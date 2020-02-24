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 Політика України
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Все про:Бутусов Юрій (1228) полонені (764) Офіс Президента (262)

 ОП виявляє цілковиту байдужість до долі звільнених з полону українців: вони досі не отримали обіцяні 100 тис., багатьом ніде жити, - Бутусов

Звільнені з полону найманців РФ громадяни України два місяці живуть без копійки грошей. Крім того, влада не вирішує й інші їхні проблеми, зокрема з відновленням здоров'я, житлом та роботою.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ.

"Два місяці тому було звільнено наших полонених, їх зустрічали з великою помпою. Але тепер Офіс Президента виявляє цілковиту байдужість до долі звільнених людей, з'явилися нові інформприводи, а тим часом ігноруються елементарні проблеми героїв Донбасу, тих самих "представників непідконтрольних територій", які пожертвували всім, щоб повернути Донбас під контроль України", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнені внаслідок обміну українці просять посприяти в забезпеченні їх житлом, - Денісова

"Досі жоден зі звільнених не отримав обіцяну компенсацію в 100 тисяч гривень. Два місяці люди живуть без копійки грошей! Не вирішуються елементарні проблеми цілої низки наших відомих героїв, яким держава має виплатити значно більше 100 тисяч - їхню зарплату за проведені роки у в'язницях і катівнях. Вони захищали Україну, і знали, що ризикують усім заради нас усіх", - пояснив журналіст.

"А де звільнені житимуть? Квартири багатьох відібрані окупантами. Ніхто не цікавиться, а куди тепер подітися тим, хто віддав усе заради боротьби за свободу України. А здоров'я? У багатьох великі проблеми із зубами, які вибили кати, що з цим робити? А робота?" - додав Бутусов.

"Це дуже зворушливо, що президента так живо хвилює доля українки з Уханя та її собачки, звичайно, їм треба допомогти. Але у вас, Володимире Олександровичу, в країні є проблема, страшніша за коронавірус, - війна! І ваш обов'язок - організувати роботу держави так, щоб виконувати зобов'язання перед тими, хто чесно і без дешевих понтів ризикує собою заради Батьківщини, і створює тим самим вам саму можливість вести якісь переговори. І ви не маєте права забувати про людські долі, за які взяли на себе відповідальність. Ви не маєте права кидати і забувати своїх громадян. За словами президента мусять стояти вчинки. Інакше це не слова, а порожня балаканина", - резюмував журналіст.

Також читайте: Звільнена з полону терористів 72-річна луганчанка Анастасія Мухіна потребує допомоги з лікуванням і житлом, - журналістка Катриченко. ФОТО

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком з Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177407
 
   
 Топ коментарі
 
Шоу не предполагает гонораров для участников массовки. Платят только главным актёрам.
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Лайки собрані? селфі зроблено? Хуйло задоволений... що ще вам невдячні потрібно?
Снято, всем спасибо, свободны!
ОП проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных из плена украинцев: они до сих пор не получили обещанные 100 тыс., многим негде жить, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2581
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Главный принцип зеленой пошести --пиар, а не результат. Пиар окончен - все свободны

ОП проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных из плена украинцев: они до сих пор не получили обещанные 100 тыс., многим негде жить, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2308
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а от этого зависит цена обещаний моники и иже с ним???
оно еще более дешОвое, нежели выменянные барыги и таксисты???
)))) как ты нехорошо о своем кумире
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Справа у тому, що зеленоїди узурпують владу НА ЗАКОННИХ ПІДСТАВАХ, через чесні вибори....ппц ще як довго чекати((((
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а ЧТО вас удивляет, пан бутусов?
это было очевидно еще год тому ))
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їхні гасла, їхнє відношення до держави, програма... точніше відсутність як такої, відсутність людей у партії, у штабі - для думаючих людей це все було очевидно.... для баранів - це відкриття.
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Кто-то представляет нашего президента , переживающего за свой самый страшный и бессовестный до безумия поступок в жизни - пойти в президенты ?
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Если кто-то представляет, соберите петицию , сами знаете о чем...
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Да нікому вони не потрібні, хай подякують що звільнили, а як що і це не подобається то хай повертаються... цеж Україна.... PS. Щось я не пригадую з історії ВОВ щоб звільнених полонених цілували у дупу.
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а ви для цього зберіть Фонд журналістів (ви ж теж "влада") і починайте з себе допомагати людям...
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прогноз Портникова 3 года тому
Михаил Соколов: Вы считаете, что сейчас господином Порошенко и правительством, о котором мы говорили в начале, создана хотя бы относительно эффективная власть, которая предлагает своим гражданам какую-то реальную альтернативу? Я понимаю, что они хотят в Европу, в Европейский союз.
Виталий Портников: Власть, которая сегодня существует в Украине - это типичная власть переходного периода. После нее будет несколько лет популистского правления, я думаю, через года два-три это правление наступит. Это будут 5-6 лет катастрофических для украинской экономики, политической, социальной жизни. И на фоне этого развала к власти придут реформаторы, которые приведут Украину в Европу. Это процесс 20-25 лет.
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пан Портніков можливо трохи недооцінює "мудрість" нашого наріда. Цілком ймовірно, що після нинішніх популістів до влади прийдуть ще більші популісти. І все це за умови, що Україна взагалі збережеться, як суверенна країна, в умовах російської агресії.
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Звільнювати мали військовополонених , а не таксистів яких путін виділив . Але бубочці для піару і таке згодилось . Військовополонених необхідно звільнити тому що туди їх послала Держава Україна , а таксисти і заробітчани могли і не пхатися в ОРДЛО . Їхати туди ніхто нікого не примушував . Ризикнули ? Ну і ризикнули . Тому немає чого скімлити що вони "нашіпарні" і їх потрібно міняти замість військових які не мали вибору , бо Наказ .
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два месяца живут без копейки денег....

А работать они не пробовали? Два месяца лежать на диване и плакаться что денег нет... Иди грузчиком, чернорабочим, доставщиком, дворником.. В чем проблема? Тысячи и тысячи беженцев оказались без денег и жилья и что? Им кто-то помогал?
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З евакуацією півсотні українців, з Китаю, повний провал.
Визволених з полону, кинуто...
Бюджет провалено на самому початку року...
Уявіть тепер, що путєн віддасть зараз розграбований донбас, з купою непотребу та засланими диверсантами - що почнеться в Україні, з таким «керівництвом»??? - 14-15 роки здадуться нам квіточками...
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Если это был военнослужащий, он имеет право на зарплату за время пребывания в плену. Так же предусмотрена компенсация за причиненный здоровью ущерб, проходится ВЛК в госпитале, определяется ущерб, выплачивается компенсация. Очередь на жилье тоже никто не отменял. Ну а если ты не был военным, то чего же скулить? Иди работай
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наївні.... їх звільнили лишень для піару найвеличнішого і найвпливовішого сцикуна планети, а не заради їх самих. Відосик зняли.... все - бай-бай. Можете валити на всі чотири сторони.
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а если был председателем райадминистрации, восхвалял боевиков, по информации сми попал в тюрьму за хищения, его обменяли, куда ему теперь податься, своих хапуг девать некуда, а может он не такой, и уже на передовой, приближает нас к победе на врагом.
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Кого цікавить доля українців у країні хитродупого керівництва?
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У меня 2 друга были в плену. 1-й попал в плен в Крыму, 3 недели держали в подвале, вроде не били, он уже не служит, но об этом вообще не говорит. Сам он был из Ялты, но служил в Севастополе. Перевели в Киев, ни жилья, ни компенсаций, служил как и все остальные, уволился в 2018 году и его сняли с очереди. 2-й попал в плен к сепарам в апреле 2014 года, то есть сам к ним пошел, потому что у него аппаратную ******** вместе с водителем, пока они бойки с автоматов снимали. Тогда никто не кричал "Зрада!", хоть это именно она и была. 3 дня продержали в подвале, много били, но отпустили и его, и водителя с аппаратной. Служит и сейчас, стоит на жилищной очереди, насколько мне известно, никаких компенсаций не получал.
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