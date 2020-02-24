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Все про:Друга світова війна (142) День Перемоги (250) парад (181) Путін (16383) Росія (26529) Гербст (61)

 Керівництво РФ спирається на перемогу у Другій світовій війні, тому що вона виправдовує їхнє існування в нинішньому вигляді, - експосол США Гербст

Керівництво Росії використовує перемогу у Другій світовій війні для виправдання свого існування.

Таку думку висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Його запитали, кого, на його думку, вдасться запросити президенту РФ Володимиру Путіну в Москву на святкування 9 травня.

"Російське керівництво, як і їхні радянські попередники, спирається на перемогу у Другій світовій війні, тому що тільки вона хоч якось виправдовує їхнє існування в нинішньому вигляді. Вважаю, що деякі лідери таки приїдуть", - сказав Гербст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-який учасник параду 9 травня в Москві буде використаний Росією для її імперіалістських загарбницьких цілей, - Дробович

За його словами, "Путін дуже хоче бачити там" президента США Дональда Трампа.

"І якщо раптом Трамп зважиться на це, дуже важливо, щоб такий візит супроводжувався його тривалими візитами і в інші столиці - Київ, Варшаву або столиці країн Балтії, щоб показати: перемога над нацизмом - не одноосібна власність Росії, хоча вона намагається демонструвати її саме так", - заявив американський дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177420
 
   
 Топ коментарі
 
московія нє пабєділа нацизм - она йєго пріютіла
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Батько розповідав (він малий був але все пам'ятав) в них на постої стояли два німця, досить довгий час, постійно підгодовували батька з братом і бабусею, взагалі були нормальними людьми, прийшла червоноармійська гопота, то забрала все що було з iжи і пох були ті діти малі ..Я не відбілюваю німців, але війна вона мала багато відтінків як білого так і чорного ..
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І кожен рік штурмують Рейхстаг.
Руководство РФ опирается на победу во Второй мировой войне, потому что она оправдывает их существование в нынешнем виде, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 7053
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московія нє пабєділа нацизм - она йєго пріютіла
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75 років від закінчення війни!! А орки тільки нею лише і живуть. Краще б відзначали річниці перемоги СРСР в Афганістані. Лише 31 рік з дня переможного драпання.
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приютила соседский,а у московской Орды был давно свой фашизм, в 1933г когда Московия голодом убивала миллионы украинцев,брат сралина по крови Гитлер только в 1933г пришёл к власти
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Тобто якби перемогли нацисти, твоя бабка народила б твою мамку, а твоя мамка народила б тебе і ти їздив би зараз на гарній машині по доброму асфальту, мав би достойну роботу....

Я вірно тебе зрозумів?
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оставьте ту войну тому поколению погибших и выживших - это ИХ война,не ваша,не уподобляйтесь кацапью..
у вас скоро будет своя,вот там и поспорите..
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красная чума и коричневая чума ?
одни делили людей по сортам, другие были намного хитрее,
в чём дно ?
рабов немцы кормили лучше и наделяли правами,
поясните ваше виденее ситуации
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Це не заява. Це факт. Моя бабця теж розказувала як німці их кормили. Худобу не трогали. Прийшли комуняки - забрали корову хату спалили.
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Ще баба розказувала шо прийшли комісари и допити проводили в хаті голови. Сестрі пальці в дверях розтрощили. А потім отпустили.
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Батько розповідав (він малий був але все пам'ятав) в них на постої стояли два німця, досить довгий час, постійно підгодовували батька з братом і бабусею, взагалі були нормальними людьми, прийшла червоноармійська гопота, то забрала все що було з iжи і пох були ті діти малі ..Я не відбілюваю німців, але війна вона мала багато відтінків як білого так і чорного ..
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Село Выползов, Козелецкого района Черниговской области. Рядом военный гарнизон, знаменитая на весь Советский Союз учебная дивизия Сухопутных войск - «Десна». В начале 80-х прибыл туда, к месту службы, молодой лейтенант. Жить негде, стали с женой на квартиру у бабки с дедом, в селе. Жена закончила библиотекарский факультет педагогического института, начитанная. Как-то вечером, за ужином, заговорила Надя о партизанах. Вспомнила Юрия Збанацкого, его книги о героической партизанской борьбе. Дед на печи лежит, смеется:
- Слышишь, жена! Расскажи детям, как к тебе партизаны Збанацкого приходили, когда я в окопах, под Сталинградом, мерзлые сухари грыз…
Бабка замялась, стала отнекиваться.
- Расскажи, расскажи! А то помрем мы и никто правды настоящей так и не узнает…
Решилась, рассказывает бабка:
- Мужа на войну забрали, а когда немцы пришли, все, кто их боялся, в леса ушли, домой только по ночам приходили. Тут до войны тоже гарнизон был, войска стояли. Немцы там госпиталь развернули, солдат раненых лечили. Наших женщин брали на подсобные работы - дрова рубить, воду носить, санитарками… Жить-то, как-то, надо было, детей кормить. У меня уже трое было. Только и выкручивалась, что огород имела, да корову на хозяйстве. И так продовольственный паек зарабатывала - полы мыла в госпитале… Детей кормили, да еще и в лес, партизанам, давали - и не только, чтобы своих поддержать: уговор с ними был, чтобы они госпиталь не трогали, а то село каратели спалят. Они же что делали - немца где-то убьют, под село подкинут, сами уйдут. А немцы не сильно разбирались: «Село ваше?! Вы и отвечайте!» Корюковку-то, районный центр, на севере Черниговщины, за подобное же, спалили, а людей, почти всех, поубивали…
Так вот, как-то среди зимы, ночью, приперлись, четверо, от Збанацкого:
«Тетка, давай сало, картошку, муку, зерно!» Я в плач, чем детей кормить, сами впроголодь живем. А они и ухом не ведут. Забрали половину муки, картошки, а потом и корову со двора свели. Стала отнимать, так они автоматом пригрозили, а потом поизмывались вчетвером. Слава богу, не при детях, в сарай затащили… А когда стало греметь на востоке, то Збанацкий решил показать перед Советской властью, какой он «герой» - повел партизан своих госпиталь громить. Так наши деды да пацаны, кто остался, из-под застрех оружие повытаскивали да их не пустили: «Вы постреляете да уйдете, а нас спалят… Раненые тут при чем? Они безоружные…Идите со здоровыми воюйте!». Так поговаривали, что, якобы, Гитлер, за такую «заслугу», дал распоряжение наше село Железным Крестом наградить. Вот так нас партизаны и «защищали»…
Отец рассказывал:
- Войну в шесть лет встретил. Дядя у меня был, хромой, с палочкой ходил, в армию не взяли. Как наши отступили, по полям много чего брошено было, люди собирали - кто оружие, кто одежду, кто еще что-то. Дядя подобрал в поле двух кляч заезженных, которых красноармейцы бросили. Он знахарем-ветеринаром был. Привел домой, вылечил, откормил. Немцы пришли - не трогали, только привлекали, время от времени, для перевозок зерна и других продуктов, на станцию.
Если немцы что-то у людей и брали - то платили. Как-то немец один пришел, пьяный, отобрал у соседки творог, сметану и яйца. Так тетка, не будь дура, пошла, коменданту нажаловалась, обер-лейтенанту. Тот разобрался и заставил солдата тройную цену заплатить - в противном случае грозился на фронт отправить…
Когда румыны пришли, со своими ослами вьючными (подковы их, маленькие, до сих пор по селу находят) - те по коморам лазили, как у себя дома, и управы никакой не было. Народ говорил: «А що поробиш? «Цигани» - вони і є «цигани», не вкраде - не проживе…». Но «наши» - всех переплевали…
Как-то зимой взял дядя отца с собой, в лес, под Зеленую Дубраву (село на Черкащине), за дровами. По дороге встретили колонну партизан Сабурова. Отобрали коней, застрелить пригрозив (правда, опять каких-то кляч бросили взамен). Опять дядя их выходил, откормил, думал, наши придут, так будет на чем в колхозе пахать… Ага, сейчас…
Пришла Красная Армия в феврале 44-го, конники 5-го Донского кавалерийского корпуса вообще лошадей в обоз забрали, только расписку о реквизиции и оставили.
Пришел в 44-м, под конец войны, участковый: «Давай мужик, лошадей в колхоз!». «Так нету, забрали наши, вот, расписку оставили…». «Ничего не знаю! Люди сказали, у тебя лошади есть, ты их где-то прячешь. А расписку такую я сам тебе написать могу…».
В военкомат дядя пошел, думал защиту найти, а, может, и хоть какую-то компенсацию за лошадей реквизированных дадут - хоть ему, хоть колхозу, так военком чуть ли не пинками из кабинета выставил, опять милицией и Колымой пригрозил… Еле-еле дядя от «родной» власти», «отбрыкался»…
И разберись-поди, кто же честнее и справедливее…
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Моя бабуся теж щось таке розповідала. Німців не боялись. Ті якщо і приходили за продуктами, то приносили щось на обмін.
Боялись партизанів. Зустріч з ними то 100% пограбунок. Часто із вбивствами.
Всі злодії після приходу німців зразу потікали. Бо німці їх вішали. А повтікали вони до партизанів.
Той же Ковпак за свідченнями місцевих, до війни був звичайний злодій-конокрад.
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Так немцев никто и не боялся, все с удовольствием ехали туда на работы, шли в концлагеря на опыты во благо будущих поколений, для детей немцы организовывали лагеря для забора крови славным солдатам Вермахта (почитайте про Красный Берег) - я правильно описал Ваше представление о немцах в той войне?
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Я просто описал как єто выглядело изнутри.
А так оба режима с точки зрения населения выглядели идентично.
А концлагеря в союзе появились задолго до гитлера. И количество замордованых в них и на каторжных работах ничуть не меньше чем в немецких
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2 сапога, Гитлер только не так сильно своих мочил, он мочил всех остальных
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Тобто від Гітлера позитиву все ж більше..."Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны."
http://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
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Как туда всех русских приписали мне интересно? Я слышал был ссср, совком он стал при горбатом, а рулили всеми этими делами грузины и украинцы, фамилии напомнить? Какой был позитив от Гитлера на фоне написанного хз, ничего не преведено, видимо всех его приспешников надо было отпустить и наградить. А придумывать не закреплены фактами сказки можно сколь угодно, но в любом случае это не оправдывает ни одного ни второго.
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Кацапе під прапором Зюйд Африки, чи не про тебе була така пісенька " намажусь гуталином, пройдусь павлином..." ?
Вмий мармизу та йди збирати валєжник.
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Краще б німці перемогли у Першій світовій, бо у Першу світову у них не було ані Аушвіца, ані СС, зате була підтримка німцями Скоропадського...
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Степан Бандера и ОУН были против победы немцев.
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не совсем так ….. кацапы опираются на свой маразм и выдают его за свою гениальность .
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При чем рфия ко второй мировой? Этот идиотзм )(уйла уже в голове у многих. Трезвомыслящих политиков уже нет?
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Поют как будто только они одни победили, там гордиться то нечем за всю их выдуманную историю.
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Скажу больше: в те достославные времена ЭрЭфии и вовсе не существовало... а власовский триколор в тени двуглавой курицы тянул лет на 40 расстрела...
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Судячи по природних умовах, "андріївському" прапору і та руїнах, це - околиці Севастополя... Тільки я не зрозумів - це стоять потомки "захисників" рейхстагу, чи тих, хто його брав?!!! Один прапор - "радянський", а другий, з "андріівським" хрестом, у Другу Світову, був офіційним прапором РОА, "власовців"!!! Чи це - "братання"?...
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США не признают победу СССР во Второй мировой даже в компьютерных играх

Руководство РФ опирается на победу во Второй мировой войне, потому что она оправдывает их существование в нынешнем виде, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 3018
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"Как выяснилось из анонса, в американской версии Второй мировой войны русских не будет - так же, как и не будет никакого упоминания об операциях на восточном фронте. В числе наций, которые громили фашистов и освобождали Европу, заявлены американцы, англичане, французы, канадцы и даже австралийцы. Игроки станут участниками высадки в Нормандии, смогут внести свой вклад в освобождение Парижа, а еще - взять Берлин. Но... только без СССР." )=
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Отрицание истории такой же маразм, как и попытки РФ приписать победу союзников себе одной.
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Правильно. Трамп, Бубочка и Вова будут принимать парад пабеды Дыныры ти Лыныры. Феерично! Трамп. может и вернется в США, а вот Бубочка - под вопросом. Тут и Аваков не поможет.
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Все Ворованное , - История , Названия , Герои ,Поражение интерпретируют как Победа, а Завоевание как Освобождение, - Все Видят и Знают , - а все таки Потакают , а Украину Рвут на Части и что бы Удушили бы Сами Себя своими надуманными Противоречиями.
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...одна их оставшихся 3-х скреп...ВОВ, РПЦ, ИЗЫК руцке...треснет одна и посыпется вся кацапия,как карточный домик, в одночасье..
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Прикольно. А существование США Хербст чем оправдывает? И не пора ли присоединить мятежные колонии к Британии, Испании и Франции, оставив Штатам только законно купленную Аляску? Руководство РФ опирается на победу во Второй мировой войне, потому что она оправдывает их существование в нынешнем виде, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 8347
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хорошая идея ...от мухосрани останется одно мааацковское болото ...и то вряд ли ...у жаб и комаров "отжали"
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це тільки частина правди
ніхто на Заході не бачить всієї картини цілком
ситі й безтурботні дурники
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Джон Хербст тактично накидал всем - не придерёшься - вот что значит умный дядька.
Респект.
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Прекрасные слова! Так х.уйла еще не унижали.
Аплодирую стоя!!!!
Слава Америке!
Смерть врагам - х.уйлу и всем ************** вместе взятым!
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Докатилися!
Це вже не підлога! Це - дно!

