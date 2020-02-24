 Не панікуйте і не ведіться на провокації, - Гончарук запевняє, що всі регіони України готові до можливого виявлення коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
За його словами, зараз усі евакуйовані з Китаю почуваються добре: "Про стан їхнього здоров‘я мені повідомляють щодня. Їхні умови перебування в обсервації - задовільні. Певні мобільні оператори встановили тимчасові вишки на території медичного центру для комфортного спілкування евакуйованих зі своїми рідними".
Також Гончарук зазначив, що в Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу. Плюс, щодня уряд контактує з ВООЗ для отримання останньої інформації щодо досвіду різних країн: як розвивається вірус, який наразі інкубаційний період тощо. Українські фахівці разом із міжнародними колегами спостерігають за розвитком ситуації для оперативного реагування.
"Ми виявили групу країн із ризиками зараження, тому існує додаткова процедура контролю рейсів із цих країн: здійснюється перевірка температури тіла пасажирів в українських аеропортах. Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги. Визначені також лікарні, які готові прийняти людей", - написав Гончарук.
Також прем'єр-міністр наголосив, що причин для паніки немає: "Не ведіться на провокації!"
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
25% cтікломию, 25% жиру, 25% піва, 25% самотності
100% самотності
самокаты заправлены, спирали проложены ))
А может наше счастье в том, что нашу жопу Европы не посещают тысячи китайских туристов, как Италию, а китайских продавцов с рынка 7-й километр приучили к тому, шо украинское сало лучше любых кажанов! Но *****, Зеленскому нейметься и он нашел спонсора на новый самолет для Чипа и Дейла из команды "95-й квартал спешит на помощь"...
що наступних евакуйованих будуть зустрічати не камінням ,а кулями.. Хоча саме вони "богу душу винні"..
Посмотрите сегодняшние репортажи с Сонжар. Спокойствие, порядок, люди работают.
И "местные" куда-то испарились как по волшебству.
Ничего, СБУ только начала работать. Разберется, кому была выгодна эта провокация.
Насчет белой простыни тоже не напрягайтесь - лучшие ученые 95-го квартала доказали, шо одна простынь может выдержать до ста похорон, поэтому стратегического запаса из тысячи простыней хватит для того, чтобы правительству успеть с**ться туда "где еще принимают"...
занадто оптимістично..
у Скалецької буде смертність і "від плоскостопія" (
Так что для карантина - место норм.
Санаторий предназначен для отдыха , а не для карантина .
А риски кто будет учитывать , а вдруг вирус у кого то проявится , а тут -обычный санаторий . Заболевшего нужно по новой изолировать , грузить , везти куда то и тд. Когда же влада научится наконец то , просчитывать ситуацию хоть на несколько шагов вперёд ?? Неужели это так сложно ??
Франция - часть на базе отдыха в отеле. часть в общежитии подарной академии
Австралия - в домики на острове Рождества.
ой это же тупые , глупые страны третьего мира!
Ее може клонировать начать, и на экспорт? Чего ***** Милованов дрыхнет в оглоблях после травки - экспортный потенциал возбуждать надо!
За неделю 2 больницы по 1000 мест точно не построим, но китайцам и их нехватило!!!
Может - все сложится удачно.
И страна свободно вздохнет)))
Зокрема такий,що основними джерелами поширення вірусу в Україні окрім вокзвлів будуть ЗАКРИТІ приміщення церков ,синагог і молильних будинків (як в ДЕГУ у Кореї):
[KOR - 617 / 2] Daegu & Gyeongbuk
Feb. 18: First confirmed case, no travel history.
Feb. 19: 11 more cases identified after the first confirmed case 1 day earlier. 2 more cases in Gyeongju.
* 5 more cases added later.
Feb. 20: 29 new cases. 5 more under investigation added here. More added in Cheongdo.
Feb. 21: 40 new cases.
* 42 new cases added later. 133 total (purple).
Feb. 22: 103 new cases in Gyeongbuk and 28 in Daegu.
*55 new cases in Daegu and 14 in Gyeongbuk added later.
Feb. 23: 93 new cases in Daegu and 20 in Gyeongbuk. 2 deaths, man found dead in his home and another that died in the hospital.
* 29 new cases added later.
Feb. 24: 142 new cases.
--------------------------------------
Читайте правильно -
Вірус буде у всіх регіонах.
Хтось бачить можливість цієї "практики" в Україні ,допоки люди не почнуть помирати прямо на вулицях міст ? ((