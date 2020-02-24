EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном, Здоров'я
  5920  96
Матеріали за темою:
Все про:Австрія (208) Європа (442) Італія (360) COVID-19 (236)

 Австрія обмежила залізничне сполучення з Італією через поширення коронавірусу

Пропуск пасажирських поїздів між Австрією та Італією через перевал Бреннер припинено в обох напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами представника Австрійських федеральних залізниць (OBB), такі заходи впроваджено з 23 лютого і пов'язані вони з поширенням коронавірусу в деяких регіонах Італії.

Зазначається, що проїзд через перевал Бреннер у східній частині Альп - важливий і завантажений маршрут пасажирських поїздів між Італією, Австрією та Німеччиною.

Також читайте: Коронавірус заважає відновленню світової економіки, - директорка-розпорядниця МВФ Георгієва

23 лютого видання повідомляло, що Австрія не пропустила потяг з Венеції через ризик поширення коронавірусу, бо запідозрили у двох пасажирів коронавірус.

Нагадаємо, Італія запровадила надзвичайні заходи для подолання поширення спалаху нового коронавірусу COVID-19 у Європі. Заходи ввели після підтвердження, що троє італійців похилого віку померли від коронавірусу. Кількість випадків захворювання перевищила сотню. У десяти містах у північних регіонах країни - Ломбардії та Венето - ввели карантин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177383
 
 
 Топ коментарі
 
Ото довбні. Хай запросять до себе доктора Комаровсково, він пояснить їм що той вірус не страшніший вітрянки.
Вірю ЗЕ!
 показати весь коментар
 
Никакой вакциной и не пахнет. Топ карантин при отсутсвии вакцины. Уже по всему миру разнесли. Нельзя было в Китае оплатить отели для людей?! Или специально разносят?!
 показати весь коментар
 
есть на планете земля на севере Украины гадкая и зловонная недострана, именуемая россей - без нее не обходится ни один конфликт, укрывающая террористов - везде свой пятак всунет - будь то Сирия, Украина, Грузия, выборы в США,брекхит или парижские зеленые жилеты.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Испанию к лету уже отаншлюсят китайцы. бери билеты на "Авеню 5", а если потянешь - то на NCC-1701
 показати весь коментар
 
 
блин, заставил в гyглю залезть, а я ленивый.
 показати весь коментар
 
Никакой вакциной и не пахнет. Топ карантин при отсутсвии вакцины. Уже по всему миру разнесли. Нельзя было в Китае оплатить отели для людей?! Или специально разносят?!
 показати весь коментар
 
 
Напомнило игру на телефоне " Plague Inc.". Нужно заразить летальным вирусом всю планету. Проиграешь, если быстро изолируют зараженные страны. И побеждаешь, если вирус быстро расспостранился по всему миру, а в стране достаточно несколько зараженных. Походу мировые лидеры в эту игру не играли, раз так вирус разнесли. При этом зная про сам вирус.
 показати весь коментар
 
 
Да,похоже на какую то зловещюю игру.Понять бы кто и з какой целью затеял эту игру
 показати весь коментар
 
 
есть на планете земля на севере Украины гадкая и зловонная недострана, именуемая россей - без нее не обходится ни один конфликт, укрывающая террористов - везде свой пятак всунет - будь то Сирия, Украина, Грузия, выборы в США,брекхит или парижские зеленые жилеты.
 показати весь коментар
 
 
Нет вакцины от этой гадости. Может её и не будет. Разносят её очень просто - люди постоянно перемещаются, а она похожа на СПИД, когда инфицированный не является больным, а разносит заразу для других. Тоесть, определить болезнь по внешним симптомам нельзя. Их нет.
 показати весь коментар
 
Главная надежда сейчас не вакцина, а что вирус мутирует и станет более дружелюбен человеку. Ведь его цель не убить, а просто распространяться. Но неизвестно что он там себе думает. Может он иначе не может.
 показати весь коментар
 
 
"неизвестно что он там себе думает"

Ничего он не думает - это же вирус. Вирусы не умеют думать.
 показати весь коментар
 
