 Ворог застосував на Донбасі 122-мм артсистеми, 120- і 82-мм міномети, БПЛА та озброєння БМП. За добу - 14 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даним штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме поблизу Талаківки: з безпілотного літального апарата ворог скинув по позиціях українських сил гранатометний постріл.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив тринадцять обстрілів по позиціях ЗСУ, а саме:

- поряд із Травневим - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Кримського - з міномета калібру 120 мм ворог випустив 5 мін, 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

- двічі неподалік Оріхового - зі 120-мм міномета - 29 мін;

- двічі в районі Новоолександрівки - зі ствольної артилерії калібру 122 мм - 10 снарядів і 8 мін зі 120-мм міномета;

- поруч з населеним пунктом Хутір Вільний - з міномета калібру 82 мм - 6 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Золотого-4 - із 82-мм мінометів противник випустив 15 мін;

- неподалік Попасної - з мінометів калібру 82 мм - 14 мін;

- у районі Новозванівки - з 82-мм міномета і великокаліберного кулемета;

- двічі поруч із Луганським - з міномета калібру 120 мм - 2 міни та 9 мін з 82-мм мінометів, а також противник вів вогонь з озброєння БМП-2 і гранатометів різних систем;

- поблизу населеного пункту Кіндрашівська Нова - з артилерійських систем калібру 122 мм - 20 снарядів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Опубліковано відео обстрілів під Мар'їнкою. ВIДЕО

"Учора, 23 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.