 Потрібно, напевно, торгувати наркотиками або зброєю, щоб виплачувати іпотеку в Україні, - Гончарук обіцяє зниження ставок. ВIДЕО

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
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"Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, оскільки дуже високий. Тобто, не знаю, наркотиками потрібно, напевно, зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку", - сказав він.
Гончарук уточнив, що одне із завдань уряду - щоб українські банки кредитували дешевше.
"Іпотека під 10% цього року - це одне з наших головних завдань, якщо ми говоримо про дешевий ресурс. Якщо банки дешево кредитуватимуть економіку, це дасть можливість і ресурс розвиватися, вкладати гроші в, будемо казати, реальний сектор", - уточнив голова правління.
Як зазначає hromadske, зараз середні ставки за кредитами для фізичних осіб у банках становлять близько 35% річних, для підприємців - 15-19% річних. Ставки за іпотекою на початок 2020 року становили 18-25% річних.
Зниження ставки за іпотекою до 11% річних призведе до значної економії коштів позичальників. Наприклад, беручи іпотеку на 1 мільйон гривень під 20% річних на 10 років позичальник переплатить банку 5,19 мільйона гривень процентів (за весь період користування кредитом). Якщо ж відсоток за такою іпотекою зменшити до 11% річних, то сума переплати за 10 років становитиме 1,83 мільйона гривень.
Нагадаємо, 11 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що до вересня 2020 року ставки за іпотечними кредитами в Україні мають скоротитися до 10% річних.
Всё, по всем щелям, забито сигаретами -- то капэць, чего я нагляделся...*)
...понятно, что с девчонками-проводницами познакомились и поговорили трошки... -- это ж Святое! *)
Грят: Нас немцы учили обслуживанию и сервису! ... когда они свалили -- сразу легче стало...*)
Украина с умным потеряла, зато с дураком нашла...*)
Если верить премьер-министру, то мы вот-вот заживем. Об этом утверждает сотня цветных страниц с громким названием "Топ-100 достижений правительства 2019"
Оказалось, за подготовку и за саму презентацию правительство заплатило подрядчикам по 840 гривен за страницу - всего 84 тысячи гривен.
а блин как быть кто взял по дyрости или с работой напряг?
Нести відповідальність за дурість.
на чорном рынке барель нефти
стабильно падает в цене
а кокаин на белом рынке
в ответ стремительно растёт
Потому и люди живут в хороших домах и квартирах
И авто под те же проценты
А автобарыги Украины ( явно оплатили депутатам) протащили закон про евробляхи и издеваются над украинцами
С ЖТИМ НАДО РАЗОБРАТЬСЯ .
ВОПРОС УПИРАЕТСЯ В ОРГАНИЗОВАННОЙ СПЕКУЛЯЦИИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ, которая не даёт развиваться стране,
А ЭТО- СПЕКУЛЯЦИЯ
ИБО в ЕС любой может взять ресурсы под 1.5-6 процентов годовых. А в Украине - нет. Почему!
Потому что украинские банкиры берут САМИ ЭТИ КРЕДИТЫ В ЕС и потом спекулятивно выдают их украинцам уже под высокие проценты
А вообще не возвращали кредиты БАРЫГИ ТИПА БЕНИ , которые организованно выводили деньги зарубеж, кидая банкам НЕЛИКВИДНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ, с авантюрной оценкой .
А простые украинцы при такой политике в государстве просто остались нищими
И только украинцы ПОЧЕМУ ТО СЧИТАЮТСЯ БЛАГОНАДЕЖНЫМИ ПРИ СТАВКЕ 15-25, а зарплате 500 евро. 😀😀😀😀
Это тоже самое шо с евробляхами- СВОЛОЧИ БАРЫГИ ПРОСТО ХОТЯТ НА ШАРУ ИМЕТЬ БОЛЬШИЕ ДОХОДЫ , что в ЕС НЕРЕАЛЬНО
И ещё пример - лично столкнулась : в Словакии при покупки недвижимости нотариус берет 28(!!!) евро за регистрацию договора купли продажи, а в Украине -5000- 7000 тысяч
ВОТ КАКОГО ХЕРА? Томущо развели барыг в стране , а они уже на голову украинцам залезли
отвратительный понос....
Это Гонтарева подсунула ей отравленную пилюльку!
а еще сколько народа может быть занято в обслуживании стрельбищ, изготовлении кобуры, тренировке гражданских стрельбе, изготовлении патронов, пуль, пороха, гильз
это миллион рабочих мест плюс налоги
Учетная ставка НБУ весьма высока (сейчас 11%), и она весьма плавает, в 2019 доходила до 17%. Коммерческому банку сложно гарантировать низкий рейт на какой то длительный срок, скажем лет 10-30, ведь кто его знает что с гривной будет. Если правительство "навяжет" банкам низкий рейт то наиболее вероятно это приведет к тому что увеличится количество отказов в выдачи кредита. Ну а если правительство предложит компенсировать банкам часть стоимости кредитов для некоторых семей, то не надо быть пророком чтобы предвидеть появляние разного рода коррупционных схем чтобы попасть в список избранных.
