 Істотні опади та сильний вітер: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с.

В Карпатах сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця, пориви вітру 40 м/с.

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Рятувальники попереджають, що погодні умови ускладнять роботу підприємств енергетики і комунального господарства, в Карпатах будуть призводити до порушення на окремих ділянках доріг, припинення руху транспорту.

Вночі та вранці 24 лютого в північно-західних районах Чорного моря очікується сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм; на Азовському морі вдень 24 лютого сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм, місцями значні опади. Ускладнення погодних умов відповідає II (помаранчевого) рівню небезпеки.

Очікувані погодні умови приводити ускладнення роботи морської галузі та морського транспорту.