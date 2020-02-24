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 Політика України, За кордоном
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 Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу

Уряд максимально мобілізовано, щоб не допустити поширення коронавірусу в країні. Роботу всіх служб скоординовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, зараз усі евакуйовані з Китаю почуваються добре: "Про стан їхнього здоров‘я мені повідомляють щодня. Їхні умови перебування в обсервації - задовільні. Певні мобільні оператори встановили тимчасові вишки на території медичного центру для комфортного спілкування евакуйованих зі своїми рідними".

Також Гончарук зазначив, що в Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу. Плюс, щодня уряд контактує з ВООЗ для отримання останньої інформації щодо досвіду різних країн: як розвивається вірус, який наразі інкубаційний період тощо. Українські фахівці разом із міжнародними колегами спостерігають за розвитком ситуації для оперативного реагування.

Також читайте: Просто не очікували такого сприйняття ситуації, - Данілов запевнив, що інформацію про евакуацію українців із Китаю не приховували спеціально. ВIДЕО

"Ми виявили групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів із цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах. Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги. Визначені також лікарні, які готові прийняти людей", - написав Гончарук.

Також прем'єр-міністр наголосив, що причин для паніки немає: "Не ведіться на провокації!"

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177388
 
   
 Топ коментарі
 
Ну коли чувак на самокаті сказав, то всьо ОК. Фууух.
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А що, ще хтось вірить заявам цієї зебільної влади слуг урода ?
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Бурятоугр, ти ж написав " украинское правительство выбранное нами на свободных выборах. ", а не уряд, призначений коаліцією, якщо не розумієш різницю, сходи до мами спитай.
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25% cтікломию, 25% жиру, 25% піва, 25% самотності
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25% cтікломию, 25% жиру, 25% піва, 25% самотності

100% самотності
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Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Цензор.НЕТ 549Гончарук уверяет/ Уверения-обещания с утра до ночи. Гончаруку уже не доверяют 63%.
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Согласен! Но ты лучше скажи чего заявлениями типа "не бздите у нас всё под контролем" занимается лично премьер министр?! А где заявления специалистов:министра здравоохранения и её замов....начальников областных санипедемстанций???!!!!! Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Цензор.НЕТ 837 Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Цензор.НЕТ 6716
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Но ты лучше скажи / ты уже мальчик большой и сам найдёшь ответ.
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"все регионы Украины готовы"
самокаты заправлены, спирали проложены ))
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Я считаю что учитывая полную беспечность властей Украине просто пока везет что нет случаем заражения. Уже выяснено что зараженные могут около месяца не выявлять признаки болезни а приезжим из Китая просто меряют температуру и берут телефон.
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А кто сказал, что нет? У нас что, всем умершим от атипичной пневмонии делали вскрытие, как в Италии, или каждому заболевшему ею делают тест на тип вирусной инфекции?
А может наше счастье в том, что нашу жопу Европы не посещают тысячи китайских туристов, как Италию, а китайских продавцов с рынка 7-й километр приучили к тому, шо украинское сало лучше любых кажанов! Но *****, Зеленскому нейметься и он нашел спонсора на новый самолет для Чипа и Дейла из команды "95-й квартал спешит на помощь"...
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"непанікери з уряду" допі..дяться...
що наступних евакуйованих будуть зустрічати не камінням ,а кулями.. Хоча саме вони "богу душу винні"..
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КАмнями встречали не эвакуированных, а полчища ментов, которые пришли в Новые Санжары учить "гостеприимности" коренных аборигенов!
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завдяки бидлу в Санжарах, тепер весь світ дивиться на українців як на хворих збочених агресивних тварин
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реакція новосанджарців - розумна і здорова відповідь на апсолютно дикі конвульсії Зє!льоної плєсєні
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Что-то эта реакция сдулась моментально, как только со стороны перестали подзуживать и накручивать людей. Чудеса, да?
Посмотрите сегодняшние репортажи с Сонжар. Спокойствие, порядок, люди работают.
И "местные" куда-то испарились как по волшебству.
Ничего, СБУ только начала работать. Разберется, кому была выгодна эта провокация.
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невігластво і непоінформованість людей X некомпетентність МОЗ ==>реакція новосанджарців
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вирус, не дай б-г появившись, поставит раком весь наш минздрав за неделю. но вы не паникуйте, граждане, какой смысл, куда вы на х.. денетесь отсюда?!
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J2а и подымет панику , чтобы под шумок принят закон о продаже земли
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Не, ну если он сказал не паниковать, значит поздно бежать в аптеку за масками - они кончились месяц назад!
Насчет белой простыни тоже не напрягайтесь - лучшие ученые 95-го квартала доказали, шо одна простынь может выдержать до ста похорон, поэтому стратегического запаса из тысячи простыней хватит для того, чтобы правительству успеть с**ться туда "где еще принимают"...
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Какая может быть паника с суперуспешным и суперэффективным правительством! Мы вдохновенно поём песню : " А нам не страшен стакан девятый, бутылка спирта без воды..."
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Вирус также поможет нашему правительству провести пенсионную реформу, от него смертность после 65 зашкаливает...
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Согласен!!!Но если короновирус и проявиться в Украине(тьфу,тьфу,тьфу)-то его официально диагностировать не будут!!!!Находчивый премьер,обьявит что это была пневмония,орви или грипп!!!!! Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Цензор.НЕТ 824
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Находчивый премьер,обьявит что это была пневмония,орви или грипп!

занадто оптимістично..
у Скалецької буде смертність і "від плоскостопія" (
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Будете панікувати будете от@изджні аваківськими шакалами. З його слів можна вже очікувати заразу десь найближчим часом.
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Заболевшие есть уже в 26 странах , к сожалению ,, вирус удержать в Китае не удаётся . Пoявление заболевших в Украине это дело времени ,, так что - меньше демагогии панэ премьер министр , а больше дела . !! Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Цензор.НЕТ 5362 .
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если объективно, то сделать он ни черта не может. И никто бы не сделал.
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Ну хотя бы найти и подготовить подходящие больницы для потенциальных больных , он может .?? Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Цензор.НЕТ 3187 .
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Объясняю. больницы никуда не девались. Потенциальных больных есть куда эвакуировать и где содержать. В крайнем случае при режиме ЧС будут развернуты мобильные госпитали тех же школах например.
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.Если больницы есть , тогда зачем потенциальных носителей вируса нужно было везти в санаторий ,, который абсолютно для этих целей не предназначен ?? Зачем нужно было устраивать весь этот экстрим , всему обществу . ??
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дык это вопрос не ко мне. но вообще тут все логично на самом деле. В больницах содержатся больные. Здесь же люди "потенциальные носители вируса" ,не факт что заражены и не факт что больны. Санаторий отлично приспособлен для размещения в случае чего медоборудования, плюс его проще контролировать, чтоб никто из "потенциальных" не свалил. Далее, чтобы разместить в больнице - нужно сначала с больницы всех больных эвакуировать, что нецелесообразно.
Так что для карантина - место норм.
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Прежде всего - они не факт что не заражены , по сему лучше перестраховаться и поселить их на карантин в профильном учреждении .

Санаторий предназначен для отдыха , а не для карантина .
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Прикинь, весь мир настолько тупой , что при каком-либо бедствии в школах устраивают то мобильные госпиталя. то сборные пункты. А ведь они предназначены для обучения детей...
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Представь что в натуре - тупой . В этом вопросе . Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Цензор.НЕТ 6396 .
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А что значи "не предназначен"? Я конечно гораздо тупее со своими 2 высшими образованиями чем пьянь из Санжар, но я считаю что санаторий вполне подходит для цели карантина.
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Неужели лучше чем профильные , специализированные инфекционные клиники , с уже обученным персоналом .? Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Цензор.НЕТ 7075 .
А риски кто будет учитывать , а вдруг вирус у кого то проявится , а тут -обычный санаторий . Заболевшего нужно по новой изолировать , грузить , везти куда то и тд. Когда же влада научится наконец то , просчитывать ситуацию хоть на несколько шагов вперёд ?? Неужели это так сложно ??
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США - военные базы.
Франция - часть на базе отдыха в отеле. часть в общежитии подарной академии
Австралия - в домики на острове Рождества.
ой это же тупые , глупые страны третьего мира!
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Военная база это нормально , так как на многих военных базах есть специальные оборудованные помещения , на случай химической и бактериологической войны . А остальное ,дома отдыха и прочее это - преступная беспечность . Хоть и во Франции и Австралии . Итальянцы вон доразмещались " в отелях " , до того что теперь закрывают на карантин целые города .. Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Цензор.НЕТ 3157 .
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Да, пожалуй.Ту даже тупее тупенькой писечки.
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шапито 95 должно было начать строить больницу в чернобыльской зоне 1 января, но клоун продолжает веселиться, шутки прибаутки да карантин в центре посёлка с 8000 населением, это дебил и правительство шута имеет туже квалификацию.
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Патаму шо Скалецкой на них нет, в тех 26-ти странах...
Ее може клонировать начать, и на экспорт? Чего ***** Милованов дрыхнет в оглоблях после травки - экспортный потенциал возбуждать надо!
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Це ж треба, щоб так співпало: коронавірус та зебілоіди. Гаплик нам. І це я ще не панікую.
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а кого в Украине больше - зебилоидов или незебилоидов?
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Салецкая в санаторий подалась промахи замаливать, этот вирусами керуе бо в экономике профан. Все нормально падаем.
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"Не паникуйте и не ведитесь на провокации, - Гончарук уверяет, что все регионы Украины готовы к возможному выявлению коронавируса" - гробы заготовлены.
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Пакеты атб. Хрне кто тебя тут бесплатно похоронит.
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гробы не помогут, нереально организовать массовые похороны и для экологии вредно грунтовые воды и т.д, сначала нам рассказывали шо вирус проявляется через две недели, теперь говорят месяц, потом выяснится что в земле он может находится 1000 лет.
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Этим пи.доболам веры уже нет, они каждый раз брешут, по любому поводу.
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Був би Петя, було б все спокійно, бо найбільше коронавірус боїться сивочолих гетьманів )))
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И шо , даже ты не верещав бы про зраду Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Цензор.НЕТ 5751 .. ? Не может быть .!!
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Эрмака засунули в погреб обещалкина Золотого без жертв, нового попку выдвинули нести откровенную ахинею. Потом очередь до певца ртом что стал губером Хмельницкой области за месяц дойдет. К Пасхе даже уборщицы Квартала у Шефира в очереди на круговорот вранья закончаться.
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Зеленая жопа даже здоровых людей нормально защитить не может, а говорит про больных. А с другой стороны, что ему писать, все впадайте в панику, нам всем зеленая жопа!? Он пишет стандартные общепринятые вещи.
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А ограничить авиасообщение, пока не поздно, когда будет поздно все равно придется закрыть, но люди уже начнут умирать, или Беня понесет убытки?
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Не бійтесь провокації, сказав один із організаторів провокації. Що скаже про провокації головний сценарист провокації?
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Безответственное правительство! Судя по темпу распроространения, опасаться таки есть чего!
За неделю 2 больницы по 1000 мест точно не построим, но китайцам и их нехватило!!!
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Стежте за Санжарами, де проходять гастролі 95 кварталу, з героїнею другого плану - міністеркою МОЗ, і ви все будете знати про короновірус. Не вірте в провокації, поки вони нам не скажуть, що це була провокація.
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Ідіот бо вважає що всі ідіоти крім нього . Хоча він таки має рацію , ідіотів в Україні багато 73% .
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Ну после такого заявления самокатчика стало как-то совсем беспокойно...
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*** на ваши интеллектуальные лица и на дипломы посмотреть уже паниковать нужно, даже без вируса
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У нас на Закарпатті вже чоловік 300 повернулось самостійно із Китаю. Усі через аеропорт Будапешта. І ніхто їх не перевіряв, не контролював. Лікарі навпаки радять їм приховувати, щоби менше роботи мати.
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о какой готовности говорит этот самокатчик, если у власти одни клоуны, массовщики и шарлатаны, у которых либо куплены дипломы, либо выданы за партию игры членом на пианино?
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Гончарук вже економіку підняв,корупцію поборов,тепер займеться короновірусом.Лікувати його будуть екстросенси - поглядом. Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Цензор.НЕТ 8844
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Готовы к возможному выявлению коронавируса . Это говорит о том что закопают мгновенно где найдут.
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Гончарик - отправь Зебила в Санжары.
Может - все сложится удачно.
И страна свободно вздохнет)))
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В Україні маса економічних проблем, війна. провал на міжнародній арені. відсутність стратегічного плану розвитку України, "голод " кваліфіцірованих кадрів в управлінні, малі пенсії,зменшення соцвиплат, виїзд молоді за кордон, корупція, свавіллє в судовій системі і правоохоронних органах і т.інш. ---а нам ці клоуни трендять і трендять за епідемію. Тільки піар і брехня. Заткнулись би і просто мовчали,а робили те ,що робиться в світі по цьому питанню. А так одно бла-бла.
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"Как же мне, Сережа, не беспокоиться, когда вы на ровном месте, на бильярдном столе, можете яму с говном найти и в ней утонуть."Жмурки
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Не паникуйте и не ведитесь на провокации, - Гончарук уверяет, что все регионы Украины готовы к возможному выявлению коронавируса...По бумагах таки так , готовы. А на самом деле мало кто знает что такое коронавирус, его эпидемиологию, лечение, меры профилактики. В отношении боксированых палат оборудованых автономной системой приточновытяжной вентиляции, это фантастика.
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деякі логічні висновки можна зробити.. з поширення епідемії поза межами Китаю..

Зокрема такий,що основними джерелами поширення вірусу в Україні окрім вокзвлів будуть ЗАКРИТІ приміщення церков ,синагог і молильних будинків (як в ДЕГУ у Кореї):

[KOR - 617 / 2] Daegu & Gyeongbuk


Feb. 18: First confirmed case, no travel history.
Feb. 19: 11 more cases identified after the first confirmed case 1 day earlier. 2 more cases in Gyeongju.
* 5 more cases added later.
Feb. 20: 29 new cases. 5 more under investigation added here. More added in Cheongdo.
Feb. 21: 40 new cases.
* 42 new cases added later. 133 total (purple).
Feb. 22: 103 new cases in Gyeongbuk and 28 in Daegu.
*55 new cases in Daegu and 14 in Gyeongbuk added later.
Feb. 23: 93 new cases in Daegu and 20 in Gyeongbuk. 2 deaths, man found dead in his home and another that died in the hospital.
* 29 new cases added later.
Feb. 24: 142 new cases.
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всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу
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Читайте правильно -


Вірус буде у всіх регіонах. Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу - Цензор.НЕТ 6355
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Дебил не знает, что масок нет в аптеках. Ну, про остальное примерно так же осведомлен.
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маски "помічні",коли вони на вірусоносії.. ТОБТО КОЛИ ВОНИ НА ВСІХ.
Хтось бачить можливість цієї "практики" в Україні ,допоки люди не почнуть помирати прямо на вулицях міст ? ((
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ЗЕЛЁНОСРАКИЙ ИДИОТ, *** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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У нас готовность к коронавирусу заключается разве что наличием зеленки в больницах да и то не во всех
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Мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах Источник: https://censor.net.ua/n3177388 - Мы фильтруем воду через сито! Ни одно из загрязнений не попадет вам в стакан! Вот как воспринимается его речь. Наверное он не понимает , переносят вирус люди в инкубационном периоде без симптомов. Биологию в школе учить надо было.
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та вам не вірять навіть ваші зелені вівці, не те що люди
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Во, ***, как оно всё готово: Пограничники в связи со вспышкой коронавируса ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами из Италии, - Госпогранслужба...
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