 Ворог випустив 20 снарядів з артилерії калібру 122 мм по захисниках Кіндрашівки Нової, а також обстріляв свої позиції поблизу Веселенького, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, російські окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

"Окупанти вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Противник випустив 20 снарядів по захисниках Кіндрашівської Нової.



Знаючи, що противник традиційно активізується та здійснює обстріли напередодні або під час певних дат, українські захисники були готові до того, що ворог розпочне "своє святкування" саме 23 лютого.



Перед обстрілом наших позицій, російські окупанти з метою дискредитації підрозділів Об’єднаних сил вдалися до збройних провокацій та нанесли вогневі удари по своїм позиціям, які розташовані поблизу житлових будинків окупованого населеного пункту Веселеньке.

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Наголошуємо, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не вестимуть вогонь по будинках мирних жителів. Ці злочинні дії є характерними лише для російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку доби 23 лютого ворог 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат немає.