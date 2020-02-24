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 Політика України
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Все про:Крим (8790) Умеров (234) деокупація (349)

 Після деокупації Криму потрібно років на 10 встановити призначене з Києва управління, - заступник голови Меджлісу Умеров

Після деокупації Криму управління над півостровом варто доручити Києву.

Таку думку висловив "Крим.Реалії" заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, передає Цензор.НЕТ.

"У нинішній ситуації проводити вибори за законами України неможливо. Навіть після повного відновлення територіальної цілісності України і деокупації необхідно встановити призначене з Києва управління, хоча б років на десять. Потрібен час, щоб розібратися з тими, у кого "руки в крові", і тими, хто активно будував "русский мир". Що стосується решти населення, нехай кожен сам вирішує, залишається він в Україні, або їде на батьківщину, до Росії. Україна при цьому викуповує всю нерухомість у тих, хто вирішив виїхати, вони не мають сприйматися як біженці. Це не має поширюватися на тих, хто приїхав після 18 березня 2014 року. Вони їдуть без варіантів", - розповів свою точку зору Крим.Реалії заступник голови Меджлісу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров - Арахамії: Подача води в окупований Крим - це пряме визнання юрисдикції РФ в АРК. Ви, "слуги", підставляєте свій народ

Водночас він зазначив, що вибори депутатів Верховної Ради від АРК проводити потрібно, не чекаючи деокупації.

"А вибори, точніше довибори до Верховної Ради України, можна провести у 12 округах АРК і Севастополя. Організувати ці вибори на всій території материкової частини України. Окружні виборчі комісії розташувати в Києві, а дільничні – в обласних центрах. Голосувати за паспортом, в окрузі відповідно до місця проживання у Криму. І буде в нас 12 депутатів від Криму у ВРУ. Якщо влада в Україні стурбована не здачею Криму, а поверненням, вона це організує", – зазначив Умеров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177401
 
   
 Топ коментарі
 
Просто лишить их автономии, как не оправдавших доверие.
Крымская область Смысл наступать второй раз на те же грабли.
И никаких татарских республик.
моё субъективное мнение
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И Севастополь переименовать в Херсонес и лишить статуса отдельной территориальной единицы
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Правильно. Откладывать больше некуда. Нужно быстро решать, что делать с Крымом после деоккупации.
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замглавы Меджлиса Умеров-- путозвон !!! Что вы делаете с Меджлисом для освобождения Крыма ? Вот именно ничего -- балаболы
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Один из главных мотиваторов для крымчан по возвращению Крыма
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попахивает натуральным замшелым совком и розжиганием
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Идея Зеленского с городом-садом на границе с Крымом выглядет разумнее. Чем угрожать крымчанам поражением в гражданских правах на 10 лет. Умеров реально хочет вернуть Крым или пиариться на бюджетные деньги?
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Оградить стеной и залить бетоном. А насчет на десять лет, для начала, то тут согласен.
После деоккупации Крыма нужно лет на 10 установить назначенное из Киева управление, - замглавы Меджлиса Умеров - Цензор.НЕТ 2054
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Просто лишить их автономии, как не оправдавших доверие.
Крымская область Смысл наступать второй раз на те же грабли.
И никаких татарских республик.
моё субъективное мнение
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И Севастополь переименовать в Херсонес и лишить статуса отдельной территориальной единицы
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отдельный статус даже не обсуждается
в Севастопiль думаю будет достаточно)
нехай кацапи помнють чіє м'ясо з'їли ))
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Він зараз прописаний у конституції. Як Київ.
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Ну да греки в Приазовье компактно живут,также могут и татары жить и нужно русских расстворить в украинской среде как это сделали ватники на Кубани и в других колониях Московии
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Вам никогда не вернуть Крым с такими рассуждениями.
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Да ладно тебе, с такими рассуждениями может показаться что Крым уже возвращен
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Согласен,что так ничего не поменяется,потому что коренное население даже не создало партизанские отряды,чтобы оказывать сопротивление оккупантам
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Татары как раз ведут себя ОЧЕНЬ прилично
Чего нельзя сказать о понаехавших из Мордора крысчанах(что до оккупации что после)
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ну и хорошо
зачем создавать прецедент?

