 Книги трьома мовами передали евакуйованим з Уханя в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов

Про це у фейсбуці написав журналіст Олександр Махов, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі! Ви всі неймовірні! Нам прийшли книжки українською, англійської та іспанською мовами! Іноземці вже частину розібрали. Всі розчулені такою підтримкою! Просять передати величезну подяку!!" - повідомив він.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".
У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Больных там нет. Их проверяли даже новыми тест системами.
Просто это превентивная мера.
Вот, напрмер, в Италии уже есть 100 человек заразившихся. И несколько умершмх, так что, теперь закрыться наглухо от всех? А самолеты до этого летали из Китая?
Нужно просто оставить людей в покое. Закончится время обсервации- они выйдут оттуда , и все мы о них забудем.
А коронавирус никуда не денется.
А потом посмотреть на реальность...и понять что там в Санжарах...
Вoлoнтep: Я нe нaгнiтaю, aлe у мeнe двi близьких людини пepeхвopiли якoюcь лютoю хвopoбoю
https://startko.co.ua/19064/bogun/?fbclid=IwAR21JgkozrkGRNFOBpBTy-fj_2Jw7qcY98MZUnmmpSHI2nW33cvAz9TJHro
К. Симонов!
Они не в Китае, они в Санжарах, да еще и в Новых!
К чему весь этот цирк, когда уже на весь мир ГАНЬБА?
Успокаивает только то, что быдло есть абсолютно во всех странах. Желтые жилеты во Франции Париж громят. А в США через день дебилы с пушками устраивают кровавые бойни в колледжах. Не думаю, что все они психически нездоровы. Наверняка есть среди них и такие, кому тоже что-то "не разъяснили".
Посмотреть на рожи санжарской титушни (которая сегодня нам вещала о своем "патриотизме")- сразу всё становится на свои места. Двух слов до купы связать не могут, лыбятся, когда речь идет о серьезных вещах.... А он им "страну в смартфоне" готовит! ТЬФУ!
И две недели спокойно можно почить и на телефоне...
Для чего этот цирк?
Но тут такое дело...жители рылом не вышли...и школа тоже...
или - пока мы вопим типо - "какие они тупые", клоуны втихаря тихонько протягивают то, что мы за своими воплями не слышим и не видим.
Второе более похоже на правду.
пускай только свистнут - мы рады прислуживать...
со всех ног...
аж бегом.....
чем то напоминает фильм Дежавю...- какой то душок маразма...
https://youtu.be/BUHJ6c36n9E
раздражает хайп по этим приезжим...
вся страна обслуживает этот санаторий..
принеси - подай...
привезли, поселили, вода есть, свет есть, еда есть? - все...- пока...
у нас война, реванш, падение производства и еще много других проблем...
Почему не пишут в сми КАКИЕ СУММЫ ДОЛЖНЫ УКРАИНЕ ЗА ВЫВОЗ ЖТИ ГРАЖДАНЕ.
Работая в Китае никто не платил в бюджет Украины налогов и военный сбор , А ПОТОМ ВСПОМНИЛИ ПРО УКРАИНУ
Но это же работать нужно.
Это не прибавит рейтинга на пустом месте.
Корабль с украинскими моряками стоит в Японии, а самолетом доставили наших и иностранных граждан с Китая!
ось скрін з вікіпедії (міг би сам відкрити)
А это его свежий пост
Oleksandr Makhov находится в городе Novi Sanzhary, Poltavs'Ka Oblast', Ukraine.
3 ч. ·
Ось так виглядають мої прямі включення.
Про все найцікавіше, що відбувається всередині медцентру Нацгвардії ви можете дізнатися ексклюзивно у моїх прямих включеннях на каналі "Україна" та "Україна 24"
Отримали книжки, дитячі листи, фрукти, настільні ігри.
Дякую!
#каналУкраїна #Україна24 #сьогодніUA
Лежи на диване...или сиди в кресле...и читай...и листай...провел пальчиком по экрану...страничка перелисталась...