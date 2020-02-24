 На горі Петрос заблукали п'ятеро туристів: один спустився самостійно, решту шукають, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"23 лютого до ДСНС надійшла інформація, що в Рахівському районі на горі Петрос заблукали туристи (група із 5 осіб). О 5:10 24 лютого один із туристів вийшов на зв'язок та повідомив, що самостійно спустився", - йдеться в повідомленні.

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Для пошуку та надання допомоги залучено 15 рятувальників особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС.