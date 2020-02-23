EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  1403  63
Матеріали за темою:
Все про:книги (217) COVID-19 (236) обсервація (2) Нові Санжари (94)

 Книги на трьох мовах передали евакуйованим із Ухані в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов

У медцентр у Нових Санжарах передали книги на різних мовах для тих, хто перебуває там в обсервації.

Про це в фейсбук написав журналіст Олександр Махов, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Ви всі неймовірні! Нам прийшли книжки українською, англійської та іспанською мовами! Іноземці вже частину розібрали. Всі розчулені такою підтримкою! Просять передати величезну подяку!!" - повідомив він.

Книги на трьох мовах передали евакуйованим із Ухані в санаторій Нові Санжари, - журналіст Махов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Просто не очікували такого сприйняття ситуації, - Данілов запевнив, що інформацію про евакуацію українців із Китаю не приховували спеціально. ВIДЕО

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177375
 
   
 Топ коментарі
 
Попахує антисемітизмом - немає книг на івриті.
 показати весь коментар
 
Журналіст, який перебував в карантинній зоні на другому поверсі, на верхніх поверхах в номері Скалецької зараз сфотографований з книжками на першому поверсі, на рецепшн, отже жоден режим обмеження пересування в санаторії не дотримується - всі ходять по всьому корпусу! Тобто це не карантин - це бардак.
 показати весь коментар
 
Какое счастье....все радости жизни...а туалетную бумагу подвезли? Или книги для того и нужны?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Какое счастье....все радости жизни...а туалетную бумагу подвезли? Или книги для того и нужны?
 показати весь коментар
 
 
Журналіст, який перебував в карантинній зоні на другому поверсі, на верхніх поверхах в номері Скалецької зараз сфотографований з книжками на першому поверсі, на рецепшн, отже жоден режим обмеження пересування в санаторії не дотримується - всі ходять по всьому корпусу! Тобто це не карантин - це бардак.
 показати весь коментар
 
 
Они все летели в одном самолете и ехали вместе в автобусах! Какой смысл теперь их держать всех по отдельности?
 показати весь коментар
 
ніззя,іншим невистачить...Починається ваєний камунізьм...Час переадаптуватися
 показати весь коментар
 
Короновирус придет из Италии

Вoлoнтep: Я нe нaгнiтaю, aлe у мeнe двi близьких людини пepeхвopiли якoюcь лютoю хвopoбoю

https://startko.co.ua/19064/bogun/?fbclid=IwAR21JgkozrkGRNFOBpBTy-fj_2Jw7qcY98MZUnmmpSHI2nW33cvAz9TJHro
 показати весь коментар
 
 
А що Інтернет 4G не працює, читати в мережі Інтернет не виходить? Чи потрібні гарні інформаційні поводи? Сіткою обнесіть корпус там де натягнути стрічка, щоб коти і собаки не потрапляли в карантинну зону і не розносили по території вірус, забороніть відкривати вікна в кімнатах, щоб вірус не потрапляв в повітря назовні!
 показати весь коментар
 
 
То треба кампутєри привезти й домашні кінотьартри, не в тюрмі,ж -санаторію.Бар,хоч працює Книги на трьох мовах передали евакуйованим із Ухані в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов - Цензор.НЕТ 8222
 показати весь коментар
 
 
ДОРЕЧІ! Ніхто ні гу-гу відносного кошерного харчування. А якщо ізраїльтянин помре з голоду - знову зелені з Аваковим накосячили.
 показати весь коментар
 
 
Яка,ваша правда... Ще,вони **********,посуботах,коли,ніхто непдглядає,гарного некошерного сальця під ковдрою поїсти...,тільки,це,серетно...,Прикривати мацою
 показати весь коментар
 
 
******* антисемітизмом - немає книг на івриті.
 показати весь коментар
 
 
Ребе потрібен буде коли з'являться симптоми.
 показати весь коментар
 
 
Оце,вірно,хто,ж передасть останні подихи іншим ...
 показати весь коментар
 
 
На языке Толстого и Гоголя ничего? Русня пожалуется в ООН
 показати весь коментар
 
 
Осталось последнее желание,думайте лучше
 показати весь коментар
 
 
золотые обручальные кольца. Килограмма 2. И книги должны быть антикварными.
 показати весь коментар
 
 
Очередная ерунда из ничего. В Китае читают электронные книги. На любых языках в интернете. Откуда такая проблема?
 показати весь коментар
 
"В Китае читают электронные книги."

Они не в Китае, они в Санжарах, да еще и в Новых! Книги на трьох мовах передали евакуйованим із Ухані в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов - Цензор.НЕТ 7160
 показати весь коментар
 
в смысле, что они не из отсталых деревень, чтобы бумажные книжки почитать просить.
 показати весь коментар
 
Ты еще скажи, что у тебя дома нет ни одной книжки?
 показати весь коментар
 
есть, но в будущем у большинства не будет
 показати весь коментар
 
Есть хорошая поговорка: "Поздно, Лола, пить Боржоми..." По-нашему она звучит как: "Пізно вср@лися".
К чему весь этот цирк, когда уже на весь мир ГАНЬБА?
 показати весь коментар
 
 
это не ганьба, это потужное мыролюбство и тамжынашелюдизм версии 2.1.
 показати весь коментар
 
 
Не приплетай политику к обыкновенному жлобству. Эта быдломасса не полгода назад родилась. Темная, невежественная, озлобленная, нищая и напуганная. Телек не смотрит, интернет не ведает, а потом им "не разъяснили"....

Успокаивает только то, что быдло есть абсолютно во всех странах. Желтые жилеты во Франции Париж громят. А в США через день дебилы с пушками устраивают кровавые бойни в колледжах. Не думаю, что все они психически нездоровы. Наверняка есть среди них и такие, кому тоже что-то "не разъяснили".

Посмотреть на рожи санжарской титушни (которая сегодня нам вещала о своем "патриотизме")- сразу всё становится на свои места. Двух слов до купы связать не могут, лыбятся, когда речь идет о серьезных вещах.... А он им "страну в смартфоне" готовит! ТЬФУ!
 показати весь коментар
 
Ганьба,то,ганьба....Але Чия...Й в Чому..Навіщо,Ви,насміхаєтеся над собою... Книги на трьох мовах передали евакуйованим із Ухані в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов - Цензор.НЕТ 2689 -Ось цікаве питання...
 показати весь коментар
 
Нет. Не над собою. Ибо не отношу себя к дикарям- таким, что обитают в Санжарах. И не насмехаюсь я над собою и над Украиной в целом. Напротив, мне очень грустно, что о нашем народе судят по кучке санжарских дикарей. Книги на трьох мовах передали евакуйованим із Ухані в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов - Цензор.НЕТ 739 Хотя правило "в семье не без урода" действует во всех странах, а не только в Украине. К примеру, жёлтые жилеты во Франции, громящие Париж. Но ведь никто не говорит, что эти дикари- лицо Франции!
 показати весь коментар
 
Не зрозумiв до чого такий сарказм ?? Іноземці попросили книги і що? Зайди в будь-яку книгарню в Німеччині (наприклад) і побачиш скільки там людей, переглядають, сидять читають, купують книги. В чому траблс?
 показати весь коментар
 
 
нету проблем вообще. просто это потужная реформа.
 показати весь коментар
 
В тому,що це все мильна опера,щоб дати плебсу видовищ.
 показати весь коментар
 
 
В том что в инете можно скачать то что хочешь...а привезли то что есть...
И две недели спокойно можно почить и на телефоне...
Для чего этот цирк?
 показати весь коментар
 
 
Ну значить всі ці німці в книгарнях клоуни ..
 показати весь коментар
 
В штатах тоже отдают приютам слепых или инвалидам всякий хлам. Это называется благотворительностью.
 показати весь коментар
 
 
Все нормальные страны забирают своих граждан ...... а вы в каменном веке в своих Санджарах !!!! Что теперь ? камни уже не так плохо ????
Книги на трьох мовах передали евакуйованим із Ухані в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов - Цензор.НЕТ 9161
 показати весь коментар
 
 
Не отказались. Трамп очередной раз сел в лужу. В США уже скандал по этому поводу. Теперь говорит, что был не доволен тем, что его не поставили в известность. Книги на трьох мовах передали евакуйованим із Ухані в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов - Цензор.НЕТ 7794
 показати весь коментар
 
А після карантину книжки треба буде передати міській школі!
 показати весь коментар
 
 
Угу...а интернет 4 джи оставить жителям Санжар....
Но тут такое дело...жители рылом не вышли...и школа тоже...
 показати весь коментар
 
 
Таке враження що написи на книжці і на стіні це дзеркальне відображення.
 показати весь коментар
 
а вот как бы спросить про харчи там? Ну какие в смысле? Пайком дают или готовое привозят? И пусть покажут посудомойку! Если это тётка местная---то зараза поползёт уже скоро. Тем более тянуть харчи додому---национальная традиция.
 показати весь коментар
 
 
От я не пойму - они действительно такие тупые, или это нас держат за полных лохов и тупо впаривают эту клоунаду с последующим спасением из Китая проститутки и её сучки?

