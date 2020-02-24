 Потрібно, напевно, торгувати наркотиками або зброєю, щоб виплачувати іпотеку в Україні, - Гончарук обіцяє зниження ставок. ВIДЕО

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

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"Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, оскільки дуже високий. Тобто, не знаю, наркотиками потрібно, напевно, зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку", - сказав він.

Гончарук уточнив, що одне із завдань уряду - щоб українські банки кредитували дешевше.

"Іпотека під 10% цього року - це одне з наших головних завдань, якщо ми говоримо про дешевий ресурс. Якщо банки дешево кредитуватимуть економіку, це дасть можливість і ресурс розвиватися, вкладати гроші в, будемо казати, реальний сектор", - уточнив голова правління.

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Як зазначає hromadske, зараз середні ставки за кредитами для фізичних осіб у банках становлять близько 35% річних, для підприємців - 15-19% річних. Ставки за іпотекою на початок 2020 року становили 18-25% річних.

Зниження ставки за іпотекою до 11% річних призведе до значної економії коштів позичальників. Наприклад, беручи іпотеку на 1 мільйон гривень під 20% річних на 10 років позичальник переплатить банку 5,19 мільйона гривень процентів (за весь період користування кредитом). Якщо ж відсоток за такою іпотекою зменшити до 11% річних, то сума переплати за 10 років становитиме 1,83 мільйона гривень.

Нагадаємо, 11 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що до вересня 2020 року ставки за іпотечними кредитами в Україні мають скоротитися до 10% річних.