середину лютого 2020 року оформлено і видано 950 405 паспортів громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які мали реєстрацію в окремих районах Донецької або Луганської області.
Крім того, станом на 12 лютого оформлено і видано також 150 466 паспортів для виїзду за кордон громадянам України, які мали реєстрацію в окупованих Криму або Севастополі.
звучит фантастично - да..
но бывало и хуже
Зачем им украинские загран папорта с безвизом в ЕС ?
Крымчанам тоже наверное такие выдают.
По законодательству гражданин Украины из Крыма имеет право обратиться в любое подразделение миграционной службы за административной услугой. В частности, получить услугу оформления паспорта для выезда за границу либо ID-карточку. Ближайшая область, которая граничит с временно оккупированной территорией Крыма, - это Херсонская область. Там на сегодняшний день работают 22 подразделения миграционной службы и государственное предприятие «Документ», которое осуществляет прием граждан, а потом миграционная служба обрабатывает документы.
Другое дело, что 85% наших пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. И весомый вклад в эту несправедливость вносят непонятные выплаты пенсий на оккупированную территорию.
"Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛОСколько украинских биометрических паспортов получили коллаборационисты, сколько получили боевики и сколько получили пожилые люди?
Аваков что, с самолета из разбрасывал ?
учитывая что украинский безвиз для Кремля как кость в горле, ожидайте провокации "братьев" в ЕС направленных на то, что бы лишить украинцев этой привилегии (безвиза)