или - пока мы вопим типо - "какие они тупые", клоуны втихаря тихонько протягивают то, что мы за своими воплями не слышим и не видим.

Второе более похоже на правду.
 показати весь коментар
 
 
может им еще что нужно....?
пускай только свистнут - мы рады прислуживать...
со всех ног...
аж бегом.....
чем то напоминает фильм Дежавю...- какой то душок маразма...

https://youtu.be/BUHJ6c36n9E

Книги на трьох мовах передали евакуйованим із Ухані в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов - Цензор.НЕТ 6597
 показати весь коментар
 
 
Как ты будешь относиться к людям, так и они будут относиться к тебе!
 показати весь коментар
 
Клоуны протягивают закон о рынке земли. Полтавщина - с/х регион, один из самых. Похоже протестировали как будут гонять селян с панской земли. И как на это будет реагировать общество. Хреново реагирует. Пассивно. Все как то за свое. ФОПы против законов для ФОПов, журналисты - против законов о медиа. Селяне - против рынка, или вообще проплаченные - против Сытника. Там одна жидовская команда. И чхала она на такие выступления. Еще и подкинет пару каких то акций от себя проти каких-то ненужных законов. Бороться надо сообща, а не все по разному. Враг один. Он всех разбросает по отдельности и растопчет.
 показати весь коментар
 
 
Це шоу з книжками для прикриття недолугих дій зевлади, яка не спромоглася цивілізовано організувати карантин для хворих на короновірус.
 показати весь коментар
 
и это тоже...
раздражает хайп по этим приезжим...
вся страна обслуживает этот санаторий..
принеси - подай...
привезли, поселили, вода есть, свет есть, еда есть? - все...- пока...
у нас война, реванш, падение производства и еще много других проблем...
 показати весь коментар
 
 
Граждане Украины - жто здорово. Но почему все это за счёт украинского налогоплательщика? И иностранцы в том числе?

Почему не пишут в сми КАКИЕ СУММЫ ДОЛЖНЫ УКРАИНЕ ЗА ВЫВОЗ ЖТИ ГРАЖДАНЕ.

Работая в Китае никто не платил в бюджет Украины налогов и военный сбор , А ПОТОМ ВСПОМНИЛИ ПРО УКРАИНУ
 показати весь коментар
 
 
Хто знає оцей блогер-журналіст - він теж евакуйований чи він там добровільно як мінестерка? І шо у них там за обсервація така? На кораблі усі сиділи по каютах зачинені, а тут шаряться усім санаторієм. А блогер з мінестеркою у одній палаті, на рецепшені і всюди. У нас у карантин можно добровільно?
 показати весь коментар
 
 
Для информации:
Корабль с украинскими моряками стоит в Японии, а самолетом доставили наших и иностранных граждан с Китая!
 показати весь коментар
 
Всі зрозуміли чому зевлада почала говорити про обсервацію, а не про карантин? Підказую, що для карантину необхідні медичні умови, а для обсервації можна загнати потенційно хворих куди завгодно і рапортувати про свою роботу.
 показати весь коментар
 
 
школота, вчи матчастину!
ось скрін з вікіпедії (міг би сам відкрити)
Книги на трьох мовах передали евакуйованим із Ухані в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов - Цензор.НЕТ 9234
 показати весь коментар
 
 
Опять этот "журналист"... Он был в числе эвакуированных из Китая или что? Как он попал на территорию охраняемого объекта?
 показати весь коментар
 
 
Александр Махов - специальный корреспондент, который добровольно согласился поселиться в этот мед центр, чтобы бороться с фейками и правдиво описывать жизнь и состояние проживающих с ним людей! За его постами следят не только в Украине, но и за рубежом!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору