 На горі Петрос заблукали п'ятеро туристів: один спустився самостійно, решту шукають, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"23 лютого до ДСНС надійшла інформація, що в Рахівському районі на горі Петрос заблукали туристи (група із 5 осіб). О 5:10 24 лютого один із туристів вийшов на зв'язок та повідомив, що самостійно спустився", - йдеться в повідомленні.
Для пошуку та надання допомоги залучено 15 рятувальників особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС.
так себе группа...
Один (у кожари в гостях) 22-го вже взяв фальшстарт.
І держава на тих тратить у мільйони разів більше коштів, ніж на цих 5 туристів.