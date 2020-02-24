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 Політика України, Суспільство
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 "Там простіше забезпечити охорону", - Гончарук пояснив, чому евакуйованих з Уханя розмістили в Нових Санжарах

Евакуйованих в Україну з охопленого коронавірусом китайського Уханя розмістили в селищі Нові Санжари Полтавської області у зв'язку з найкращою охороною об'єкта.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Було декілька об'єктів, які готові були прийняти людей, але конкретно цей об'єкт був обраний через те, що там простіше забезпечити охорону, тобто фактично – безпеку. Це режимний об'єкт, який належить Національній гвардії, нам зрозумілий там персонал, ми розуміємо, що це люди, які служать фактично, тобто вони були там перевірені, ми розуміли дуже добре територію", – сказав він.

За його словами, підконтрольність території в Нових Санжарах була одним із критеріїв, які переконали зупинитися саме на цьому об'єкті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речі, гігієнічні та антисептичні засоби, - МОЗ ввело обмеження на передачі в "Нові Санжари"

Гончарук наголосив, що всі евакуйовані станом на 23 лютого здорові і для них створили додаткові зручності.

"Окремі мобільні оператори встановили там тимчасові вишки зв'язку, щоб у людей був кращий зв'язок, щоб їм було простіше спілкуватися, зв'язуватися зі своїми рідними, близькими. Завтра ми ще там додаткові умови комфорту для них створимо, всі необхідні санітарно-гігієнічні потреби забезпечені, у них є їжа, там тепло, вони в безпеці", – зазначив глава уряду.

Читайте: Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177396
 
 
 Топ коментарі
 
Не бреши, собака! Вы до последнего не могли определиться куда их везти
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А пуркуа бы и не па?
Если 73% поверили в зарплаты по 4000 денег в месяц, то во все поверят, разве не так?
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В Обуховском районе было бы сложнее?... "Там проще обеспечить охрану", - Гончарук объяснил, почему эвакуированных из Ухани разместили в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 8090
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звісно - 406 чоловік охорони складно розмістити. А на базі чи в санаторії ДСО слабо?
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Там забора практически нет. Нужен был режимный обьект, куда муха не проскочит. И персонал, привыкший четко выполнять приказы. Медицинская база ВСУ или МВД.
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Прикольно, что израильтянина и других иностранцев в Украину вывезли из Южной Кореи. А в Израиль бы его просто не впустили, гражданина Израиля.

As of Sunday, the entry of non-residents or citizens of Israel who were in South Korea during the 14 days prior to their arrival in Israel was prevented. As of Monday, this directive will also apply for those arriving from Japan.
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Ясное дело в Украине медицина впереди планеты всей.
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Повний шінанай за опа,опа шінанай! Жидам повезло що у них канздідуції немає ,і впускати чи не впускати власних маланців можна на власний розсуд інших маланців!
А на території нової хазарії такі якраз підходять з метою зачистки плодородної і благодатної земельки під приватизацію ,від ґоїмів!
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Муха может и не проскочит, а вот журналист и оператор канал ZIK проскочили.
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я думаю, що саме "про муха не проскочить" відносно самого вірусу (вони не заражені) не дуже сюди підходить. скоріш за все що невеличке село і його проще упресувати.
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Вы думаете это он выбирал? Думаете он знает какие объекты есть в распоряжении государства? Он несет на телекамеры что попало...
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В Качановской исправительной колонии Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области (№ 54) - там надежнее всего. Место проверенное известными людьми!
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Я ж і кажу орда все що можна було вкрасти у себе продавала німцям, а те що крадене дешевше коштує, знають усі. Тільки ось крали окупанти і у німців, може хтось з них отримував від цього задоволення. Ну що ж нехай проведуть у себе референдум про повернення ГРВГ.
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але пан правий ... СА навчила нiмцiв ставити замки на дачах, чого раніше не було
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США обвиняют Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

"Там простіше забезпечити охорону", - Гончарук пояснив, чому евакуйованих з Уханя розмістили в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 4614

Тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях начали скоординированные усилия по распространению тревоги о новом коронавирусе - передает AFP
Несколько тысяч онлайн-аккаунтов, ранее идентифицированных, как используемых для трансляции поддерживаемых Россией сообщений о крупных событиях, таких как война в Сирии, протесты желтых жилетов во Франции и массовые демонстрации в Чили, публикуют "почти идентичные" сообщения о новом коронавирусе.
Учетные записи-управляемые людьми, а не ботами-публикуются в одно и то же время на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках и могут быть связаны с российскими прокси или передавать аналогичные сообщения в поддерживаемые Россией каналы, такие как RT и Sputnik.

