 Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, зараз усі евакуйовані з Китаю почуваються добре: "Про стан їхнього здоров‘я мені повідомляють щодня. Їхні умови перебування в обсервації - задовільні. Певні мобільні оператори встановили тимчасові вишки на території медичного центру для комфортного спілкування евакуйованих зі своїми рідними".



Також Гончарук зазначив, що в Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу. Плюс, щодня уряд контактує з ВООЗ для отримання останньої інформації щодо досвіду різних країн: як розвивається вірус, який наразі інкубаційний період тощо. Українські фахівці разом із міжнародними колегами спостерігають за розвитком ситуації для оперативного реагування.

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"Ми виявили групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів із цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах. Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги. Визначені також лікарні, які готові прийняти людей", - написав Гончарук.

Також прем'єр-міністр наголосив, що причин для паніки немає: "Не ведіться на провокації!"

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.