 
Как распространяеться этот вирус и СПИД? Коронавирус передаеться воздушным путем, СПИД только через некоторые жидкости организма. Сравнение не уместно. Должен быть карантин. Если нет вакцины общение (само общение) будет опасно для жизни. Отметьте также, что азиаты не пожимают рук и они часто ходят в масках, однако им это не сильно помогло.
 показати весь коментар
 
 
Как ты устроишь карантин, если ты не знаешь кто болен? Больным может быть кто угодно. Узнать болен он или нет можно только протестировав его.
 показати весь коментар
 
 
Так что забирать людей в здоровые страны с эпицентра заразы, а уже потом тестировать?!?!
 показати весь коментар
 
 
Это не имеет значения. Так как заражены не только в эпицентре заразы уже. Вот сейчас мы можем заразится от тех же итальянцев или иранцев, завтра от евреев или еще кого-то.
 показати весь коментар
 
Согласен. Даже далеко ехать не надо. Тут рядом есть Новые Санжары.
 показати весь коментар
 
 
Китай сделал глупость. Вирус в Китае существовал с ноября. Но они закрывали глаза и делали вид, что ничего не происходит. Только когда стало ясно, что он превращается в эпидемию то они начали организовывать меры, но было уже поздно. Вирус пошел гулять как по Китаю, так и по остальному миру.
 показати весь коментар
 
 
Вообще произошедшее в Китае это очередная иллюстрация почему коммунизм не работает. Так как низовые сигналы не подаются наверх, так как правило "гонца приносящего плохие новости принято казнить" работает в тоталитарных обществах, оттого китайские чиновники пытались приукрасить картину и только когда информация наконец дошла до верхушки они начали что-то делать.
 показати весь коментар
 
 
Не хрен гнать на коммунизм или прочий -изм! Мы видим как родово-племенной украинский капитализм загоняет нас в пещеры, куда приличный африканец срать не пойдет!
Теоретики-массажисты хреновы - вы блин чертеж табуретки не можете нацарапать на пляжном песке, а рассуждать об истории пытаетесь в перерывах между дрочениями попеременно то правящей рукой, то опозиционной.
 показати весь коментар
 
 
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 (пневмония нового типа), вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную Организацию Здравоохранения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_COVID-19
 показати весь коментар
 
С ноября. Но зафиксирован как новый вирус вот когда написано. До этого игнорировали. Связано это с директивным методом принятия решений. Когда ты не можешь на месте принять собственное решение и заявить об этом, а передаешь информацию наверх для высшего начальства. И где-то в середине этой цепочки информация теряется, искажается, исчезает. Из-за этого развалился СССР, из-за этого в Китае страшная коррупция и вот триумф этого вируса.
И эту проблему не решить, когда решения принимаются только наверху. А если их начать принимать снизу, то это будет уже капитализм.
 показати весь коментар
 
Я не говорю, что её бы обязательно остановили, но частная инициатива нескольких докторов вполне могла уменьшить шансы на распространение эпидемии. И не надо было бы тратить те ресурсы, которые тратит сейчас Китай - закрывая целые города и нагоняя армию. Правильное решение в нужном месте и проблема решена.
 показати весь коментар
 
 
профессионалы эпидемиологи и вирусологи все как один утверждают, что Китай сделал все грамотно, четко и своевременно. Но некто Ivan573014 ставит под сомнение авторитет ученых мужей.
 показати весь коментар
 
 
Это те самые люди, которые говорили что вирус ерунда? Я вообще не следил за ним до сегодняшнего дня как раз по той причине, что прошлые паники - все эти свиные и птичьи гриппы были явной глупостью, хотя их как раз раздували как страшные мировые угрозы. А как получили более-менее зубастый вирус, то сразу же у них всё под контролем.

