 За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 47 осіб, на водних об'єктах - 23, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними ДСНС, з початку тижня зареєстровано 1 851 надзвичайну подію. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 90 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 574 пожежі, врятовано на пожежах 47 осіб і не допущено знищення вогнем 456 будинків і 41 од. техніки. На пожежах загинуло 47 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 563 тис. грн.

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Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 122 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 360 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 23 людини.