 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2592 осіб, інфіковано понад 77,1 тис., одужали - 24,7 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

За минулу добу кількість заражених збільшилася в країні на 409 осіб, смертельних випадків - на 150. З них в епіцентрі захворювання провінції Хубей померли 149 осіб, ще один - у провінції Хайнань.

У лікарнях країни зараз проходять курс лікування 49,8 тис. людей, стан понад 9,9 тис. хворих оцінюється як важкий.

У столиці Хубею місті Ухань зафіксовано 195 повторних випадків зараження.

Водночас більш як 24,7 тис. осіб одужали і виписані з медичних закладів.

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На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 112 випадків захворювання: у Гонконзі - 74 (за двох смертельних випадків і 12 видужалих), у Макао - 10 (за шести видужалих), на Тайвані - 28 (один випадок смерті, п'ятеро одужали).

Як випливає з повідомлень комітетів охорони здоров'я китайських провінцій, автономних районів і міст центрального підпорядкування, у більш ніж 20 з них нових випадків захворювання не виявлено. У шести адміністративних одиницях у зв'язку зі скороченням кількості інфікованих знижено рівень надзвичайної ситуації, оголошеної через поширення коронавірусу.