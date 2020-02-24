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 Ворог випустив 20 снарядів з артилерії калібру 122 мм по захисниках Кіндрашівки Нової, а також обстріляв свої позиції поблизу Веселенького, - пресцентр ОС

Сьогодні близько опівночі обстановка на лінії зіткнення на луганському напрямку загострилася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, російські окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

"Окупанти вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Противник випустив 20 снарядів по захисниках Кіндрашівської Нової.

Знаючи, що противник традиційно активізується та здійснює обстріли напередодні або під час певних дат, українські захисники були готові до того, що ворог розпочне "своє святкування" саме 23 лютого.

Перед обстрілом наших позицій, російські окупанти з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил вдалися до збройних провокацій та нанесли вогневі удари по своїм позиціям, які розташовані поблизу житлових будинків окупованого населеного пункту Веселеньке.

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Наголошуємо, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не вестимуть вогонь по будинках мирних жителів. Ці злочинні дії є характерними лише для російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Ворог випустив 20 снарядів з артилерії калібру 122 мм по захисниках Кіндрашівки Нової, а також обстріляв свої позиції поблизу Веселенького, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, з початку доби 23 лютого ворог 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177382
 
 
 Топ коментарі
 
Смерть масковським окупантам!!!!
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нy что зелибобики, напомню вам слова нашего, yвы президента:
- чтоб прекратитиь войнy, нyжно бпросто перестать стрелять.
мы перестали, война закончилась и расия не агресор?
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А потім там будуть відводити війська?
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нy что зелибобики, напомню вам слова нашего, yвы президента:
- чтоб прекратитиь войнy, нyжно бпросто перестать стрелять.
мы перестали, война закончилась и расия не агресор?
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***** билять, с такими правителями и раха не нyжна, сами самоyбьемся.
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Комментируя информацию о том, что новый оборонный заказ ставит крест на украинских ракетных программах ("Нептун", "Ольха"), и о том, что существует проблема с финансированием, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал: "Это не соответствует действительности. Мы четко понимаем, что наш ракетный щит должен быть крепким. И все, что касается ракетных программ - они будут финансироваться в соответствии со всеми нормативно-правовыми актами, принятыми раньше".
На вопрос, означает ли это, что заказ будет, секретарь СНБО сказал: "Обязательно".
Юрок об этом скромно умолчал
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Не все так просто. Там - складніші замутки з цим обороним замовленням. Більше того, замутки, які, по слухам, призвели до рапортів про відставку (до демаршів) і від Кривоноса, і навіть від Хомчака.
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Кто то еще верит зеленым, мало они врали.
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нех оправдываться, валить чертей в ответ со всех стволов...до равнинного места от них... Враг выпустил 20 снарядов из артиллерии калибра 122 мм по защитникам Кондрашовки Новой, а также обстрелял свои позиции вблизи Веселенького, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1848
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Ну, шо украінці зелені! Не хотіли арміі,віри,мови !Отримуйте війну і капітуляцію! А після капітуляціі, годуйте чужу армію, вірте в *****,И ГАВАРИТЕ НА РУССКАМ!!!!!
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Нехай би частіше орки вели би артвогонь по своїм позиціям, хто проти? Як тільки наміряться стріляти по нас, то перед тим - по собі. Мовляв, так треба.
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Намечают , куда "разводить"главзебила дальше?🤔🤔🤔
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Хомчак меланхолично ждет решения Зеленского по своему вопросу, а тем временем российский войска минируют зону разведения под Золотым для прикрытия захваченных позиций.хроники одного претендента...
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Головне що без втрат.
Якщо, звісно, справді без втрат.
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Війна триває кожний день і лише в мізках говнокомандующєго Вовкі Членограя таракани перестали воювати один з одним і готуються до виборів свого вождя
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наш президент війну закінчив в своїй голові!!! тому більше ніяких обстрілів, бо це провокація
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