 Кількість осіб, які заразилися коронавірусом, поза межами материкового Китаю сягнула 2,2 тис., - гонконгські ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post.
За її даними, кількість жертв коронавірусу збільшилася за добу до 26 осіб: вісім людей померли в Ірані, сім - у Південній Кореї, чотири - в Японії, по два летальні випадки зафіксовано в Гонконзі й Італії, по одному - у Франції, на Тайвані та Філіппінах.
Найбільше хворих - 838 - виявлено на території Японії, з них понад 630 припадає на пасажирів і членів екіпажу Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.
Як повідомило агентство "Ренхап", у Південній Кореї виявлено 161 новий випадок зараження, загальна кількість хворих досягла 763 особи.
В Італії налічується 152 хворих, у Сінгапурі - 89, у Гонконзі - 74, Ірані - 43, Таїланді і США - 35, на Тайвані - 28, в Австралії - 23, в Малайзії - 22, Німеччині і В'єтнамі - по 16, у Франції - 12, в ОАЕ - 11, Макао - 10. Менше 10 випадків захворювання зафіксовано у Великій Британії, Канаді, на Філіппінах, в Індії, Росії, Іспанії, Бельгії, Камбоджі, Єгипті, Фінляндії, Непалі, Шрі-Ланці та Швеції.
Источник: https://censor.net.ua/n3177393
Трудовые мигранты, что ли, китайские?
И "Квартал 95" иммунитета не имеет то же.
Зебилы!, - мы можем не дожить до следующих выборов что бы избрать какого нибудь веселого таксиста...
Пичалька...
Источник: https://censor.net.ua/n3177393
Это может означать, что диагностика хорошая, всех зараженных выявляют.
Вон, в списке стран с заболевшими нет ни Афганистана, ни Пакистана.
Озчает ли это, что там нет носителей коронавируса?
Нет, это означает, что там нет тестов.
Нет тестов - нет заболевших.
"Нет человека - нет проблемы" (рябой Йося)
Люди во многом сами творцы своего здоровья, только многие это не воспринимают, сваливая на факторы окружающей среды.
Я оперирую информацией 5 км в день для взрослого активного человека.
Разве нет рекомендаций от Скалецкой?
НИ ОДНОЙ?
Лично я считаю, что нужно избегать скоплений людей, и МЫТЬ РУКИ!
Да, с мылом.
И да, как следует.
И не лезть немытыми руками в рот, и не тереть глаза.
Можете маску надеть, не возбраняется.
Но гигиена, самая обычная, гигиена, важнее всего.
Во всех больницах Австралии, во всех приемных врачей, СТОЯТ ДЕЗИНФЕКТАНТЫ ДЛЯ РУК.
В мед. центе висят объявления "Мойте руки", "Мойте руки после посещения туалета" (последнее продублировано на китайском языйке, для адресной, так сказать, аудитории).
"Мойте руки", если нет возможности - протирайте спиртом.
Проводят умерших как "скончавшихся от отказа внутренних органов" - и нет проблем.
Да и какая разница какая народность живет?
На початку лютого через спалах коронавірусу Росія припинила видавання робочих віз громадянам Китаю і зупинила дію безвізового режиму. Із 20 лютого РФ повністю заборонила в'їзд на територію країни для громадян КНР.
Расеяне все-таки очень смешны, когда начинают приводить свои "аргументы".
И да, представляю, как "субъекты" самостоятельны в нынешней "федерации"
И да, представляю, как "субъекты" самостоятельны в нынешней "федерации"
меня это не колышет. это проблемы россиян - самостоятельны у них регионы или только на бумажке. Я предпочитаю факты а не демагогию
Пан Буддист
@sranysovok
В больницах Ирана катастрофически не хватает масок. Иран отправил 2 миллиона масок бесплатно в Китай в конце января
Иран со знакомыми уже картинами....
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