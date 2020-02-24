 "Там простіше забезпечити охорону", - Гончарук пояснив, чому евакуйованих з Уханя розмістили в Нових Санжарах

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Було декілька об'єктів, які готові були прийняти людей, але конкретно цей об'єкт був обраний через те, що там простіше забезпечити охорону, тобто фактично – безпеку. Це режимний об'єкт, який належить Національній гвардії, нам зрозумілий там персонал, ми розуміємо, що це люди, які служать фактично, тобто вони були там перевірені, ми розуміли дуже добре територію", – сказав він.
За його словами, підконтрольність території в Нових Санжарах була одним із критеріїв, які переконали зупинитися саме на цьому об'єкті.
Гончарук наголосив, що всі евакуйовані станом на 23 лютого здорові і для них створили додаткові зручності.
"Окремі мобільні оператори встановили там тимчасові вишки зв'язку, щоб у людей був кращий зв'язок, щоб їм було простіше спілкуватися, зв'язуватися зі своїми рідними, близькими. Завтра ми ще там додаткові умови комфорту для них створимо, всі необхідні санітарно-гігієнічні потреби забезпечені, у них є їжа, там тепло, вони в безпеці", – зазначив глава уряду.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
As of Sunday, the entry of non-residents or citizens of Israel who were in South Korea during the 14 days prior to their arrival in Israel was prevented. As of Monday, this directive will also apply for those arriving from Japan.
А на території нової хазарії такі якраз підходять з метою зачистки плодородної і благодатної земельки під приватизацію ,від ґоїмів!
Тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях начали скоординированные усилия по распространению тревоги о новом коронавирусе - передает AFP
Несколько тысяч онлайн-аккаунтов, ранее идентифицированных, как используемых для трансляции поддерживаемых Россией сообщений о крупных событиях, таких как война в Сирии, протесты желтых жилетов во Франции и массовые демонстрации в Чили, публикуют "почти идентичные" сообщения о новом коронавирусе.
Учетные записи-управляемые людьми, а не ботами-публикуются в одно и то же время на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках и могут быть связаны с российскими прокси или передавать аналогичные сообщения в поддерживаемые Россией каналы, такие как RT и Sputnik.
Кампания дезинформации была выявлена американскими наблюдателями в середине января после того, как китайские официальные лица объявили о третьей смерти от нового коронавируса в Ухане, эпицентре вспышки.
Российские финансируемые государством СМИ начали проталкивать антизападные сообщения о причине эпидемии 20 января, а операторы аккаунтов в социальных сетях начали публиковать глобально уже на следующий день, говорят американские чиновники.
Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса. В частности, речь идет об утверждениях, что COVID-19 - биологическое оружие, произведенное ЦРУ, а распространение вируса - это попытка США «вести экономическую войну с Китаем».
71 комментарий
25% - Roman
Дебати! Гончаренко vs «Cлуга Нарота
». Обов'язково дивіться до кінця.
https://twitter.com/i/status/1231131332899676161
Гончаренко всегда считал ушлепком.
Но последнее время то ли исправился. То ли повзрослел. То ли нашел свою аудиторию, потому что говорит то же, что сказал бы и я.
Если 73% поверили в зарплаты по 4000 денег в месяц, то во все поверят, разве не так?
Источник: https://censor.net.ua/n3177396
Как же, как же. Помню, помню.
Выкладывали ролик на censor, с двумя молодыми дурами там, в карантине.
Показывают они "персонал" за окнами и верещат что-то вроде "ой, мужчинки".
Там такой будет "карантин" (судя по посещениям Скалецкой журналистом в номере), что "тушите свет".
Ну, хоть не триппер.
Christmas island.
Ниши эвакуированные в обычной больнице находятся. В спец боксе.
около 200 под домашним карантином, которые контактировали с туристами из Ю. Кореи у которых позже, дома, выявили вирус.
"Здорові люди прилетіли до хворої країни"
Этот текст - реакция на пост «КОРОНАВИРУС: НЕКОТОРЫЕ СТРАННОСТИ», где автор поднимает тему использования озонаторов для защиты от коронавируса.
Тем, кому лень читать - озонаторы не используют в развитых странах потому, что они не только мало эффективны, но и чрезвычайно опасны. Теперь можно сразу идти в комментарии.
Почему это не работает?
Для начала обозначим понятие «эффективность», а также систему координат, в которой мы будем вести диалог.
Под эффективностью будем понимать имеющее доказанное существенное положительное влияние свойство, проявляющееся при обычных условиях. Реклама производителей - это не то, что можно называть эффективностью.
Здесь нужен пример. Представьте накрытый белой скатертью стол, на котором лежит красное яблоко.
Ваша задача - переместить яблоко со стола на стоящий рядом стул, при этом вы можете использовать только два способа: дуть на яблоко и свою руку. Дуя на яблоко, вы сможете сдвинуть его с места, возможно, после бесконечного числа попыток, вы сможете изловчиться и сдуть яблоко так, чтобы оно упало сразу на стул, однако мы не будем рассматривать такой способ в качестве эффективного.
Дуть на яблоко, когда у вас есть руки, не эффективно.
На чём основаны ваши выводы?
Собственные мысли, услышанное от коллег на работе, сюжеты по первому каналу в программе «Здоровье», прочитанные комментарии к постам - всё это ценный пласт информации. Ценный для перетирания в курилке. К реальности это всё имеет отдаленное значение.
Есть наука, есть доказательная медицина, есть исследования, есть развитые страны. Эти явления никем, кроме религиозных фанатиков и прочих невежд, не оспариваются. Следовательно, для отправной точки используем опыт и знания тех, кому точно можно доверять.
Дальше использованы рекомендации WHO (Всемирная Организации Здравоохранения) и EPA (Американское Агентство по охране окружающей среды).
Какие рекомендации дает WHO относительно очистки воздуха?
В отношении воздуха в помещениях, где содержаться больные коронавирусом действует рекомендация по размещению в хорошо проветриваемых одноместных комнатах.
Для комнат общего отделения с естественной вентиляцией адекватная вентиляция считается равной 60 л/с на пациента.
В помещениях, где проводятся связанные с обследованием органов дыхания манипуляции, вентиляция должна составлять 160 л/с на человека, воздух должен сменяться в помещении не менее 12 раз за час.
Собственно, на этом всё. Никаких озонаторов или других очистителей воздуха нет. Список мер длинный, но в отношении воздуха иные рекомендации отсутствуют.
Подробнее здесь.
Как относится к озонаторам EPA?
Во-первых, ни одна государственная структура в США не одобрила использование озонаторов в общественных местах.
В-вторых, потенциальные связанные с озоном риски выглядят так: снижение функции легких, обострение астмы, раздражение горла и кашель, боль в груди и одышка, воспаление легочной ткани, более высокая восприимчивость к респираторной инфекции (да, да, именно так).
В-третьих, при использовании в концентрациях, не превышающих безопасные для человека стандарты, озон, применяемый к воздуху внутри помещений, не удаляет вирусы, бактерии, плесень и другие биологические загрязнители.
В-четвертых, некоторые данные свидетельствуют о том, что низкие уровни озона могут снижать концентрации в воздухе и препятствовать росту определенных биологических организмов в присутствии озона, но его концентрации должны быть в 5-10 раз выше, чем это предусмотрено стандартами общественного здравоохранения.
Вывод здесь такой - вы не можете контролировать количество озона в помещении, сам озон несет в себе намного больше вреда, чем пользы.
Использование озонаторов опасно при определенных условиях. Тут уместно вспомнить пример про красное яблоко.
Подробнее здесь.
Какие рекомендации по очистке воздуха дает EPA?
1. Контроль источников загрязнения. Следует устранить или контролировать источники загрязнения;
2. Вентиляция. Имеющийся воздух нужно разбавлять чистым и принудительно отводить загрязняющие вещества через вентиляцию;
3. Очистка воздуха: удаление загрязняющих веществ с помощью проверенных методов очистки воздуха.
Здесь важно понимать, что последний пункт - очистка воздуха, не считается достаточным сам по себе, но иногда используется в качестве дополнения к первым двум.
Вывод: имеющиеся научные данные показывают, что при концентрациях, не превышающих стандарты общественного здравоохранения, озон, как правило, неэффективен в борьбе с загрязнением воздуха внутри помещений.
Концентрация озона должна значительно превышать санитарные нормы, чтобы эффективно удалять большинство загрязнителей воздуха в помещениях. В процессе реакции с химическими веществами в помещении озон может производить другие химические вещества, которые сами по себе могут быть опасны.
В заключении небольшое добавление про ультрафиолетовые лампы
Обычные бытовые УФ излучатели имеют ограниченную эффективность в устранении бактерий и плесени. Эффективное уничтожение некоторых вирусов и большинства спор плесени и бактерий обычно требует гораздо более высоких уровней воздействий ультрафиолета, чем может обеспечить обычный домашний УФ излучатель.
Таким образом, УФ излучатели не представляются эффективным в качестве единственного средства очистки.
Краткий разбор некоторых тезисов
«…Фактически, всякий человек может купить эти простые приборы и обеспечить безопасность помещений своего жилища…» - эти приборы не эффективны, их можно купить исключительно в качестве дополнения. Для обеспечения безопасных условий достаточно установить приточные клапаны в каждом помещении и смонтировать постоянно работающий вытяжной вентилятор в ванной.
«…Еще более актуально было бы применять мощные промышленные озонаторы в местах скопления людей - на транспорте, в общественных зданиях, школах…» - это не только не актуально, но и опасно. Обработка поверхностей стандартными средствами очистки (мыльные растворы, 70-% спиртовые растворы, гипохлорид натрия) вполне достаточны по мнению WHO и имеют многократно подтвержденную научно эффективность. Именно поэтому вы не видите в репортажах из других стран озонаторов и УФ-ламп, специалисты ходят с опрыскивателями и фактически моют все поверхности.
«…Причем интересно, что промышленные УФ-излучатели и озонаторы широко используются в водоснабжении, на станциях аэрации, в пищевой промышленности - то есть они вполне доступны…» - очистка воды и очистка воздуха не одно и то же. То, что эффективно для воды, не работает для воздуха.
«…К сожалению, в настоящий момент иных способов борьбы с вирусом нет…» - мойте руки и никакие вирусы вам не страшны. Обычные санитайзеры прекрасно с ними справляются.
обсуждение, комментарии
Притча из жизни умных, которая может быть полезна и для нас...
Жило-было себе две мышки-норушки. Одна усердно собирала оставшиеся в полях зернышки, а другая пристроилась в дом к человеку и копалась в его мусорном ведре по ночам, когда человек спал. И каких только остатков от вкусняшек ей только не перепадало. Она даже пыталась учить "жизни" первую мышку. Пока не позарилась на большой кусок сыра, оставленный тупым хозяином. Недооценила она кое-што...
Признают ли они ошибки руководства и уйдут ли в отставку добровольно, или будут держаться за кресла, как в дикари из средневековья?
В Калифорнии и Алабаме местные власти заблокировали размещение эвакуированных людей с положительным тестом на коронавирус в государственных учреждениях.
New York Times
https://youtu.be/692s6zHN8zs
Гравитация, бессердечная ты ****
В Калифорнии трагически погиб 64-летний Майк Хьюз, пытавшийся доказать, что Земля плоская.
Паровая ракета упала около Барстоу в штате Калифорния. Хьюз пытался подняться в воздух, не используя передовые технологии. На кадрах трагической аварии видно, как ракета взлетает в воздух. Через несколько секунд она падает на землю, на заднем плане слышны крики напуганных зрителей.
ссылка на ютуб
Отмечается, что Хьюза и его полеты спонсировало общество "Плоская Земля", члены которого верят в то, что государственная космическая программа является заговором, а планета на самом деле плоская.
Но, что не может хоть как-то не сглаживать испанский стыд, так это тот факт, что долбое@ов много. По всему миру. Испаряться они будут долго.
Чувак на паровой, Карл!, ракете отправился вверх посмотреть, не плоская ли земля. И почему-то е@нулся. Даже не знаю, что пошло не так.
Почему паровозы не летают. Как птицы.
Ну, зато Грета должна быть довольна.
Чистые технологии, вот это все.
Чувак при этом - ведущий Дискавери Чэннел.
Кажется, премия Дарвина нашла своего победителя.
И он даже не из Новых Санжар.
Прекрасного вам с утра в ленту.
Аркадий Бабченко
Там персонал тоже "непонятен" ?
Хватит оправдываться за свои провокации.
Выходящие\входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее.
Отсутствие дезинфекции стоков.