 ОП виявляє цілковиту байдужість до долі звільнених з полону українців: вони досі не отримали обіцяні 100 тис., багатьом ніде жити, - Бутусов

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ.

"Два місяці тому було звільнено наших полонених, їх зустрічали з великою помпою. Але тепер Офіс Президента виявляє цілковиту байдужість до долі звільнених людей, з'явилися нові інформприводи, а тим часом ігноруються елементарні проблеми героїв Донбасу, тих самих "представників непідконтрольних територій", які пожертвували всім, щоб повернути Донбас під контроль України", - розповів він.

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"Досі жоден зі звільнених не отримав обіцяну компенсацію в 100 тисяч гривень. Два місяці люди живуть без копійки грошей! Не вирішуються елементарні проблеми цілої низки наших відомих героїв, яким держава має виплатити значно більше 100 тисяч - їхню зарплату за проведені роки у в'язницях і катівнях. Вони захищали Україну, і знали, що ризикують усім заради нас усіх", - пояснив журналіст.

"А де звільнені житимуть? Квартири багатьох відібрані окупантами. Ніхто не цікавиться, а куди тепер подітися тим, хто віддав усе заради боротьби за свободу України. А здоров'я? У багатьох великі проблеми із зубами, які вибили кати, що з цим робити? А робота?" - додав Бутусов.

"Це дуже зворушливо, що президента так живо хвилює доля українки з Уханя та її собачки, звичайно, їм треба допомогти. Але у вас, Володимире Олександровичу, в країні є проблема, страшніша за коронавірус, - війна! І ваш обов'язок - організувати роботу держави так, щоб виконувати зобов'язання перед тими, хто чесно і без дешевих понтів ризикує собою заради Батьківщини, і створює тим самим вам саму можливість вести якісь переговори. І ви не маєте права забувати про людські долі, за які взяли на себе відповідальність. Ви не маєте права кидати і забувати своїх громадян. За словами президента мусять стояти вчинки. Інакше це не слова, а порожня балаканина", - резюмував журналіст.

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Нагадаємо, 29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком з Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.