Кампания дезинформации была выявлена американскими наблюдателями в середине января после того, как китайские официальные лица объявили о третьей смерти от нового коронавируса в Ухане, эпицентре вспышки.

Российские финансируемые государством СМИ начали проталкивать антизападные сообщения о причине эпидемии 20 января, а операторы аккаунтов в социальных сетях начали публиковать глобально уже на следующий день, говорят американские чиновники.
Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса. В частности, речь идет об утверждениях, что COVID-19 - биологическое оружие, произведенное ЦРУ, а распространение вируса - это попытка США «вести экономическую войну с Китаем».

71 комментарий
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Дикуни то в центрі Києва там у різних КМ,ВР,ОП!
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Не бреши, собака! Вы до последнего не могли определиться куда их везти
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Должны были везти в Тернопольскую область или военный госпталь во Львовской области. Но эти области отказались принимать эвакуированных.
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Степа, чому ти таких бовдур, а 800 хворих з шпиталю куди діли б?
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А куда дели 800 больных в Санжарах? Военный госпиталь в Львовской области был оптимальным вариантом. В США эвакуиррванных также разместили в военных госпиталях в Техасе и Небраске.
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В Санжарах полицейский ветхий санаторий, там не было никаких больных... А в США обеспечили все необходимое для персонала и не собирались раскидать раненых воинов по домам)
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ти не знаєш, що таке укранський санаторій. це щось частково СПА, якісь процедури медичні тіпа укольчик чи помірять температуру з давлєнієм. це курорт без моря і басейну, лише природа і подалі від цивілізації.
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Всі ганяються за вірусом якого ніхто не бачив. "Там проще обеспечить охрану", - Гончарук объяснил, почему эвакуированных из Ухани разместили в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 3298
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25% - Roman

Дебати! Гончаренко vs «Cлуга Нарота
». Обов'язково дивіться до кінця. "Там проще обеспечить охрану", - Гончарук объяснил, почему эвакуированных из Ухани разместили в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 4150



https://twitter.com/i/status/1231131332899676161

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Шось мені Гончаренко починає подобатися все більше і більше.
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коментар відмічено як спам  
 
вам пора вступать в лигу сексуальных меньшинств
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В христианскую женскую лигу трезвости.
Гончаренко всегда считал ушлепком.
Но последнее время то ли исправился. То ли повзрослел. То ли нашел свою аудиторию, потому что говорит то же, что сказал бы и я.
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на Цензорі модератори взагалі якісь кумедні ))
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і цікаво, який дятєл відмітив твій комент як спам. адмін -тайни Зедрочер?
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У маєтках олігархів і умови кращі, і дороги до них, та й охорона вже є. Бздить Гончарук.
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Неужели они действительно считают нас настолько тупыми что этому объяснению проверим? Это одно из тупейших необоснованных делетантских объяснений этой убогой мышлением командой. Идиоты!!!!!!
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А пуркуа бы и не па?
Если 73% поверили в зарплаты по 4000 денег в месяц, то во все поверят, разве не так?
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порох обещал воинам АТО по 1000грн в день,да и еще много чего.
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"нам понятен там персонал, мы понимаем, что это люди, которые служат фактически"
Источник: https://censor.net.ua/n3177396

Как же, как же. Помню, помню.
Выкладывали ролик на censor, с двумя молодыми дурами там, в карантине.
Показывают они "персонал" за окнами и верещат что-то вроде "ой, мужчинки".
Там такой будет "карантин" (судя по посещениям Скалецкой журналистом в номере), что "тушите свет".
Ну, хоть не триппер.
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а в Австралии где карантин организовали ?
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Зато наверняка есть правительственные санатории в Карпатах. Но как же без пиара и нескольких сотен ментов?
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Нет у нас и правительственных санаториев в Карпатах, да и сами Карпаты далеко.