И Китай не сделал своевременно. Китай абсолютно неэффективен в своем управлении. Со временем это вскроется, когда распространение этого вируса будет исследовано и об этом напишут книги.
 показати весь коментар
 
 
Китай абсолютно неэффективен в своем управлении

лол, кек, чебурек. Вы это серьезно? Страна ТОП2 мировых экономик неэффективна в управлении?
 показати весь коментар
 
 
Вы загнули! Безусловно, у такой сильно зацентрализованной системы есть свои проблемы, особенно на долгом историческом промежутке времени, но сказать, что система абсолютно неэффективна нельзя.
 показати весь коментар
 
Она не работает как раз на коротком отрезке, а не на долгом. Вот США это поняли на примере СССР и начали его шатать, что и привело к развалу последнего. Помните Звездные Войны Рейгана? Это система с дефектом, который повторяется раз за разом.
Причем он не зависит от демократичности на самом деле, такое же происходит в корпорациях или даже в спортивных командах. Но там цена ошибки намного меньше.
 показати весь коментар
 
Я не знаю, что вы считаете коротким, но пример Китайской экономики показывает, что на коротком промежутке времени такая система работает.

Китайская система сильно отличается от Советской. В совке была польная централизация, запрещавшая что-либо частное.

У любой системы будь-то государство или корпорация, главная проблема - найти оптимальный размер для управления. Государство можно поделить на Штаты и/или кантоны для удобности управления, но делить их на отдельные самоуправляемые районы в городах - перебор: слишком много будет управленцев, бюрократических препон, разных законов... итд.

Тоже самое и с корпорациями: производство самолётов не особо связано с производством тракторов, поэтому если корпорация занимается и тем и другим, есть смысл дать этим частям не зависеть друг от друга. В то же самое время не надо давать независимость производителям отдельных частей этих самолётов.
 показати весь коментар
 
У отдельных докторов нет статистики, поэтому и нет полной картины, чтобы сделать соответствующие выводы. В конце декабря обнаружили первые случаи пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей.
 показати весь коментар
 
Отдельные доктора могут перестраховаться, если у них для этого будут полномочия. Или забить тревогу, что обнаружили что-то странное. Это называется интуиция. Но про это в отчетах не напишешь, а решения принимать не им.
Это давно изученная история в организации сложных систем почему они становятся неэффективными в определенных случаях, а в других кажутся идеальным решением. Есть еще название "колос на глиняных ногах", которым народная мудрость окрестила такое поведение.
 показати весь коментар
 
Системы должны быть оптимальными: мало звеньев - тоже плохо. Отдельный доктор не сможет установить взаимосвязь вируса и осложнения в виде вирусной пневмонии. Он будет видеть тех, у кого вирус вызвал обычное ОРВИ, и у одного из людей, к нему попавших, случилась вирусная пневмония, а до этого была простуда или ОРВИ. Чтобы всё это увязать нужно несколько докторов, которые скооперируются данными, изучат их...итд. Им некогда этим заниматься - они занимаются больными, да и совсем необязательно, что обладают исследовательской жилкой. Этим должны заниматься центры обработки данных, которые могут делать вывод только по репрезентативным выборкам, а их нужно ещё накопить.
 показати весь коментар
 
"началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения",
а до этого таких оcложнений не было и считалось, что это мутированное ОРВИ нового сезона. Эти мутации у вирусов ОРВИ происходят каждый год.

"...заболевание[3], может протекать как в форме лёгкой острой респираторной вирусной инфекции[4][5], так и в тяжёлой форме[6], специфические осложнения которой могут включать вирусную пневмонию."




 показати весь коментар
 
Набери в Гугле Одесса \1970 холера и почитай как толитаристы боролись с эпидемиями. Не зависит эта хрень от типа строя, угрозу оценить может только узкий специалист и вот тут зависит от личности.
 показати весь коментар
 
В Италию вирус попал от китайских туристов, а не от вывезенных и помещённых в карантинную зону. Протестировали их 31 января в Риме, а до этого они успели побывать в Лазио, ну и пошло-поехало.
 показати весь коментар
 
 
Так о том и речь, что всем по барабану. На вирус, который передаеться воздушным путем все чхали.
 показати весь коментар
 
Воздушно-капельным при чихании или кашле от одного человека к другому.

Дело не в "по барабану", тогда никто об этом ничего не знал:

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 (пневмония нового типа), вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную Организацию Здравоохранения.
 показати весь коментар
 
Щас в Китае, по официальной информации (китайские журналисты которые занимаются вирусусом на в зараженных очагах пропадают), больше 76 тыс. зараженных. И только сейчас страны вводят ограничения на сообщение между странами. Напишите еще раз, что дело не в "по барабану", пожалуйста.
 показати весь коментар
 
 
потому что ограничения на сообщения между странами это крайняя мера. Последствия от таких мер наносят колоссальный вред экономике
 показати весь коментар
 
 
Ну что ж. В Китае за 6 дней построили фарбрику по производству медицинских масок. Посмотрим как другие страны с их экономиками их построят. И не нанесет ли это вред их экономикам.
 показати весь коментар
 
Как пример: банальный 2недельный карантин судов после пребывания в Китаев значительно удорожил логистику. Суда простаивают две недели. Их ни одна страна без этого не принимает. Суловладелец цену на перевозку товара в Китай либо подымает с учетом будущего простоя, либо просто не берет контракты свящанные с посещением НРК. Например, газовозы, которые возят аммиачные продукты для химпрома. задержка с поставками привела к удорожанию конечного продукта, + удорожание перевозки. некоторые фабрики просто остановили производство. и это не запрет на сообшение между странами - а всего лищь 2недельный карантин.
 показати весь коментар
 
Им не по барабану. Они просто не знают как остановить отдельную эпидемию. Они же с ней никогда не сталкивались и не верят что такое возможно. Если она и есть, конечно. Намного легче бороться с выдуманными угрозами, чем с угрозой реальной, а именно этим занимается большинство политиков.
 показати весь коментар
 
Так ограничения с Китаем ввели раньше, теперь вводят с Ираном. Нельзя сразу всё позакрывать в консервные банки, тем более учитывая довольно низкую смертность от этого вируса.

Укрепляйте имунную систему: "...заболевание[3], может протекать как в форме лёгкой острой респираторной вирусной инфекции[4][5], так и в тяжёлой форме[6], специфические осложнения которой могут включать вирусную пневмонию."
 показати весь коментар
 
Да это понятно. А посмотрите на советы которые дают, Вы с флагом должны понять:
"How do I keep myself and others safe? Washing your hands frequently is the most important thing you can do, along with staying at home when you're sick."
Зато ефективно!
 показати весь коментар
 
 
Так а что делать если лекарств от вирусов нет? С ними может справиться только имунная система. Даже если сделают вакцину, в следующем сезоне вирус может мутировать, придётся делать новую, и это бесконечный процесс: люди химичат вакцины, а вирусы мутируют, дабы "обходить" их.

Мой личный совет: нюхайте чеснок.
 показати весь коментар
 
 
Занимайтесь люди обтиранием. Если очень уж не ймётся, обтирайтесь чем придётся, водными займитесь проце-дурами.
 показати весь коментар
 
 
А шо ты посоветуешь пенсионерам, у которых пенсия ниже прожиточного минимума, а счет за ЖКХ выше этой самой пенсии?
Я тебе подскажу - при первых признаках заболевания записывайся на прием в районную держадминистрацию и умри с улыбкой на лице!
 показати весь коментар
 
 
Началось. Дальше будет весело.
Помню,раньше были автоматы з "газировкой",все пили з одного стакана и никто не болел.
 показати весь коментар
 
 
Ото довбні. Хай запросять до себе доктора Комаровсково, він пояснить їм що той вірус не страшніший вітрянки.
Вірю ЗЕ!
 показати весь коментар
 
 
Бачила, що китайські медробітниці стрижуться налисо, бо вірус може затримуватись на волоссі.
 показати весь коментар
 
 
Я бачив які у них костюми.
А нам чітко сказали- небезпеку ігноруємо, партія і презЕдент про нас подбають.
 показати весь коментар
 
 
вони готують другий борт на Китай.
реаліті-шоу продовжується
 показати весь коментар
 
 
Скажу, щоб підселили до тебе.
Зараза до зарази не липне.
 показати весь коментар
 
 
кожу они с себя не срезают? А то волосы - это ороговевшие частички кожи.
даже если это и правда, что они стригут волосы, то по 2-м причинам: гигиена (нет времени на постоянное мытье головы) и реактивное надевание защитного костюма.
 показати весь коментар
 
