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Все про:Данілов (74) COVID-19 (236) обсервація (2) Нові Санжари (94)

 Про здоров'я осіб, що проходять обсервацію в "Нових Санжарах", інформуватимуть щодня, - Данілов

Проби на коронавірус в евакуйованих з Уханя українців та іноземців, які перебувають у медцентрі в Нових Санжарах, братимуть що три дні.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "ТСН", передає Цензор.НЕТ.

"Щодня повідомлятимемо про їхній стан, по-перше. По-друге, раз на три дні в них братимуть проби. Учора (22 лютого. - Ред.) було взято першу пробу, і найближчим часом вже будуть перші аналізи, і вони обов'язково будуть публічними. Нічого приховувати ми не збираємося, бо нам нема чого приховувати. Це має бути публічна відкрита інформація, суспільство має знати, що відбувається", - сказав він.

Також читайте: Книги трьома мовами передали евакуйованим із Ухані в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов

Нагадаємо, вдень 19 лютого український літак, який мав евакуювати з Уханя (Китай), що став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже пів сотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців. Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявив, що евакуйованих з Китаю планують розмістити в чотирьох місцях.

На борту літака, який вилетів з китайського Уханя в Україну, перебували люди, які не мають симптомів гострої респіраторної інфекції. Чотирьох осіб лікарі не допустили до польоту.

Попри протести місцевих жителів, 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177381
 
 
 Топ коментарі
 
Маразм зевлади продовжується.
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Тут на Поеторії віршик вискочив, трохи переробив... вийшло про Скалецьку та оцього її бойфренда на обсервації. Якісь рольові ігри з елементами БДСМ:

- сегодня я коронавирус
а ты короче медсестра
- я не хочу нет нет не буду
мне стра...



О здоровье проходящих обсервацию в "Новых Санжарах" будут информировать ежедневно, - Данилов - Цензор.НЕТ 6348

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"Для тупых валянков из Минздрава "...Основная причина смерти - полиорганная недостаточность ..." Расшифровываем - ВИРУС ПОРАЖАЕТ ВСЕ ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ. Температура появляется уже ПОСЛЕ их поражения""
(https://twitter.com/tZEinform)

"Судя по запрету передавать пищу (а кто вообще разрешал передавать пищу без мер санобработки?) клоуны все еще не поняли всей тяжести ситуации. Или надеются до вспышки всех выписать?"
(https://twitter.com/tZEinform)

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Как то пофиг. Ленка не хочет открыть благотворительный фонд приёма подержанных вещей для смертельно больных из Уханя. Будет во что Вовку одевать, и самой на приёмы наряжаться.
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Дуже Креативно...Рейтинг підскочить до стелі... О здоровье проходящих обсервацию в "Новых Санжарах" будут информировать ежедневно, - Данилов - Цензор.НЕТ 8862
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Это даже нельзя назвать некомпетентностью.
Для этого вообще нет названия.
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у нас нет причин для недоверия! власти всегда говорят правду и только правду
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ну в "конец эпохи бидности" с такого то числа народ поверил ? Так и тут поверит.
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На Дерибасовской случилася холера - Её схватила одна ***** от кавалера. Пусть Бога нет, но Бог накажет эту бабу, Что в подворотне где-то видала арабу. Вот из-за этой неразборчивости женской Холера прёт уже по всей Преображенской. Заговорили о холерном вубриёне На Мясоедовской, в порту, на Ланжероне. Чтоб я так жил, как мне нужна эта холера! Но тут врачами была выдумана мера, Чтоб в страшных муках всем нам не усраться, Определили нас в одну из обсерваций. Нет, нам вакцин-таки французских не давали, Велели, чтобы жопу хлоркой обмывали, А чтоб имели мы к тому чего смешного, К нам подсадили даже Мишу Водяного. Чтоб я так жил, какой обед нам подавали - Его гуляш вам захотелося б едва ли, Зато еду мы получали троекратно - Какого хера вы б хотели за бесплатно! Затем врачи нас всех забрали на заметку, Велели всем они покакать на газетку, И как сказала тётя Соня с Молдаванки - Засрали все, ***, с-под майонеза банки! Нет, за любовью женской мы-таки не гнались, Молили бога, чтоб роскошным был анализ. Какую даму за говно вы б не спросили, Она кокетливо ответила вам - "Или!" Вот вам история одной из обсерваций, Где нам пришлось для государства обосраться, И вот вам песня поколеньям в назиданье За ту холеру, что досталась на свиданье

