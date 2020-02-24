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 Економіка, За кордоном
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Все про:МВФ (667) Крісталіна Георгієва (4) COVID-19 (236)

 Коронавірус заважає відновленню світової економіки, - директорка-розпорядниця МВФ Георгієва

Надзвичайна ситуація світового масштабу у сфері охорони здоров'я, до якої спричинило поширення коронавірусу, вплинула на світову економіку і може погіршити прогнози зростання.

Таку думку висловила директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва у своєму виступі у фіналі засідання міністрів фінансів і глав центробанків Групи 20, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Наша зустріч відбулась у час особливої невизначеності, - заявила Георгієва. – На початку року, світове зростання, як видається, поновилося, з ознаками стабілізації та очікуваннями помірного відновлення – з 2.9 відсотків минулого року до 3.3 відсотка цього року. Цій попередній стабілізації сприяло продовження монетарної і, в деяких країнах, фіскальної політики розширення".

Серед позитивних чинників для економіки Георгієва назвала підписання першої фази торговельної угоди США та Китаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сусідні країни закривають кордон і припиняють спілкування з Іраном, де зафіксовано найбільшу після Китаю кількість смертей від коронавірусу

Однак світове економічне відновлення під загрозою, через негативний вплив, який має поширення коронавірусу COVID-19.

"З часу тих прогнозів глобальна надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я COVID-19 зашкодила економічній діяльності в Китаї і створила ризики для відновлення. Насамперед – це людська трагедія, однак вона впливає і на економіку", - зазначила Георгієва.

На її думку, навіть у разі швидкої зупинки поширення вірусу, зростання економіки в Китаї та в решті світу зазнає негативного впливу.

"Ми маємо співпрацювати задля стримування COVID-19, - наголосила вона, - як у гуманітарному так і в економічному аспекті, особливо, якщо спалах триватиме і поширюватиметься. МВФ готовий допомагати, включно з використанням Трасту з протидії катастрофам та подолання їхнього впливу, який може видавати гранти на зменшення боргового навантаження на найбідніші, найбільш важливі країни", - зазначила вона.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177379
 
 
 Топ коментарі
 
Жизнь висит на нитке, а мысле о прибытке...
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Нет. Для заражения туберкулезом нужен длительный контакт и слабый иммунитет. Если Вы просто проедете в метро/автобусе с больным туберкулезом, Вам ничего не грозит, в отличие от того же гриппа или коронавируса. Хотя в долгосрочной перспективе туберкулез, возможно, опасней.
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забудьте про экономику! сейчас главное сохранить хотя бы 10 % населения Земли. получится ли? )
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пля! гений! Коронавірус заважає відновленню світової економіки, - директорка-розпорядниця МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 8839
срочно председателем ООН или какого нить другого отделения психушки!
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В Україні будуть масово закривати не тільки тубдиспансери, а й дитячі санаторії.
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За сукупністю багатьох причин, заразитися мультирезистентною формою туберкульозу в Україні в тисячу разів простіше, ніж коронавірусом. Але проти закриття тубдиспансерів шини ніхто не палить. А про прийдешнє неминуче скорочення інфекційних лікарень ніхто й не згадує.
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Нет. Для заражения туберкулезом нужен длительный контакт и слабый иммунитет. Если Вы просто проедете в метро/автобусе с больным туберкулезом, Вам ничего не грозит, в отличие от того же гриппа или коронавируса. Хотя в долгосрочной перспективе туберкулез, возможно, опасней.
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Ця болгарка почала говорити банально, бо всі і без неї зрозуміли про ситуацію з короновірусом.
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Жизнь висит на нитке, а мысле о прибытке...
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"Хаим, и вам таки не сдается, что этот их Endlösung - сплошной цорес для наших гешефтов?" - казав якийсь єврей сусідові під монотонний стукіт колес потягу, що прямував до Аушвіца.
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_У большинства людей, как в т. ч. проявил и холокост, в голове будто есть какая-то перемычка, перегорающая при шухере и блокирующая их способность даже просто осознать события и смертельные угрозы такого масштаба. Я частично отношу это на счёт непроходимой тупости, а частично на счёт некоего псевдозащитного механизма психики, блокирующего осмысление явлений такого порядка. На самом деле, конечно, такой механизм - это чистая подстава тушки под раздачу ради сохранения внутреннего спокойствия.
_Есть в одном фант. фильме примечательный эпизод как раз про это. Рекомендую посмотреть.
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Если президент Ишак - то правительство может заниматься только коронавирусом в Китае.
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а если ты ишак, то что нам теперь делать? ))
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если-если, ты сначала докажи, что я ишак.

Что, Вова, неудобно ишаком жить?
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Классная оправдуха!
Теперь любые экономические проблемы спихивать на коронавирус!
Гончарук мотай на ус!
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Это как у плохого танцора с его делами промеж ногами...
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может выдавать гранты на уменьшение долговой нагрузки на беднейшие, наиболее важные страны", - отметила она.Источник: https://censor.net.ua/n3177379
нормально - а если страна не важна?

К примеру Украина? Все уже поняли шо в Украине важна земля, ну а люди ни кого не интересуют
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возрадуемся! в Украине есть только 30 тест систем подареных ВОЗ - только 30 чел можно проверить. Так что у нас НЕ будет обнаружено коронавируса ещё очень долго!
расслабляемся и радуемся жизни
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Не бзди, тест-систем только тридцать, а всех 90 человек "обсервированных" в Санжарах уже по три раза проверили.
Тут как с презервативами в СССР постирал, и пускай по новому кругу...
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Украинской пох - взлёт на 80% обеспечен.... когда у руля такие "светила хєкономики" Коронавирус мешает восстановлению мировой экономики, - директор-распорядитель МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 195
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Страны ЕС закроются друг от друга и экономика ЕС рухнет.
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бред, невозможно поймать воздушнокапельную эпидемию, всё равно переболеют все
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