 Українські біометричні паспорти в ОРДЛО мають понад 950 тис. осіб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на дані Державної міграційної служби України.

Станом на середину лютого 2020 року оформлено і видано 950 405 паспортів громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які мали реєстрацію в окремих районах Донецької або Луганської області.

Крім того, станом на 12 лютого оформлено і видано також 150 466 паспортів для виїзду за кордон громадянам України, які мали реєстрацію в окупованих Криму або Севастополі.

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