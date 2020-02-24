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Все про:корабель (695) США (6294) Чорне море (370)

 Есмінець ВМС США Ross увійшов у Чорне море

Американський есмінець Ross увійшов у Чорне море ввечері в неділю, 23 лютого.

Як заявили в Національному центрі управління обороною РФ, сили і засоби Чорноморського флоту розпочали спостереження за діями корабля, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Есмінець Ross, оснащений крилатими ракетами "Томагавк" і системою протиракетної оборони "Іджис", разом з есмінцями ВМС США Porter, Donald Cook та Carney, розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Рота. Ці кораблі разом з наземними базами ПРО "Іджис" у Польщі та Румунії є складовими програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби Україна та Росія порозумілися між собою, це було б добре для всього світу, - Трамп. ВIДЕО

Нагадаємо, американські есмінці раніше неодноразово заходили в Чорне море. Наприклад, 24 грудня 2019 року Ross увійшов в одеський морський порт. Пара фронтових бомбардувальників Су-24М під прикриттям винищувачів військово-космічних сил Російської Федерації в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по надводній цілі - ракетному есмінцю США Ross, що прямував у порт Одеси.

Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177378
 
   
 Топ коментарі
 
Ну почему же? Это тоже результат:
Эсминец ВМС США Ross зашел в Черное море - Цензор.НЕТ 8857
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Чим більше мирних американських кораблів в Чорному морі, тим краще. Тим менше шансів, що "невідомі сили" знову розпочнуть "провокації".
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Ща кацапы своим металоломом будут делать вид что пугают
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ну конечно. весь мир знает что мардовские аннало говнетовские сракеты летят только на воронеж. ну или на кострому.
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входят и выходят входят и выходят , а толку, результата - 0! бабло в пустую выкатывают...
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Отсутствие результата, тоже результат Эсминец ВМС США Ross зашел в Черное море - Цензор.НЕТ 9880
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Чим більше мирних американських кораблів в Чорному морі, тим краще. Тим менше шансів, що "невідомі сили" знову розпочнуть "провокації".
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Представляю себе, как обосралось наше говнокомандующее.
Это ж не две девочки в интернете)) А целый эсминец!!!
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Старый друг лучше новых двух! Кстати умно, что Штаты посылают в Чёрное море именно свои древние эсминцы. Новые уже не способны вести морской бой и заточены лишь баллистическую ПРО и бомбардировку банановых стран крылатыми ракетами.
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и им для этого совсем не обязательно заходить в Черное море
могут от Сардинии или Шпицбергена все расхерачить
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Могут и из Монтаны, как и русня их из Сибири. Но не подвижные цели. А я про корабли говорю.
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кацапи можуть лише своїми пердаками із нєпрєдсказуємой траєкторієй псувати повітря. Недавно США провели навчання по ядерному удару по кацапії у випадку нападу кацапів на третю країну. Кацапи сидять рівно і не кукурікають.
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А рашка ЯО не имеет? И почему США не применили его в 14 году? Не из-за каких третьих стран - амеры, применять ЯО не станут.
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...турка видать кацапц секир башка в сирии делать собрался...якшы...султан акбар! Эсминец ВМС США Ross зашел в Черное море - Цензор.НЕТ 6714 ...
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есть немного..а иначе чего бы это Росс приперся?...
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за такой запуск я могу у официального продавца китайских фейерверков запросить полный рефанд на кредитку
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А у росіян після цього почалися розлади психіки😁
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Входит и выходит. Замечательно выходит!
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американское поздравление с 23 феврали рашисту,плюс эрдогановский ятаган рашисту- закрыл воздушное пространство для рашистских космических,,,,летавших на Сирию ,пришлось через Иран и Иран кружить...
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Американский эсминец Ross зашел в Черное море заявили в Национальном центре управления обороной РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.Источник: https://censor.net.ua/n3177378
Сообщение об этом в Твиттер командования 6-го флота ВМС США не является источником информации для Цензора. Он предпочитает цитировать interfax.ru и ведомство шойгу.
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админ, я тебя ненавижy, чтоб ты седалище себе стер.
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пффффф, Плавучее Нефтеналивное Хранилище - я и говорю про это корыто Эсминец ВМС США Ross зашел в Черное море - Цензор.НЕТ 6480
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Щось касабські таварісчі, затримуються зі своїм парасячим вереском атнасітєльно "чєргавої правакаціі" амєріканскай ваєнщіни.
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Эсминец ВМС США Ross
Русские идут! -- плывут, точнее ...

...куда уж нам -- Бандерам Росам? *)
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Возможно назван в честь Форта Росс - единственной колонии Расейской империи в Калифорнии? Шутка Эсминец ВМС США Ross зашел в Черное море - Цензор.НЕТ 3641
Эсминец ВМС США Ross зашел в Черное море - Цензор.НЕТ 3774
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эт только одно название что колония Рос Империи, на самом деле Форт Росс был под колпаком Испанской Империи. под давлением и присмотром Испанской Калифорнии
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Они проводят испытания сверхвысокочастотного электро-магнитного поля, если вы не знали. Такое уже было где то во Флориде. Так вот, там у всех глаза повылазили и они стали лысыми. Им было мало того эксперимента и они хотят ещё разок разряд получить - мазохисты и там же установлен в бухте гиперболоид инженера Гарина. Да, вот так вот
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Они проводят испытания кацапских пердаков. Твой уже не выдержал.
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Это для "подкрепления" слов Дональда Фредовича:
" Если бы Украина и Россия поладили друг с другом, это было бы хорошо для всего мира, - Трамп."
Для лучшего усвоения россиянами сказанного. Эсминец ВМС США Ross зашел в Черное море - Цензор.НЕТ 658
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Благодаря внешней политике Путина, даже символично, что на 23 февраля эсминец ВМС США Ross зашел в Черное море. И его с радостью встречает Украина.
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