Руководство РФ опирается на победу во Второй мировой войне, потому что она оправдывает их существование в нынешнем виде, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 6857 Підлога Маккартні

Лучше б немцы победили во второй мировой, а не сраный совок, который замордовал кучу своих граждан и ненавидел все украинское!!!
24.02.2020 10:26


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а более жирный шрифт у тебя есть - бо уёво видно ?
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дурень твой папа-алкоголик..
а писать жирным шрифтом всякую уйню - дурной тон..если ты не в курсе..
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вы придераетесь к словам, пол указал, что
Гитлер был не так кровожаден, как сралин
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БЕРЛИН 1945 . Одно из самых странных решений в военной истории".
« 12 апреля американцы вышли к Эльбе. По словам командующего Омара Брэдли, город, до которого оставалось около 60 километров, "лежал у его ног", но 15 апреля Эйзенхауэр запретил продолжать наступление. Известный британский исследователь Джон Фуллер назвал это "одним из самых странных решений в военной истории".
(А в Россіі ще на 70 років втаємничили архіви дєдовской войни»)
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фишка которую впаривают народу тут - это язык , в раше эта фишка дедывоевали , и одна и другая действует безотказно ,занятие народу проверено годами что бы не мешали воровать
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Львы и Шакалы
О бренный мир: кому - медали,
Кому - глотать с медалей пыль …
Легенда есть, что Львов в Шакалов
Господь когда-то превратил.

Причину Небеса лишь знают,
Но, претерпев такой облом,
Упорно гены заставляют
Шакалов следовать за Львом.

Когда вступают Львы в сраженье,
Что происходит кажегод,
То Льву упавшему колени
Орда шакалия грызет.

Но кончен бой. Сошлись Шакалы.
Визг, запах пива, шаурмы …
- Хоть Львами деды воевали,
Не хуже их воюем мы!
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Европа всю жизнь воевала, все со всеми. И если каждую "победу" отмечать, то в году дней не хватит...а у коцапов "пабеде" уже 75 лет, а они ее с каждым годом все буйнее отмечают...Хотя да, надо же хоть какую-то религию вместо коммунизма...
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Во Второй мировой победила не рашка, а все страны совместно воевавшие с гитлеровской германией..
Просто говно-страна, как всегда поцупила себе все лавры, и сделала себе из победы идеологический, пропагандонский фундамент, на котором теперь лежит. расплывается и воняет..
Такая уж она страна-говно.
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Я представляю с какой ненавистью российские войска будут убивать украинцев если они как фашисты в 1941 году нападут на Украину,ватников уже так обработали против украинцев,что они в каждом видят врага и замет те на чужой для них земле,одним словом российские оккупанты будут более жестокие чем немецкие (европейские) оккупанты были в 1941году.
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а вот тут - в яблочко
и если слуги нарида,выходящие к русне с хлебом-солью и списками порохоботов и украинцев думают,что их не коснётся - то они жесточайше ошибаются - херачить будут всех без разбора..
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Почему "будут"? А последние 6 лет они чем по-вашему занимаются?
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И какие у вас будут ИДЕИ - Как разрушить имперскую идеологию ВОВ в РФ?
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Jesli ne amerikansi pobedi fasistkoj rosiji nad drugimi fasistami germaniji bi nebylo.Tolko vojenoj texniki amerikansi podarili 17mln ton!Eto ne konservi ili sobagi kotorix toze polucili 12milion par!Eto samolioty 18 tysiac stuk,tanki 12 tysiac stuk,bronemasini 7 tysiac,karabli 500,lokomatyvi 2 tysiac stuk,gruzovyje amsiny pocty 500 tysiac stuk,toplivo dlia samoliotov toze amerika postavliaja,kabelia daze telefoni toze amerika,stanki dlia proizvodstvo 50 tysiac stuk,lampi toze nebylo v rosiji i t.d.Bez etogo rosija bi proigrala vojnu bez voprosov.Vopros kto vygral vojnu?
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а от кива, дроча за дидов воевавших, всегда делает упор на свою правую руку.
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Он же падонок, посмотрите на рожу. Думаете среди очкариков падонков нету?
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***
Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная бл*дь Россия
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча..........................................Юрий НЕСТЕРЕНКО (отрывок)
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якщо ваш Трамп вчора заявив про мир між нами та рашкою, то розуму в нього не на багато більше ніж в нашій зелені
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Одна страна с тоталитарным режимом победила другую страну с тоталитарным режимом. Обвинять в этом победившую сторону нелогично и глупо, тем более, если сам участвовал в мировом дележе.
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Зачем далеко ходить? Посмотрите шо сейчас вытворяет Макшания. Без опознавательных знаков захватили Крым. Воюют в чужой форме в Сирии. В форме Дыныры воюют в Довбасе. И вы думете шо во время Второй Мировой комуняки по другому себя вели? Подлые твари - были тогда, остались и сейчас.
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Я предполагаю шо в порыве победобесия перетрахают друг друга в зад прямо на красной площади, во время парада. И Ленину в мавзвлее достанется.
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Московитам надо активнее праздновать Бородинскую битву и каждый год сжигать Москву.
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