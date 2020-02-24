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 Політика України
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Все про:Данілов (74) Кабмін (3710) СЕС (29) COVID-19 (236)

 РНБО рекомендує відновити СЕС для боротьби із загрозами, подібними до коронавірусу, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони України запропонувала Кабінету міністрів відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю програмі "ТСН", передає Цензор.НЕТ.

"Не повернути нашу службу, а саме, щоб вона почала виконувати ті функції, які мала б виконувати. Йдеться про санепідемічну службу. Але це не перевірка їдалень, кафе або ресторацій. Це суто боротьба з такими речами, які сьогодні є в країні", - уточнив він.

Водночас Данілов наголосив, що держава повністю готова до можливих викликів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Просто не очікували такого сприйняття ситуації, - Данілов запевнив, що інформацію про евакуацію українців із Китаю не приховували спеціально. ВIДЕО

"Система захисту, на жаль, така (я відверто кажу), ми не можемо ще тестувати. Але ми повністю готові для того, щоб, якщо не дай Боже будуть якісь виклики. У нас є розуміння забезпечення медичними речовинами, у нас є забезпечення відповідним медичним персоналом", - уточнив секретар РНБО.

Нагадаємо, на міжвідомчій нараді під головуванням секретаря РНБО Олександра Данілова 11 лютого Міністерству охорони здоров'я України рекомендовано відновити санітарно-епідеміологічну службу у зв'язку із загрозою коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177377
 
 
 Топ коментарі
 
И что он умное выдал? Опять под шумок эти твари с СЭС будут доить предпринимателей как доили все годы, пока их не запретили при Порохе
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СЭС борется в бизнесменами разных мастей: шантажом, угрозами, вымогательством. С вирусом что они могут сделать? Побороть вирус они не смогут. Вирус не боится всего перечисленного.
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І ковбасу по 2.20 відновити
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ну без воссоздания СЭС НЕВОЗМОЖНО купить средства защиты для врачей.
ну и надо для этого 100 офшорных фирмочек открыть
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стара тактика досвідчених корупціонерів, використовувати кожний привод для відновлення корупції...Як тільки в Одесі готель згорів у власника якого пожежникі на зарплаті...зразу починають що треба надати право на перевірки...як тільки но десь отруються чи захворіють...то СЕС треба відновлювати...також продовжує діяти і грабувати - податкова міліція , яку всі завжди обіціють ліквідувати перед виборами. ІДІОТИ - тут СЕС ні до чого, СЕС може лише хабарі брати та дозволами торгувати..максимум посів на баканаліз візмуть)) тут питання ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ!
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Коли над пересічним громадянином знущаються і він кудись скаржиться...то всі починають плакатись що не має повноважень і нічого перевірити не можна...Проте як тільки цей самий громадянин спробує занятись якимось дрібним бізнесом...наприклад кафе відкрити..чи боронь Боже ресторан)) то перевіряючі до нього набігуть відразу юрбою...від колишніх ДАБІ і пожежників із Держхарч..щось там (колишня СЕС і захист прав споживача) і охорони праці ...до податкової міліції та СБУ
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...Сеня- кролик гад, поотменял все, и свалил с бабками...
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Ну назовите его тогда ЦКЗ. Можно будет напротив еще одной реформы галочку поставить...
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Положительно восприняли эту новость те, кто понятия не имеют, что такое "СЕС Украина". В 2012 году я мог купить сертификат СЭС на что угодно. Стоило это удовольствие около 400 долларов. Предприниматели массово покупали эти сертификаты, чтобы не проходить девять кругов ада, которые специально устраивали сесовцы. Кто-то зарабатывал кучу бабла на этом. А надо ли говорить, что купленный СЭС сертификат часто не соответствовал товару? Кругом обман. Отсюда и продукты питания в Украине, от которых украинцы мрут пачками (онкология). Вы еще КПСС восстановите и колбасу по 2.20 реанимируйте.
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Така ковбаса є. Вона зараз коштує від 90 грн кг до 220 грн кг в залежності від магазина, а якість буде однаковою.
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Просто треба розділити функції СЕС, і скажімо служби контролю продуктів харчування.
СЕС буде займатися контролем санітарно-епідеміологічної обстановки і проводити відповідні заходи. А СКПХ (умовно) контролем якості товарів .
А інакше вийде як було до кожної "безхлібної" функції прикручують кілька "хлібних" і "Безхлібні "функції перестають цікавити службу як такі.
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Пора восстановить новую старую схему советского рэкета обогащения аля **********....))))
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Короче не анекдот...быль...
70-е годы Одесса...на Дерибасовской молочный магазин...мама решила по пути домой и зайти на всякий случай посмотреть...в магазине нихуя нет...пусто вообще голяк ))0 даже кефира "Таллинский" нет...Зато в магазине ********* **** всех ..."Вы что не представяете, что на стенках этого контейнера может дезентерия!?...Вы представляете что произойдет если люди там приобретут товар...?!
ответ продавцов...А ви что не видете что там ничего нет ? там же пусто ))))))
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Враховуючи те, що весною обіцяли посадки, а весною не тільки садять, але переважно сіють, тому слід сприймати відновлення СЕС - як посів оновленої корупції.
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Справа не в СЕС як доїльному апараті, а в державницькому принципі впровадженому "елітним" бидлом з 90-років - "дали "пістолет" і крутись як знаєш" .
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ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА. КАКИЕ 100 ДОСТИЖЕНИЙ УВИДЕЛ КАБМИН И ПОЧЕМУ ДОКУМЕНТ ВЫЗВАЛ СКАНДАЛ.

Если верить премьер-министру, то мы вот-вот заживем. Об этом утверждает сотня цветных страниц с громким названием "Топ-100 достижений правительства 2019"
Оказалось, за подготовку и за саму презентацию правительство заплатило подрядчикам по 840 гривен за страницу - всего 84 тысячи гривен.
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Ще не всіх кварталівців та їхніх родичів влаштували на хлібні місця.
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Як же ці падли хочуть повернути "все в зад".
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вместо чего-то полезного - очередной распил наших денег... очередная бюрократическая конторка.
ЧТО им мешает указом преза/премьера назначить штаб который и будет всем заниматься по коронавирусу....
а пока - одна лапша на уши
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З повагою до Данілова хочу йому прояснити те що ні СЕС ні податкова міліція нікуди не поділась-- сидять отримують зарплатню, але як і раніше так і тепер роблять вигляд нібито працюють, а насправді опікуються своїми власними кишенями.
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бк
Данилова мало кто помнит в Украине, но в Луганске его все очень хорошо знают. Это не просто местный царек, коррупционер или обычный держиморда, это бандит, который пережил Доброслава и успешно заправлял делами еще длительное время. А в 90-е еще надо было уметь выжить. Мало кто остался. Я даже не говорю, что он был в Партии регионов, как любой уважающий себя криминальный авторитет, - прокомментировал назначение президента волонтер, координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев в Facebook.
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Єдине що робили СЕС- це збирали данину з підприємців.
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Место для очередного клоуна-"юмориста". Зато поржем. Да, зебилы?
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а у вас деньги есть, ишаки, чтоб ту СЄС восстановить?
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Надо сначала восстановить всех взяточников в их правах в стране, а только потом приглашать Януковича на место шмаркли.
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Це ті що по їздили по столових різних закладів та гроші збирали, наприклад по школах, дитсадках, по ресторанах, кафе, різних харчових підприємствах.
А що змінилося коли їх не стало, всі масово почали труїтися? Ні. А що до того, як вони були отруєнь не було? Були так само.
Так нахера вони потрібні, щоб з бюджету гроші пиляти, та на податки громадян утримувати їх, на пенсії грошей нема, на армію нема, а на дармоїдів знайдуть...
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И НКВД. восстановить надо. Пояркова Зверобий что бы расстреляли)))
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Пиарков после Автомайана куда подался?
Кажись, работать у Гереги - очень патриотично.
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Вернуть ГАИ и райкомы КПСС и назвать их публичные дома слуг народа .За год зелебобики наворотили столько дел что страна за пятилетку не исправит .
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Нагнали БТРов - показать какой у них "медицинский персонал".
Один залп - и все болезни как рукой снимет.
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О, "бизнес" раскукарекался, не хочется им убирать, мыть, готовить из качественных продуктов в своих ташниловках и колбасных цехах, отвыкли от чистоты и порядка, да? Ничего приучитесь быстро, не дрейфите, пару тройку штрафов, закрытий и прекратите дерьмо производить и продавать, при чём по бешеным ценам.
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Шо, прикрыли кормушку или просто от природы такая ?) Как объяснить этот бред?
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Полный откат на старые схемы. Маладым реформаторам и новым лицам на жизнь не хватает. Суки...
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каким образом санстанция может ( будет) бороться с такого рода угрозами? кто-то под это дело хочет бизнес свой настроить я так понимаю?
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НКВД ещё восттановите, что б расстреливали заражённых и не согласных
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В стране, где министр здравоохранения - юрист, говорить о необходимости санэпидслужбы - просто звиздеть и издеваться над людьми! Есть Людмила Мухарская, дочь академика Мухарского автора многих научных трудов и учебников по коммунальной гигиене, образованная и умная женщина, пригласите ее хотя бы на уровень советника при министре, или в состав СНБО, с ее согласия конечно.
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Как долго мы это ждали, без них уже начали загибаться, и предприятия булки расслабили, а может Красный Луч освободить, нет не отвлекайтесь, боритесь с вирусом.
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Хорошая мысля приходит вместе с жареным петухом.
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