никаких автономий, ни татарских, ни венгерских ни лугандонских
Украина - унитарное государство! у нас єто в конституции написано
и горе тому кто протянет к ней свои свинные чи жабячи лапы
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кто делит шкуру не убитого медведя сам остается без шкуры
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Понятное дело о Крыме забывать не стоит но с приходом зеленой шоблы надо думать как Украину как державу сохранить .
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Трамп сподівається, що Україна і РФ "порозуміються між собою" ...другими словами, разбирайтесь сами ,а его кремль ещё крепко держит на крючке После деоккупации Крыма нужно лет на 10 установить назначенное из Киева управление, - замглавы Меджлиса Умеров - Цензор.НЕТ 3469
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Тоже самое и в ОРДЛО. Иначе не как, что бы вылечить инфицированных "путиновирусом", нужно на каждый год оккупации потратить два года на реабилитацию.( 6 лет , значит 12 и т.д)
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Правильно. Откладывать больше некуда. Нужно быстро решать, что делать с Крымом после деоккупации.
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Давно так не сміявся. Та ви порятуйте спочатку Україну від Пуйла і Зєйла.
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Понятно, дело только за малым, за деоккупацией.
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Ну, в Крыму хоть имеется некоторое количество вменяемых людей.
А что делать с даунбасом, где все идиоты?
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По перше вся влада автономії тільки кримським татарам (51 % в усіх представництвах автоматично). По друге кримськотатарська автономія в складі України. По третє "понаєшавших" нафуй зворотно в рашку. Право право голосувати - тільки тим хто не зрадив Україну!
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В Крыму нужно выбирать на руководящие тех, кто прожил все эти годы там и не предал Украину...Уверен, что таких людей достаточно, и они знают в сёрбалы всю ту местную мразоту, которая звала в Крым *****...
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Крымская область - навсегда. Рабы с полуострова показали что им не нужна свобода, им нужно стойло, царь и ссср.
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А может вначале сделать деоккупацию, а потом раздавать портфели правительству "в изгнании"?
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В 2008 году Х@йло дал на клык Америке и Европе оккупировав часть Грузии, они сглотнули. К сожалению, теперь сглотнули и с Крымом. Не знаю, может им понравилось.
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Может сначала (по методу нынешней власти) отдать в концессию лет на 10-ть Турции?
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зачем что то кому то поручать на 10 лет? просто выселить из Крыма иностранных граждан - кацапоидам не привыкать менять место жительства...
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Мінімум пять років вибори не повинні бути і на Донбасі---так робиться в УСІХ КРАЇНАХ СВІТУ при таих конфліктах. А управління --військово-цивільні адміністрації. А наші клоуни і шути хочуть тільки усугубити ситуацію проведенням виборів навіть не закривши кордони. Чи зовсім тупі,чи просто вороги України і підстилкі путіна.
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бред .. пока пуйло жив разговоры о деоккупации Крыма -пустое сотрясание воздуха и пиар. ближайших лет 20-30 точно это не произойдет а там неизвестно кто после него будет , возможно такой же шизик
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Ну всі ж розуміють,що деокупація Криму закінчиться лишень одним - окупацією всієї України...Тому з цього треба і виходити і планувати свої діі...А щодо слів Умерова...то теж повинні знати,що Росія просто випередила Турцію,до якої так схилялись татари і на яку сподівався Меджліс (записано в його програмі)...
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Тільки хай росіяни спочатку виплачувати компенсацію почнуть за моральні збитки кожному українцеві... Я особисто оцінюю свої моральні збитки на 50 млн грн.
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"Разве это люди?.."
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово "немец" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "немец" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! - это просит старуха мать. Убей немца! - это молит тебя дитя. Убей немца! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
24 июля 1942 г.
Эренбург И.Г. Война. 1941-1945. М., 2004. С. 256-257 - савєцкій народ гаваріті?...
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Поправочка:
Безоговорочно уезжают те, кто переселился в Крым не с 18 марта, а с 20 февраля 2014 года.
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Я бы не выселял. Можно пристроить на какие либо работы.
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там все население ***** скоро заменит победобесной ватой, без полномасштабной войны, до полного развала паРашы, Крым уже никогда не будет украинским. хотя цивилизованные страны могут развалить паРашу и без войны (смерть совка наглядно это показала), исключительно экономически, но желания у них нет и не предвидится в ближайшем будущем.
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"Крым уже никогда не будет украинским" - а Украіна будіт украінскай?
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пришелепкувате, не потрібно виривати слова із контексту. навчись читати хоча б якоюсь мовою, а потім вже "свєркай інтелєктам".
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Тобі складно відповісти на питання, чи буде Україна українською?
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а твой туповатый высер оказывается вопрос? если да, то по твоему Украина сейчас не украинская? а по моему она очень даже украинская, была, есть и будет украинской. и война с ****** только подчеркнула этот факт.
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"После деоккупации Крыма управление над полуостровом следует поручить Киеву."
Хотелось бы приблизительно знать,предположить когда наступит ПОСЛЕ?
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ооооооо, це розуміють татари - корінний народ Криму, а зелені придурки на дамбасі хочуть виборів і спільного патрулювання..... кого там виберуть? ще гірших маніяків і педофілів аніж провели у цю раду Слуги Народу?
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