Ниши эвакуированные в обычной больнице находятся. В спец боксе.
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11 человек эвакуированных с лайнера "Diamond Princess", 2 из них с вирусов в больнице.
около 200 под домашним карантином, которые контактировали с туристами из Ю. Кореи у которых позже, дома, выявили вирус.
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ну так двоє. а не 70. жодну діючу лікарню так не зачистити.
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Выбрали медучреждение МВД, потому что персонал на службе и не может так просто послать Вас на х...
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якщо б ти читав новини, то знав би, що санжарський персонал там не працює, там завезений підготовлений свій персонал. персонал Санжар сказав, що не вийде на роботу, але їх і не запросили. принаймні так писали тут на цензорі. окрім того у блогера Київська русь на телефон дзвонив санжарець і сказав, що санжарський персонал о 18:00 19го пішов додому з роботи і більше не повернувся.
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Звучить якось особливо моторошно "пішли і не повернулися". Може це вони кидалися на нацгвардійців, бо 6а роботу хотіли ?
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А мне кажется лучше всего была бы охрана в Козино, Конче Заспе, или Феофании, хотя вряд ли там лечатся властьимущие, они все по Европейским больницам или США.
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"На следующей неделе в Киеве пройдет акция протеста против ликвидации больниц и урезания зарплат медикам.Митинг пройдет в среду, 26 февраля, на столичном Майдане. Сбор участников состоится на Майдане в 11:00, после чего они пройдут к Кабмину и затем к Офису Президента.
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А к примеру, в воинской части в лесу? Там сложнее организовать охрану?
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Бо це був найзачуханіший санаторій МВС для пенсіонерів НГУ.
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Це він зовні зачуханий для конспірації, а внутрішньо оздоблений золотом, як хата Пшонки.
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на аргентинських сайтах вже є фотки тамошніх санвузлів.
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Та хтоб то сумнівався! Уся планета це побачила!
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А речник наподобі Мендель при Уряді є? Якщо є - то нехай працює, негоже Премєру функціі останнього суміщать зі своїми.
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А чому не було розмістити евакуйованих відразу в СІЗО? Це ж скільки відразу було б вирішено проблем і з їхньою безпекою , і спокоєм для населення. Тим більше зовсім нещодавно один прищ з уряду заявив , що умови перебування там зашибісь і він сам би був не проти переїхати туди жити на постійно
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Канешна ви і хотіли такого ж резонансу, але на бандерівщині, як раз на урочини Майдану, але потім зрозуміли, що вам за брехню там з тітушками вламають так, що до кабміну бігтиме разом з БТРами.
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Из ФБ:
"Здорові люди прилетіли до хворої країни"
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Сейчас ещё девочка прилетит, собачкой рассчитаться.
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Гончарук далі пробиває дно..сама найкраща охорона це Конча Заспа, дачи трутнів.
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В Синегорах..ще простіше було би..бо там вона вже є З відеокамерами та іншими приблудами
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Озонаторы и Ко (ронавирус)

Этот текст - реакция на пост «КОРОНАВИРУС: НЕКОТОРЫЕ СТРАННОСТИ», где автор поднимает тему использования озонаторов для защиты от коронавируса.
Тем, кому лень читать - озонаторы не используют в развитых странах потому, что они не только мало эффективны, но и чрезвычайно опасны. Теперь можно сразу идти в комментарии.

Почему это не работает?
Для начала обозначим понятие «эффективность», а также систему координат, в которой мы будем вести диалог.
Под эффективностью будем понимать имеющее доказанное существенное положительное влияние свойство, проявляющееся при обычных условиях. Реклама производителей - это не то, что можно называть эффективностью.
Здесь нужен пример. Представьте накрытый белой скатертью стол, на котором лежит красное яблоко.
Ваша задача - переместить яблоко со стола на стоящий рядом стул, при этом вы можете использовать только два способа: дуть на яблоко и свою руку. Дуя на яблоко, вы сможете сдвинуть его с места, возможно, после бесконечного числа попыток, вы сможете изловчиться и сдуть яблоко так, чтобы оно упало сразу на стул, однако мы не будем рассматривать такой способ в качестве эффективного.
Дуть на яблоко, когда у вас есть руки, не эффективно.

На чём основаны ваши выводы?
Собственные мысли, услышанное от коллег на работе, сюжеты по первому каналу в программе «Здоровье», прочитанные комментарии к постам - всё это ценный пласт информации. Ценный для перетирания в курилке. К реальности это всё имеет отдаленное значение.
Есть наука, есть доказательная медицина, есть исследования, есть развитые страны. Эти явления никем, кроме религиозных фанатиков и прочих невежд, не оспариваются. Следовательно, для отправной точки используем опыт и знания тех, кому точно можно доверять.
Дальше использованы рекомендации WHO (Всемирная Организации Здравоохранения) и EPA (Американское Агентство по охране окружающей среды).

Какие рекомендации дает WHO относительно очистки воздуха?
В отношении воздуха в помещениях, где содержаться больные коронавирусом действует рекомендация по размещению в хорошо проветриваемых одноместных комнатах.
Для комнат общего отделения с естественной вентиляцией адекватная вентиляция считается равной 60 л/с на пациента.
В помещениях, где проводятся связанные с обследованием органов дыхания манипуляции, вентиляция должна составлять 160 л/с на человека, воздух должен сменяться в помещении не менее 12 раз за час.
Собственно, на этом всё. Никаких озонаторов или других очистителей воздуха нет. Список мер длинный, но в отношении воздуха иные рекомендации отсутствуют.
Подробнее здесь.

Как относится к озонаторам EPA?
Во-первых, ни одна государственная структура в США не одобрила использование озонаторов в общественных местах.
В-вторых, потенциальные связанные с озоном риски выглядят так: снижение функции легких, обострение астмы, раздражение горла и кашель, боль в груди и одышка, воспаление легочной ткани, более высокая восприимчивость к респираторной инфекции (да, да, именно так).
В-третьих, при использовании в концентрациях, не превышающих безопасные для человека стандарты, озон, применяемый к воздуху внутри помещений, не удаляет вирусы, бактерии, плесень и другие биологические загрязнители.
В-четвертых, некоторые данные свидетельствуют о том, что низкие уровни озона могут снижать концентрации в воздухе и препятствовать росту определенных биологических организмов в присутствии озона, но его концентрации должны быть в 5-10 раз выше, чем это предусмотрено стандартами общественного здравоохранения.

Вывод здесь такой - вы не можете контролировать количество озона в помещении, сам озон несет в себе намного больше вреда, чем пользы.
Использование озонаторов опасно при определенных условиях. Тут уместно вспомнить пример про красное яблоко.
Подробнее здесь.

Какие рекомендации по очистке воздуха дает EPA?

1. Контроль источников загрязнения. Следует устранить или контролировать источники загрязнения;
2. Вентиляция. Имеющийся воздух нужно разбавлять чистым и принудительно отводить загрязняющие вещества через вентиляцию;
3. Очистка воздуха: удаление загрязняющих веществ с помощью проверенных методов очистки воздуха.
Здесь важно понимать, что последний пункт - очистка воздуха, не считается достаточным сам по себе, но иногда используется в качестве дополнения к первым двум.
Вывод: имеющиеся научные данные показывают, что при концентрациях, не превышающих стандарты общественного здравоохранения, озон, как правило, неэффективен в борьбе с загрязнением воздуха внутри помещений.
Концентрация озона должна значительно превышать санитарные нормы, чтобы эффективно удалять большинство загрязнителей воздуха в помещениях. В процессе реакции с химическими веществами в помещении озон может производить другие химические вещества, которые сами по себе могут быть опасны.

В заключении небольшое добавление про ультрафиолетовые лампы

Обычные бытовые УФ излучатели имеют ограниченную эффективность в устранении бактерий и плесени. Эффективное уничтожение некоторых вирусов и большинства спор плесени и бактерий обычно требует гораздо более высоких уровней воздействий ультрафиолета, чем может обеспечить обычный домашний УФ излучатель.
Таким образом, УФ излучатели не представляются эффективным в качестве единственного средства очистки.

Краткий разбор некоторых тезисов
«…Фактически, всякий человек может купить эти простые приборы и обеспечить безопасность помещений своего жилища…» - эти приборы не эффективны, их можно купить исключительно в качестве дополнения. Для обеспечения безопасных условий достаточно установить приточные клапаны в каждом помещении и смонтировать постоянно работающий вытяжной вентилятор в ванной.

«…Еще более актуально было бы применять мощные промышленные озонаторы в местах скопления людей - на транспорте, в общественных зданиях, школах…» - это не только не актуально, но и опасно. Обработка поверхностей стандартными средствами очистки (мыльные растворы, 70-% спиртовые растворы, гипохлорид натрия) вполне достаточны по мнению WHO и имеют многократно подтвержденную научно эффективность. Именно поэтому вы не видите в репортажах из других стран озонаторов и УФ-ламп, специалисты ходят с опрыскивателями и фактически моют все поверхности.

«…Причем интересно, что промышленные УФ-излучатели и озонаторы широко используются в водоснабжении, на станциях аэрации, в пищевой промышленности - то есть они вполне доступны…» - очистка воды и очистка воздуха не одно и то же. То, что эффективно для воды, не работает для воздуха.

«…К сожалению, в настоящий момент иных способов борьбы с вирусом нет…» - мойте руки и никакие вирусы вам не страшны. Обычные санитайзеры прекрасно с ними справляются.

обсуждение, комментарии
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Про "так проще", жизнь и смерть и кому мы дали порулить...
Притча из жизни умных, которая может быть полезна и для нас...
Жило-было себе две мышки-норушки. Одна усердно собирала оставшиеся в полях зернышки, а другая пристроилась в дом к человеку и копалась в его мусорном ведре по ночам, когда человек спал. И каких только остатков от вкусняшек ей только не перепадало. Она даже пыталась учить "жизни" первую мышку. Пока не позарилась на большой кусок сыра, оставленный тупым хозяином. Недооценила она кое-што...
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Глупое обьяснение , выбор должен производиться по специфике , оснащенности , кадровому профилю , расположению вне массового скоплению людей !!! окружить санаторий бтр -ами , поставить ментов в оцепление это еще не все , так же хотел бы напомнить что Карантинные мероприятия также включают охрану территории государства от завоза инфекционных болезней извне, а не с точностью наоборот "Там простіше забезпечити охорону", - Гончарук пояснив, чому евакуйованих з Уханя розмістили в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 6720
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Вот что сделает Зеленский, Аваков и Скалецкая, если в Санжарах, не дай Бог конечно, начнется эпидемия коронавируса?
Признают ли они ошибки руководства и уйдут ли в отставку добровольно, или будут держаться за кресла, как в дикари из средневековья?
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А кому то из зебанутых приходило в голову, что в карантине эвакуированных меж собой было необходимо разделить?
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у меня другая версия: Полтавская обл. одна из самых маленьких. потому, в случае распространения коронавируса, ее будет проще всего заблокировать... но это они так считают, ЗЕбилы! будет поздно, реально, поздно! природа ошибок не прощает!!!
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А президент давеча хаял жителей тернопольской области, что мол не пустили туда людей хот там были Лучше условия...г-н премьер-министр, кто из вас трындит? Вы со своей "безопасность" или ваш президент со своим "лучше условия"?
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Велкам ту зе хотел Калифорния

В Калифорнии и Алабаме местные власти заблокировали размещение эвакуированных людей с положительным тестом на коронавирус в государственных учреждениях.

"Там простіше забезпечити охорону", - Гончарук пояснив, чому евакуйованих з Уханя розмістили в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 4443

New York Times
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базове слово "позитивний тест", таких лише на спецоб"єкт.
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Доставка еды в санаторий.
https://youtu.be/692s6zHN8zs
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А.Бабченко
Гравитация, бессердечная ты ****

В Калифорнии трагически погиб 64-летний Майк Хьюз, пытавшийся доказать, что Земля плоская.
Паровая ракета упала около Барстоу в штате Калифорния. Хьюз пытался подняться в воздух, не используя передовые технологии. На кадрах трагической аварии видно, как ракета взлетает в воздух. Через несколько секунд она падает на землю, на заднем плане слышны крики напуганных зрителей.

ссылка на ютуб

Отмечается, что Хьюза и его полеты спонсировало общество "Плоская Земля", члены которого верят в то, что государственная космическая программа является заговором, а планета на самом деле плоская.
Но, что не может хоть как-то не сглаживать испанский стыд, так это тот факт, что долбое@ов много. По всему миру. Испаряться они будут долго.
Чувак на паровой, Карл!, ракете отправился вверх посмотреть, не плоская ли земля. И почему-то е@нулся. Даже не знаю, что пошло не так.
Почему паровозы не летают. Как птицы.
Ну, зато Грета должна быть довольна.
Чистые технологии, вот это все.
Чувак при этом - ведущий Дискавери Чэннел.
Кажется, премия Дарвина нашла своего победителя.
И он даже не из Новых Санжар.
Прекрасного вам с утра в ленту.
Аркадий Бабченко
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А куда делись закрытые пансионаты, для восстановления силовиков типа беркутни ?
Там персонал тоже "непонятен" ?
Хватит оправдываться за свои провокации.
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Зона обсервации в Новых Санжарах.Посторонние люди внутри зоны.

Выходящие\входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее.

Отсутствие дезинфекции стоков.
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вірус вірусом, а що там в омані було з патрушєвим ?
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