 П'ять потягів затримуються через падіння дерев на колії на Львівщині, - "Укрзалізниця"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Унаслідок шквального вітру на території обслуговування регіональної філії "Львівська залізниця" зафіксовано падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що завадили роботі залізничної інфраструктури та обладнання на станції Ходорів, дільницях Львів — Сапіжанка, Оброшино — Щирець, Любінь Великий — Комарно, Яблонька — Соколики — Сянки, Рожнятів — Долина, Глибочок Великий — Озерна, Озерна — Зборів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Укрзалізниця" працює над ліквідацією наслідків негоди, що спричинила затримку в русі пасажирських поїздів № 49 Київ — Трускавець, № 602 Львів — Солотвино, № 81 Ужгород — Київ, № 29 Ужгород — Київ, № 141 Бахмут — Львів, а також кількох приміських поїздів.

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"Просимо вибачення за тимчасові незручності та закликаємо уважно слухати оголошення на вокзалах щодо можливих змін у розкладі руху поїздів", - йдеться в повідомленні компанії.