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 Політика України, Суспільство
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Все про:Китай (485) посольство України (172) українці (1731) COVID-19 (236)

 Українцям, які залишилися в Китаї, надається всебічна допомога, - посольство

У посольстві України в Китаї розповіли про ситуацію навколо евакуації українських громадян із провінції Хубей у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

"Станом на 24.02.2020 р. більшість громадян України, які перебувають у провінції Хубей та повідомили Посольству про згоду бути евакуйованими, були евакуйовані до України. Посольство надає всебічну допомогу громадянам України, яких було включено до евакуаційних списків, але які не змогли вилетіти на Батьківщину в ніч на 20 лютого ц.р., зокрема щодо поселення, харчування, вирішення побутових потреб та ін.", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що громадяни України, які перебувають на території провінції Хубей, отримують необхідну допомогу від Посольства України в КНР, а також, на прохання Посольства, від компетентних урядових установ та організацій КНР за місцем їхнього проживання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може знову організувати евакуацію громадян із Китаю, якщо буде достатня кількість заявок, - Геращенко

Діє цілодобова гаряча лінія посольства: + 86-137-0123-0647.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177386
 
 
 Топ коментарі
 
Так вже час рятувати українців в Італії, Ірані, Санжари стануть містом мілліонником.
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Откуда данные что не трогал? просто по странному стечению обстоятельств в Китае проживают китайцы и что еще более удивительно - их прям в тысячи раз больше чем европейцев. Вот это действительно странно
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В разі захворювання шансів вижити у них більше саме в Китаї. В сотні разів більше.
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В разі захворювання шансів вижити у них більше саме в Китаї. В сотні разів більше.
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Тоді навіщо було їх вивозити із зараженої території Китаю на здорову в Україну? Навіщо було розвозити заразу з карантинної зони ? Ну, зеленські - гончаруки-скалецькі - радуцькі = нікчеми... Але невже у всій Україні не знайшлося жодного епідеміолога, чи, бодай, грамотного лікаря, котрий би підказав цій розцяцькованій шантрапі, що порушення карантинних заходів - то злочин? А, у випадку спалаху епідемії в Україні за це послідує кримінальна відповідальність.
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А ти покажи їм фільм "зімній вєчєр по карантину у Вольфа ларсена".
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Так вже час рятувати українців в Італії, Ірані, Санжари стануть містом мілліонником.
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В Иране наших мало а вот в Италии море . если наши идиоты продолжат пиарится и всех спасать добром это не закончится !!! Реально у нас систем для проверки вируса 30 штук о какой безопасности можно говорить ???
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Системи неадекватні... Хоча, плацебо робить чудеса
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Плацебо - то муляж ліків, а не систем тестування...
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Плацебо - муляж сприйняття... Українцям, які залишилися в Китаї, надається всебічна допомога, - посольство - Цензор.НЕТ 6538 Й,аж,ніяк не ліків
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Украинцы сами доберутся на бусиках , если уже не добрались
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Не уявляю яку там практичну допомогу може надавати посольство тамтешнім українцям, але новий кліп від блазнів з 95 сортиру їх безумовного потішить
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Странно другое- в Китае вирус не трогал европейцев, выходит в Италии ОН МУТИРОВАЛ?
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Просто у відсотках там мало європеців.
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Откуда данные что не трогал? просто по странному стечению обстоятельств в Китае проживают китайцы и что еще более удивительно - их прям в тысячи раз больше чем европейцев. Вот это действительно странно
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Вирусу без разницы цвет и происхождение -- просто краснопузые комуняки дают брехливую информацию поэтому все их заявления и сводки можно смело умножить на 5 !!!
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Там, в Ломбардии, херова туча китайцев проживает. Так что не ясно, какой расы итальянцы!
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шо и туда нацгвардию уже выслали? только нацгвардия защитит украинцев от вируса!! доказано Санжарами!!
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тогда высылайтев Китай Санжарцев.. а лучше и тех и тех и министра здравоохранения в довесок
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Санжары - маленькое село, в котором устроили провакацию. Есть целые Львовская и Тернопольская области воинов света борцов с коронвирусом.
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И неконтролируемый поток заробитчан из Италии - реальная угроза, по сравнению с карантином здоровых украинцев из Китая.
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Интересно, китайская Скалецкая тоже в Ухане в больничную палату заныкалась?
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Китайскую скорее всего уже казнили и не одну Українцям, які залишилися в Китаї, надається всебічна допомога, - посольство - Цензор.НЕТ 2369
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Мудрый президент и добрый ахметов всех спасут. От просто не президент, а дед Мазай какой-то.
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Да, да!!! Срочно бригаду Национальной Гвардии в Китай отправить!
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Ні в кого не вистачає мужньості прийняти рішення, або визнати це пандемією і обмежити пересування людей між країнами, або перестати розгоняти паніку.
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"Українцям, які залишилися в Китаї, надається всебічна допомога" - це імпотенти з МЗС натякають про можливість подзвонити за телефоном "гарячої лінії" і послухати голос робота-інформатора : "Якщо Ви помираєте від коронавірусу - натисніть 1; щоб дізнатись про міжгалактичні досягнення Зє-команди - натисніть 2". Чи почути роздратовану жіночку з кол-центру українського консульства в Китаї, незадоволену низькою зарплатою; жіночка порадить мити руки та користуватись маскою.
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Китай - страна цивилизованная, там помощь окажут.
Чтобы вы так, ОПГ "Квартал 95", рапортовали о помощи, оказываемой жителям сел под Брянском, как вы рапортуете об Ухане.
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Оставшимся в Китае украинцам оказывается помощь....

Может лучше было бы оказывать помощь украинцам оставшимся в Украине?
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я просо в акуе! То всех эвакуировали из Китая, теперь как-то и не совсем всех оказывается.
Как с обменом пленными: всех на всех в декабре. Оказалось что как-то не всех поменяли.
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Слуги Народа решили дубль два сделать из-за провала первого пиара на коронавирусе? Как бы переснять?
САМОЛЁТ В КИТАЙ ДЛЯ СПАСЕНИЯ СОБАЧКИ С ДАМОЙ! (за наш с вами счёт!)
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