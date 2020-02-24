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Все про:обстріл (6006) Донбас (15391) операція Об'єднаних сил (2096)

 Ворог застосував на Донбасі 122-мм артсистеми, 120- і 82-мм міномети, БПЛА та озброєння БМП. За добу - 14 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС

23 лютого збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даним штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме поблизу Талаківки: з безпілотного літального апарата ворог скинув по позиціях українських сил гранатометний постріл.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив тринадцять обстрілів по позиціях ЗСУ, а саме:

- поряд із Травневим - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Кримського - з міномета калібру 120 мм ворог випустив 5 мін, 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- двічі неподалік Оріхового - зі 120-мм міномета - 29 мін;
- двічі в районі Новоолександрівки - зі ствольної артилерії калібру 122 мм - 10 снарядів і 8 мін зі 120-мм міномета;
- поруч з населеним пунктом Хутір Вільний - з міномета калібру 82 мм - 6 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Золотого-4 - із 82-мм мінометів противник випустив 15 мін;
- неподалік Попасної - з мінометів калібру 82 мм - 14 мін;
- у районі Новозванівки - з 82-мм міномета і великокаліберного кулемета;
- двічі поруч із Луганським - з міномета калібру 120 мм - 2 міни та 9 мін з 82-мм мінометів, а також противник вів вогонь з озброєння БМП-2 і гранатометів різних систем;
- поблизу населеного пункту Кіндрашівська Нова - з артилерійських систем калібру 122 мм - 20 снарядів.

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"Учора, 23 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Ворог застосував на Донбасі 122-мм артсистеми, 120- і 82-мм міномети, БПЛА та озброєння БМП. За добу - 14 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177385
 
 
 Топ коментарі
 
А наші постійно показують, що спілкуються із собачкою, яка залишилася в Китаї і навіть напередки, хто перший, хочуть за ними відправити літак. А не бажаєте злітати до наших хлопців в окопи, які дали вам можливість гріти свої дупи у м*яких кріслах і рахуквати бабло? До цього часу за волонтерські кошти доправлячють двухсотих і поранених?
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Зеленский ведет страну к капитуляции . Именно так он понимает " устойчивое прекращение огня " .
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А наші постійно показують, що спілкуються із собачкою, яка залишилася в Китаї і навіть напередки, хто перший, хочуть за ними відправити літак. А не бажаєте злітати до наших хлопців в окопи, які дали вам можливість гріти свої дупи у м*яких кріслах і рахуквати бабло? До цього часу за волонтерські кошти доправлячють двухсотих і поранених?
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Вислюк зе зоофилом стал, а ленку богдану прешлось осеменять..
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Ларик Гор
Яко б такі як ти , люцику , податки в українську скарбницю платили , а не сепарам.То може б і не урізали нашим солдатам норми.

Я платив податки щомісячно на протязі 35 років, ці податки йшли у тому числі на зарплати ментам-джамалам що слухають русссскій шансон і вітають тут на форумі своїх братів з 23 фєвраля.
Я сплачував би і зараз але не моя провина що до мене пришли твої курскі побратими.
Скільки ти сплатив податків зі своїх баранів? Хоч клок хутра?
А скільки зі свого кіоску з цигарками?
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это перекати поле движется куда дует ветер. приспособился к такой жизни, что бы ни за чтот не отвечать.
ты наверное заметил, что раньше при плохом петре он каждый день постил картинки на первой новости про бои с фронта. сейчас он не признает, что идет война с росоией, что наша армия защищает и его в том числе. хамелион он !
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Наверно стреляют потому что Зе очень слабо отвёл войска.
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Вчора було якесь мракобесіє. На мій вайбер постійно направляли картинки з цим святом окупаційної армії. І як тільки ім не пояснював, нуль. Це ж було і все. Написав, що наша армія святкує 6 грудня, що ця армія, святьо якої святкуєте вбивають наших. Повиставляли свої фотки, коли служили. Виїходитьь зраджують свою армію, яка напередку в окопах. Попередні роки такого не було, навіть почали забувати, були поодинокі малороси, а тут сплеск.
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Мне смс пришло с припиской - киевстар не несёт ответственности за содержание смс.
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Почему Украине надо отмечать 23 февраля? - Бутусов

Ворог застосував на Донбасі 122-мм артсистеми, 120- і 82-мм міномети, БПЛА та озброєння БМП. За добу - 14 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 354

День Советской армии и военно-морского флота 23 февраля был выдуман советской пропагандой от начала и до конца, чтобы скрыть предательство большевиков и факт предоставления независимости Украине…
Почему Украине надо отмечать 23 февраля? Это день признания большевиками независимости Украины, день победы Германии в операции «Фаустшлаг», день предательства российской армии, и главная тайна советской пропаганды.
Об этом написал накануне вечером в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Для Украины есть повод каждый год отмечать по-своему 23 февраля. Ведь день Советской армии и военно-морского флота 23 февраля был выдуман советской пропагандой от начала и до конца, чтобы скрыть предательство большевиков и факт предоставления независимости Украине.
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Февральская революция - пришлась точно на день Пурима, 23 февраля. День Советской Армии, якобы созданной в этот день в 1918 году. Разумеется, это чистая ложь. Никакой Советской Армии в то время ещё не было, равно, как и её побед. Тем не менее, 23 февраля 1918 года в историю вошло. Именно в этот день ЦИК Совнаркома принял условия Брестского мира. Это - день капитуляции России в Первой мировой войне.
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Навіть я тут помітив...Прапоганда мешебратсву від нової влади робить своє...
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Странно, а вот мне "в обед 100 лет" и служил я соответственно исключительно в советской армии, днём которой этот день изначально и считался. Так вот мне только от одной знакомой, сверстницы моей, на вайбер картинка пришла, причем просто просто "с 23 февраля". Ни сам вайбер, ни другие мои контанкты, ни кто не заваливал меня поздравлениями и картинками "этой аккупационной армии".
Може, Толю, чи то ти трохи брешеш, что то в тебе таке "навколишнє середовищє"?
"Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты" Ворог застосував на Донбасі 122-мм артсистеми, 120- і 82-мм міномети, БПЛА та озброєння БМП. За добу - 14 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2223
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Зеленский ведет страну к капитуляции . Именно так он понимает " устойчивое прекращение огня " .
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Переговоры вести с паРашей хла бесполезно, история такова
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другий фронт
1. Ізраїль зараз наносить авіаудари по Дамаску (силам Асада-птн)
2. Сьогодні в чорне море зайшов Американський ракетний есмінець USS ROSS DDG71
3. З есмінцем зайшов Турецький підводний човен
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какой еще "второй фронт"?

Американские корабли присутствуют чуть ли не на постоянной основе. Имеют полное право заходить на 21 сутки и ни у кого не спрашивать, даже у "великой россии" Ворог застосував на Донбасі 122-мм артсистеми, 120- і 82-мм міномети, БПЛА та озброєння БМП. За добу - 14 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9623
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