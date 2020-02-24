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 Події, За кордоном
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Все про:Китай (485) посол (587) Ухань (12) COVID-19 (236)

 Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ Ханьхуей

Посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей повідомив, що в КНР розроблено вакцину, яка попередньо показала ефективність проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в посольстві Китаю в Москві в понеділок.

"У Китаї вже розробили вакцину, яка показує імунітет. Але це попередньо, потрібні подальші перевірки та доопрацювання", – сказав він.

Чжан Ханьхуей також повідомив про знайдено ефективні ліки для лікування коронавірусу.

"Практика показує, що китайські ліки ефективно діють. У всіх випадках, коли застосовують ліки, не було жодного випадку ускладнення. Загальна ефективність китайських ліків показує понад 85%, в деяких районах понад 90%", - зазначив він.

Чжан Ханьхуей зазначив, що в Китаї знайшли старі ліки, які ефективно діють проти смертельного вірусу, це "хлорохіна фосфат, який кілька десятків років застосовується від малярії".

"Також є старі ліки радянського виробництва. Поки ці два варіанти вважаються найбільш ефективними. Найефективніші способи – європейська медицина в поєднанні з китайською", - сказав посол.

Чжан Ханьхуей спростував припущення про штучне походження коронавірусу COVID-19, епіцентром поширення якого є місто Ухань - адміністративний центр китайської провінції Хубей.

"Я вам точно скажу, що це не штучне. Можливо, це вірус як вірус SARS, від диких тварин", - наголосив він.

Він зазначив, що пошук джерела вірусу триває, версія про те, що "господарем" захворювання був кажан, перевіряється, але поки також не підтверджена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість осіб, які заразилися коронавірусом, поза межами материкового Китаю сягнула 2,2 тис., - гонконгські ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177419
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо це і правда вакцина (маю серйозні сумніви), то міфи про при природне походження вірусу нічого не варті. Дуже схоже що і вірус, і вакцина вийшли з однієї установи.
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"Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ Ханьхуей".- китайози спочатку пропустили (випустили) бойовий вірус з лабораторії ,побачили що далі непереливки буде (китайців може вистачити тільки для охорони кордону після епідемії) вирішили швидко "винайти " антидот!
А тепер ще й прикалуються прізвищем свого посла! Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ Ханьхуей - Цензор.НЕТ 6314


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На жаль україням на випадок лиха буде доступне лише традиційне лікування - сало з часником плюс рюмка самогону.
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не отменяется а покупается , фальсификат начнут шлепать из глины в каждой подворотне , продавать во всех аптеках ,базарах ,интернете эти чудо пилюли
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Такие картинки постить - это крайне неосмотрительно. Бубочка ооочень обидчивая принцесса Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ Ханьхуей - Цензор.НЕТ 590
Гляди еще в турборежиме примут турбозакон о турбооскорблении турбозелени Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ Ханьхуей - Цензор.НЕТ 2596
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сколько там населения на России???, 250 лимонов хватит???)
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Что это вы им столько посчитали, там не более 120 млн.
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та да..тупанул..то в сссре столько было....
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ну все тепер мешканці Сонжар здихнули з полегшенням
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Сейчас на территории Украины имеются в наличии около 66 комплектов наборов специализированных тест-систем для обнаружения вируса COVID-19 (2019nCoV ). Каждый комплект - это набор реактивов для 10 анализов на вирус. Каждый набор имеет свой индивидуальный номенклатурный код и сертификат подтверждения. Данные этого кода и номер сертификата обязательно указываются в проводимых анализах, согласно требованиям ВОЗ.
16 (на 160 анализов) комплектов, производства Германии находится в ЦОЗ *. Это передано от ВОЗ*. Еще 50 (500 анализов) в приватной фирме Diagen. Источник происхождения нам неизвестен. Технологическое время проведения тестов 5-7 дней.
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У Санжарах тестують українськими тестами -повідомив міністр...
тому (внаслідок цього ) COVID-2019 не виявлено...
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Якщо це і правда вакцина (маю серйозні сумніви), то міфи про при природне походження вірусу нічого не варті. Дуже схоже що і вірус, і вакцина вийшли з однієї установи.
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без росеянцев тут точно не ібішлось, навіть в слові короновірус є три букви, які дуже багатозназні-rus
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нутак правильно, в этой заразе может разобраться только автор.
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Чому про це заявляє посол КНР на расєє, а не міністр охорони здоров'я КНР?
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тому що адвокатам і дипломатам брехати -як дихати..
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"Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ ***********".- китайози спочатку пропустили (випустили) бойовий вірус з лабораторії ,побачили що далі непереливки буде (китайців може вистачити тільки для охорони кордону після епідемії) вирішили швидко "винайти " антидот!
А тепер ще й прикалуються прізвищем свого посла! Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ Ханьхуей - Цензор.НЕТ 6314


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частично офтоп но лучше позже, итак кто там звиздел на жителей Сонжар про их дремучесть и нечеловечность, просто у нас тупорылые чиновники и памороки из зекоманды, вот как надо защищать своих жителей на местах и пох

https://www.nytimes.com/2020/02/23/us/coronavirus-quarantine-california-alabama.html?0p19G=3248

это пруфец, переводьте сами в гугле, когда здоровь здоровых важней напыщеных понтов
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Никто на них ничего не звиздел, это их личная инициатива, имеют право, отношение к такому тоже личное дело других граждан.
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Як завжди при еволюції - першими здихають найдурніші - ті хто не виконує елементарних правил гігіени здоров'я і не притримуються здравого глузду.
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у-у-у-у-у..старый друг "Делагил"Оч-ч-чень эффективное средство...почти как гильотина...Только вылечится от лечения делагилом тоже та еще морока...Ну очень полезен для печени. Пол годв профилактики малярии делагилом заменяет год систематического запоя
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На кацапах протестуйте. Там у Сибіру - є де це зробити.!
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Також є старі ліки радянського виробництва


так..
про арбідол товариші китайці вже розповідали... Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ Ханьхуей - Цензор.НЕТ 3705
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Ха,за, нашли!,😁. В этом все китайцы- "Чжан Ханьхуэй отметил, что в Китае нашли старое лекарство". Всё это мне очень хорошо знакомо. Много китайцев было у меня в лаборатории. Ничего не показали. Нет в них, что называется искры божьей. Да, работящие, постоянно шевелятся и тащат все что плохо лежит (идеи, методы, изобретения ). Не верю я им.
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Ничто так не стимулирует разработки как смерть. Что во время воин, что во во времена эпидемий.
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