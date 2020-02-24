 Після деокупації Криму потрібно років на 10 встановити призначене з Києва управління, - заступник голови Меджлісу Умеров

Таку думку висловив "Крим.Реалії" заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, передає Цензор.НЕТ.
"У нинішній ситуації проводити вибори за законами України неможливо. Навіть після повного відновлення територіальної цілісності України і деокупації необхідно встановити призначене з Києва управління, хоча б років на десять. Потрібен час, щоб розібратися з тими, у кого "руки в крові", і тими, хто активно будував "русский мир". Що стосується решти населення, нехай кожен сам вирішує, залишається він в Україні, або їде на батьківщину, до Росії. Україна при цьому викуповує всю нерухомість у тих, хто вирішив виїхати, вони не мають сприйматися як біженці. Це не має поширюватися на тих, хто приїхав після 18 березня 2014 року. Вони їдуть без варіантів", - розповів свою точку зору Крим.Реалії заступник голови Меджлісу.
Водночас він зазначив, що вибори депутатів Верховної Ради від АРК проводити потрібно, не чекаючи деокупації.
"А вибори, точніше довибори до Верховної Ради України, можна провести у 12 округах АРК і Севастополя. Організувати ці вибори на всій території материкової частини України. Окружні виборчі комісії розташувати в Києві, а дільничні – в обласних центрах. Голосувати за паспортом, в окрузі відповідно до місця проживання у Криму. І буде в нас 12 депутатів від Криму у ВРУ. Якщо влада в Україні стурбована не здачею Криму, а поверненням, вона це організує", – зазначив Умеров.
Крымская область Смысл наступать второй раз на те же грабли.
И никаких татарских республик.
моё субъективное мнение
в Севастопiль думаю будет достаточно)
нехай кацапи помнють чіє м'ясо з'їли ))
Чего нельзя сказать о понаехавших из Мордора крысчанах(что до оккупации что после)
зачем создавать прецедент?
никаких автономий, ни татарских, ни венгерских ни лугандонских
Украина - унитарное государство! у нас єто в конституции написано
и горе тому кто протянет к ней свои свинные чи жабячи лапы
А что делать с даунбасом, где все идиоты?
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово "немец" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "немец" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил одного немца, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! - это просит старуха мать. Убей немца! - это молит тебя дитя. Убей немца! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
24 июля 1942 г.
Эренбург И.Г. Война. 1941-1945. М., 2004. С. 256-257 - савєцкій народ гаваріті?...
Безоговорочно уезжают те, кто переселился в Крым не с 18 марта, а с 20 февраля 2014 года.
Хотелось бы приблизительно знать,предположить когда наступит ПОСЛЕ?