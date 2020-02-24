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 Понад 250 населених пунктів у 7 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок понеділка знеструмлено 251 населений пункт у 7 областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 251 населений пункт у 7 областях, а саме: Львівська – 70, Івано-Франківська – 69, Тернопільська – 65, Волинська – 23, Чернівецька – 12, Житомирська - 11 та Рівненська – 1", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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"Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено", - додали в пресслужбі ДСНС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177387
 
 
 Топ коментарі
 
Суми. Лупе сніг, за 20 метрів нічого не видно. Машина буксує.
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Якби "Облэнерго" якісно проводило розчистку дерев вздовж ліній електропередач, "поривів" було б в сотні разів менше.
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Довбаний сніг знов випав. А я думав, що вже весна настала
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Довбаний сніг знов випав. А я думав, що вже весна настала
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Краще б сніг, а то в нас + 8 і вітер понад 20 м\с.
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Відстаєте, у нас вже років 5 як поміняли і винесли всі на вулицю а не на подвір'ї.
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У нас уже 19 років як замінили !
Ви коли там на лампочку Ілліча з каганця перейшли-то?
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Суми. Лупе сніг, за 20 метрів нічого не видно. Машина буксує.
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Якби "Облэнерго" якісно проводило розчистку дерев вздовж ліній електропередач, "поривів" було б в сотні разів менше.
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У нас проведені, а от по селам вже ні, між домами взагалі дроти можуть по деревам пустити.
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Ну міські ще трохи працюють, а якщо на район три працівника на 50 сіл, то вони ті дерева будуть пиляти до кінця життя, у нас попри трасу розчистили за допомогою студентів і школярів. З початку лютого трактори з дровами катаються.
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"Обезточеня населених пунктів" - це якраз мова про високовольтні лінії між населеними пунктами.
Я оце нещодавно їхав вздовж "розчищеної" лінії, так загалом то розчистили, але частину дерев очевидно залишили на розвід, через рік гілля знову доросте до проводів і замкне.
Я гадаю що місцеві керівники роблять це навмисно аби мати можливість списувати кошти на "ремонт".
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