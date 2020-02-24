 Есмінець ВМС США Ross увійшов у Чорне море

Як заявили в Національному центрі управління обороною РФ, сили і засоби Чорноморського флоту розпочали спостереження за діями корабля, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Есмінець Ross, оснащений крилатими ракетами "Томагавк" і системою протиракетної оборони "Іджис", разом з есмінцями ВМС США Porter, Donald Cook та Carney, розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Рота. Ці кораблі разом з наземними базами ПРО "Іджис" у Польщі та Румунії є складовими програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

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Нагадаємо, американські есмінці раніше неодноразово заходили в Чорне море. Наприклад, 24 грудня 2019 року Ross увійшов в одеський морський порт. Пара фронтових бомбардувальників Су-24М під прикриттям винищувачів військово-космічних сил Російської Федерації в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по надводній цілі - ракетному есмінцю США Ross, що прямував у порт Одеси.

Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.