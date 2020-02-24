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 Економіка
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Все про:іпотека (10) економіка (338) Гончарук_Олексій (715)

 Потрібно, напевно, торгувати наркотиками або зброєю, щоб виплачувати іпотеку в Україні, - Гончарук обіцяє зниження ставок. ВIДЕО

Іпотеку, яку зараз пропонують українські банки, важко виплачувати, якщо не "торгувати наркотиками або зброєю".

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Економіка України продовжує зростати швидше, ніж у Європі, - Гончарук

"Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, оскільки дуже високий. Тобто, не знаю, наркотиками потрібно, напевно, зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку", - сказав він.

Гончарук уточнив, що одне із завдань уряду - щоб українські банки кредитували дешевше.

"Іпотека під 10% цього року - це одне з наших головних завдань, якщо ми говоримо про дешевий ресурс. Якщо банки дешево кредитуватимуть економіку, це дасть можливість і ресурс розвиватися, вкладати гроші в, будемо казати, реальний сектор", - уточнив голова правління.

Читайте: Уряд працюватиме над дешевою іпотекою, - Гончарук

Як зазначає hromadske, зараз середні ставки за кредитами для фізичних осіб у банках становлять близько 35% річних, для підприємців - 15-19% річних. Ставки за іпотекою на початок 2020 року становили 18-25% річних.

Зниження ставки за іпотекою до 11% річних призведе до значної економії коштів позичальників. Наприклад, беручи іпотеку на 1 мільйон гривень під 20% річних на 10 років позичальник переплатить банку 5,19 мільйона гривень процентів (за весь період користування кредитом). Якщо ж відсоток за такою іпотекою зменшити до 11% річних, то сума переплати за 10 років становитиме 1,83 мільйона гривень.

Нагадаємо, 11 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що до вересня 2020 року ставки за іпотечними кредитами в Україні мають скоротитися до 10% річних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177380
 
 
 Топ коментарі
 
Щоб брати по 10% за кредити, то треба мати інфляцію не вище 4%. Тому Гончарук нічого не знає про кредитування та інфляцію.
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В Словакии от 1,5(!!!) до 6 процентов годовых ипотека. ( да ещё на 30 лет)

Потому и люди живут в хороших домах и квартирах
И авто под те же проценты
А автобарыги Украины ( явно оплатили депутатам) протащили закон про евробляхи и издеваются над украинцами
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Це що за сміттєзвалище? В якій дярєвні Єлажево хоститься ця помийна яма?
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Ну так можно разрешить и то и другое! Хоть у людей шанс появится!
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чим, популізмом? Економіка падає, а воно іпотечну ставку хоче зменшити...
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Сигареты надо возить за бугор - вот это бизнес. А все остальное захватили либо олигархи, либо копейки.
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Еду в украинском паравозе Берлин -- Киев. (было дело -- был дурной*))
Всё, по всем щелям, забито сигаретами -- то капэць, чего я нагляделся...*)
...понятно, что с девчонками-проводницами познакомились и поговорили трошки... -- это ж Святое! *)
Грят: Нас немцы учили обслуживанию и сервису! ... когда они свалили -- сразу легче стало...*)
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Не только в паровозах, но и в обычных очередях случаи бывают:
Потрібно, напевно, торгувати наркотиками або зброєю, щоб виплачувати іпотеку в Україні, - Гончарук обіцяє зниження ставок - Цензор.НЕТ 6940
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-- и правильно сделал!

Украина с умным потеряла, зато с дураком нашла...*)
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Це що за сміттєзвалище? В якій дярєвні Єлажево хоститься ця помийна яма?
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в инкубаторе для разведения полудурков и дебилов
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Я підозрював про твою розумову відсталість, але щоб таке... Перевірся у спеціаліста.
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ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА. КАКИЕ 100 ДОСТИЖЕНИЙ УВИДЕЛ КАБМИН И ПОЧЕМУ ДОКУМЕНТ ВЫЗВАЛ СКАНДАЛ.
Если верить премьер-министру, то мы вот-вот заживем. Об этом утверждает сотня цветных страниц с громким названием "Топ-100 достижений правительства 2019"
Оказалось, за подготовку и за саму презентацию правительство заплатило подрядчикам по 840 гривен за страницу - всего 84 тысячи гривен.
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сестра взяла ыпотекy еще при кyчме, в баксах и все еще выплачивает, но она главбyхом работает в хорошей фирме, ей не очень в напряг, хотя и жаба давит, я все вижy))
а блин как быть кто взял по дyрости или с работой напряг?
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"взял по дурости"
Нести відповідальність за дурість.
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дyрость не дyрость, а асфальт в выбоинах, тyже работy потерять можно.
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Про роботу я згоден. А ось брати в іноземній валюті коли за законом заробітна платня обов'язково в гривні... Як не навчилися з знеціненними більше тисячі разів вкладами совку то життя ще повчить.
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Щоб брати по 10% за кредити, то треба мати інфляцію не вище 4%. Тому Гончарук нічого не знає про кредитування та інфляцію.
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Вискочило на Поеторії ось таке... мабуть, треба враховувати ще й ситуацію на відповідних ринках:

на чорном рынке барель нефти
стабильно падает в цене
а кокаин на белом рынке
в ответ стремительно растёт
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Видно кокс закончился в 3 часа ночи. Гончарука послали посыльным за коксом бежать. Вот он и переживает... за ипотеку.
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сам гончарук жопой своей торгует - тоже прибыльный бизнес. не бедствует.
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вот можно было же культурно написать - камингаутит )
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В Словакии от 1,5(!!!) до 6 процентов годовых ипотека. ( да ещё на 30 лет)

Потому и люди живут в хороших домах и квартирах
И авто под те же проценты
А автобарыги Украины ( явно оплатили депутатам) протащили закон про евробляхи и издеваются над украинцами
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У Австрії теж приблизно такі умови, але там нема такої інфляції. У нас підросли ціни на продовольство при здешевленні долара. У таких умовах неможливо брати іпотеку.
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Али , как было- ушлые ребята брали дешевые кредиты на западе ( например 5 процентов) и размещали их в Украине под 15 процентов , вот Вам и бизнес. А потом надели ипотечное ярмо на украинцев и зарабатывают
С ЖТИМ НАДО РАЗОБРАТЬСЯ .
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Люди могут взять кредиты ПОДЕШЕВЛЕ и погасить свои долги перед банками - разве не так?

ВОПРОС УПИРАЕТСЯ В ОРГАНИЗОВАННОЙ СПЕКУЛЯЦИИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ, которая не даёт развиваться стране,
А ЭТО- СПЕКУЛЯЦИЯ
ИБО в ЕС любой может взять ресурсы под 1.5-6 процентов годовых. А в Украине - нет. Почему!

