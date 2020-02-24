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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:вірус (293) Китай (485) смерть (3862) COVID-19 (236)

 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2592 осіб, інфіковано понад 77,1 тис., одужали - 24,7 тис.

У Китаї станом на 00:00 за місцевим часом понеділка кількість хворих на пневмонію, що викликається коронавірусом COVID-19, з грудня минулого року сягнула 77,150 тис. осіб, смертельних випадків зафіксовано 2,592 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

За минулу добу кількість заражених збільшилася в країні на 409 осіб, смертельних випадків - на 150. З них в епіцентрі захворювання провінції Хубей померли 149 осіб, ще один - у провінції Хайнань.

У лікарнях країни зараз проходять курс лікування 49,8 тис. людей, стан понад 9,9 тис. хворих оцінюється як важкий.

У столиці Хубею місті Ухань зафіксовано 195 повторних випадків зараження.

Водночас більш як 24,7 тис. осіб одужали і виписані з медичних закладів.

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На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 112 випадків захворювання: у Гонконзі - 74 (за двох смертельних випадків і 12 видужалих), у Макао - 10 (за шести видужалих), на Тайвані - 28 (один випадок смерті, п'ятеро одужали).

Як випливає з повідомлень комітетів охорони здоров'я китайських провінцій, автономних районів і міст центрального підпорядкування, у більш ніж 20 з них нових випадків захворювання не виявлено. У шести адміністративних одиницях у зв'язку зі скороченням кількості інфікованих знижено рівень надзвичайної ситуації, оголошеної через поширення коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177384
 
 
 Топ коментарі
 
Двум смертям не бьівать, а одной не миновать.(С)
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Так що там у Сибірській республіки робиться??))
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А для зевлади ці китайські смерті нічого не означають.🙄
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Дежав"ю... Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 592 человек, инфицированы более 77,1 тыс., выздоровели - 24,7 тыс. - Цензор.НЕТ 5812 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 592 человек, инфицированы более 77,1 тыс., выздоровели - 24,7 тыс. - Цензор.НЕТ 7013 Нехай підперджує...Доки здатний
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Двум смертям не бьівать, а одной не миновать.(С)
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Получается по сути он неизлечим. повторные заражения это просто люди живут с этим вирусом пока организм борется а как только имунитет сдается опять в больницу ? Капец так можно бороться бесконечно Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 592 человек, инфицированы более 77,1 тыс., выздоровели - 24,7 тыс. - Цензор.НЕТ 5253
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Майки, трусики берите
И на кладбище бегите.
Занимайте лучшие места.
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всіх мало би цікавити лише одне питання -ті,хто видужав -є носіями інфекції ? (
наступне питання.. які наслідки у вигляді хронічних хвороб дає цей вірус "вилікуваним",І КУДИ буде віднесена наступна смертність(відтермінована) від хронічних хвороб ?
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Ну да...особенно радует новость о двух сотнях с реинфекцией.Эти с уже просевшим иммунитетом точно не выгребут.Так что выздоровевший первый раз и остающийся в зоне имеет льготную очередь к верхним людям.Видать у этой истории один метод лечения - напалм...и чем позже его прменят, тем больше к верхним людям отправится
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Так що там у Сибірській республіки робиться??))
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Шірока срана..Нас нє догонють... Останній медик збіг з каронавірусам...
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А для зевлади ці китайські смерті нічого не означають.🙄
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Так доктор Комаровскій же каже що вірус не страшний. Так, тричі чхнути.
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В тому Ухані по ходу взагалі пипець.
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Підхопили "вірус" із Нових Санжар...
Нові Санжари треба негайно ізолювати, як вогнище нового невідомого вірусу, який передається невідомим щляхом на тисячі кілометрів.
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думаю,там якраз вірусу немає...
Є інші шляхи..
1)
вірус "гуляє" в Борисполі на 99,9 відсотка...Китайців і тих ,хто з ними контактував(безсимптомних) - "як гною".ВОЗ хвилюється,що йому невідомий шлях зараження в Ломбардіїї і ВЕНЕТО -а це і є той шлях. (

2)Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2592 осіб, інфіковано понад 77,1 тис., одужали - 24,7 тис. - Цензор.НЕТ 4732
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А не хіло собі так замутили з тим вірусом китайці . Це ж скільки масок можна буде продати під цей шумок і заробити багато багато китайських дєнюжєк. Дивуюся як це ще Бєня зі своїми слугами урода не включилися в цей хайп
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пані Василевська-Смаглюк!! Перелогіньтесь !
Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2592 осіб, інфіковано понад 77,1 тис., одужали - 24,7 тис. - Цензор.НЕТ 2526
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Всего лишь Китай потерял 1 триллион юаней! Зато маски продают.
Ты видимо гений от рождения Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2592 осіб, інфіковано понад 77,1 тис., одужали - 24,7 тис. - Цензор.НЕТ 327
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Покушали крысятинки...в христианстве правильно говорят - судите по плодам, даосизм и конфуцианство дают нездоровый и гнилой плод.
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Ухань - неофіційно смертність можливо і більше 10 відсотків..(офіційно 5-ть)
усереднено 2 -погоджусь(хоч Офіційний Пекін і пи..дить про 0,55..
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Инфицировано 79360 на сегодня! Вы пользуетесь вчерашним данными.
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