 
очень запоздалая новость. )))
уже как два часа прошла по всем сми обратная новость.
австрия открыла ж/д сообщение с италией
эту новость цензор сообщит вам завтра Австрия ограничила железнодорожное сообщение с Италией из-за распространения коронавируса - Цензор.НЕТ 2872
 показати весь коментар
 
Читай,й нестворюй черги в магазині Австрия ограничила железнодорожное сообщение с Италией из-за распространения коронавируса - Цензор.НЕТ 3153
 показати весь коментар
 
Це,так негуманно...! Австрійці варвари!!!, Мені соромно,що,вони, живуть на нашій планеті...Ганьба австрійським жлобам-пітекантрапам Австрійські жлоби ********* планету Австрия ограничила железнодорожное сообщение с Италией из-за распространения коронавируса - Цензор.НЕТ 8611
 показати весь коментар
 
 
Почалося блокування в начаьній стадії.
 показати весь коментар
 
Радуйся, пока рядом не выделят землю под очередную птицефабрику друго успешного украинца - Плахотнюка!
И еще, про Вольво уживаный и про человеческие ценности...
А не попробовал жизнь свою отдать в каком-то засранном окопе под Дебальцевым, с гранатой в одной руке, с детским рисунком в другой и с русским танком перед тобой?
Ты мне почему-то напомнил мужика, идущего в воскресенье из церкви, с разорванной на груди рубахой, бьющего себя в грудь и орущего, что он нищему на паперти сегодня аж целый доллар дал!
 показати весь коментар
 
 
я реально допомагаю захисникам України
я реально ходив добровольцем воєнкомат
на відміну від тебе, великий диванний воєн
 показати весь коментар
 
1. Я тоже ходил в военкомат и видел это дерьмо глаза в глаза!
2. Один мой знакомый, президент канадской фирмы, которая поставляет программное обеспечения для НАТО, которые разработали систему управления огнем и навигацию для локхида и их F-22 и их программа навигации стоит на натовских танках и на планшетах начиная от сержантов, готов был дать натовскую картографию для ВСУ в 2014 году. Он просто сказал мне - спроси у военных, сколько им нужно? Начиная от взвода, или от батальона?
Но наши вояки не увидели возможности отката, и продолжили воевать по картам Гугль в российском Водафоне!
Ну ничему история не учит некоторых - когда из Афгана приезжали, то в Ташкенте тоже женщины одной рукой в воздух чепчики бросали, а другой у тебя в карманах шарили! А в комендатуре тебя, после того как все уцелевшее из карманов забрали, занудно учили Родину любить.
Так шо извини, мне в мои 70 лет с рассыпавшимся позвоночником сподручнее таки на диване!
В окоп пойду, когда все 69-летние погибнут в боях за "зеленую кабинетную плесень"!
Достаточно ясно высказался?
 показати весь коментар
 
 
Хотя, блин,и звини за резкость - шо-то повело с утра.
Вспомнился волонтер такой, Бирюков! В общем, не обижайся - в каждом стаде свои паршивые предводители!
 показати весь коментар
 
В Китае-Сибирской республике тоже есть заболевшие, но кацапы стараются скрывать
 показати весь коментар
 
 
Идут учетной строкой отчетности "смерть от отказа органов".
 показати весь коментар
 
Вирус в очередной раз ****** всех успешных лауреатов и заслуженных блогерров от медицины! Микробы живут на планете 120 миллионов лет, в отличие от каких то сосуще-мыслящих, которым каких-то не сколько десятков тысяч, но которые сто лет назад решили извести этих самых микробов. И лучше бы вы их не трогали, т.к. теперь микроб вступил в борьбу за свое выживание.
Задайте себе вопрос: Кто победит? Скалецкая и два Коморовских или многомилионная колония микробов под мышками у Зеленского под защитой Державної служби охорони України?
 показати весь коментар
 
Есть предложение в срочном порядке в связи с "защитой от вируса" закрыть полностью проезд - выезд в ( и из) РФерию, Приднестровскую оккупационную зону, ОРДЛОстан, Крымский "зООповедник". Потому что там "ВИРУС" опаснее китайского.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору