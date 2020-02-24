 Австрія обмежила залізничне сполучення з Італією через поширення коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За словами представника Австрійських федеральних залізниць (OBB), такі заходи впроваджено з 23 лютого і пов'язані вони з поширенням коронавірусу в деяких регіонах Італії.
Зазначається, що проїзд через перевал Бреннер у східній частині Альп - важливий і завантажений маршрут пасажирських поїздів між Італією, Австрією та Німеччиною.
23 лютого видання повідомляло, що Австрія не пропустила потяг з Венеції через ризик поширення коронавірусу, бо запідозрили у двох пасажирів коронавірус.
Нагадаємо, Італія запровадила надзвичайні заходи для подолання поширення спалаху нового коронавірусу COVID-19 у Європі. Заходи ввели після підтвердження, що троє італійців похилого віку померли від коронавірусу. Кількість випадків захворювання перевищила сотню. У десяти містах у північних регіонах країни - Ломбардії та Венето - ввели карантин.
Ничего он не думает - это же вирус. Вирусы не умеют думать.
Теоретики-массажисты хреновы - вы блин чертеж табуретки не можете нацарапать на пляжном песке, а рассуждать об истории пытаетесь в перерывах между дрочениями попеременно то правящей рукой, то опозиционной.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_COVID-19
И эту проблему не решить, когда решения принимаются только наверху. А если их начать принимать снизу, то это будет уже капитализм.
И Китай не сделал своевременно. Китай абсолютно неэффективен в своем управлении. Со временем это вскроется, когда распространение этого вируса будет исследовано и об этом напишут книги.
лол, кек, чебурек. Вы это серьезно? Страна ТОП2 мировых экономик неэффективна в управлении?
Причем он не зависит от демократичности на самом деле, такое же происходит в корпорациях или даже в спортивных командах. Но там цена ошибки намного меньше.
Китайская система сильно отличается от Советской. В совке была польная централизация, запрещавшая что-либо частное.
У любой системы будь-то государство или корпорация, главная проблема - найти оптимальный размер для управления. Государство можно поделить на Штаты и/или кантоны для удобности управления, но делить их на отдельные самоуправляемые районы в городах - перебор: слишком много будет управленцев, бюрократических препон, разных законов... итд.
Тоже самое и с корпорациями: производство самолётов не особо связано с производством тракторов, поэтому если корпорация занимается и тем и другим, есть смысл дать этим частям не зависеть друг от друга. В то же самое время не надо давать независимость производителям отдельных частей этих самолётов.
Это давно изученная история в организации сложных систем почему они становятся неэффективными в определенных случаях, а в других кажутся идеальным решением. Есть еще название "колос на глиняных ногах", которым народная мудрость окрестила такое поведение.
а до этого таких оcложнений не было и считалось, что это мутированное ОРВИ нового сезона. Эти мутации у вирусов ОРВИ происходят каждый год.
"...заболевание[3], может протекать как в форме лёгкой острой респираторной вирусной инфекции[4][5], так и в тяжёлой форме[6], специфические осложнения которой могут включать вирусную пневмонию."
Дело не в "по барабану", тогда никто об этом ничего не знал:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 (пневмония нового типа), вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную Организацию Здравоохранения.
Укрепляйте имунную систему: "...заболевание[3], может протекать как в форме лёгкой острой респираторной вирусной инфекции[4][5], так и в тяжёлой форме[6], специфические осложнения которой могут включать вирусную пневмонию."
"How do I keep myself and others safe? Washing your hands frequently is the most important thing you can do, along with staying at home when you're sick."
Зато ефективно!
Мой личный совет: нюхайте чеснок.
Я тебе подскажу - при первых признаках заболевания записывайся на прием в районную держадминистрацию и умри с улыбкой на лице!
Помню,раньше были автоматы з "газировкой",все пили з одного стакана и никто не болел.
Вірю ЗЕ!
А нам чітко сказали- небезпеку ігноруємо, партія і презЕдент про нас подбають.
реаліті-шоу продовжується
Зараза до зарази не липне.
даже если это и правда, что они стригут волосы, то по 2-м причинам: гигиена (нет времени на постоянное мытье головы) и реактивное надевание защитного костюма.
уже как два часа прошла по всем сми обратная новость.
австрия открыла ж/д сообщение с италией
эту новость цензор сообщит вам завтра
И еще, про Вольво уживаный и про человеческие ценности...
А не попробовал жизнь свою отдать в каком-то засранном окопе под Дебальцевым, с гранатой в одной руке, с детским рисунком в другой и с русским танком перед тобой?
Ты мне почему-то напомнил мужика, идущего в воскресенье из церкви, с разорванной на груди рубахой, бьющего себя в грудь и орущего, что он нищему на паперти сегодня аж целый доллар дал!
я реально ходив добровольцем воєнкомат
на відміну від тебе, великий диванний воєн
2. Один мой знакомый, президент канадской фирмы, которая поставляет программное обеспечения для НАТО, которые разработали систему управления огнем и навигацию для локхида и их F-22 и их программа навигации стоит на натовских танках и на планшетах начиная от сержантов, готов был дать натовскую картографию для ВСУ в 2014 году. Он просто сказал мне - спроси у военных, сколько им нужно? Начиная от взвода, или от батальона?
Но наши вояки не увидели возможности отката, и продолжили воевать по картам Гугль в российском Водафоне!
Ну ничему история не учит некоторых - когда из Афгана приезжали, то в Ташкенте тоже женщины одной рукой в воздух чепчики бросали, а другой у тебя в карманах шарили! А в комендатуре тебя, после того как все уцелевшее из карманов забрали, занудно учили Родину любить.
Так шо извини, мне в мои 70 лет с рассыпавшимся позвоночником сподручнее таки на диване!
В окоп пойду, когда все 69-летние погибнут в боях за "зеленую кабинетную плесень"!
Достаточно ясно высказался?
Вспомнился волонтер такой, Бирюков! В общем, не обижайся - в каждом стаде свои паршивые предводители!
Задайте себе вопрос: Кто победит? Скалецкая и два Коморовских или многомилионная колония микробов под мышками у Зеленского под защитой Державної служби охорони України?