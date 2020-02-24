EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1748  32
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1486) Холодницький (560) Антикорупційна прокуратура (1082)

 На закриття "справи рюкзаків" Аваков не впливав, - Холодницький

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький спростовує вплив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на закриття "справи рюкзаків", в якій фігурував його син.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я це (вплив Авакова-старшого. - Ред.) категорично спростовую. Аргументація була проста - закінчувалися дев'ять місяців слідства і процесуальний прокурор сказав, що з такою доказовою базою у цій справі до суду не піде", - заявив він.

Також читайте: Апеляційний суд Києва зобов'язав Солом'янський суд розглянути скаргу на закриття "справи рюкзаків". ВIДЕО

Крім того, Холодницький розповів, що коли САП підписали підозри, то дали детективам час зібрати докази. І коли вони вперше побачили ці підозри, то там був вказана "єдиний зв'язок між Аваковим-молодшим і підприємцем, який шив ці рюкзаки, - це те, що вони були друзями у фейсбуці".

Нагадаємо, 31 жовтня 2017 Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

У лютому 2017 року було опубліковано відео, зняте прихованою камерою, на якому людина, схожа на сина голови МВС Арсена Авакова Олександра обговорює з людиною, схожою на екс-заступника міністра Сергія Чоботаря поставку партії рюкзаків для підрозділів відомства за завищеною ціною.

Діалог на відео датований груднем 2014 року, а вже в лютому 2015 року МВС дійсно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкидав будь-які звинувачення в причетності його родини до закупівлі рюкзаків. У МВС дії НАБУ назвали політичними і юридично необґрунтованими.

Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру трьом фігурантам "справи про рюкзаки". 1 листопада Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід фігуранту "справи рюкзаків" - синові глави МВС Арсена Авакова Олександру у вигляді особистого зобов'язання. Екс-заступника міністра МВС Чеботаря також відпустили під особисте зобов'язання. Також суд відпустив під особисте зобов'язання третього фігуранта "справи про рюкзаки". Пізніше Солом'янський районний суд Києва повернув Олександру Авакову закордонний паспорт і скасував зобов'язання носити електронний браслет, а САП дозволила полетіти в Італію. Також суд двічі скасовував арешт нерухомості Олександра Авакова.

6 квітня 2018 року НАБУ повідомило, що розслідування "справи про рюкзаки" завершено. 12 липня стало відомо про закриття так званої "справи рюкзаків". У САП повідомили, що фігурант справи Литвин визнав одноосібну вину, а докази причетності інших підозрюваних відсутні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177412
 
 
 Топ коментарі
 
Знаем, слыхали: "Это не мы! Оно само"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Знаем, слыхали: "Это не мы! Оно само"
 показати весь коментар
 
 
Заявление крыс из закутков сцены разрушающегося театра квартального абсурда
 показати весь коментар
 
Неее, Вы шо?!
Какие то доказательства? Какие то официально подписанные бумаги с печатями и подписями, задокументированные непонятные тендеры....Это вон по делу Шеремета доказательства с большой буквы, с которыми не стыдно не то шо в суд, не стыдно и прессконференцию с участием главного Клоуна устроить!
 показати весь коментар
 
 
За слово "рюкзак" аваковские полицаи еще дела не шьют ? Ну это пока , как говорила Бубочка .
 показати весь коментар
 
 
Забавно но говоряшая жопа ничего не говорила про холодницкого. Совпадение? 😷
 показати весь коментар
 
 
вообще никто "не влиял" …. как только оно появилось, так сразу и "не влияли" ...
 показати весь коментар
 
 
Кто ж вам ,проворовавшимся и забрехавшимся поверит ? 🤣🎒🐲🤮🤮🤮🤮
 показати весь коментар
 
 
В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют. А для чого ми утримуємо тоді цей орган, де рядовий детектив 50к заробляє? Докази причетності синулі Авакова, міг так само не встановити і звичайний слідчий поліції, за 10к/місяц.
 показати весь коментар
 
 
Ага, сидел и спокойно наблюдал как "рвут" его сына
 показати весь коментар
 
 
Да неужели?!
Не сам, так через свого однопартийца министра юстиции Петренко, которьій возбудил уголовное дело против эксперта в деле о рюкзаках.

"Оце я була розумна, а тепер стала дурна", - против судебного эксперта с 40-летним стажем Бугровой возбудили уголовное дело за "неправильную" экспертизу "рюкзаков Авакова". ВИДЕО.
 показати весь коментар
 
 
Проти судового експерта Надії Бугрової відкрили кримінальну справу за "неправильну" експертизу у справі "рюкзаків Авакова".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі журналістка Наталя Седлецька.

" Екпертизу рюкзаків, закуплених МВС Надія проводила на запит НАБУ. Бугрова виявилала цілу низку дефектів виробничого характеру, і встановила реальну вартість рюкзаків у розмірі 555 гривень, у той час як міністерство Авакова заплатило на них у 5 разів дорожче - по 2899 гривень за штуку. Після цього НАБУ вручило підозру синові глави МВС - Олександру.
Чим завершилася справа "рюкзаків Авакова" відомо - її закрили підлеглі Назара Холодницького.
А згодом Нацполіція, підпорядкована міністру внутрішніх справ Авакову відкрила кримінальну справу проти самої Надії Бугрової. Щодо заволодіння 5 тисячами гривень.
 показати весь коментар
 
 
В кінці лютого її справу передадуть до суду, а 8 лютого Міністерство юстиції, яке очолює соратник Авакова Павло Петренко, планує провести перевірку її роботи як судового експерта", - пише журналістка "Схем" Седлецька.
 показати весь коментар
 
 
Ну якщо батя не втручався, тоді б вже і закрили молоду людину. В старі добрі час, тим більше під час війн, за такі речі взагалі-то вішали за шию.
 показати весь коментар
 
 
Когда Холодницкого "писали" в его кабинете, то этот пан закрывал уголовные дела по звонку от Порошенко и за хабари. Почему в этот раз мы ему должны верить? Врет, как всегда.
 показати весь коментар
 
а сам факт "вхожести" аваковского саши в высокие министерские кабинеты кто-нибудь объяснит? Или на записи некто, похожий на сашуню рюкзакова, предлагал персоне, похожей на военного, нечто, похожее на рюкзак? До чего ж подлая власть засела занозой...
 показати весь коментар
 
 
Бакинский армянин с еврейскими (ходят слухи) корнями из семьи российского военнослужащего - патриот Украины? Феерично звучит, учитывая предпочтения армян в выборе союзников.
 показати весь коментар
 
"Аргументация была проста - заканчивались девять месяцев следствия и процессуальный прокурор сказал, что с такой доказательной базой по этому делу в суд не пойдет" - за те на Антоненка "доказів". І попри значну різницю в зрості його ще досі тримають під вартою.
 показати весь коментар
 
А слабо провернуть такой финт по делу Шеремета? И как по делу Кернеса - прокуроры не являлись в суд.
 показати весь коментар
 
На закрытие "дела рюкзаков" Аваков не влиял, - Холодницкий, мне просто отвалили...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору