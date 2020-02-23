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Все про:ДТП (2797) Польща (2111)

 П'яний українець протаранив вісім припаркованих автомобілів у польському Катовіце, - поліція

Вісім автомобілів, припаркованих біля дороги, постраждали в результаті дій п'яного громадянина України, який проїжджав через центр Катовіце.

За інформацією місцевої поліції, у 52-річного чоловіка, що проживає в Сілезії, було понад 2 проміле алкоголю в організмі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на TVP.PL.

В результаті ДТП ніхто не постраждав.

Українець, на додаток до позбавлення водійських прав і великого штрафу, засуджений до тюремного ув'язнення терміном до двох років. Оскільки він був п'яний, йому також доведеться оплачувати ремонт пошкоджених автомобілів, оскільки страхова компанія не покриє ці витрати, кажуть в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яний співробітник поліції охорони влаштував смертельну ДТП на Одещині, - ДБР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177374
 
 
 Топ коментарі
 
Буквально сусідня новина: Прославление УПА в Украине не направлено против поляков, а имеет антисоветский характер, - вице-спикер Сейма РП Госевская...
І одразу такий неприємний пердімонокль ((
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Выпил- надо ехать медленно:
Пьяный украинец протаранил восемь припаркованных автомобилей в польском Катовице, - полиция - Цензор.НЕТ 5275
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Повезло мужику, в Польше за государственный счет 2 года поживет. Пьяный украинец протаранил восемь припаркованных автомобилей в польском Катовице, - полиция - Цензор.НЕТ 1058
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Повезло мужику, в Польше за государственный счет 2 года поживет.
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А ти сьогодні веселий. 23 фєвраля відмітив?
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да х там
это не франция и точно не германия
на промку пойдет как чухан калымский
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не прокуриш
не пропьеш...
былляк
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Буквально сусідня новина: Прославление УПА в Украине не направлено против поляков, а имеет антисоветский характер, - вице-спикер Сейма РП Госевская...
І одразу такий неприємний пердімонокль ((
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Инресно, напишет кто нибудь, что это провокация ФСБ, я бы не удивился.
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та нет никаких провокаций ФСБ.

Там же благородные офицеры служат, желающие успешности Украины.
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Конечно не желают успешности Украины, но не стоит же из за этого параноиком становится и ВЕЗДЕ видеть кацапов.
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так тут пока про кацапов один ты написал.

Ты - параноик ?
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Я нет, как там модно сейчас говорить - испанский стыд не даёт покоя.
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Ну как же ты нет, если именно ты тот первый, который об этом упомянул.
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Я объяснил почему я так написал, на упреждение так сказать, ты глупый? тогда проходи мимо.
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Скорее всего это произошло не сегодня...
Уже даже срок дали...а это в один день не делается...
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У нас бы несколько лет ушло... Если Шумахер при деньгах конечно.
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Таке діло - відсидить, бабло закине, гірку полишить.
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Обидві шарові відірвало. Нічого собі!
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Откуда ветеринару знать про поломки автомобиля.
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Про шаровую в нижнем рычаге на Жигулях не знают только школьники.
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А чого ти так образився, Єлажєв? У тебе ж ;копєйка;.
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Спочатку накатив, а потім попердолило.
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Сподіваюсь, поляки його перевиховають, хама.
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Українці різні бувають. Погляньте на Арахамію.
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Все Украиной руководят , кроме украинцев
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прямо какой то герой мыролюбного вальцманата. Один смог уничтожить 8 проклятых евробляхеров.
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Как я не хочу , что бы такие дэбилы приезжали в Данию.
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Да , мне очень хорошо . Всегда буду повторят , спасибо тебе Господи, что дал мне ума уехать с Украины.
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Хорошо, что был пьян, а так жертв могло бы быть и больше.
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