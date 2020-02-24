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Все про:Міноборони (3168) продовольство (36) їжа (111) ЗСУ (447)

 У Міноборони спростували інформацію про зниження норм для харчування військовослужбовців

У мережі активно поширюється інформація про нібито "зниженні з 1 березня 2020 року з 68,52 грн до 58,75 грн загальновійськових продовольчих норм для потреб Збройних Сил України". Міноборони зазначає, що зазначені відомості є помилковими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Вартість закупівлі продуктів харчування визначається під час проведення аукціонів у системі електронних закупівель "PROZORRO", і наразі встановлена на рівні 67-77 грн за комплект.

Остаточна ціна послуги з аутсорсингу, що діятиме з 1 березня 2020 року, стане відомою за підсумками електронних торгів, які розпочинаються 24 лютого 2020 року. При цьому очікувана вартість може знизитися", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони просять повідомляти на гарячу лінію про постачання неякісного продовольства в армію

Разом з тим у відомстві зазначають, що встановлені норми харчування жодним чином не зменшаться. Як і раніше, українські воїни отримуватимуть якісну, калорійну їжу, як це передбачено відповідними нормами, а також Каталогом продуктів харчування. Теж ж саме стосується і військовослужбовців, які виконують бойові завдання із захисту держави на сході України.

Як вже повідомлялося, з 1 березня 2020 року усі бойові частини Збройних Сил України переведено на систему харчування за Каталогом, який містить 409 видів продуктів на вибір. Схожа система використовується у майже всіх арміях держав-членів НАТО.

До цього часу в Українському війську діяла т.зв. "стара" система з лише 36 видів продуктів, що викликало багато нарікань з боку військовослужбовців.

Решта військових частин перейдуть на нову систему поступово, починаючи з 01 червня 2020 р.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі військові частини перейдуть на нову систему харчування в 2020 році, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177415
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, раз зелюки опровергают - значит правда
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Питание до того как Порох разворовал армию до и послеВ Минобороны опровергли информацию о снижении норм для питания военнослужащих - Цензор.НЕТ 4636В Минобороны опровергли информацию о снижении норм для питания военнослужащих - Цензор.НЕТ 7475
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при Петрові у Широкому Лані солдати ікру червону ложками черпали
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і не кажи ботику..на Ширлані без лопат важко..
У Міноборони спростували інформацію про зниження норм для харчування військовослужбовців - Цензор.НЕТ 518
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Так ответишь чего главзебил в оман летал, и как так получилось, что практически второй чел из рахи в тоже время там обьявился?
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Свежо питание, да серется с трудом...
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Зараз це брехня!!!! А от з 1 березня - можливо й правда.
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Питание до того как Порох разворовал армию до и послеВ Минобороны опровергли информацию о снижении норм для питания военнослужащих - Цензор.НЕТ 4636В Минобороны опровергли информацию о снижении норм для питания военнослужащих - Цензор.НЕТ 7475
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А він капучіно з молоком, чи з баяркою? Ось в чому питання....
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А ти вумний, не за сцикуна голосував спєрматозоїдний?
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А чего ж ты тогда прячешься за броней справки о плоскостопии и энурезе, кося от армии, если там все так классно?
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Свого часу при проходженні КМБ в нас подібний , але значно більший шмат сала інколи з щетиною, звався "бацилою" . Коли його гарно присипати перцем , якого стояло навалом, то після 6 годин стройової та "паласипрєпятствій " , при 40 за Цельсієм зї'далося вмить . Лише мусульмани кривилися "чушкА" , але через місяць в них з цим проблем не було .
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Запаребрік запускає фейки, а корисні ідійоти їх підхоплюють "и разносят по умам"(Висоцький)
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