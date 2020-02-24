 Ворог застосував на Донбасі 122-мм артсистеми, 120- і 82-мм міномети, БПЛА та озброєння БМП. За добу - 14 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даним штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме поблизу Талаківки: з безпілотного літального апарата ворог скинув по позиціях українських сил гранатометний постріл.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив тринадцять обстрілів по позиціях ЗСУ, а саме:
- поряд із Травневим - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Кримського - з міномета калібру 120 мм ворог випустив 5 мін, 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- двічі неподалік Оріхового - зі 120-мм міномета - 29 мін;
- двічі в районі Новоолександрівки - зі ствольної артилерії калібру 122 мм - 10 снарядів і 8 мін зі 120-мм міномета;
- поруч з населеним пунктом Хутір Вільний - з міномета калібру 82 мм - 6 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Золотого-4 - із 82-мм мінометів противник випустив 15 мін;
- неподалік Попасної - з мінометів калібру 82 мм - 14 мін;
- у районі Новозванівки - з 82-мм міномета і великокаліберного кулемета;
- двічі поруч із Луганським - з міномета калібру 120 мм - 2 міни та 9 мін з 82-мм мінометів, а також противник вів вогонь з озброєння БМП-2 і гранатометів різних систем;
- поблизу населеного пункту Кіндрашівська Нова - з артилерійських систем калібру 122 мм - 20 снарядів.
"Учора, 23 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.
Яко б такі як ти , люцику , податки в українську скарбницю платили , а не сепарам.То може б і не урізали нашим солдатам норми.
Я платив податки щомісячно на протязі 35 років, ці податки йшли у тому числі на зарплати ментам-джамалам що слухають русссскій шансон і вітають тут на форумі своїх братів з 23 фєвраля.
Я сплачував би і зараз але не моя провина що до мене пришли твої курскі побратими.
Скільки ти сплатив податків зі своїх баранів? Хоч клок хутра?
А скільки зі свого кіоску з цигарками?
ты наверное заметил, что раньше при плохом петре он каждый день постил картинки на первой новости про бои с фронта. сейчас он не признает, что идет война с росоией, что наша армия защищает и его в том числе. хамелион он !
День Советской армии и военно-морского флота 23 февраля был выдуман советской пропагандой от начала и до конца, чтобы скрыть предательство большевиков и факт предоставления независимости Украине…
Почему Украине надо отмечать 23 февраля? Это день признания большевиками независимости Украины, день победы Германии в операции «Фаустшлаг», день предательства российской армии, и главная тайна советской пропаганды.
Об этом написал накануне вечером в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Для Украины есть повод каждый год отмечать по-своему 23 февраля. Ведь день Советской армии и военно-морского флота 23 февраля был выдуман советской пропагандой от начала и до конца, чтобы скрыть предательство большевиков и факт предоставления независимости Украине.
Може, Толю, чи то ти трохи брешеш, что то в тебе таке "навколишнє середовищє"?
"Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты"
1. Ізраїль зараз наносить авіаудари по Дамаску (силам Асада-птн)
2. Сьогодні в чорне море зайшов Американський ракетний есмінець USS ROSS DDG71
3. З есмінцем зайшов Турецький підводний човен
Американские корабли присутствуют чуть ли не на постоянной основе. Имеют полное право заходить на 21 сутки и ни у кого не спрашивать, даже у "великой россии"