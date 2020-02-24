 РНБО рекомендує відновити СЕС для боротьби із загрозами, подібними до коронавірусу, - Данілов

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю програмі "ТСН", передає Цензор.НЕТ.
"Не повернути нашу службу, а саме, щоб вона почала виконувати ті функції, які мала б виконувати. Йдеться про санепідемічну службу. Але це не перевірка їдалень, кафе або ресторацій. Це суто боротьба з такими речами, які сьогодні є в країні", - уточнив він.
Водночас Данілов наголосив, що держава повністю готова до можливих викликів.
"Система захисту, на жаль, така (я відверто кажу), ми не можемо ще тестувати. Але ми повністю готові для того, щоб, якщо не дай Боже будуть якісь виклики. У нас є розуміння забезпечення медичними речовинами, у нас є забезпечення відповідним медичним персоналом", - уточнив секретар РНБО.
Нагадаємо, на міжвідомчій нараді під головуванням секретаря РНБО Олександра Данілова 11 лютого Міністерству охорони здоров'я України рекомендовано відновити санітарно-епідеміологічну службу у зв'язку із загрозою коронавірусу.
ну и надо для этого 100 офшорных фирмочек открыть
СЕС буде займатися контролем санітарно-епідеміологічної обстановки і проводити відповідні заходи. А СКПХ (умовно) контролем якості товарів .
А інакше вийде як було до кожної "безхлібної" функції прикручують кілька "хлібних" і "Безхлібні "функції перестають цікавити службу як такі.
советского рэкетаобогащения аля **********....))))
70-е годы Одесса...на Дерибасовской молочный магазин...мама решила по пути домой и зайти на всякий случай посмотреть...в магазине нихуя нет...пусто вообще голяк ))0 даже кефира "Таллинский" нет...Зато в магазине ********* **** всех ..."Вы что не представяете, что на стенках этого контейнера может дезентерия!?...Вы представляете что произойдет если люди там приобретут товар...?!
ответ продавцов...А ви что не видете что там ничего нет ? там же пусто ))))))
Если верить премьер-министру, то мы вот-вот заживем. Об этом утверждает сотня цветных страниц с громким названием "Топ-100 достижений правительства 2019"
Оказалось, за подготовку и за саму презентацию правительство заплатило подрядчикам по 840 гривен за страницу - всего 84 тысячи гривен.
ЧТО им мешает указом преза/премьера назначить штаб который и будет всем заниматься по коронавирусу....
а пока - одна лапша на уши
Данилова мало кто помнит в Украине, но в Луганске его все очень хорошо знают. Это не просто местный царек, коррупционер или обычный держиморда, это бандит, который пережил Доброслава и успешно заправлял делами еще длительное время. А в 90-е еще надо было уметь выжить. Мало кто остался. Я даже не говорю, что он был в Партии регионов, как любой уважающий себя криминальный авторитет, - прокомментировал назначение президента волонтер, координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев в Facebook.
А що змінилося коли їх не стало, всі масово почали труїтися? Ні. А що до того, як вони були отруєнь не було? Були так само.
Так нахера вони потрібні, щоб з бюджету гроші пиляти, та на податки громадян утримувати їх, на пенсії грошей нема, на армію нема, а на дармоїдів знайдуть...
Кажись, работать у Гереги - очень патриотично.
Один залп - и все болезни как рукой снимет.