 Есмінець ВМС США Ross увійшов у Чорне море

Як заявили в Національному центрі управління обороною РФ, сили і засоби Чорноморського флоту розпочали спостереження за діями корабля, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
Есмінець Ross, оснащений крилатими ракетами "Томагавк" і системою протиракетної оборони "Іджис", разом з есмінцями ВМС США Porter, Donald Cook та Carney, розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Рота. Ці кораблі разом з наземними базами ПРО "Іджис" у Польщі та Румунії є складовими програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.
Нагадаємо, американські есмінці раніше неодноразово заходили в Чорне море. Наприклад, 24 грудня 2019 року Ross увійшов в одеський морський порт. Пара фронтових бомбардувальників Су-24М під прикриттям винищувачів військово-космічних сил Російської Федерації в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по надводній цілі - ракетному есмінцю США Ross, що прямував у порт Одеси.
Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.
Это ж не две девочки в интернете)) А целый эсминец!!!
могут от Сардинии или Шпицбергена все расхерачить
Сообщение об этом в Твиттер командования 6-го флота ВМС США не является источником информации для Цензора. Он предпочитает цитировать interfax.ru и ведомство шойгу.
Русские идут! -- плывут, точнее ...
...куда уж нам -- Бандерам Росам? *)
" Если бы Украина и Россия поладили друг с другом, это было бы хорошо для всего мира, - Трамп."
Для лучшего усвоения россиянами сказанного.