 П'яний українець протаранив вісім припаркованих автомобілів у польському Катовіце, - поліція

За інформацією місцевої поліції, у 52-річного чоловіка, що проживає в Сілезії, було понад 2 проміле алкоголю в організмі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на TVP.PL.

В результаті ДТП ніхто не постраждав.

Українець, на додаток до позбавлення водійських прав і великого штрафу, засуджений до тюремного ув'язнення терміном до двох років. Оскільки він був п'яний, йому також доведеться оплачувати ремонт пошкоджених автомобілів, оскільки страхова компанія не покриє ці витрати, кажуть в поліції.

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