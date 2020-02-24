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Все про:Гідрометцентр (91) погода (530) ДСНС (2299)

 Істотні опади та сильний вітер: синоптики попередили про різке погіршення погоди

За повідомленням "Укргідрометцентру", в зв'язку з переміщенням активного циклону очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого в західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с.

В Карпатах сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця, пориви вітру 40 м/с.

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Рятувальники попереджають, що погодні умови ускладнять роботу підприємств енергетики і комунального господарства, в Карпатах будуть призводити до порушення на окремих ділянках доріг, припинення руху транспорту.

Вночі та вранці 24 лютого в північно-західних районах Чорного моря очікується сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм; на Азовському морі вдень 24 лютого сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм, місцями значні опади. Ускладнення погодних умов відповідає II (помаранчевого) рівню небезпеки.

Очікувані погодні умови приводити ускладнення роботи морської галузі та морського транспорту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177397
 
 
 Топ коментарі
 
ишак всегда виноват.
судьба такая.

не нравится? - надо перестать быть ишаком.
но в 42 года уже поздновато...
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Ніжин накрило мокрим снігом учора, Чернігів - сьогодні, під ранок... Якби не плюсова температура, то було б уже сантиметрів п"ять-сім... Сипле й зараз... В лісах закінчується сокохід клена. Почався сокохід берези... Цвітуть крокуси...
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Жах..як клімат змінюється, на очах, там де я живу- в центрі Німеччини - ніколи не було так що хоча б пару трійку раз за зиму не було снігу, і тільки цієї зимою в перший раз ( за моi майже пiв життя що я тут живу) не було жодної сніжинки (!)..Все вже розквiтає
навколо ..i це лютий !
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Знов дивлюсь Синоптик. Зараз вітер 7.5 м/с, дощить. Нічого надзвичайного.
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Ніжин накрило мокрим снігом учора, Чернігів - сьогодні, під ранок... Якби не плюсова температура, то було б уже сантиметрів п"ять-сім... Сипле й зараз... В лісах закінчується сокохід клена. Почався сокохід берези... Цвітуть крокуси...
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Жах..як клімат змінюється, на очах, там де я живу- в центрі Німеччини - ніколи не було так що хоча б пару трійку раз за зиму не було снігу, і тільки цієї зимою в перший раз ( за моi майже пiв життя що я тут живу) не було жодної сніжинки (!)..Все вже розквiтає
навколо ..i це лютий !
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ишак всегда виноват.
судьба такая.

не нравится? - надо перестать быть ишаком.
но в 42 года уже поздновато...
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ты знаешь, кем бы не был этот ишак, как ты говоришь, но у него жизнь гораздо успешней твоей.
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цена твоих "мыслей" у тебя на нике.
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смешнее - точно. А насчет "успешнее" - 42 еще не вся жизнь. Вспомни тост из Кавказской пленницы про "адын малэнкий птычка"... зельц наворожил себе уже столько, что остаток своей никчемной сценической жизни вполне может пойти доживать в тюрьме по многим предательским и брехливым статьям... дело времени... диалектика, так скзть...
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если мужик к сорока ничего существенного не достиг , про "дальше" можно уже забыть. Разве что в какую небудь лотерею … И независимо от персоналий можно по жизненному пути сказать о человеке кто он и чего достиг.
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Мужики у вас там на лесоповале за поребриком...
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может для таких как ты и ляшко мужик, но если Винница запоребрик, могу оплатить проезд для пояснения твоих "мыслей" на месте лесоповала .
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и если бы не было правды в моих словах то эта порохоботская шелупонь меня бы не спамила.
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миллионы людей, которые тебя ненавидят - да, сумасшедший успех...

миллионы людей, которые над тобой ржут вголос - над твоей дурацкой самоуверенностью, над твоими клоунскими ужимками, над бездарной ложью и т.д. - да, бешенный успех...

фотожабы, карикатуры во всех мировых газетах, дипломаты и президенты, глядящие на тебя как на кусок дерьма, подхалимы, преданно лижущие туфли, но показывающие фак тебе в спину и готовые предать при первой возможности - колоссальный успех!!!

и главное - ты знаешь, что иначе не будет, что ком катится с горы все быстрее, ты видишь, что взялся не за свое, что у тебя все ползет, что твои распоряжения не выполняются, что промышленность валится, что ты - ягненок перед воротами бойни - бешенный, невообразимый успех!
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повторюсь …. для того что бы кого то критиковать , нужно самому быть безупречным, это как по мне. Ты всю жизнь налоги платишь ? По зебре дорогу переходишь ? Проще спросить …. ты всю дорогу правильный ? Вот я нет …. и потому и не сужу других людей . Как сказал один человек …. сначала покажите мне свой личный миллион, а потом давайте мне советы.
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безупречных в природе нет.
но - тем не менее - все всех критикуют и правильно делают.

ибо есть разница между "небезупречен, ибо перешел дорогу не по зебре" и "небезупречен, ибо за бабки полез в политику и развалил страну".
Небезупречность и там, и там - только масштабы разные, и последствия тоже.

Я, кстати, по зебре перехожу всегда - в Киеве тебя иначе убьют.
А вот миллиона нет - я работяга, а не политик, не мент и не бизнесмен, и не лезу туда, куда меня не тянет.
Кста, Порошенко ты тоже "некритиковал"? - сомневаюсь.
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сразу отвечу по поводу пороха.... я его не критиковал , даже с моей "святостью" там к челу было много вопросов и кто бы что не говорил, я скажу своё что именно порох "привёл" Зеленского во власть . Отвечу так же словами одной продавщини с рошена ….. " не думайте что если я здесь работаю то я за Порошенка " ….. и это при том что зарплата там нормальная.
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Віслюк тягнеться до морквини, яку х-ло переміщає в бік параші. Природу не зміниш (лабух, однако)
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Диви які молодці "Укргидрометцентр", подивились у вікно і нас дуже попереджають про погіршення погоди Істотні опади та сильний вітер: синоптики попередили про різке погіршення погоди - Цензор.НЕТ 8416 Це було ще вчора зрозуміло і без них)))
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у сраного клоуна вечно все через жопу...
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Какие 40м/с ? При 35м/с срывает фундаментальные крышы с домов и вырывает деревья с корнями. 40 - это уже торнадо, катастрофа
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В них така методика. Беруть швидкість вітру взагалі - помножують на два - і це буде в поривах. Але і 20 м/с суттєвий вітер, що може наробити шкоди - 72 км/год не жарти.
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