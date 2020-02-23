 Книги на трьох мовах передали евакуйованим із Ухані в санаторій "Нові Санжари", - журналіст Махов

Про це в фейсбук написав журналіст Олександр Махов, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Ви всі неймовірні! Нам прийшли книжки українською, англійської та іспанською мовами! Іноземці вже частину розібрали. Всі розчулені такою підтримкою! Просять передати величезну подяку!!" - повідомив він.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.