Лучше бы они приведели экономику в порядок, рейт тогда и сам станет на свои места.
С какой стороны не посмотри, а Разрешение Оружия - ПОЛЕЗНО для Украины и народа!
просто надо добиться закрепления этого права в конституции
-- проституцию ещё не учёл... -- типа, он не знает...*)
Он думает о снижении ставок . Я ему подсказываю, что больше чем 6 процентов годовых ставка быть не должна .
А Вы шо- банкир, шо Вам так не нравиться его идея уменьшить ставки 😎?
20% с миллиона это 16,67 тысяч ежемесячно только проценты.
какую квартиру за 16 тысяч в месяц можно снять?
Більшість ХОЧЕ жити В ЛЮДСЬКИХ УМОВАХ і так щоб залишалися гроші на ІНШЕ.
Значит нужно торговать!
бач як воно "ґламурно" виходить...
Останнім часом найпопулярнішим поясненням якоїсь чергової лажі (частота і масштаб яких невпинно наростають) є «Вони це все роблять, аби відволікти нашу увагу від…» і далі йде якась простенька схема, запущена хитрими владними майстрами багатоходовок. Давайте я вас зараз заспокою. Вони усе це роблять не тому, що дуже хитрі. А якраз навпаки. Тому що дуже тупі, примітивні, неоковирні, неповороткі, інфантильні та без мінімального запасу життєвого досвіду. Вони один простенький крок не можуть без промаху ступити, а ви їх іще в мудрих, розбитих на прогнозовані ходи, кроках підозрюєте.
А роблять вони усе настільки погано і невпопад тому, що нічого іншого вони робити неспроможні за природою своєю. Вони, напевне, що не хочуть доводити кожен свій рух до таких трешевих скандалів. Але в їх звуженому колі механічного сприйняття дійсності немає розмаху для дорослих вольових рішень.
Вони не можуть написати хороший закон, бо більшість із них з горем пополам володіє основами правопису.
Вони не можуть вибудувати ефективну податкову систему, бо у більшості з них гроші з'являлись, коли мама на морозиво їх давала.
Вони здуру втіхаря їдуть в Оман, бо ще вчора змитись від дорослих до друга на дачу було по-пацанячому круто.
Вони несуть ахінею в розмовах з Трампом, бо їм нічого говорити Трампу, для них достатньо самого факту, що дорослий дядя з телевізора говорить з ним на людях типу на рівних.
Вони добиваються зустрічі з Путіним просто в якості автографу.
Вони невпопад хамлять місцевим царькам, бо їм подобається хамити дорослим, коли їм за це нічого не буде.
Вони призначають на державні пости пустопорожніх людей, бо уявлення не мають, яких іще людей туди треба призначати. А ці хоть понятні якісь і в туфель ноччу не насцуть (і, кстаті, а чо там постійно мокро?).
Це примітивні люди з максимально примітивними приземленими рефлексами.
Це дворова шпана, яка все життя грала в футбол на асфальті з намальованими на цегляній стіні воротами, а тут волею фарту життя виперло їх на Уемблі. І там уже ті, хто ще вчора орав на Мессі в телевізор за його кривоногість, з подивом для себе дивляться, як м'яч за найменшого з ним контакту відлітає від ноги як куля. У непрогнозований бік. А часто до ноги навіть не долітає і десь дівається дорогою.
Тому усе, що ви бачите у їх виконанні - це поведінка переляканого чайника, який вперше сів за кермо автомобіля і там уже виявив, що навички водіння велосипеда тут навряд чи ************. А їхати треба… І бажано вперед… І бажано, аби не розтрощити автомобіля. Та фіг з ним, тим автомобілем - самому б уже шию не звернути. І сам чайник у тому не винен, що воно не їдеться - там винні усі інші: боковий вітер, незручні педалі, негорючий бензин, конструктор сидіння, попередній водій і жаби у ставку, які сильно квакають і відволікають.
Тому не чекайте від них серйозних державницьких рішень. Вони просто навіть не здогадуються, що то взагалі таке. І вони у них якщо і виходитимуть, то чисто випадково. Коли руки знову не слухатимуться голови, яка задумала щось інше.
Ну і єдине, що може ненадовго перебивати факапи такої влади, це ще більші факапи нашого народу. Який в якості такого факапу собі таку владу власними руками якось і обрав. І не чекайте, що він колись навіть сам собі у цьому зізнається. Єдине, що може кардинально змінити ситуацію, коли народ абсолютно випадково помилиться на наступних виборах і в черговий раз обере собі не тих, кого хотів.
Ну і найголовніше, чого точно не треба боятись, що «вони хитро зливають нас рашці». Хто? Оці партачі? Хитро? Та вони навіть якщо поставлять собі таку мету, то налажають по факту так, що ми абсолютно неочікувано для них і для себе в НАТО та ЄС вступимо.
Віктор Литовченко
tverezo.info
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