Источник: https://www.russhanson.org/text/belyaev/odessa.html
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Тут на Поеторії віршик вискочив, трохи переробив... вийшло про Скалецьку та оцього її бойфренда на обсервації. Якісь рольові ігри з елементами БДСМ:

- сегодня я коронавирус
а ты короче медсестра
- я не хочу нет нет не буду
мне стра...



О здоровье проходящих обсервацию в "Новых Санжарах" будут информировать ежедневно, - Данилов - Цензор.НЕТ 6348

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"В Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день"
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Сколько стоят маски в аптеках Украины и имеются ли они в наличии?
Витя Суворов писал о некомпетентности гитлеровской власти.
Да они были мудрецами по сравнению с этой зеленой шоблой.
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"Для тупых валянков из Минздрава "...Основная причина смерти - полиорганная недостаточность ..." Расшифровываем - ВИРУС ПОРАЖАЕТ ВСЕ ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ. Температура появляется уже ПОСЛЕ их поражения""
(https://twitter.com/tZEinform)

"Судя по запрету передавать пищу (а кто вообще разрешал передавать пищу без мер санобработки?) клоуны все еще не поняли всей тяжести ситуации. Или надеются до вспышки всех выписать?"
(https://twitter.com/tZEinform)

Еще есть вопросы про этот "карантин"?
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Ваше,то,Ваше! Маєте,чим пишатися... Глядачі в захваті
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Особенно о состоянии иностранных граждан, во избежании ещё и международных скандалов, своих вполне достаточно.
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Напартачили з тою обсерацією добре так, не по дитячому...
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Вже несуттєво...Нехай лишаютьсяв ,своєме,Зеленому лайні...
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Вже,нецікаво...Цікавіше звіше здоров"я тих,хто не вСанжарах!!!!.Санжари,то в минулому...Забудьте О здоровье проходящих обсервацию в "Новых Санжарах" будут информировать ежедневно, - Данилов - Цензор.НЕТ 9155
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Не займалася б влада дурнею, а готувала всю медицину до зустрічі із епідемією квірусу!
Бо його прихід в Україну це питання лише тільки часу!
Іран, Італія ............Україна точно із нашими службами, навіть СЕС немає, дегенерати зелебенські!
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@будут информировать ежедневно, - Данилов@

ага, мы верим ))))

Типа, в случае негативного развития ситуации, власть расскажет нам как сама собственным руками привезла вирус в Украину
кто в это поверит ?
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там вроде бы журналисты попали на эту проктологию, вот пусть и информируют
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Причина санджарського інциденту найпростіша - це була жорстка, але абсолютно природня (!) і навіть виправдана (!!!) реакція РОЗУМНИХ людей на загрозу життю. Природня тому, що так закладено матінкою-природою, і змінити це можна лише шляхом СПОТВОРЕННЯ розуму вихованням (і це правда, бо та ж терпимість у перебільшених розмірах опосередковано вбиває свого носія), а виправдана тому, що люди чудово розуміють рівень медицини, швидкість і часом взагалі можливість опинитись у лікарні, і власний рівень доходів на межі існування, який унеможливлює ефективне лікавання, і майже гарантує його безперспективність. Кретинами виявились лише представники влади і найняті нею ЗМІ. Або злочинцями, якщо діяли усвідомлено.
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