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Все про:Закарпаття (882) туризм (378) ДСНС (2299)

 На горі Петрос заблукали п'ятеро туристів: один спустився самостійно, решту шукають, - ДСНС

У Рахівському районі Закарпатської області на горі Петрос заблукала група туристів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"23 лютого до ДСНС надійшла інформація, що в Рахівському районі на горі Петрос заблукали туристи (група із 5 осіб). О 5:10 24 лютого один із туристів вийшов на зв'язок та повідомив, що самостійно спустився", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Карпатах знайшли 5 туристів, які загубилися. ФОТО

Для пошуку та надання допомоги залучено 15 рятувальників особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177392
 
 
 Топ коментарі
 
Заблукали у трьох смереках що залишилися...
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Легко, проблема відсутності лісів трохи перебільшена, а ще є люди що заблукають в саду біля хати.
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один опытный и сильный бросил 4-х ботаников.... На горе Петрос заблудились пятеро туристов: один спустился самостоятельно, остальных ищут, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4428
так себе группа...
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От млін, і тут Порошенко винен.
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Решили на горе отсидеться, пока эта тема с вирусом не уляжется.
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Заблукали у трьох смереках що залишилися...
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Якщо так далі піде, завдяки юним натуралістом з пилами Дружба 2 , то Карпати у майбутньому виглядатимуть як гори Каратау у Казахстанi, без жодных дерев та рослинності ...
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Якщо це актуальна свiтлина то дивно - снiгу майже немає ?
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Та я подивився по live cam , дiйсно снiгу дуже мало , + 4 град
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дивно , снігу вже три місяці нема .. ти де живеш , чувак?
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В горах може бути, в Буковелі наприклад є і не тільки на трасі.Обзорная камера. 7 подъемник
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в Харкові теж снігу повно з 10 січня - Буковель відпочиває..
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Вам везе, у нас вже бджоли прокидаються, +10 кожен день.
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у нас сьогодні теж +5 і дощ, але сніг ще тримає - завтра закриття сезону на "Харківській Швейцаріі"-там теж засніжували траси штучним снігом ..
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тому , що на курортах сніг пушками накидали.. На горі Петрос заблукали п'ятеро туристів: один спустився самостійно, решту шукають, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6256
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один опытный и сильный бросил 4-х ботаников.... На горе Петрос заблудились пятеро туристов: один спустился самостоятельно, остальных ищут, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4428
так себе группа...
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""23 лютого до ДСНС надійшла інформація, що в Рахівському районі на горі Петрос заблукали туристи (група із 5 осіб)." - напевно усі із кієфа ,і празднавалі дєнь присяґі вєлікай сранє!
Один (у кожари в гостях) 22-го вже взяв фальшстарт.
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Легко, проблема відсутності лісів трохи перебільшена, а ще є люди що заблукають в саду біля хати.
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гору Петрос переименовать в Барыгос
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Не понимаю, нафига создавать проблемы себе и другим?
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Ніхто, створюючи проблеми, не думає, що він їх створює.
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Не в этом случае. Ситуация была вполне прогнозируемой. Теперь кто-то должен рисковать СВОЕЙ жизнью, чтобы спасти тех, кому захотелось "экстрима". А государство- тратить на это бабки. Будто больше их тратить некуда... На горі Петрос заблукали п'ятеро туристів: один спустився самостійно, решту шукають, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4526
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Третина населення курить і при цьому вимагає безкоштовної медицини.
І держава на тих тратить у мільйони разів більше коштів, ніж на цих 5 туристів.
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уже давно дешёвый маленький 40 гр., размером с тот же автоключ и к тому же ключу прицепленный, GPS определитель с фукцией BackTrack решает все проблемы по возвращению в любую точку старта при отсутствии любой мобильной сети. за китайские не знаю. а немецкий пашет у мну с 2012 года беспроблемно.
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да, в наше время по таким маршрутам зимой без джипиеса ходят странные люди.А медведи еще есть в Карпатах? если есть, то от души желаю тем 4-м спокойной ночи.Да и дня тоже.
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даже если там есть медведи, то не это угроза. с медведями в подавляющем большинстве случаев мона договориться. на медведя-маньяка сложнее нарваться чем на маньяка-человека.
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