Потому что украинские банкиры берут САМИ ЭТИ КРЕДИТЫ В ЕС и потом спекулятивно выдают их украинцам уже под высокие проценты
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Ребята очень рисковали, в Украине то, что разместил, можно и не вернуть.
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И в ЕС можно не вернуть . Но под 1.5-6 процента годовых ВОЗВРАТ БОЛЕЕ РЕАЛЬНЫЙ, чем под 15-25.
А вообще не возвращали кредиты БАРЫГИ ТИПА БЕНИ , которые организованно выводили деньги зарубеж, кидая банкам НЕЛИКВИДНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ, с авантюрной оценкой .
А простые украинцы при такой политике в государстве просто остались нищими
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Под 1-6 годовых, тебе не один «ребят» не разместит. Очень большие риски. Под такой процент они и Европе разместятся. Ставка-это плата за риск. При бОльших рисках бОльшая ставка. Это - законы экономика, в которых, как известно, Гончарук профан.
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Да прекратите , вся Европа берет под 1,5- 6 процентов годовых при зарплатах от 1000 евро
И только украинцы ПОЧЕМУ ТО СЧИТАЮТСЯ БЛАГОНАДЕЖНЫМИ ПРИ СТАВКЕ 15-25, а зарплате 500 евро. 😀😀😀😀
Это тоже самое шо с евробляхами- СВОЛОЧИ БАРЫГИ ПРОСТО ХОТЯТ НА ШАРУ ИМЕТЬ БОЛЬШИЕ ДОХОДЫ , что в ЕС НЕРЕАЛЬНО
И ещё пример - лично столкнулась : в Словакии при покупки недвижимости нотариус берет 28(!!!) евро за регистрацию договора купли продажи, а в Украине -5000- 7000 тысяч
ВОТ КАКОГО ХЕРА? Томущо развели барыг в стране , а они уже на голову украинцам залезли
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Не переживай не один банкир не остался в убытке. Заемщики выплатили рл 2 суммы, т.е. брал кредит 10 тыс.долл., а выплатил 20 тыс.долл., а его еще и выселили с квартиры и перепродали коллектору за 5% коллекторам. Почти все банкиры под следствием или сбежали с страны и в розыске, а пострадал простой народ. А при этом барыги потроху, доллар скаканул до 40 грн/долл и кто на этом заработал, та тот кто сейчас в Англии гонтарева и тот кто переписал все на сына, потрох, врооде если будет честная власть не разберется у кого руки в крови и грязи. Да еще депутаты которые (за кругленькую сумму)протащили закончики в защиту барыг. Не плохо было бы если бы с них спросили откуда деньги взялись после отсидки в зраде. на поместья.
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У татьяны ламанос
отвратительный понос....
Это Гонтарева подсунула ей отравленную пилюльку!
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Там всегда в голове детские мозги были.
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Ипотеку можно давать и под 3% - никто от этого не обеднеет. Можно поэкспериментировать - насколько вырастет спрос на квартиры. А то начали строить опять хрущёвки - регресс.
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это приведет к исскусственному взлету цен на недвижимосто потому что за тот же месячный платеж можно будет взяьть больший кредит а потом к краху рынка ка это было на западе в 2008 году и цены на жилье упали в разы
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торговля оружием отличный бизнес
а еще сколько народа может быть занято в обслуживании стрельбищ, изготовлении кобуры, тренировке гражданских стрельбе, изготовлении патронов, пуль, пороха, гильз
это миллион рабочих мест плюс налоги
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Намагались перенести в Україну виробництво патронів флобер 4мм. Все застопорилось через корупцію та недолуге законодавство. А так як в Чехії виробництво припинили, то ціни на німців стали по 50$ за 100 шт. А чехи були по 15$ за 200шт.
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Оно конечно хорошо если он это сделает, но вот какие есть сомнения:
Учетная ставка НБУ весьма высока (сейчас 11%), и она весьма плавает, в 2019 доходила до 17%. Коммерческому банку сложно гарантировать низкий рейт на какой то длительный срок, скажем лет 10-30, ведь кто его знает что с гривной будет. Если правительство "навяжет" банкам низкий рейт то наиболее вероятно это приведет к тому что увеличится количество отказов в выдачи кредита. Ну а если правительство предложит компенсировать банкам часть стоимости кредитов для некоторых семей, то не надо быть пророком чтобы предвидеть появляние разного рода коррупционных схем чтобы попасть в список избранных.
Лучше бы они приведели экономику в порядок, рейт тогда и сам станет на свои места.
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некому там экономикой заниматься - ни образования, ни опыта, ни мозгов
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Блин!
С какой стороны не посмотри, а Разрешение Оружия - ПОЛЕЗНО для Украины и народа!

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право на оружие у каждого человека и так уже есть оно неотъемлемое с рождения и дано Богом свыше
просто надо добиться закрепления этого права в конституции
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На хуторах оружие на коврах развешивали как украшение да и практично было его достовать. Культурные видать люди были и хаты не закрывали. Граждан без оружия не бывает в априори. В противном случае это рабы или подданные барина.
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я с этим лозyнгом на выборы президенткие пойдy, когда yвидишь высокого мyжика на баннере с таким лозyнгом и фамилиё под польскyю, голосyй за него, это я бyдy.
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То есть, не знаю, наркотиками надо, наверное, оружием торговать...
-- проституцию ещё не учёл... -- типа, он не знает...*)
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Только за последние три месяца 2019 года потеря рабочих мест в стране составила порядка 170 тысяч.
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У суперуспешного и суперэффективного правительства планов громадьё, может лет через 5-ть в жизнь воплотят.
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а ведь гончарук знает о чем базар ведет... видать, опыт есть... и немаленький...
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Еще можно зарабатывать на ипотеку в массовке на интеровских ток-шоу или митингуя за деньги. Да, Леха? А, если повезет и тебя заметят правильные дяди, то и премьером Украины. Успешный юрист ты наш! Сорос хоть в курсе, что у него в Украине есть такой "соросенок" или это очеиедная спецоперация гэбнявых для дискредитации будущих технократов с хорошим западным образованием?
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Вот шо Вы пристали к премьер- министру?

Он думает о снижении ставок . Я ему подсказываю, что больше чем 6 процентов годовых ставка быть не должна .

А Вы шо- банкир, шо Вам так не нравиться его идея уменьшить ставки 😎?
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1 млн грн на ипотеку под 20% это хватит на однокомнатную квартиру в новостройке + ремонт ее.
20% с миллиона это 16,67 тысяч ежемесячно только проценты.
какую квартиру за 16 тысяч в месяц можно снять?
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При інфляції 5% хто буде давати кредит під 5%, спочатку економіку країни піднімають, а потім ставки зменшують, інакше це струс повітря.
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Гончарук обещает/ Прокукарекал а там хоть не рассветай.Будет происходить, Гончарук ./ Гончарук призывает./Гончарук поручил /Гончарук : станет еще сильнее /не будет, - Гончарук/ Гончарук пообещал / намерен бороться, - Гончарук/ Гончарук поедет /предлагаю, - Гончарук /Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук/ Гончарук : " у нас есть план"/ предлагает, - Гончарук/ Поручил, - Гончарук/получит - Гончарук/ Гончарук поручил обеспечить работу /поможет искоренить коррупцию, - Гончарук/ получат, - Гончарук. /Гончарук поручил / мы преодолеваем, - Гончарук.
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Берешь ипотеку с надеждой на жилье хотя бы в эконом классе, а потом появляется некий мэр и начинает свои заклинания; "Бетонное гетто, каменные джунгли. Каменное гетто, бетонные джунгли". И в результате ни квартиры, ни денег, еще и должен.
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Вот пускай НБУ и займётся кредитованием граждан на ипотеку под минимальный процент.
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а хто ж ті "шоу виняткової щедрості" буде фінансувати? НЕВЖЕ ЗНОВ ТІ ХТО ПРАЦЮЮТЬ>? Потрібно, напевно, торгувати наркотиками або зброєю, щоб виплачувати іпотеку в Україні, - Гончарук обіцяє зниження ставок - Цензор.НЕТ 3662 Хто тим клоунам сказав що ЛЮДИ мріють мати власне житло??? Потрібно, напевно, торгувати наркотиками або зброєю, щоб виплачувати іпотеку в Україні, - Гончарук обіцяє зниження ставок - Цензор.НЕТ 2987
Більшість ХОЧЕ жити В ЛЮДСЬКИХ УМОВАХ і так щоб залишалися гроші на ІНШЕ.
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Народ говорить: краще з розумним загубити ніж з дурнем знайти. Про, що цей народ думав на виборах? А що вже цей народ говорить і думає зараз.........?!
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Премьер-министр сказал: "Нужно торговать наркотиками".
Значит нужно торговать!

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его ввели в курс дела, как зарабатывает приднестровье и ордло...
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ВЛАСНИКАМИ ЖИТЛА в США є лише 25% громадян... в ЄС від 30 до 45%... в Україні власне житло мають 55% громадян.. (в сересері лише 15% мали власне житло)...
бач як воно "ґламурно" виходить... Потрібно, напевно, торгувати наркотиками або зброєю, щоб виплачувати іпотеку в Україні, - Гончарук обіцяє зниження ставок - Цензор.НЕТ 596 Потрібно, напевно, торгувати наркотиками або зброєю, щоб виплачувати іпотеку в Україні, - Гончарук обіцяє зниження ставок - Цензор.НЕТ 7535
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Потрібно торгувати наркотиками,щоб сплачувати іпотеку...І це говорить прем"єр-міністр...У повній владі якого побороти торгівлю наркотиками і зменшити іпотеку...
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Оце рівень. Наприклад, мені таке і в голову б не прийшло, так як я далека до такого заробітку.
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Нужно брать срочно кредит на наркоту и оружие, а потом ипотеку.
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С налогом 62% =18 +1.5 +22.5+ ндс 20 кролик на самокате далеко не уедет .Вылетит с работы ,как пробка от шампанского .Найдут нового гройсмана -а налог же останется .И опять народу будут голову морочить и снова и снова .Смотрим-Сингапур -налог от 0%для маленьких и 17% -это максимум для больших .В итоге теневой экономики нет -нет надобности прятаться .Налоги платят все -это выгодно быть под защитой государства .Ну и рост экономики -охренительный! Ну а нам опять показывают ,как надо водить козу по кругу .Простейший момент-возьми и сделай так же ,но нет .Найдётся очередной жидяра и будет тихой сапой уничтожать население .Ну какой идиот инвестор принесёт в Украину деньги?Чтобы всё потерять?
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Вони усе це роблять не тому, що дуже хитрі
Останнім часом найпопулярнішим поясненням якоїсь чергової лажі (частота і масштаб яких невпинно наростають) є «Вони це все роблять, аби відволікти нашу увагу від…» і далі йде якась простенька схема, запущена хитрими владними майстрами багатоходовок. Давайте я вас зараз заспокою. Вони усе це роблять не тому, що дуже хитрі. А якраз навпаки. Тому що дуже тупі, примітивні, неоковирні, неповороткі, інфантильні та без мінімального запасу життєвого досвіду. Вони один простенький крок не можуть без промаху ступити, а ви їх іще в мудрих, розбитих на прогнозовані ходи, кроках підозрюєте.

А роблять вони усе настільки погано і невпопад тому, що нічого іншого вони робити неспроможні за природою своєю. Вони, напевне, що не хочуть доводити кожен свій рух до таких трешевих скандалів. Але в їх звуженому колі механічного сприйняття дійсності немає розмаху для дорослих вольових рішень.

Вони не можуть написати хороший закон, бо більшість із них з горем пополам володіє основами правопису.
Вони не можуть вибудувати ефективну податкову систему, бо у більшості з них гроші з'являлись, коли мама на морозиво їх давала.
Вони здуру втіхаря їдуть в Оман, бо ще вчора змитись від дорослих до друга на дачу було по-пацанячому круто.
Вони несуть ахінею в розмовах з Трампом, бо їм нічого говорити Трампу, для них достатньо самого факту, що дорослий дядя з телевізора говорить з ним на людях типу на рівних.
Вони добиваються зустрічі з Путіним просто в якості автографу.
Вони невпопад хамлять місцевим царькам, бо їм подобається хамити дорослим, коли їм за це нічого не буде.
Вони призначають на державні пости пустопорожніх людей, бо уявлення не мають, яких іще людей туди треба призначати. А ці хоть понятні якісь і в туфель ноччу не насцуть (і, кстаті, а чо там постійно мокро?).

Це примітивні люди з максимально примітивними приземленими рефлексами.
Це дворова шпана, яка все життя грала в футбол на асфальті з намальованими на цегляній стіні воротами, а тут волею фарту життя виперло їх на Уемблі. І там уже ті, хто ще вчора орав на Мессі в телевізор за його кривоногість, з подивом для себе дивляться, як м'яч за найменшого з ним контакту відлітає від ноги як куля. У непрогнозований бік. А часто до ноги навіть не долітає і десь дівається дорогою.

Тому усе, що ви бачите у їх виконанні - це поведінка переляканого чайника, який вперше сів за кермо автомобіля і там уже виявив, що навички водіння велосипеда тут навряд чи ************. А їхати треба… І бажано вперед… І бажано, аби не розтрощити автомобіля. Та фіг з ним, тим автомобілем - самому б уже шию не звернути. І сам чайник у тому не винен, що воно не їдеться - там винні усі інші: боковий вітер, незручні педалі, негорючий бензин, конструктор сидіння, попередній водій і жаби у ставку, які сильно квакають і відволікають.

Тому не чекайте від них серйозних державницьких рішень. Вони просто навіть не здогадуються, що то взагалі таке. І вони у них якщо і виходитимуть, то чисто випадково. Коли руки знову не слухатимуться голови, яка задумала щось інше.

Ну і єдине, що може ненадовго перебивати факапи такої влади, це ще більші факапи нашого народу. Який в якості такого факапу собі таку владу власними руками якось і обрав. І не чекайте, що він колись навіть сам собі у цьому зізнається. Єдине, що може кардинально змінити ситуацію, коли народ абсолютно випадково помилиться на наступних виборах і в черговий раз обере собі не тих, кого хотів.

Ну і найголовніше, чого точно не треба боятись, що «вони хитро зливають нас рашці». Хто? Оці партачі? Хитро? Та вони навіть якщо поставлять собі таку мету, то налажають по факту так, що ми абсолютно неочікувано для них і для себе в НАТО та ЄС вступимо.
Віктор Литовченко
tverezo.info
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Весёлые нищие ведут свой хоровод....
хотите европейских процентов? Так обращайтесь в европейские банки!
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