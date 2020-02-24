 Істотні опади та сильний вітер: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с.
В Карпатах сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця, пориви вітру 40 м/с.
Рятувальники попереджають, що погодні умови ускладнять роботу підприємств енергетики і комунального господарства, в Карпатах будуть призводити до порушення на окремих ділянках доріг, припинення руху транспорту.
Вночі та вранці 24 лютого в північно-західних районах Чорного моря очікується сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм; на Азовському морі вдень 24 лютого сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм, місцями значні опади. Ускладнення погодних умов відповідає II (помаранчевого) рівню небезпеки.
Очікувані погодні умови приводити ускладнення роботи морської галузі та морського транспорту.
навколо ..i це лютий !
судьба такая.
не нравится? - надо перестать быть ишаком.
но в 42 года уже поздновато...
миллионы людей, которые над тобой ржут вголос - над твоей дурацкой самоуверенностью, над твоими клоунскими ужимками, над бездарной ложью и т.д. - да, бешенный успех...
фотожабы, карикатуры во всех мировых газетах, дипломаты и президенты, глядящие на тебя как на кусок дерьма, подхалимы, преданно лижущие туфли, но показывающие фак тебе в спину и готовые предать при первой возможности - колоссальный успех!!!
и главное - ты знаешь, что иначе не будет, что ком катится с горы все быстрее, ты видишь, что взялся не за свое, что у тебя все ползет, что твои распоряжения не выполняются, что промышленность валится, что ты - ягненок перед воротами бойни - бешенный, невообразимый успех!
но - тем не менее - все всех критикуют и правильно делают.
ибо есть разница между "небезупречен, ибо перешел дорогу не по зебре" и "небезупречен, ибо за бабки полез в политику и развалил страну".
Небезупречность и там, и там - только масштабы разные, и последствия тоже.
Я, кстати, по зебре перехожу всегда - в Киеве тебя иначе убьют.
А вот миллиона нет - я работяга, а не политик, не мент и не бизнесмен, и не лезу туда, куда меня не тянет.
Кста, Порошенко ты тоже "некритиковал"? - сомневаюсь.
Мери Поппинс возвращается.(с)