 П'яний українець протаранив вісім припаркованих автомобілів у польському Катовіце, - поліція

За інформацією місцевої поліції, у 52-річного чоловіка, що проживає в Сілезії, було понад 2 проміле алкоголю в організмі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на TVP.PL.
В результаті ДТП ніхто не постраждав.
Українець, на додаток до позбавлення водійських прав і великого штрафу, засуджений до тюремного ув'язнення терміном до двох років. Оскільки він був п'яний, йому також доведеться оплачувати ремонт пошкоджених автомобілів, оскільки страхова компанія не покриє ці витрати, кажуть в поліції.
это не франция и точно не германия
на промку пойдет как чухан калымский
не пропьеш...
былляк
І одразу такий неприємний пердімонокль ((
Там же благородные офицеры служат, желающие успешности Украины.
Ты - параноик ?
Уже даже срок дали...а это в один день не делается...